{"id":4536,"title":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440: \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=4536&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=d1d5b6ef1ee3cc36b0c67152c74e57ccabb2fddc028b491a5ce00213a11bf2b4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Будущее
Лиана Липанова

Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт космолёт с экипажем на борту — среди участников Ричард Брэнсон Статьи редакции

Весь полет, от взлета до приземления, должен занять около 90 минут.

16 16 комментариев
2872 просмотров

Самолёт-носитель WhiteKnightTwo поднял космолёт Unity из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 15 километров, а затем корабль включит ракетный двигатель и полетит сам. Когда ракетоплан достигнет 80 километров над Землей, двигатель выключат, и экипаж проведёт несколько минут в невесомости.

Вместе с Брэнсоном на корабле три астронавта Virgin Galactic — бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и инженер Колин Беннет, а также два пилота.

Брэнсон будет оценивать опыт частного астронавта и пройдет те же тренировки, подготовку и полёт, что и будущие клиенты-астронавты Virgin Galactic.

Полет Unity станет 22-м испытательным полетом для VSS Unity и четвёртым полётом компании в космос с экипажем. Это также будет первый полет с полным экипажем из двух пилотов и четырех специалистов в кабине, включая Брэнсона.

Брэнсон объявил о планах полететь в космос 2 июля. Почти за месяц до этого Джефф Безос запланировал полететь в космос на первом пилотируемом корабле своей компании Blue Origin 20 июня.

Ричард Брэнсон

10 июля Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом Virgin Galactic, назвала его «высотным самолётом» и отказалась признать полёт «космическим».

Компания Безоса отметила, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.

Обновлено в 18:30. Самолёт-носитель сбросил Unity, после чего ракетоплан достиг высоты 86,3 км и пошёл на снижение. К 18:41 мск успешно приземлился.

#новость #virgingalactic #космос

16 16 комментариев
11
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","virgingalactic"], "comments": 16, "likes": 11, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 268622, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 11 Jul 2021 17:51:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Развитый лолипоп

10

Вдруг кто не знает про этот крутой канал.

Там трансляция идёт с переводом.

https://www.youtube.com/watch?v=cF92cCKtXM8

Ответить

Kimberly Russell

8

Преодолел- не преодолел - не важно. Взлетел и вернулся- вот главное. Пусть конкурируют, все только в "плюсе" будут

Ответить

Люц Шнайдер

3

Дед красавчик. Переживал, как за родного. Надеюсь, завтра по 75 продам.

Ответить

Александр Аббасов

2

Это конечно невероятно. С одной стороны показали предельно понятную механику: взлетает родительский корабль, бросает шаттл, тот улетает в космос, потом падает и возвращается как самолёт. Но сколько же энергии, денег и сил надо. Молодец, мужик!

Ответить

xxx xxx

1

Брэнсон молодец, слетал в 70 лет в космос. Вавана бы ещё Рагозин запустил, но не 80км, а куда-нибудь на Альфу-центавру.

Ответить

Rafa Ramazanov

1

Ждём завтра Галю за 90$ ? 

Ответить

Anatoly Ivanov

Rafa
1

Если сейчас не крякнется

Ответить

Anatoly Ivanov

Rafa
1

но вообще часть ожиданий уже в цене

Ответить

Вл В

1

Сын маминой подруги.

Ответить

Вася Пражкин

–4

Высота 40 тыс. футов. Че-та медленно летит, Ашот на маршрутке быстрее закладывает в поворот.

Ответить

Александр Аббасов

0

А сколько такой 10 минутный полёт будет стоить?

Ответить

Лиана Липанова

Александр
1

$200-250 тысяч

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Брэнсон в космосе = Галя в космосе

Ответить

Александр Аббасов

0

И они конечно молодцы … Today space is Virgin territory :)

Ответить

Vlad Azimov

0

Это важный шаг, когда ты взлетаешь потом возвращаешься. Дальше больше. Респект тебе Дедуля,

Ответить

Ринат Хафизов

0

Какая-то профанация. Ничего толком не показали. Высота смешная. У Маска все прозрачно. А здесь... как будто полет на самолёте.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Как монетизируется Twitter? Бизнес-модель для стартапа
0 Обсудить
0
Сервисы
Sasha Kulam
Ковид-сервисы в Китае: как создать систему, учитывающую данные миллиарда человек, без коррупции и раскола общества

Всем привет! Меня зовут Саша Кулам. Ранее я рассказывал о своем переезде в Гуанчжоу и о том, как началась пандемия в Китае. Пока в Москве бушуют споры про QR-коды, Китай живет с ними уже полтора года. В этом материале я расскажу о том, как развивались цифровые ковид-сервисы здесь, и к чему это привело.

17 17 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс.Маркет
4 модели работы на маркетплейсе за 10 минут

В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…

4 модели работы — это готовые «пакеты услуг» Маркета по работе с заказом, от минимального до полного. Можно поручить маркетплейсу всю работу и максимально снять с себя операционную нагрузку. А можно только получать заказы от Маркета и обрабатывать их своими силами.

14 14 комментариев
1
Истории
Nastya Umarova
От создания фотоплёнки к производству лекарств: чем сейчас занимаются Kodak, Fujifilm и Olympus Статьи редакции
12 12 комментариев
33
Rambler&Co
Исследование Rambler&Co: 69% опрошенных россиян лично сталкивались с интернет-мошенничеством

Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.

0 Обсудить
1
Приёмная
Alex
«Анекс Тур» не возвращают деньги за отменённый из-за коронавируса тур — в процессе они сменили юрлицо

Я приобретал тур в официальном офисе продаж «Анекс Тур» по адресу г. Москва ул. Снежная, д. 26. Тур отменили, деньги не возвращают!

134 134 комментария
125
Приёмная
Denis
Кто-то смог украсть баллы в приложении «Пятёрочки» — поддержка не решает проблему

26 мая я зашёл в приложении «Пятёрочки» и увидел, что почти весь мой счёт был обнулён — висит вот такая операция «покупки»:

25 25 комментариев
9
Приёмная
Alyona Snowmine
Ozon: мой оплаченный заказ выдали другому человеку и не возвращают за него деньги

Да-да, такой заголовок уже был в «Приёмной» пару месяцев назад, и теперь со мной случилось то же самое.

212 212 комментариев
54
Будущее
Лиана Липанова
Virgin Galactic отправила в суборбитальный полёт космолёт с экипажем на борту — среди участников Ричард Брэнсон Статьи редакции
16 16 комментариев
11
Устойчивые города: Москва
Живой реквизит: как работает фотобизнес на животных
фотоархив Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы/Сергей Беляев

Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.

1 1 комментарий
2
Финансы
Искусственный историк
Наивысшая опасность падения фондовых рынков в ближайшую неделю

Прошлый раз так близко к краху рынки были из-за одного из самых больших шорт сквизов в истории акций Gamestop и других небезызвестных компаний в конце января-феврале этого года.

6 6 комментариев
8
Больше статей
null