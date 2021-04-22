{"id":3086,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0441 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=3086&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/226826-lg-ergo&hash=b97f5778039cc6f8fd721914b0af695fd7cdab5c702257d179ee14d676b227a8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Новости TJ

Ровер Perseverance впервые превратил углекислый газ из атмосферы Марса в кислород Статьи редакции

В NASA считают, что это поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

36 36 комментариев
2486 просмотров

NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Преобразовать углекислый газ в кислород смог экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance — он называется Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment или MOXIE.

Прибор, благодаря которому удалось получить кислород на планете, устанавливают на ровер Perseverance NASA

В NASA отмечают, что преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.

The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата. В ведомстве отмечают, что доказательство того, что технология работает.

18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. н преодолел 471 млн км и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни.

#новость #космос

36 36 комментариев
36
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 36, "likes": 36, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 237196, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 22 Apr 2021 08:48:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Холден Колфилд

43

Ждём офишл заявление от роскосмоса что они нашли на Байкале воду

Ответить

Rusik M

Холден
2

Бери выше, много воды!
И закрыли на глаза, на то что предприятия сливают в неё отходы....

Ответить

Raimond Vladimirov

11

Каждый день хорошие новости с Марса!

Ответить

Ilya Ilchenko

Raimond
11

Скоро там и дороги будут лучше и недвижимость дешевле.

Ответить

Ilya Ilchenko

11

Собираем чемоданы?

Ответить

Nesterov Igor

Ilya
0

На марс? 

Ответить

Даниил Марсов

Nesterov
3

Нет, в преобразовывать размером с тостер

Ответить

Сергей Милосердов

Nesterov
1

Для начала в США

Ответить

Александр Чернышов

6

Похоже американцы конкретно взялись за Марс. Я полагаю они проводят и другие эксперименты, но секретные. С бактериями, микроорганизмами, которые туда привезли. Есть же на Земле бактерии питающиеся углекислым газом.

Ответить

Stas Klymenko

Александр
0

Вы можете посмотреть все инструменты, установленные на ровере.
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/
Читайте результаты работы каждого инструмента и для вас не будет никаких секретных экспериментов. 

С бактериями никаких экспериментов там не проводят. Атмосфера и так известна, предварительно протестировать могут на Земле. А все роверы и их инструменты стерилизуют перед отправкой.

Ответить

Александр Чернышов

Stas
0

Идёт разведка с последующим захватом территорий. И всегда есть секрет.

Ответить

Rownie

2

Если это так легко сделать на Марсе почему бы тогда не начинать решать проблему CO2 на Земле так же, просто превращать углекислый газ в кислород.

Ответить

Николай Глущенко

Rownie
7

Потому что скорость химической реакции зависит от парциального давления газа. Когда углекислого газа много - переработать большую его часть довольно легко. Когда его следовые количества, как на Земле - придётся очень долго за ним гоняться с этим аппаратом.

Ответить

Артем Большаков

Rownie
3

На земле есть куча дешевых технологий, начиная с бактерий в океане, там же обкатывали технологию получения кислорода из-за невозможности его доставки на такие большие расстояния в промышленных масштабах

Ответить

Aknur Kassym

2

Остановите планету, я сойду

Ответить

Юрий Чингаев

–3

Мне кажется, новости с марса надо делить пополам.
Нам здесь заливают так, что не успеваешь лапшу смахивать. Историю переписывают и пр.
А тут новости с планеты за 471 млн км. Луна им не интересна а на марсе кислород 😂

Ответить

Ольга

Юрий
2

А чем Луна может быть интересна? Маленькая, атмосферы нет и не будет. Только что ближе намного.

Ответить

Эдуард Гладышев

Юрий
1

Луна им не интересна

https://www.nasa.gov/specials/artemis/

Ответить

Gidevan

Юрий
0

Киселев стайл детектед. 

Ответить

Максим Попов

0

Тем временем Россия: в Байкале обнаружена ПРЕСНАЯ ВОДА

Ответить

Nicolay Lipnevich

0

За какое время добыто 5 грамм кислорода? 

Ответить

Andrei Apanasik

Nicolay
1

Аппарат может вырабатывать до 10 грамм в час.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Andrei
1

пока экспедиция долетит, на пару дней кислорода соберётся
всё польза!

Ответить

Andrei Apanasik

Andrei
0

@Новости TJ хорошо бы в пост добавить.

Ответить

Andrei Apanasik

Andrei
0

Ещё больше странно, почему вы ссылку на статью не оставили.

Ровер Perseverance впервые получил кислород из…
В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для…
tjournal.ru
Ответить

kova7ev

Nicolay
1

уточню процедура занимает >10минут)?

Ответить

Andrei Apanasik

kova7ev
0

10 грамм в час.

Ответить

Bobo Momo

0

Интересно, будут ли еще один такого типа ровер запускать?

Ответить

Stas Klymenko

Bobo
1

Пока не планируют. 
В предложке сейчас Mars Exploration Ice Mapper совместно с Японией, Канадой и Италией. 

Ответить

Sandro Tabagua

0

этот аппарат пригодился бы и на земле 

Ответить

Gidevan

Sandro
0

Он только по размерам как тостер, хлеб подсушивать он не умеет. 

Ответить

Сергей Рыбак

0

Готов

Ответить

Папа Римский

0

Когда вылетаем?

Ответить

Allegra Geller

0

Значит проблема глобального потепления на земле решается легко, перерабатываем СО2 в кислород на зелёном электричестве и Грета может наслаждаться своим пофиксиным детством.

Ответить

Мрачный огонь

Allegra
0

Сначала тратим стотыщ нефти, чтобы сделать такую штуку. А так план рабочий -) 

Ответить

Jhon west

–3

... Our customers serve testimony of the fact that it does not remain hidden from our new clients. With a retention rate of over 94.7% as
https://penzu.com/public/2a7494d0
https://canvas.ubc.ca/eportfolios/11394/Home/Organic_Pet_Shampoo_From_OleyHemp_

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

PwC Technology
Подписан
Отписаться
Снова в деле! Рассказываем про участников 3-го набора программы PwC Venture Hub
PwC запустила первый набор своей программы для стартапов (PwC Russia Accelerator) вместе с фондом YellowRockets.vc еще…
0
Ремарк
Подписан
Отписаться
5 правил лендинга ЖК. Часть 1
Сделали обзор интересных решений лендингов жилых комплексов и составили фундамент из правил «продающего» лендинга для д…
0
Транспортные Инновации Москвы
Подписан
Отписаться
Последний шанс запустить пилот в Московском транспорте!
У вас есть команда с прототипом продукта или MVP? Вы знаете, что ваш проект сможет улучшить столичный транспорт? Успейт…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Макс Козлов
за день
Ничего нового. 2030 год: Путин поручил немедленно придумать меры поддержки бизнеса.  Нужно только год подставлять 
Путин поручил в течение месяца придумать меры поддержки малого и среднего бизнеса
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

3216q114

ВТБ первым среди банков…

Gre Li

«Яндекс.Маркет» вместо дрона…

Юрий Чингаев

Как мы делаем быстрый LTE…

умный человек

«Мы находим решения проблем…

Руслан Сабитов

Путин поручил в течение месяца…

Я не скажу свое…

Ровер Perseverance впервые…

Савва

Беспредел на озоне

Александр Привалов

Как выжить стартаперу-одиночке…

badResistor

«Маски-шоу» и «приказ свыше…

Евгений Архипов

ВТБ первым среди банков…

onepositive

Графический онлайн-редактор…

Satom.ru

О чем спросить подписчиков…

Pixel Lens

Графический онлайн-редактор…

sergjjj

Как мы делаем быстрый LTE…

badResistor

«Маски-шоу» и «приказ свыше…

Gleb Tyutikov

«Мы находим решения проблем…

Stas Klymenko

Ровер Perseverance впервые…

Pixel Lens

Графический онлайн-редактор…

BearStrikesBack

«Мы находим решения проблем…

Кирилл Крайнов

Nike начала принимать в США…
null