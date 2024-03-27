Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который позволит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике Статьи редакции
Предполагается, что заказчиками могут стать российские банки и страховые компании.
- Депутаты поддержали законопроект, который наделит «Роскосмос» правом размещать рекламу на космической технике, а также устанавливать рекламные конструкции на объектах космической инфраструктуры. В Госдуму его внесли в октябре 2023 года.
- Авторы предлагают внести изменения в закон о госкорпорации «Роскосмос». Согласно пояснительной записке, размещение рекламы «может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для “Роскосмоса”».
- По оценке госкорпорации, потенциальный доход может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.
- Среди потенциальных заказчиков — «российские банки и страховые компании». Согласно исследованию потенциального спроса на такую рекламу, которое провёл «Роскосмос», те подтвердили заинтересованность в такой рекламе.
- В 2021 году в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в «Роскосмос») рассказывали, что работают над получением права заключения договоров на размещение рекламы на космических ракетах. В компании уточняли, что на ракете есть документарно согласованные зоны, которые выделяют под коммерческую символику.
- В том же году о планах показывать в космосе рекламу с помощью группы спутников рассказывал российский стартап Avant Space. В марте 2022-го компания говорила, что перейдёт на комплектующие из Китая после санкций США.
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А маразм не крепчал, о, нет.
Он уже окреп и отправился в свою собственную взрослую жизнь!
Первая реклама будет реклама службы по контракту?
Уже размещали рекламу, когда Пересильд доставляли на орбиту. Была реклама Тинькофф и Мегафон.
Ну конечно)) охват то в космосе ого какой)) Прям вся ца там)
суть не показа в космосе, а показа во время подготовки к взлёту
так проще и выгодней купить рекламу на площадках которые это транслирует , не? Кто там будет вглядываться чего на ракете написано…Да и пускают их по 2 в год примерно…
А для кого реклама, для лунатиков?
для астрономов )))
реклама будет не только на ракетах. А на ракете, реклама будет видна при трансляции запуска.
Статья рассказывает о новом законопроекте, позволяющем Роскосмосу размещать рекламу на космической технике и инфраструктуре для дополнительного дохода.
Саммари:
- Законопроект в Госдуме от октября 2023 г.
- Позволяет Роскосмосу размещать рекламу на технике и объектах.
- Цель - дополнительный доход для бюджета и Роскосмоса.
- Ожидаемый доход до 205 млн руб. в год.
- Потенциальные заказчики - российские банки и страховые.
- "Прогресс" и Avant Space разрабатывают свои рекламные проекты.
- Avant Space планирует космическую рекламу через спутники.
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Правильно, чтоб еще с космоса эта реклама всех задалбливала!
На самом деле хорошая идея, чтобы отбить какую-то часть от суммы затрат
Я тоже хочу в космос! 🙋♀️🚀👩🚀
(Но меня наверное не возьмут… 😒)
Это уже было в Футураме
Астероид пролетел мимо Земли. Его назвали "Пятачок". Не то что не попал, но не попал в Шарик.
Надо же, иногда статьи озаглавлеенные "Госдума поддержала в первом чтении.." можно читать без чувства омерзения.