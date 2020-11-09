По мнению изобретателя WWW, вся власть сосредоточилась у крупных корпораций, которые зарабатывают на пользовательских данных. Это противоречит его изначальному замыслу: интернет должен быть открытым и бесплатным.

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Поэтому он в 2017 году запустил стартап Inrupt для «децентрализации интернета» и представил технологию Solid с открытым исходным кодом, разработанную в Массачусетском технологическом институте. На разработку Inrupt привлёк около $20 млн.

С помощью Solid стартап предлагает хранить личные данные на личном сервере (модуле) пользователя, к которому подключаются нужные сервисы. Solid работает с персональными данными иначе, нежели Google, Facebook, «Яндекс» и другие компании.

По задумке Бернерса-Ли, технического директора Inrupt, если пользователь Solid больше не захочет делиться с компанией информацией о себе, он просто закроет ненужному сервису доступ к своему серверу.

Технология «совместима» со стандартами веб-разработки, поэтому приложения на базе Solid будут работать в любом браузере.

9 ноября стартап запустил корпоративную версию платформы Solid. С её помощью организации и госорганы могут создавать приложения, в которых пользователи сами контролируют свои данные. Корпоративная платформа полностью совместима с открытым проектом Solid.

Она состоит из Solid Server для управления модулями (серверами) и SDK для разработки приложений. В SDK есть отдельные инструменты для выполнения конкретны задач, например уплаты налогов или взаимодействия с медучреждением.

Среди клиентов Solid — крупные организации: BBC, банк NatWest, национальная служба здравоохранения Великобритании и правительство Бельгии. Они же помогали вывести продукт на рынок.

Служба здравоохранения разработала приложение для пациентов, благодаря Solid они могут контролировать хранение и обработку медицинской информации.

Пациенты разрешают врачам, членам семьи или работникам по уходу на дому считывать определённые данные с модуля Solid, добавлять заметки или наблюдения, которые затем читают врачи для улучшения ухода.

Интерфейс обработки данных и предоставления данных на сервере

Разница между Solid и обычными приложениями для веба или смартфона в том, что для получения доступа к данным пользователя нужно получить от него специальное разрешение.

По мнению Бернерса-Ли, несмотря на «всё хорошее», чего достигли с помощью интернета, он превратился в двигатель «неравенства и разделения людей», который используют в своих целях крупные игроки. И сейчас сообщество «достигло критической точки перелома — когда нужны серьезные изменения к лучшему».