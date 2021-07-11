Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт космолёт с экипажем на борту — среди участников Ричард Брэнсон Статьи редакции
Весь полет, от взлета до приземления, должен занять около 90 минут.
Самолёт-носитель WhiteKnightTwo поднял космолёт Unity из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 15 километров, а затем корабль включит ракетный двигатель и полетит сам. Когда ракетоплан достигнет 80 километров над Землей, двигатель выключат, и экипаж проведёт несколько минут в невесомости.
Вместе с Брэнсоном на корабле три астронавта Virgin Galactic — бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и инженер Колин Беннет, а также два пилота.
Брэнсон будет оценивать опыт частного астронавта и пройдет те же тренировки, подготовку и полёт, что и будущие клиенты-астронавты Virgin Galactic.
Полет Unity станет 22-м испытательным полетом для VSS Unity и четвёртым полётом компании в космос с экипажем. Это также будет первый полет с полным экипажем из двух пилотов и четырех специалистов в кабине, включая Брэнсона.
Брэнсон объявил о планах полететь в космос 2 июля. Почти за месяц до этого Джефф Безос запланировал полететь в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin 20 июня.
10 июля Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом Virgin Galactic, назвала его «высотным самолётом» и отказалась признать полёт «космическим».
Компания Безоса отметила, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.
Обновлено в 18:30. Самолёт-носитель сбросил Unity, после чего ракетоплан достиг высоты 86,3 км и пошёл на снижение. К 18:41 мск успешно приземлился.
Вдруг кто не знает про этот крутой канал.
Там трансляция идёт с переводом.
Преодолел- не преодолел - не важно. Взлетел и вернулся- вот главное. Пусть конкурируют, все только в "плюсе" будут
Это конечно невероятно. С одной стороны показали предельно понятную механику: взлетает родительский корабль, бросает шаттл, тот улетает в космос, потом падает и возвращается как самолёт. Но сколько же энергии, денег и сил надо. Молодец, мужик!
Брэнсон молодец, слетал в 70 лет в космос. Вавана бы ещё Рагозин запустил, но не 80км, а куда-нибудь на Альфу-центавру.
Ждём завтра Галю за 90$ ?
Высота 40 тыс. футов. Че-та медленно летит, Ашот на маршрутке быстрее закладывает в поворот.
Это важный шаг, когда ты взлетаешь потом возвращаешься. Дальше больше. Респект тебе Дедуля,
Какая-то профанация. Ничего толком не показали. Высота смешная. У Маска все прозрачно. А здесь... как будто полет на самолёте.
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