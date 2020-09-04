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Будущее
Галина Мубаракшина
1996

SpaceX рассказала о результатах тестов Starlink: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть фильмы в HD-качестве Материал редакции

Но для обещанной гигабитной скорости компании нужно больше спутников на орбите.

21 комментарий
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Во время трансляции запуска партии спутников Starlink 3 сентября 2020 года SpaceX сообщила результаты тестирования спутникового интернета.

Тесты компания начала летом 2020 года, сотрудники SpaceX собирали статистику о задержке сигнала и скорости загрузки файлов, рассказала старший инженер по надёжности программ в SpaceX Кейт Тайс.

Партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве, уточнила Тайс. При этом у сети остаётся дополнительная ёмкость.

Результаты теста впечатляют, но они ещё далеки от гигабитной скорости, которую SpaceX обещала в документах, предоставленных Федеральной комиссии по связи, отмечает The Verge. Чтобы обеспечить эту скорость, потребуется как минимум 4400 спутников на орбите, указала SpaceX.

К настоящему моменту SpaceX запустила 700 спутников, уточняет издание. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.

В середине августа 2020 года пользователи Reddit протестировали Starlink с помощью сервиса speedtest.net от компании Ookla — тогда скорость загрузки варьировалась от 11 до 60 Мбит/с.

Запуск спутников Starlink SpaceX

#новость #spacex #starlink

Галина Мубаракшина
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21 комментарий
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StargazerXIII

7

Ждём наш, серьезный и жесткий, ответ Илону

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Пп Пп

StargazerXIII
0

В России это если и нужно, то вахтерам всяким. В США ситуация посложнее с интернетом.

Ответить

Tim Aventy

Пп
0

Ты это шутишь сейчас? Я живу в штатах, Verizon покрытие около 98%
Я по работе летаю по всяким городам, я уже забыл, что такое не LTE

Ответить

Vladislav Stan

7

Красава Маск! Видя, как тираны издеваются над интернетом сейчас, хочется пожелать Илону здоровья и скорейшей реализации планов.

Ответить

Michael Ivonin

2

О чем никогда не говорят адепты Starlink, OneWeb и других спутниковых LEO- и MEO-систем:
1) Высокие задержки. Спутник всегда останется спутником, даже целевые значения задержек 20 мс выглядят неприлично оптимистично. Скорее всего, на практике будет 80-100 мс. Ну и какие онлайн-игры при таком пинге последней мили?
2) Это не B2C-технология. Фазированные антенны стоят ОТ 10 тыс. долларов, поэтому абонентский Starlink-терминал превращается в неподъемную для обывателя ношу. Низко/средне орбитальный спутник - хороший транспортный канал для отдалённой базовой станции оператора связи или пункта коллективного доступа в Африке, построенного на грант фонда Сороса. Но не более того. Обычные консьюмеры про халявный спутниковый интернет могут не вспоминать ещё лет 20 минимум.
3) Starlink и проч. должны обслуживать наземные спутниковые ретрансляторы, расположенные примерно через каждые 400 км. Спутниковая связь - это технология двойного назначения. ФСБ и Минобороны никогда не позволят иностранцам строить такие штуки на территории РФ, точно так же как Пентагон в страшном сне спит и видит наземные спутниковые ретрансляторы системы "Гонец" на своей территории.

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Rick

Michael
3

1) Ваше мнение не подкреплено никакими доказательствами. Про задержки мы знаем от господина Маска. Конечно, он врет. Стоит доверять нонейму из интернета о задержках, да и нонейму всегда виднее и понятнее тех.характеристики проекта, чем создателю.
2) Так же от господина Маска мы знаем, что ретранслятор можно построить из говна и палок. Но нонейму виднее, см.1 пункт. Справедливости ради, можно согласиться с половиной тезиса о том, что продавать скорее это будут B2B, но не из за тех.сложности приемника, а просто бизнесу так проще. Продавать и поддерживать оптовых покупателей. Второе, конечно это делается для стран, где потратить даже 100$ на приемник обычному человеку сложно. Этот рынок и декларировался целью проекта, покрыть страны, где интернет труднодоступен. То есть не для стран, где с интернетом и так все хорошо.
3) Глушить могут спутники, да. Издержки авторитарных режимов. В обычных странах, без загонов про пентагон и об его вездесущей слежке, будет нормально работать.

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Oleg Arkhangelsky

Rick
0

Нет, конечно никто не будет "глушить спутники" - это слишком дорого. Да и нет смысла. Скорее всего Старлинк если и будет работать в России, то только на тех же условиях, на которых сейчас работают операторы спутниковой телефонии (Иридиум, Инмарсат, Турайя). Каждый имеет официальное представительство, которое и решает все административные вопросы. А Иридиум, кстати, чтобы получать гос. контракты, был вынужден построить станцию сопряжения в Ижевске. С СОРМ-ом и прочим добром. Хотя чисто технически для глобального покрытия эта станция была не нужна.

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Oleg
0

Да, сейчас, исходя из того, что (1) первое поколение спутников не имеет функции межспутниковой связи и (2) нет никакой информации по поводу планов строительства станций сопряжения за пределами США, интернет Маска даже в теории не сможет заработать за пределами США.

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Илья Сазонов

Michael
1

Вижу сплошное бла бла бла, но не вижу фактов...

Ответить

Павел Бондаренко

Michael
0

"Приёмники GPS будут стоить 10к$, и ими будут пользоваться фонды Сорроса в Африке, для чипизации аборигенов." Ну и тд

Ответить

Konstantin_Andreevich

4

Даже если на всей планете будет бесплатный спутниковый интернет, моя управляющая компания найдёт способ заглушить его или брать за него деньги. *основано на реальных событиях, ибо моя УК пускает в дом только тех провайдеров, которые согласны дать откат за вхождение и потом регулярно приплачивать*

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Elijah Garrison

2

А как оно в пасмурную погоду будет работать?

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Elijah
0

Так же как и спутниковое ТВ. В пасмурную погоду будет нормально работать. В сильный ливень либо совсем не будет, либо очень плохо.

Ответить

Yaroslav Gryaznov

0

Играть в доку2 через космос

Ответить

Kirill Smolin

Yaroslav
–1

А вы думаете там сейчас чисто? Погуглите есть в интернете карта всего хлама на орбите и уже сейчас ужаснетесь. Другое дело что это совершенно другое пространство, и если вы думаете что между 44000 спутников расстояние как между вашим домом и соседним, на самом деле там расстояние как между мск и владивостоком, если не больше)

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Pavel Ivanov

Kirill
1

Ради интереса посчитал, если запустят 44000 спутников на орбиту 550 км, то в среднем один спутник будет находиться на площади 13670 км2

Ответить

Иван Конышев

0

Ждём Чебурнет в ответ маску

Ответить

Bobo Momo

0

Итого запущено около 620 спутников приблизительно за один год, на 11 ракетах.

К концу года будет 1000.

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Роман Александров

0

Starlink для Neirolink 

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Роман Александров

Роман
0

*Neurolink

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Saucedo Puetz

0

А потом придут любители торрентов и амба...

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