Правительство, «Сбер», «Яндекс», VK и другие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта Статьи редакции
Кодекс регулирует морально-этическую сторону использования технологии и рекомендует бизнесу сотрудничать в этой сфере.
Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ («Сбер», МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы, сообщили vc.ru в «Сбере».
Кодекс этики (КЭСИИ) разработали участники Альянса в сфере ИИ. Рекомендации предназначены для систем с невоенными, гражданскими целями. Положения распространяются на отечественных и иностранных разработчиков, заказчиков, поставщиков, операторов систем ИИ, регуляторов и другие лица, которые могут повлиять на технологию.
Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Например, документ рекомендует компаниям:
- Cотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ.
- Информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами.
- Дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента.
- Предотвращать угрозы, которые несёт технология.
Реализовывать положения кодекса будет специальная комиссия. В неё войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. КЭСИИ носит рекомендательный характер. При этом компании, подписавшие кодекс, обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать его соблюдение. Для разбора спорных вопросов будут собирать внутреннюю комиссию.
Hа этот вопрос главный заместитель помощника руководителя и куратора
по социальным проблемам и по совместительству главного бухгалтера
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Центрального департамента политологических и экономических международных программ Центра открытых внешнеполитических инновационных технологий Института социоэкономических проблем переходного периода недоразвитых стран Африки Российской Академии Hаук Василий Цукерман ответил:
- Hет
Это давно есть:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a4af319/
Как и статьи УК за коррупцию и просто хищения, а толку то?
А шо таки они понимают под ИИ?
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