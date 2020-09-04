Но для обещанной гигабитной скорости компании нужно больше спутников на орбите.

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Во время трансляции запуска партии спутников Starlink 3 сентября 2020 года SpaceX сообщила результаты тестирования спутникового интернета.

Тесты компания начала летом 2020 года, сотрудники SpaceX собирали статистику о задержке сигнала и скорости загрузки файлов, рассказала старший инженер по надёжности программ в SpaceX Кейт Тайс.

Партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве, уточнила Тайс. При этом у сети остаётся дополнительная ёмкость.

Результаты теста впечатляют, но они ещё далеки от гигабитной скорости, которую SpaceX обещала в документах, предоставленных Федеральной комиссии по связи, отмечает The Verge. Чтобы обеспечить эту скорость, потребуется как минимум 4400 спутников на орбите, указала SpaceX.

К настоящему моменту SpaceX запустила 700 спутников, уточняет издание. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.

В середине августа 2020 года пользователи Reddit протестировали Starlink с помощью сервиса speedtest.net от компании Ookla — тогда скорость загрузки варьировалась от 11 до 60 Мбит/с.