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Будущее
Евгения Евсеева

Джефф Безос предложил покрыть до $2 млрд расходов NASA в обмен на контракт для отправки космонавтов на Луну Статьи редакции

В апреле NASA отдало контракт SpaceX, но в мае приостановило его из-за протеста конкурентов.

16 16 комментариев
922 просмотров

Джефф Безос заявил, что его компания Blue Origin откажется от выплат со стороны NASA на сумму до $2 млрд в 2021 и двух следующих финансовых годах.

Также компания самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну. Взамен Blue Origin просит уступить ей контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля.

«Предложение — не отсрочка, а прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное», — заявил Безос.

В апреле SpaceX получила этот контракт стоимостью $2,9 млрд по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска.

Blue Origin, которая просила за контракт $5,99 млрд, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку. В мае NASA приостановило контракт со SpaceX.

Лунный посадочный модуль Blue Moon

#новость #blueorigin #spacex #nasa

16 16 комментариев
8
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Roman Moskovskiy

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Кокой флекс на тему того, что Amazon уже богаче, чем государство

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Ar AbduRashid

Roman
2

Это не Амазон богаче, а Джеффу денег некуда девать.

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Павел Антипов

3

А вот это уже интересно! 
Уж явно не альтруизм, а долгосрочная перспектива.
Безосу на земле тесно)

Ответить

Артём Васнецов

Павел
1

Вовсе не тесно. На Луне много вещества гелий-3. Кто первым застолбит, тот и царь!
Китайцы тоже туда рвутся, за ним

Ответить

Diana Campbell

Артём
0

Ларчик просто открылся)
А космический туризм-как приятный бонус!

Ответить

Папа Римский

1

Мы же не хотим чтоб у нас было как в пендосии?

Ответить

Михаил Анюков

Папа
0

Нет, нам Луна эта не нужна. У нас Россия есть. 

Ответить

Hoken PWNZ

Михаил
2

В каком смысле не нужна? Всем известно, что на обратной стороне луны существует секретная база нацистов. РФ просто обязана с этим вопросом разобраться. А значит луна нужна

Ответить

Азиатский Таксист

Папа
0

Как там?

Ответить

Pavel Loginov

1

Неужели за сумму в 10 млрд можно повторить программу Аппалон? На нее было потрачено в нынешних деньгах больше 100 млрд

Ответить

Raimond Vladimirov

Pavel
0

Стоит учитывать развитие технологий с 1960-х, сейчас уже не надо столько вкладывать много денег в то, что тогда изучали

Ответить

Vitaly

Raimond
1

Конечно, сейчас будет дешевле, но вряд ли десяточка, уж слишком там все дорого стоит.

Ответить

Алексей Штейн

1

МДА. Лучше вкладываться в замену органов и бессмертие

Ответить

Артём Палённый

Алексей
0

Зачем бессмертие то?) Достаточно побороть болезни чтобы молодые не умирали.

Ответить

Леонид Белоус

0

Лол, а говорят, что они на государственных дотациях:))

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Ilya Brin

0

План такой:

1. Сначала Безос заплатит за полёт на Луну
2. Затем отдаст всё остальное, чтобы вернуться на Землю

Win

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