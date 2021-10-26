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Будущее
TJ

Правительство, «Сбер», «Яндекс», VK и другие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта Статьи редакции

Кодекс регулирует морально-этическую сторону использования технологии и рекомендует бизнесу сотрудничать в этой сфере.

Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ («Сбер», МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы, сообщили vc.ru в «Сбере».

Кодекс этики (КЭСИИ) разработали участники Альянса в сфере ИИ. Рекомендации предназначены для систем с невоенными, гражданскими целями. Положения распространяются на отечественных и иностранных разработчиков, заказчиков, поставщиков, операторов систем ИИ, регуляторов и другие лица, которые могут повлиять на технологию.

Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Например, документ рекомендует компаниям:

  • Cотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ.
  • Информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами.
  • Дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента.
  • Предотвращать угрозы, которые несёт технология.

Реализовывать положения кодекса будет специальная комиссия. В неё войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. КЭСИИ носит рекомендательный характер. При этом компании, подписавшие кодекс, обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать его соблюдение. Для разбора спорных вопросов будут собирать внутреннюю комиссию.

#новость #ии

1696 просмотров
39 39 комментариев
1
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39 комментариев
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greg chudnoff

Лучше бы разработали кодекс этики чиновников... Всеобщим голосованием... И за несоблюдение - пожизненное

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26
Илья Попов

Самый лучший комментарий этого года! Браво!

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1
Семен Переделкин

Ваш экстремистский комментарий признан иноагентом. Оставайтесь на месте, не покидайте квартиру, сопротивление бесполезно.

С уважением, ваш этичный ИИ.

Ответить
1
greg chudnoff

Не так.

...пожалуйста, оставайтесь на месте, и, если Вас не затруднит - не покидайте квартиру, наши сотрудники уже в пути. Надеюсь, наша коллекция бутылок Вам понравится. Искренне Ваш, ИИ

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0
Postnikov Edward

Он есть частями в УК, но для чиновников - "ЭТОДРУГОЕ".

Ответить
0
Evgeniy Zorin

Hа этот вопрос главный заместитель помощника руководителя и куратора
по социальным проблемам и по совместительству главного бухгалтера
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Центрального департамента политологических и экономических международных программ Центра открытых внешнеполитических инновационных технологий Института социоэкономических проблем переходного периода недоразвитых стран Африки Российской Академии Hаук Василий Цукерман ответил:
- Hет

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0
Денис Демидов

Это давно есть:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a4af319/
Как и статьи УК за коррупцию и просто хищения, а толку то?

"Типовой кодекс этики и служебного поведения…
I. Общие положения 1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих…
www.consultant.ru
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0
greg chudnoff

Ну пока не начнут лишать всех прав за несоблюдение сего - это всего лишь писульки.

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0
Денис Демидов

Воры начнут сажать воров? Так вся вертикаль посыплется, так как у маленького вора всегда будет что-то на того кто повыше и наоборот, Круговая порука мажет как копоть...
Все эти писульки хороши только чтобы лоха разводить, чтобы он думал, что что-то делается, надо только потерпеть, затянуть пояса.

Ответить
0
greg chudnoff

Какой же ты душный.

Ответить
0
Денис Демидов

А ты глупый и наивный

Ответить
0
Andrew Stepanov

Скорее чиновников заменит ИИ. Вот заранее и готовятся.

Ответить
0
greg chudnoff

Как минимум, надо научить ИИ пилить бюджет.

Ответить
0
Юсуф Алиев

«- Соединить с оператором
- Может быть я все-таки смогу вам чем-то помочь
- Соединить с оператором
- И все же, может быть я все-таки смогу вам чем-то помочь

- Соединить с оператором
- всего хорошего, перезвоните позже»

Сбер

Ответить
17
Sergei Timofeyev

Домофон Уфанет с ИИ :)

Ответить
2
Postnikov Edward

Лет через 10 ИИ будут писать кодекс поведения человека.

Ответить
6
Илья Попов

Вероятно всего им не знаком принцип бумеранга.

Ответить
1
Postnikov Edward

Уже сейчас ИИ распознавания речи разделяют гнев, радость, равнодушие.

Ответить
2
Postnikov Edward

А если кто-то решит проблему с обучением ИИ эмоциям? И запустит свой эмоциональный ИИ в нейросети, а эмоциональное ИИ начнет обучать своих товарищей?

Ответить
1
Илья Попов

Замкнутый круг.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Почитал документ. У меня есть вопрос: это точно они писали? Или для этого наняли вчерашнего школьника, который плохо понимает в разметке (ощущение слепленности местами из разных документов копипастой) и нарушение правильности изложения. Определения излагаются до основной части. ред.

Ответить
4
Семен Переделкин

Чо сразу школьник-то? ИИ и писал.

Ответить
2
Илья Попов

Да вы что - ИИ гораздо умнее этих господ.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Я может быть дата сатанист и так вижу (с)

Ответить
0
Igor Kowalski

Так сразу бы три закона Азимова в основу положили

Ответить
4
Alexander Radutsky

ну слава богу, хватит ИИ жить по понятиям

Ответить
2
Old Nick

Когда можно ждать внесение в КОАП и УК статей о запрете использовать ИИ без разрешения РКН?

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2
Станислав Назаров

В условиях современной России первый принцип звучит иронично
1. ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ЛЮДЕЙ И ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

С другой стороны, если конституцию можно под "отдельного" человека писать, то почему кодекс ИИ нельзя.

Ответить
1
Александр Медведь

Там так и написано "ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА".

Ответить
1
Дмитрий Петров

Спасибо Правительству за это! Теперь то заживем наконец по нормальному.

Ответить
1
Семен Переделкин

Да вроде уже посмеялись над этим сегодня тут. Ну ладно, давайте ещё на один круг.

Значит, собрались как-то вместе Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ и давай кодекс этики мутить.

Ответить
1
Станислав Назаров

Заходят как-то Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ в бар расипилов, и такие
нам как обычно.

Ответить
0
MEGAtraXXXer666

😂

Ответить
0
Илья Попов

А вы друзья как ни садитесь, всё же в музыканты не годитесь.

Ответить
0
Isuzu Dzanarnoghno

А шо таки они понимают под ИИ?
Старый фидошных времен чат-бот - ИИ? Очевидно, нет. А современные системы генерации текста? Так это то же самое, только с гигантской базой и улучшенными алгоритмами. С Алисой или Олегом можно общаться только как с глуповатым ребенком: чуть в сторону - и бред начинается.
Тест Тьюринга, вроде, пока еще не пройден...

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0
Евгений Торанов

Вежливый ИИ коллектор, но сцука очень эффективный.

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0
Gleb Tyutikov

Главную проблему тысячелетия решили.
Сдается мне, ИИ будет контролировать Чебурнет и выставлять счета за неэтичное поведение.

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0
Pavel Ivanov

Мораль, этика
<тут огромная пропасть>
Бизнес в РФ

Ответить
0
Fix Play Media

Чем эти бестолковые существа в правительстве там занимаются? страна ели стоит, а они этику для ИИ придумали 🤣 проблемами страны лучше занимайтесь, технологические компании без вас лучше знают. Что, когда, куда внедрять. Суют нос куда не надо😄

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–2
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