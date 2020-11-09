Новый интернет от создателя старого: зачем стартап Тима Бернерса-Ли разрабатывает децентрализованную платформу Solid Материал редакции
По мнению изобретателя WWW, вся власть сосредоточилась у крупных корпораций, которые зарабатывают на пользовательских данных. Это противоречит его изначальному замыслу: интернет должен быть открытым и бесплатным.
Поэтому он в 2017 году запустил стартап Inrupt для «децентрализации интернета» и представил технологию Solid с открытым исходным кодом, разработанную в Массачусетском технологическом институте. На разработку Inrupt привлёк около $20 млн.
С помощью Solid стартап предлагает хранить личные данные на личном сервере (модуле) пользователя, к которому подключаются нужные сервисы. Solid работает с персональными данными иначе, нежели Google, Facebook, «Яндекс» и другие компании.
По задумке Бернерса-Ли, технического директора Inrupt, если пользователь Solid больше не захочет делиться с компанией информацией о себе, он просто закроет ненужному сервису доступ к своему серверу.
Технология «совместима» со стандартами веб-разработки, поэтому приложения на базе Solid будут работать в любом браузере.
9 ноября стартап запустил корпоративную версию платформы Solid. С её помощью организации и госорганы могут создавать приложения, в которых пользователи сами контролируют свои данные. Корпоративная платформа полностью совместима с открытым проектом Solid.
Она состоит из Solid Server для управления модулями (серверами) и SDK для разработки приложений. В SDK есть отдельные инструменты для выполнения конкретны задач, например уплаты налогов или взаимодействия с медучреждением.
Служба здравоохранения разработала приложение для пациентов, благодаря Solid они могут контролировать хранение и обработку медицинской информации.
Пациенты разрешают врачам, членам семьи или работникам по уходу на дому считывать определённые данные с модуля Solid, добавлять заметки или наблюдения, которые затем читают врачи для улучшения ухода.
Разница между Solid и обычными приложениями для веба или смартфона в том, что для получения доступа к данным пользователя нужно получить от него специальное разрешение.
По мнению Бернерса-Ли, несмотря на «всё хорошее», чего достигли с помощью интернета, он превратился в двигатель «неравенства и разделения людей», который используют в своих целях крупные игроки. И сейчас сообщество «достигло критической точки перелома — когда нужны серьезные изменения к лучшему».
«Solid меняет нынешнюю модель взаимодействия, в которой пользователи должны передавать личные данные цифровым ИТ-гигантам в обмен на некую ценность», — считает создатель Всемирной паутины.
Сначала бы ему коэффициент вайсмана получить нужный... Без него не взлетит, есть инфа от знающих людей.
И я пошел читать про этой коэффициент. Увлекательно.
https://tjournal.ru/tv/51835-weissman-score
Pied Piper с хорошими инвестициями и сильной командой прогорел за пару лет. А ведь они могли стать единорогом за год...
Если ты смотрел сериал до конца, то прогорели они именно из за сына Антона - ИИ, который был на три головы продвинутее всех аналогов существовавших в то время. Сам стартап мог бы и выжить, но именно из за ИИ они и решили закрыть проект, так как был риск повторения сценария со Скайнет
Хочет он чего-то только ему понятного, но во всех проектах прослеживается наивная вера, что если просто положить данные в одну помойку (или федерацию помоек), то случится некая "магия", и интеграция данных произойдёт сама собой.
Веб позволял собрать сайтик из говна и палок (один из множества несовместимых между собой, но совместимых с браузером пользователя), и не требовал лицензирования или покупки решений вендора (в отличие от более развитого Hypercard, например). Чего и без интеграции оказалось достаточно для занятия ниши.
Однако, все следующие проекты Тима (Semantic Web, Solid) напоминают тушение пожара керосином - попытки решить старую проблему теми же способами, которыми он её создал в вебе.
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