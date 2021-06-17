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Карьера
Виктория Степанова

«Тинькофф» позвал предпринимателей, чтобы они объяснили сотрудникам «как думает бизнес» Статьи редакции

В банке говорят, что это поможет понять сторону клиента.

13 13 комментариев
461 просмотров

«Тинькофф Бизнес» запустил проект «Бизнес-инсайдер», в котором приглашает предпринимателей выступить перед своими сотрудниками. На встречах они отвечают на вопросы, рассказывают, как строили бизнес, и как проходит их рабочий день.

Сотрудники, которые общаются с предпринимателями, должны понимать ход их мыслей и знать, какие задачи перед ними стоят, рассказала vc.ru руководитель группы тренеров продаж «Тинькофф» Лариса Федосеева.

Мы анализировали диалоги сотрудников с клиентами и поняли, что всем персональным менеджерам, кто общается с бизнесом с нашей стороны, важно услышать клиента, понять, из чего строится день предпринимателя, какие задачи перед ним стоят, какие у него есть боли, чем конкретно мы можем помочь в каждой конкретной ситуации.

Нам важно, чтобы на протяжении всего диалога они были на стороне клиента, а не «за прилавком».

Лариса Федосеева

Встречи «Бизнес-инсайдера» банк планирует проводить раз в один-два месяца. Первым гостем в начале апреля стала Евгения Семина, владелица семейного кафе Kitchen и Первой городской столовой при администрации подмосковного Реутова.

В июне для сотрудников банка выступила Ольга Киселёва, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и основательница сети фитнес-клубов World Gym Russia.

«Тинькофф» пригласил меня поговорить с сотрудниками, чтобы они поняли, как думает бизнес, как принимает решения, как реагирует на рынок и предложения банков. Такое погружение сотрудников в отраслевой бизнес клиента.

Ольга Киселёва

Мы заранее собираем от ребят вопросы и большинство из них не про банковские продукты. Им искренне интересно, как предприниматели начинали своё дело и принимали решения, почему открыли именно этот бизнес.

Мы фокусируемся на бизнесе и личности предпринимателя. У нас нет задачи позвать наших клиентов, чтобы они рассказали, как им здорово с нами. Нам даже интересно разобраться, почему предприниматель ещё не наш клиент.

Лариса Федосеева

Дальше «Тинькофф» планирует запустить программу менторства, когда опытные предприниматели помогают клиентам «Тинькофф Бизнес», которые только начинают своё дело.

В банке рассчитывают, что в итоге это поможет росту: «Чем больше наших клиентов будут становиться эффективными действующими предпринимателями, тем выше будет и доходность "Тинькофф Бизнеса"».

#тинькофф

13 13 комментариев
4
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13 комментариев
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Максим Иванов

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Может расскажут титьке про "отсутвующий институт репутации" и кидание клиентов на 20% комиссия после блокировок? 

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Тинькофф

Максим
1

Просто так мы не блокируем счета, а комиссию 20% мы уже давно не берем за вывод денег после блокировки.

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Сергей Кайзер

Тинькофф
1

В таком случае расскажите про отключения от эквайринга в одностороннем порядке с уведомление за два дня до отключения, расскажите про то как легко вести бизнес. Перейти на другой эквайринг же дело пяти секунд: всего-то десяток-другой договоров подписать и отправить по почте.

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Тинькофф

Сергей
0

Мы никогда намеренно не доставляем неудобства клиентам. Мы хотели бы проверить вашу ситуацию более детально. Напишите в личку ФИО, дату рождения и ИНН. Разберемся.

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Сергей Кайзер

Тинькофф
0

Не хочу писать, ибо есть определенное недоверие к вашей организации после случившегося, из-за чего я беспокоюсь о введении дополнительных ограничений на основании комментариев на публичных ресурсах. Единственное, что скажу: множество проектов подобной тематики работают именно с вашим банком, но вы решили отключить эквайринг именно мне без каких-либо жалоб со стороны клиентов (ни одного заявление на чарджбек, ни одного вопроса от сотрудников), просто поставив перед фактом за два (или три) дня до отключения.

При чём с моей стороны было множество попыток объяснить банку, что всё не так, как они думают. Но несмотря на все доводы, ваша поддержка проигнорировала всё и отказала в возврате доступа к эквайрингу. Потому не вижу смысла повторно проходить этот круг.

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Тинькофф

Сергей
0

Без информации по вашему счету мы не сможем подтвердить или опровергнуть ваши слова. Все же мы хотели бы более детальнее ознакомиться с вашим случаем, чтобы помочь и при необходимости принять меры.

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Сергей Кайзер

Тинькофф
0

Я в принципе написал без цели получить ответ. Вашу позицию явно выразила поддержка. А так вдруг кто-то увидит и сделает для себя какое-то вывод.

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Максим Иванов

Тинькофф
0

А раньше брали и блокировали просто так? А с кого взяли - всем вернули? А завтра опять будете блокировать и брать комиссию? Гопобанк основанный гопарем, рассуждающий про репутацию. Ага. 

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Тинькофф

Максим
0

Нет, просто так мы ничего никогда не блокировали.

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Максим Иванов

Тинькофф
0

Но комиссию 20% таки брали? 

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Тинькофф

Максим
0

Да, раньше брали, но сейчас мы уже пересмотрели подход и 20% за вывод средств не берем.

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Максим Иванов

0

Кстати, а кто чьим торговым эквайрингом пользуются?

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PAVEL KASHEVAROV

0

Тинькофф — хорош для дебета из-за кешбека. Для бизнеса — нет. Блокируют счет, если захотят, без объяснения причины на 1-3 дня (делай, че хочешь)

«Мы самый клиентоориентированный банк»— настолько, что блокирует счет ИП из-за просрочки физ.лица по кредиту. При том, что были просьбы об отсрочках, но Тинькофф пофигу.

Не хотите вы понять клиента и не пытаетесь — хватит вешать мишуру на уши.

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