SpaceX впервые успешно посадила прототип корабля Starship после полёта на 10 км Статьи редакции
Прошлые испытания закончились взрывом корабля после посадки.
- Прототип корабля Starship SN15 от Space X смог подняться на высоту в 10 км и успешно приземлиться, трансляция шла в Twitter компании.
- Корабль стартовал с полигона в Техасе в 18:24 по местному времени (01:24 по московскому).
- Это пятый прототип корабля, который совершил полет на 10 км. Нижняя часть SN15 снова загорелась, как и при посадке SN10. Возгорание было потушено автоматическими системами пожаротушения.
- Успешная посадка корабля была главной целью тестового пуска. Также SpaceX тестировали работу теплового щита и двигателей Raptor.
- Starship предназначен для полётов на Луну и Марс. Корабль сможет вместить до 100 пассажиров. В SpaceX планируют, что корабль сможет высадить людей на Марсе в 2026 году.
- В марте 2021 года прототип Starship SN9 взорвался через 10 минут после посадки. Взрыв произошел из-за утечки гелия в двигатель, из-за этого сломались опоры на скорости 10 м/с. В Starship SN15 провели сотни конструктивных изменений для успешного запуска и посадки, сообщают в компании.
Почему Маска и его компании так любят СМИ, после каждого испытания/теста везде новости и от них не спрятаться по сути.
Я скорее всего глуп, но полёт на 10 км и приземление это прорыв в науке?
Я скорее всего глуп, но полёт на 10 км и приземление это прорыв в науке?
Ну вообще-то, да. Это первый удачный запуск и посадка "многоразового космического челнока" с заявленной вместимостью 100 чел. Однозначно прорыв.
Это полностью многоразовая система с оригинальным входом и торможением об атмосферу. Такого раньше никто не делал.
Это все конечно хорошо но никто в здравом уме не будет делать колонию на Марсе в ближайшие несколько десятков лет. Вбухать огромные бабки чтобы жить в мелком контейнере - зачем? Чтобы что? Это не колонизация других планет, это изощрённый вид тюрьмы. Не понятна мотивация ни тех кто полетит, ни тех кто посылает. На луне поставить колонию в десятки раз проще, быстрее и дешевле, но никто это не сделал и не пытается особо, просто потому что это никому не нужно. И не надо про терраформирование марса, это попрежнему из разряда научной фантастики, там огромное число нерешенных фундаментальных проблем связанных с магнитным полем например
Не понятна мотивация ни тех кто полетит
Авантюристы, одиночки, сумасшедшие, военные или просто по приколу. И всё это при наличии денег.
Колумб и Магеллан - идиоты. Вот зачем они этой всей хренью страдали?
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