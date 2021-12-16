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Карьера
Маша Цепелева

Карьерный сервис запустил «ретрит» для ИТ-специалистов — платную возможность поработать в пекарне Статьи редакции

За 8990 рублей можно помочь официантам и поварам на кухне.

Сервис карьерных консультаций «Эйч», пекарня «Слой» и проект Eggsellent запустили серию кулинарных ретритов для ИТ-специалистов. Они предлагают поработать поварами и официантами один день, потому что «работа руками поможет отдохнуть голове».

Например, в пекарне «Слой» в Петербурге участники ретрита будут готовить томатную чиабатту и сладкую выпечку. А в московском Eggsellent — варить яйца пашот, готовить драники, жарить панкейки, делать кофе и общаться с гостями. Участие в ретрите стоит 8990 рублей.

Программа будет действовать в декабре и январе.

Важно вовремя распознать выгорание, дать себе отдохнуть, обратиться к специалисту или хотя бы на один день сменить привычную деятельность на что-то ещё. Кулинарные ретриты – наш способ вытащить айтишников и диджитал-специалистов из перегруженного задачами декабря и показать, что вокруг есть что-то еще, кроме светящегося экрана: вкусная еда, новые люди и необычный опыт.

Антон Фатеев
гендиректор «Эйч»

#эйч #отдых

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4 комментария
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Vladimir Noskov

Чтобы побороть выгорание и депрессию из-за работы, надо заплатить денег, чтобы сготовить себе пожрать (нет, не себе?)

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Lexx Sky

Гениально

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Rezon Altos

Лучше уж по дому руками что-то сделать

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common sense preacher

Эйч, Eggsellent
 беспощадный российский нейминг ))

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