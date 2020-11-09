Рубрика развивается при поддержке HP logo
Будущее
Евгений Делюкин
1219

Новый интернет от создателя старого: зачем стартап Тима Бернерса-Ли разрабатывает децентрализованную платформу Solid Материал редакции

По мнению изобретателя WWW, вся власть сосредоточилась у крупных корпораций, которые зарабатывают на пользовательских данных. Это противоречит его изначальному замыслу: интернет должен быть открытым и бесплатным.

7 комментариев
В закладки

Поэтому он в 2017 году запустил стартап Inrupt для «децентрализации интернета» и представил технологию Solid с открытым исходным кодом, разработанную в Массачусетском технологическом институте. На разработку Inrupt привлёк около $20 млн.

С помощью Solid стартап предлагает хранить личные данные на личном сервере (модуле) пользователя, к которому подключаются нужные сервисы. Solid работает с персональными данными иначе, нежели Google, Facebook, «Яндекс» и другие компании.

По задумке Бернерса-Ли, технического директора Inrupt, если пользователь Solid больше не захочет делиться с компанией информацией о себе, он просто закроет ненужному сервису доступ к своему серверу.

Технология «совместима» со стандартами веб-разработки, поэтому приложения на базе Solid будут работать в любом браузере.

9 ноября стартап запустил корпоративную версию платформы Solid. С её помощью организации и госорганы могут создавать приложения, в которых пользователи сами контролируют свои данные. Корпоративная платформа полностью совместима с открытым проектом Solid.

Она состоит из Solid Server для управления модулями (серверами) и SDK для разработки приложений. В SDK есть отдельные инструменты для выполнения конкретны задач, например уплаты налогов или взаимодействия с медучреждением.

Среди клиентов Solid — крупные организации: BBC, банк NatWest, национальная служба здравоохранения Великобритании и правительство Бельгии. Они же помогали вывести продукт на рынок.

Служба здравоохранения разработала приложение для пациентов, благодаря Solid они могут контролировать хранение и обработку медицинской информации.

Пациенты разрешают врачам, членам семьи или работникам по уходу на дому считывать определённые данные с модуля Solid, добавлять заметки или наблюдения, которые затем читают врачи для улучшения ухода.

Интерфейс обработки данных и предоставления данных на сервере

Разница между Solid и обычными приложениями для веба или смартфона в том, что для получения доступа к данным пользователя нужно получить от него специальное разрешение.

По мнению Бернерса-Ли, несмотря на «всё хорошее», чего достигли с помощью интернета, он превратился в двигатель «неравенства и разделения людей», который используют в своих целях крупные игроки. И сейчас сообщество «достигло критической точки перелома — когда нужны серьезные изменения к лучшему».

«Solid меняет нынешнюю модель взаимодействия, в которой пользователи должны передавать личные данные цифровым ИТ-гигантам в обмен на некую ценность», — считает создатель Всемирной паутины.

#децентрализованныйинтернет #solid #inrupt

Евгений Делюкин PLUS
+32 653
11
18
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["inrupt","\u0434\u0435\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442","solid"], "comments": 7, "likes": 18, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 175136, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 18:35:01 +0300", "is_special": false }
Всегда под рукой HP ENVY x360 на базе процессора Intel® Core™ i7 Узнать больше
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Обучение Data Science
Факультет от Geekbrains и Mail.ru Group с гарантированным трудоустройством
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Голощапов

6

Сначала бы ему коэффициент вайсмана получить нужный... Без него не взлетит, есть инфа от знающих людей. 

Ответить

Ivan Ma

Кирилл
0

И я пошел читать про этой коэффициент. Увлекательно.
https://tjournal.ru/tv/51835-weissman-score

Ответить

Sergey

Кирилл
0

Антон тоже пригодится с сыном, без них не взлетит

Ответить

Mikhail Solovyev

3
Ответить

Данила Акинфиев

1

Pied Piper с хорошими инвестициями и сильной командой прогорел за пару лет. А ведь они могли стать единорогом за год...

Ответить

dffd dffd

Данила
0

Если ты смотрел сериал до конца, то прогорели они именно из за сына Антона - ИИ, который был на три головы продвинутее всех аналогов существовавших в то время. Сам стартап мог бы и выжить, но именно из за ИИ они и решили закрыть проект, так как был риск повторения сценария со Скайнет

Ответить

Val Krylov

1

Хочет он чего-то только ему понятного, но во всех проектах прослеживается наивная вера, что если просто положить данные в одну помойку (или федерацию помоек), то случится некая "магия", и интеграция данных произойдёт сама собой.

Веб позволял собрать сайтик из говна и палок (один из множества несовместимых между собой, но совместимых с браузером пользователя), и не требовал лицензирования или покупки решений вендора (в отличие от более развитого Hypercard, например). Чего и без интеграции оказалось достаточно для занятия ниши.

Однако, все следующие проекты Тима (Semantic Web, Solid) напоминают тушение пожара керосином - попытки решить старую проблему теми же способами, которыми он её создал в вебе.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Admitad
Подписан
Отписаться
Черная Пятница: какие бренды заработают на ней больше и как увеличить прибыль
Компании уже активно готовятся к Черной пятнице, которая в России стартует 26 ноября. Партнерская сеть Admitad подсчита…
0
KFC
Подписан
Отписаться
Случайность на миллион: как упаковка может стать символом бренда
Свое место среди культовых символов занимает баскет KFC — именно за курицей в фирменной панировке и ведерке приходят го…
6
NTA
Подписан
Отписаться
Как искать текст в документах разных форматов по ключевым словам, используя Python?
Построение отчётов на основании большого количества файлов – рядовая задача. Но всё становится сложнее, если вместо одн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
«Сбер» запустил сервис по заказу услуг у самозанятых с выставлением чека и страховкой участников сделки
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Вадим Клюев

«Коммерсантъ»: ЦБ разработал…

Артем Богданов

Как я перезапустил свою…

Leo Uvarov

«Медуза»: власти Москвы…

m3l4t0n1n /

«Медуза»: власти Москвы…

Bublikov Anton

«Медуза»: власти Москвы…

Андрей Проскуряков

Как я перезапустил свою…

Olya Met

Юридический адрес - очередной…

Sergey

Новый интернет от создателя…

Александр Котовский

Virgin Hyperloop провела первые…

Андрей Проскуряков

Как я перезапустил свою…

Андрей Проскуряков

Как я перезапустил свою…

Bublikov Anton

«Медуза»: власти Москвы…

Sergei Timofeyev

Как я перезапустил свою…

ZakatKapitalizma

«Медуза»: власти Москвы…

Ivan Ma

Новый интернет от создателя…

Егор Рублев

Случайность на миллион: как…

Алекс Крески

«Медуза»: власти Москвы…

Вадим Клюев

Tesla построит новую гигантскую…

Николай Западный

AliExpress предложил новым…

Sergei Timofeyev

Как я перезапустил свою…
null