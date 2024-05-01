SpaceX открыла бронирование полётов на земную орбиту, МКС, Луну и Марс Статьи редакции
Цены не указаны.
- Внимание на возможность забронировать космический полёт обратил канал NN. Глава SpaceX Илон Маск сделал репост пользовательской публикации 29 апреля 2024 года.
- Миссии выполняются на кораблях компании Dragon и Starship, говорится на сайте. Полёт на земную орбиту займёт от трёх до шести дней. В рамках одной миссии могут полететь четыре человека. Компания рассчитывает провести первые запуски уже в конце 2024 года.
- «Тур» на Международную космическую станцию (МКС) продлится до десяти дней и рассчитан на четырёх пассажиров. Брони принимают на 2025 год.
- Продолжительность полёта на Луну составит до семи дней. В одной такой миссии смогут поучаствовать до 12 человек. Сколько будет длиться «тур» на Марс — неизвестно. Не указано также, когда появится возможность туда полететь. Пока компания принимает заявки.
- Стоимость полётов не указана. В Reddit и Х шутят: «Если вам нужна цена, значит, миссия вам не по карману». Уже летавшие со SpaceX туристы, по данным Bloomberg, платили по $55 млн каждый (около 5 млрд рублей по курсу ЦБ на 1 мая 2024 года).
- В ноябре 2020 года SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх астронавтов. В сентябре 2021 года запустила в космос гражданский экипаж — без состыковки со станцией.
- В апреле 2022 года компания впервые повезла на МКС туристов — одного бывшего космонавта и трёх финансистов.
1.6K показов
1K открытий
Рогозин в это же время открывает бутылку шампанского чтоб не так больно было выплясывать с ней в жопе чтобы имитировать бурную деятельность
Причем тут Рогозин?
Просто параллель того как различается прогресс в сверхущемленной и на западе
Эммм… бюджет НАСА х10 от Роскосмоса, а у нас 90% даже от этого х1 - военные программы. Наверное странно при этом ждать экспрессов с туристами на Луну?
Ну вот поэтому запад и лидирует по всем фронтам, а Россия пытается компенсировать свой постимперский синдром
Причины экономического лидерства не в этом.
Глава РКК
ты думаешь если будет х10, то что-то изменится? ясно...
Можно что угодно думать, но разница бюджетов это разница бюджетов. США сказочно богатая страна.
При чём здесь NASA, если новость о частной SpaceX и её коммерческой услуге?
Вы пиар-менеджер Рогозина? Или повышаете уровень кринжа во Вселенной? 😁Все его высеры давно известны, кто спорит про уровень этого персонажа🤷♂️
Рогозин в то же время продает билеты на батут. С ценой пока не определился
Буду откладывать.
ну 5 млрд рублей откладывать легче, чем $55 млн.
ну да, разница только в валюте и количестве пятерок
И не свисти дома
тогда надо срочно изобрести бессмертие, иначе так никогда не накопить😄
долго же придется откладывать
Ну и чё там интересного смотреть на это блюдце, на черепахе и слонах 🤔
ну это из истории о том как американцы продавали участки на луне))
Так им сейчас на свои огороды и предлагают слетать.
Дачники!
Добро пожаловать в Brightside
Кто не понял тот поймёт
Бригаду плиз
https://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Tomorrow!
Я надеюсь, это не будет как с батискафом "Титан"?
после этой истории , я бы не рисковал таким путешествием , лучше съездить в какую-то страну
А при чём здесь батискаф "Титан". Вы про Crew Dragon что-то слышали, или просто так набросить решили?
Я недавно узнала, что из-за невесомости какашки не падают вниз и поэтому они отсасывают их пылесосом 💩🚽🤦♀️
О сколько нам открытий чудных готовит выход из ТикТока и Инстаграма!
Они - это инопланетяне?
Космонавты 💁♀️👩🚀
Состояние маска еще +n%?
Ну если всерьез воспринимать все, что Муск репостит в твиттере - можно кукухой поехать.
Пора уже делать интерактивный проект, где в максимально приближенных условиях ходить по павильону с полным погружением в атмосферу космического полёта
Мне пожалуйста в один конец. Обратный не нужен
Кто не умер от ковида, не вложил в крипту, те полетят на Марс.
оставьте номер телефона и вам перезвонит менеджер.