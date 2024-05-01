Будущее
Полина Лааксо

SpaceX открыла бронирование полётов на земную орбиту, МКС, Луну и Марс Статьи редакции

Цены не указаны.

  • Внимание на возможность забронировать космический полёт обратил канал NN. Глава SpaceX Илон Маск сделал репост пользовательской публикации 29 апреля 2024 года.
  • Миссии выполняются на кораблях компании Dragon и Starship, говорится на сайте. Полёт на земную орбиту займёт от трёх до шести дней. В рамках одной миссии могут полететь четыре человека. Компания рассчитывает провести первые запуски уже в конце 2024 года.
  • «Тур» на Международную космическую станцию (МКС) продлится до десяти дней и рассчитан на четырёх пассажиров. Брони принимают на 2025 год.
  • Продолжительность полёта на Луну составит до семи дней. В одной такой миссии смогут поучаствовать до 12 человек. Сколько будет длиться «тур» на Марс — неизвестно. Не указано также, когда появится возможность туда полететь. Пока компания принимает заявки.
  • Стоимость полётов не указана. В Reddit и Х шутят: «Если вам нужна цена, значит, миссия вам не по карману». Уже летавшие со SpaceX туристы, по данным Bloomberg, платили по $55 млн каждый (около 5 млрд рублей по курсу ЦБ на 1 мая 2024 года).
Источник фото: Quartz
  • В ноябре 2020 года SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх астронавтов. В сентябре 2021 года запустила в космос гражданский экипаж — без состыковки со станцией.
  • В апреле 2022 года компания впервые повезла на МКС туристов — одного бывшего космонавта и трёх финансистов.

#новости #spacex

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41 комментарий
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 Bl0ck3d

Рогозин в это же время открывает бутылку шампанского чтоб не так больно было выплясывать с ней в жопе чтобы имитировать бурную деятельность

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Barone Rosso

Причем тут Рогозин?

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Bl0ck3d

Просто параллель того как различается прогресс в сверхущемленной и на западе

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Barone Rosso

Эммм… бюджет НАСА х10 от Роскосмоса, а у нас 90% даже от этого х1 - военные программы. Наверное странно при этом ждать экспрессов с туристами на Луну?

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Bl0ck3d

Ну вот поэтому запад и лидирует по всем фронтам, а Россия пытается компенсировать свой постимперский синдром

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Barone Rosso

Причины экономического лидерства не в этом.

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Альвар

Глава РКК

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gg

ты думаешь если будет х10, то что-то изменится? ясно...

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Barone Rosso

Можно что угодно думать, но разница бюджетов это разница бюджетов. США сказочно богатая страна.

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drapeg

При чём здесь NASA, если новость о частной SpaceX и её коммерческой услуге?

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Giraffe
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Giraffe
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Barone Rosso

Вы пиар-менеджер Рогозина? Или повышаете уровень кринжа во Вселенной? 😁Все его высеры давно известны, кто спорит про уровень этого персонажа🤷‍♂️

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Nix Green

Рогозин в то же время продает билеты на батут. С ценой пока не определился

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местный житель
по $55 млн на человека (около 5 млрд рублей)

Буду откладывать.

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Владимир Егоров

ну 5 млрд рублей откладывать легче, чем $55 млн.

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Катерина

ну да, разница только в валюте и количестве пятерок

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S.Capusta
буду откладывать

И не свисти дома

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Телем Дорохов

тогда надо срочно изобрести бессмертие, иначе так никогда не накопить😄

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Трейси Ло

долго же придется откладывать

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Руслан Халиуллин

Ну и чё там интересного смотреть на это блюдце, на черепахе и слонах 🤔

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Elvin

ну это из истории о том как американцы продавали участки на луне))

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НЕплатный акк

Так им сейчас на свои огороды и предлагают слетать.

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Vladimir Grudinin

Дачники!

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Невероятный Блондин

Добро пожаловать в Brightside
Кто не понял тот поймёт

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Giraffe

Бригаду плиз

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Сергей Леопольдович

https://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Tomorrow!

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Marat Salakhetdinov

Я надеюсь, это не будет как с батискафом "Титан"?

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Стас Т.

после этой истории , я бы не рисковал таким путешествием , лучше съездить в какую-то страну

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drapeg

А при чём здесь батискаф "Титан". Вы про Crew Dragon что-то слышали, или просто так набросить решили?

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Запопу Кусь

Я недавно узнала, что из-за невесомости какашки не падают вниз и поэтому они отсасывают их пылесосом 💩🚽🤦‍♀️

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Отрицательный Веган

О сколько нам открытий чудных готовит выход из ТикТока и Инстаграма!

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Александр Морозов

Они - это инопланетяне?

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Запопу Кусь

Космонавты 💁‍♀️👩‍🚀

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Nix Green

Состояние маска еще +n%?

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Психиатрическая неотложка

Ну если всерьез воспринимать все, что Муск репостит в твиттере - можно кукухой поехать.

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Barone Rosso

Пора уже делать интерактивный проект, где в максимально приближенных условиях ходить по павильону с полным погружением в атмосферу космического полёта

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Кирилл Макеев
сделал репост пользовательской публикации
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Альвар

Мне пожалуйста в один конец. Обратный не нужен

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Буталик Витерин

Кто не умер от ковида, не вложил в крипту, те полетят на Марс.

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Аня
Цены не указаны.

оставьте номер телефона и вам перезвонит менеджер.

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38 комментариев
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