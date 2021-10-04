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Карьера
Евгения Евсеева

Финтех-стартап из Индии предложил ИТ-специалистам трёхдневную рабочую неделю — но за 80% от рыночной ставки Статьи редакции

Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.

  • Финтех-стартап из Индии Slice предложил новым сотрудникам новый график. Они могут работать только три дня в неделю, но за 80% от рыночной ставки, пишет Bloomberg.
  • При этом работать можно как в офисе, так и на удалёнке. Свободное время сотрудники могут тратить как угодно — заниматься своим стартапом или проводить время за хобби.
  • Таким способом компания хочет привлечь талантливых ИТ-специалистов и надеется выделиться среди других компаний.В Slice работает 450 сотрудников, и хочет нанять тысячу инженеров в ближайшие три года.
  • Эксперименты по введению сокращенной рабочей недели проводятся в разных странах. Например, в В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей. Продуктивность не снизилась, люди стали счастливее и работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.

#новость #стартапы

1641 просмотров
13 13 комментариев
11
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13 комментариев
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Dmitry Kiselev

а на остальные три рабочих дня они устроятся в другую контору)

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14
Alexey Denichenko

Тоже об этом подумал

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1
Станислав Кудрявцев

Ну хитрожепые и с 5дневкой на удаленке на 2х работах работают...а тут вообще изи

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0
Виталий Разраз

А почему бы и нет, если знаешь что потянешь.

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0
Илья Волочков

Я бы согласился, будь такое в моей компании.

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12
Sergey Ontime

Вы «свободный» человек. Попробуйте устроиться к ним на удаленку)

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1
Кирилл Вечкасов

Или открыть свою компанию с таким же графиком

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0
Nanokassa_ru

Очень конкурентно было бы, если бы такое появилось в рф

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4
Грязный Никита

Ну такое есть, вон врачи на 0.25 ставки работают... вопрос, сколько реально времени будешь тратить.

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2
Нинзя

«Свободное время могут тратить как угодно». А это типа не дефолтная опция?

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1
Sergey Ontime

Это цитата от Кэпа, просто.

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0
Денис Пронин

Похоже, на конкурентов можно работать

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0
John Doe

 Свободное время сотрудники могут тратить как угодно 

Угу, знаю я это индуское "как угодно" - скорей всего будут тратить время на закрытие тех задачь, которые не успели в рабочие 3 дня. За 80% от рынка.

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0
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Карьера
Евгения Евсеева
Финтех-стартап из Индии предложил ИТ-специалистам трёхдневную рабочую неделю — но за 80% от рыночной ставки Статьи редакции

Так компания хочет привлечь новых специалистов и надеется, что такое предложение поможет выделиться среди других.

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