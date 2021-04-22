Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислород Статьи редакции
В NASA считают, что это поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.
Преобразовать углекислый газ в кислород смог экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance — он называется Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE.
В NASA отмечают, что преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.
The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата. В ведомстве отмечают, что доказательство того, что технология работает.
18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. н преодолел 471 млн км и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни.
Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду
Каждый день хорошие новости с Марса!
Собираем чемоданы?
На марс?
Похоже американцы конкретно взялись за Марс. Я полагаю они проводят и другие эксперименты, но секретные. С бактериями, микроорганизмами, которые туда привезли. Есть же на Земле бактерии питающиеся углекислым газом.
Вы можете посмотреть все инструменты, установленные на ровере.
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/
Читайте результаты работы каждого инструмента и для вас не будет никаких секретных экспериментов.
С бактериями никаких экспериментов там не проводят. Атмосфера и так известна, предварительно протестировать могут на Земле. А все роверы и их инструменты стерилизуют перед отправкой.
Идёт разведка с последующим захватом территорий. И всегда есть секрет.
Если это так легко сделать на Марсе почему бы тогда не начинать решать проблему CO2 на Земле так же, просто превращать углекислый газ в кислород.
Потому что скорость химической реакции зависит от парциального давления газа. Когда углекислого газа много - переработать большую его часть довольно легко. Когда его следовые количества, как на Земле - придётся очень долго за ним гоняться с этим аппаратом.
На земле есть куча дешевых технологий, начиная с бактерий в океане, там же обкатывали технологию получения кислорода из-за невозможности его доставки на такие большие расстояния в промышленных масштабах
Мне кажется, новости с марса надо делить пополам.
Нам здесь заливают так, что не успеваешь лапшу смахивать. Историю переписывают и пр.
А тут новости с планеты за 471 млн км. Луна им не интересна а на марсе кислород 😂
За какое время добыто 5 грамм кислорода?
Аппарат может вырабатывать до 10 грамм в час.
пока экспедиция долетит, на пару дней кислорода соберётся
всё польза!
@Новости TJ хорошо бы в пост добавить.
Ещё больше странно, почему вы ссылку на статью не оставили.
Интересно, будут ли еще один такого типа ровер запускать?
Пока не планируют.
В предложке сейчас Mars Exploration Ice Mapper совместно с Японией, Канадой и Италией.
этот аппарат пригодился бы и на земле
Значит проблема глобального потепления на земле решается легко, перерабатываем СО2 в кислород на зелёном электричестве и Грета может наслаждаться своим пофиксиным детством.
Мрачный огонь
Сначала тратим стотыщ нефти, чтобы сделать такую штуку. А так план рабочий -)
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