Команда Джеффа Безоса начала 14-часовую подготовку к космическому полёту Статьи редакции
Вместе с главой Blue Origin в космос полетят его брат Марк Безос, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.
- В программу обучения входят брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор ракеты и принципа её работы, а также инструктаж о перемещении по кабине в невесомости, пишет Reuters.
- Первый в истории беспилотный полёт запланирован на вторник 20 июля и продлится 11 минут. На борту New Shepard не будет ни одного астронавта или обученного персонала, сообщили в Blue Origin.
- New Shepard, как и корабль Virgin Galactic, не выйдет на орбиту Земли, но поднимет экипаж на высоту около 100 км к линии Кармана — условной границе между атмосферой Земли и космосом.
- Следующий рейс Blue Origin, скорее всего, состоится в конце сентября или начале октября, сказал генеральный директор компании Боб Смит. По его словам, люди готовы платить за путешествия в космос — на будущие рейсы компании высокий спрос.
- Победитель аукциона Blue Origin заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог поехать. Его место занял сын голландского миллиардера и главы инвестфонда Somerset Capital Partners, 18-летний Оливер Деймен.
- SpaceX миллиардера Илона Маска в сентябре планирует отправить полностью гражданский экипаж в многодневный орбитальный полёт на борту своей капсулы Crew Dragon.
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