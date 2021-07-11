Весь полет, от взлета до приземления, должен занять около 90 минут.

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Самолёт-носитель WhiteKnightTwo поднял космолёт Unity из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 15 километров, а затем корабль включит ракетный двигатель и полетит сам. Когда ракетоплан достигнет 80 километров над Землей, двигатель выключат, и экипаж проведёт несколько минут в невесомости.

Вместе с Брэнсоном на корабле три астронавта Virgin Galactic — бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и инженер Колин Беннет, а также два пилота.

Брэнсон будет оценивать опыт частного астронавта и пройдет те же тренировки, подготовку и полёт, что и будущие клиенты-астронавты Virgin Galactic.

Полет Unity станет 22-м испытательным полетом для VSS Unity и четвёртым полётом компании в космос с экипажем. Это также будет первый полет с полным экипажем из двух пилотов и четырех специалистов в кабине, включая Брэнсона.

Брэнсон объявил о планах полететь в космос 2 июля. Почти за месяц до этого Джефф Безос запланировал полететь в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin 20 июня.

Ричард Брэнсон

10 июля Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом Virgin Galactic, назвала его «высотным самолётом» и отказалась признать полёт «космическим».

Компания Безоса отметила, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.