В апреле NASA отдало контракт SpaceX, но в мае приостановило его из-за протеста конкурентов.

922 просмотров

Джефф Безос заявил, что его компания Blue Origin откажется от выплат со стороны NASA на сумму до $2 млрд в 2021 и двух следующих финансовых годах.

Также компания самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну. Взамен Blue Origin просит уступить ей контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля.

«Предложение — не отсрочка, а прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное», — заявил Безос.

В апреле SpaceX получила этот контракт стоимостью $2,9 млрд по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска.

Blue Origin, которая просила за контракт $5,99 млрд, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку. В мае NASA приостановило контракт со SpaceX.