Джефф Безос предложил покрыть до $2 млрд расходов NASA в обмен на контракт для отправки космонавтов на Луну Статьи редакции
В апреле NASA отдало контракт SpaceX, но в мае приостановило его из-за протеста конкурентов.
Джефф Безос заявил, что его компания Blue Origin откажется от выплат со стороны NASA на сумму до $2 млрд в 2021 и двух следующих финансовых годах.
Также компания самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну. Взамен Blue Origin просит уступить ей контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля.
«Предложение — не отсрочка, а прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное», — заявил Безос.
В апреле SpaceX получила этот контракт стоимостью $2,9 млрд по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска.
Blue Origin, которая просила за контракт $5,99 млрд, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку. В мае NASA приостановило контракт со SpaceX.
Кокой флекс на тему того, что Amazon уже богаче, чем государство
А вот это уже интересно!
Уж явно не альтруизм, а долгосрочная перспектива.
Безосу на земле тесно)
Вовсе не тесно. На Луне много вещества гелий-3. Кто первым застолбит, тот и царь!
Китайцы тоже туда рвутся, за ним
Мы же не хотим чтоб у нас было как в пендосии?
Нет, нам Луна эта не нужна. У нас Россия есть.
В каком смысле не нужна? Всем известно, что на обратной стороне луны существует секретная база нацистов. РФ просто обязана с этим вопросом разобраться. А значит луна нужна
Неужели за сумму в 10 млрд можно повторить программу Аппалон? На нее было потрачено в нынешних деньгах больше 100 млрд
Стоит учитывать развитие технологий с 1960-х, сейчас уже не надо столько вкладывать много денег в то, что тогда изучали
МДА. Лучше вкладываться в замену органов и бессмертие
Зачем бессмертие то?) Достаточно побороть болезни чтобы молодые не умирали.
План такой:
1. Сначала Безос заплатит за полёт на Луну
2. Затем отдаст всё остальное, чтобы вернуться на Землю
Win
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