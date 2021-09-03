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Карьера
TJ

Сотрудники китайских ИТ-компаний пожаловались на сокращение зарплат после запрета властей на переработки Статьи редакции

В августе верховный суд Китая признал незаконной основанную на переработках «систему 996».

2 2 комментария
803 просмотров

Часть работников крупных технологических компаний оказались недовольны усилиями правительства Китая по улучшению условий труда. Борьба с «системой 996», которая требует работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, привела к сокращению зарплат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в китайских компаниях.

После того, как верховный суд объявил «систему 996» незаконной, компании вроде Kuaishou и Meituan начали отказываться от обязательных переработок, противоречащих законодательству. Но также они сократили и зарплаты: например, сотрудники ByteDance (этой компании принадлежит TikTok) получили в августе на 17% меньше денег, чем получали прежде.

Один из менеджеров ByteDance анонимно сообщил Reuters, что при этом его рабочая нагрузка не изменилась. И если раньше компания платила ему вдвойне за работу в выходные и втройне за работу в праздники, то теперь ему приходится работать интенсивнее в будние дни за меньшие деньги.

Получив зарплату в этом месяце, я хочу спросить: есть ли какие-нибудь компании, которые всё ещё практикуют «систему 996» в Шанхае?

Один из сотрудников ByteDance

Также власти требуют обеспечить работников регулярными перерывами — например, курьеры должны отдыхать по 20 минут каждые четыре рабочих часа. Один из пользователей Weibo (китайского аналога Twitter) предположил, что теперь курьеры будут быстрее ездить и чаще нарушать правила, чтобы выполнить дневную норму заказов. В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.

Многие технологические компании в Китае начали практиковать «систему 996» ещё в 2000-х годах в качестве конкурентного преимущества перед американскими и европейскими соперниками. Такой подход приводил к «выгоранию» работников — известны случаи смертей и самоубийств из-за непосильных условий труда, так как отказ от переработок приводил к увольнению. В последние годы сотрудники китайских компаний всё сильнее критиковали «систему 996».

#новость #китай

2 2 комментария
6
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Сергей Молчановский

8

Когда отменили крепостное право, многие крепостные тоже были недовольны.
Раньше барин тебя погонял, но хотя бы кормил и обеспечивал ночлегом. Паши от зари до зари, молись, ешь, спи. Думать ни о чем не надо. А тут свобода - иди куда хочешь, устраивайся работать где хочешь - че делать, непонятно...
Рабы настолько привыкают к своему рабскому положению, что даже свободу воспринимают в штыки.

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Сергей Щукин

0

Нужна "борьба с перегибами на местах" - и только.

И, судя по последним действиям КПК - она будет проведена.

Тогда рейтерс станет не о чем писать 😬

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