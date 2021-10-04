Финтех-стартап из Индии предложил ИТ-специалистам трёхдневную рабочую неделю — но за 80% от рыночной ставки Статьи редакции
Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.
- Финтех-стартап из Индии Slice предложил новым сотрудникам новый график. Они могут работать только три дня в неделю, но за 80% от рыночной ставки, пишет Bloomberg.
- При этом работать можно как в офисе, так и на удалёнке. Свободное время сотрудники могут тратить как угодно — заниматься своим стартапом или проводить время за хобби.
- Таким способом компания хочет привлечь талантливых ИТ-специалистов и надеется выделиться среди других компаний.В Slice работает 450 сотрудников, и хочет нанять тысячу инженеров в ближайшие три года.
- Эксперименты по введению сокращенной рабочей недели проводятся в разных странах. Например, в В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей. Продуктивность не снизилась, люди стали счастливее и работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.
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