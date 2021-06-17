«Тинькофф» позвал предпринимателей, чтобы они объяснили сотрудникам «как думает бизнес» Статьи редакции
В банке говорят, что это поможет понять сторону клиента.
«Тинькофф Бизнес» запустил проект «Бизнес-инсайдер», в котором приглашает предпринимателей выступить перед своими сотрудниками. На встречах они отвечают на вопросы, рассказывают, как строили бизнес, и как проходит их рабочий день.
Сотрудники, которые общаются с предпринимателями, должны понимать ход их мыслей и знать, какие задачи перед ними стоят, рассказала vc.ru руководитель группы тренеров продаж «Тинькофф» Лариса Федосеева.
Встречи «Бизнес-инсайдера» банк планирует проводить раз в один-два месяца. Первым гостем в начале апреля стала Евгения Семина, владелица семейного кафе Kitchen и Первой городской столовой при администрации подмосковного Реутова.
В июне для сотрудников банка выступила Ольга Киселёва, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и основательница сети фитнес-клубов World Gym Russia.
Дальше «Тинькофф» планирует запустить программу менторства, когда опытные предприниматели помогают клиентам «Тинькофф Бизнес», которые только начинают своё дело.
В банке рассчитывают, что в итоге это поможет росту: «Чем больше наших клиентов будут становиться эффективными действующими предпринимателями, тем выше будет и доходность "Тинькофф Бизнеса"».
Может расскажут титьке про "отсутвующий институт репутации" и кидание клиентов на 20% комиссия после блокировок?
В таком случае расскажите про отключения от эквайринга в одностороннем порядке с уведомление за два дня до отключения, расскажите про то как легко вести бизнес. Перейти на другой эквайринг же дело пяти секунд: всего-то десяток-другой договоров подписать и отправить по почте.
Не хочу писать, ибо есть определенное недоверие к вашей организации после случившегося, из-за чего я беспокоюсь о введении дополнительных ограничений на основании комментариев на публичных ресурсах. Единственное, что скажу: множество проектов подобной тематики работают именно с вашим банком, но вы решили отключить эквайринг именно мне без каких-либо жалоб со стороны клиентов (ни одного заявление на чарджбек, ни одного вопроса от сотрудников), просто поставив перед фактом за два (или три) дня до отключения.
При чём с моей стороны было множество попыток объяснить банку, что всё не так, как они думают. Но несмотря на все доводы, ваша поддержка проигнорировала всё и отказала в возврате доступа к эквайрингу. Потому не вижу смысла повторно проходить этот круг.
Я в принципе написал без цели получить ответ. Вашу позицию явно выразила поддержка. А так вдруг кто-то увидит и сделает для себя какое-то вывод.
А раньше брали и блокировали просто так? А с кого взяли - всем вернули? А завтра опять будете блокировать и брать комиссию? Гопобанк основанный гопарем, рассуждающий про репутацию. Ага.
Тинькофф — хорош для дебета из-за кешбека. Для бизнеса — нет. Блокируют счет, если захотят, без объяснения причины на 1-3 дня (делай, че хочешь)
«Мы самый клиентоориентированный банк»— настолько, что блокирует счет ИП из-за просрочки физ.лица по кредиту. При том, что были просьбы об отсрочках, но Тинькофф пофигу.
Не хотите вы понять клиента и не пытаетесь — хватит вешать мишуру на уши.
На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.
Какое количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле может обеспечить его диверсификацию и приемлемую защиту от риска волатильности.
Что, если встроить образование внутрь игры? Рассказываем о том, что такое game-based learning и как игра помогает ученикам 3–5 классов тренировать математические навыки.
У каждого есть тот самый друг, который в курсе новых жанров, артистов и интересных треков! И готов пошерить эти знания в социальных сетях. Мы любим открывать новую музыку и делиться любимыми треками со всеми и теперь это можно сделать на Facebook.
Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.
Спонсором серии стала AI Russia Awards.
Персонажа зовут Нервус, он одновременно жуткий и симпатичный, и он есть в каждом из нас.
Пока трафик дорожает, а со стороны Apple приходят ограничения в виде запрета на отслеживание IDFA, команда маркетинга Мамбы отрефлексировала прошлый опыт и вернула свой 2007. Офлайн конечно.
«Кнопка» рассказывает о своих способах порадовать клиентов
Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.
Yota поможет новым клиентам подобрать тариф с точностью до минуты и гигабайта исходя из той суммы, которую они готовы потратить на связь. Заказывая SIM-карту Yota на сайте https://choice.yota.ru/ пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение.