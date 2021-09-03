В августе верховный суд Китая признал незаконной основанную на переработках «систему 996».

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Часть работников крупных технологических компаний оказались недовольны усилиями правительства Китая по улучшению условий труда. Борьба с «системой 996», которая требует работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, привела к сокращению зарплат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в китайских компаниях.

После того, как верховный суд объявил «систему 996» незаконной, компании вроде Kuaishou и Meituan начали отказываться от обязательных переработок, противоречащих законодательству. Но также они сократили и зарплаты: например, сотрудники ByteDance (этой компании принадлежит TikTok) получили в августе на 17% меньше денег, чем получали прежде.

Один из менеджеров ByteDance анонимно сообщил Reuters, что при этом его рабочая нагрузка не изменилась. И если раньше компания платила ему вдвойне за работу в выходные и втройне за работу в праздники, то теперь ему приходится работать интенсивнее в будние дни за меньшие деньги.

Получив зарплату в этом месяце, я хочу спросить: есть ли какие-нибудь компании, которые всё ещё практикуют «систему 996» в Шанхае? Один из сотрудников ByteDance

Также власти требуют обеспечить работников регулярными перерывами — например, курьеры должны отдыхать по 20 минут каждые четыре рабочих часа. Один из пользователей Weibo (китайского аналога Twitter) предположил, что теперь курьеры будут быстрее ездить и чаще нарушать правила, чтобы выполнить дневную норму заказов. В целом, борьба китайских властей с переработками стала одной из самой обсуждаемых тем в Weibo — она набрала более 120 миллионов просмотров.