SpaceX рассказала о результатах тестов Starlink: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть фильмы в HD-качестве Материал редакции
Но для обещанной гигабитной скорости компании нужно больше спутников на орбите.
Во время трансляции запуска партии спутников Starlink 3 сентября 2020 года SpaceX сообщила результаты тестирования спутникового интернета.
Тесты компания начала летом 2020 года, сотрудники SpaceX собирали статистику о задержке сигнала и скорости загрузки файлов, рассказала старший инженер по надёжности программ в SpaceX Кейт Тайс.
Партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве, уточнила Тайс. При этом у сети остаётся дополнительная ёмкость.
Результаты теста впечатляют, но они ещё далеки от гигабитной скорости, которую SpaceX обещала в документах, предоставленных Федеральной комиссии по связи, отмечает The Verge. Чтобы обеспечить эту скорость, потребуется как минимум 4400 спутников на орбите, указала SpaceX.
К настоящему моменту SpaceX запустила 700 спутников, уточняет издание. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.
В середине августа 2020 года пользователи Reddit протестировали Starlink с помощью сервиса speedtest.net от компании Ookla — тогда скорость загрузки варьировалась от 11 до 60 Мбит/с.
Ждём наш, серьезный и жесткий, ответ Илону
В России это если и нужно, то вахтерам всяким. В США ситуация посложнее с интернетом.
Ты это шутишь сейчас? Я живу в штатах, Verizon покрытие около 98%
Я по работе летаю по всяким городам, я уже забыл, что такое не LTE
Красава Маск! Видя, как тираны издеваются над интернетом сейчас, хочется пожелать Илону здоровья и скорейшей реализации планов.
О чем никогда не говорят адепты Starlink, OneWeb и других спутниковых LEO- и MEO-систем:
1) Высокие задержки. Спутник всегда останется спутником, даже целевые значения задержек 20 мс выглядят неприлично оптимистично. Скорее всего, на практике будет 80-100 мс. Ну и какие онлайн-игры при таком пинге последней мили?
2) Это не B2C-технология. Фазированные антенны стоят ОТ 10 тыс. долларов, поэтому абонентский Starlink-терминал превращается в неподъемную для обывателя ношу. Низко/средне орбитальный спутник - хороший транспортный канал для отдалённой базовой станции оператора связи или пункта коллективного доступа в Африке, построенного на грант фонда Сороса. Но не более того. Обычные консьюмеры про халявный спутниковый интернет могут не вспоминать ещё лет 20 минимум.
3) Starlink и проч. должны обслуживать наземные спутниковые ретрансляторы, расположенные примерно через каждые 400 км. Спутниковая связь - это технология двойного назначения. ФСБ и Минобороны никогда не позволят иностранцам строить такие штуки на территории РФ, точно так же как Пентагон в страшном сне спит и видит наземные спутниковые ретрансляторы системы "Гонец" на своей территории.
1) Ваше мнение не подкреплено никакими доказательствами. Про задержки мы знаем от господина Маска. Конечно, он врет. Стоит доверять нонейму из интернета о задержках, да и нонейму всегда виднее и понятнее тех.характеристики проекта, чем создателю.
2) Так же от господина Маска мы знаем, что ретранслятор можно построить из говна и палок. Но нонейму виднее, см.1 пункт. Справедливости ради, можно согласиться с половиной тезиса о том, что продавать скорее это будут B2B, но не из за тех.сложности приемника, а просто бизнесу так проще. Продавать и поддерживать оптовых покупателей. Второе, конечно это делается для стран, где потратить даже 100$ на приемник обычному человеку сложно. Этот рынок и декларировался целью проекта, покрыть страны, где интернет труднодоступен. То есть не для стран, где с интернетом и так все хорошо.
3) Глушить могут спутники, да. Издержки авторитарных режимов. В обычных странах, без загонов про пентагон и об его вездесущей слежке, будет нормально работать.
Нет, конечно никто не будет "глушить спутники" - это слишком дорого. Да и нет смысла. Скорее всего Старлинк если и будет работать в России, то только на тех же условиях, на которых сейчас работают операторы спутниковой телефонии (Иридиум, Инмарсат, Турайя). Каждый имеет официальное представительство, которое и решает все административные вопросы. А Иридиум, кстати, чтобы получать гос. контракты, был вынужден построить станцию сопряжения в Ижевске. С СОРМ-ом и прочим добром. Хотя чисто технически для глобального покрытия эта станция была не нужна.
Да, сейчас, исходя из того, что (1) первое поколение спутников не имеет функции межспутниковой связи и (2) нет никакой информации по поводу планов строительства станций сопряжения за пределами США, интернет Маска даже в теории не сможет заработать за пределами США.
"Приёмники GPS будут стоить 10к$, и ими будут пользоваться фонды Сорроса в Африке, для чипизации аборигенов." Ну и тд
Даже если на всей планете будет бесплатный спутниковый интернет, моя управляющая компания найдёт способ заглушить его или брать за него деньги. *основано на реальных событиях, ибо моя УК пускает в дом только тех провайдеров, которые согласны дать откат за вхождение и потом регулярно приплачивать*
А как оно в пасмурную погоду будет работать?
Так же как и спутниковое ТВ. В пасмурную погоду будет нормально работать. В сильный ливень либо совсем не будет, либо очень плохо.
Играть в доку2 через космос
А вы думаете там сейчас чисто? Погуглите есть в интернете карта всего хлама на орбите и уже сейчас ужаснетесь. Другое дело что это совершенно другое пространство, и если вы думаете что между 44000 спутников расстояние как между вашим домом и соседним, на самом деле там расстояние как между мск и владивостоком, если не больше)
Ради интереса посчитал, если запустят 44000 спутников на орбиту 550 км, то в среднем один спутник будет находиться на площади 13670 км2
Итого запущено около 620 спутников приблизительно за один год, на 11 ракетах.
К концу года будет 1000.
Starlink для Neirolink
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