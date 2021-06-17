Мы анализировали диалоги сотрудников с клиентами и поняли, что всем персональным менеджерам, кто общается с бизнесом с нашей стороны, важно услышать клиента, понять, из чего строится день предпринимателя, какие задачи перед ним стоят, какие у него есть боли, чем конкретно мы можем помочь в каждой конкретной ситуации.



Нам важно, чтобы на протяжении всего диалога они были на стороне клиента, а не «за прилавком».