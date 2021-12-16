Карьерный сервис запустил «ретрит» для ИТ-специалистов — платную возможность поработать в пекарне Статьи редакции
За 8990 рублей можно помочь официантам и поварам на кухне.
Сервис карьерных консультаций «Эйч», пекарня «Слой» и проект Eggsellent запустили серию кулинарных ретритов для ИТ-специалистов. Они предлагают поработать поварами и официантами один день, потому что «работа руками поможет отдохнуть голове».
Например, в пекарне «Слой» в Петербурге участники ретрита будут готовить томатную чиабатту и сладкую выпечку. А в московском Eggsellent — варить яйца пашот, готовить драники, жарить панкейки, делать кофе и общаться с гостями. Участие в ретрите стоит 8990 рублей.
Программа будет действовать в декабре и январе.
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Гениально
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Эйч, Eggsellent
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