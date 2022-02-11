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Карьера
Евгения Евсеева

Глава Booking.com одним видео уволил почти всех штатных сотрудников службы поддержки Статьи редакции

Около 2,7 тысячам человек предложили перейти на аутсорсинг.

16 16 комментариев
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Об этом на Reddit рассказал один из уволенных сотрудников. Публиковать видео с обращением гендиректора Booking.com Гленна Фогеля он не стал, так как это нарушило бы условия соглашения о неразглашении, которое он подписал.

О том, что сотрудников уволили через видео, пишет и NL Times со ссылкой на рассказы сотрудников. В Dutch News со ссылкой на официальное заявление компании указывают, что Фогель сообщил об увольнении электронным письмом. Оба издания — из Нидерландов, где находится главный офис Booking.com.

Booking.com решила уволить сотрудников службы поддержки из-за реорганизации — поддержку клиентов во втором квартале 2022 года передадут на аутсорсинг компании Majorel. Соглашение затронет 12 из 14 отделов обслуживания клиентов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной и Южной Америке.

Как пишет NL Times, из компании уйдёт как минимум 2,7 тысячи сотрудников. Все они смогут присоединиться к Majorel и заключить контракт на полгода.

Уволенный сотрудник пояснил, что у людей теперь нет никаких гарантий выходного пособия, а их самих могут назначить на работу в другую компанию, перевести в другую страну или сократить зарплату. Также, указывает NL Times, непонятно, что произойдёт, если отказаться от работы в Majorel.

  • В декабре 2021 года глава сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала ему пришлось уйти в отпуск, но в итоге совет директоров решил не лишать его должности.
  • В январе CNBC сообщил, что ByteDance, владелец TikTok, уволила 100 сотрудников из отделов по работе с персоналом во время пятиминутной планёрки. Но взамен им предложили другие должности.
  • В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.

#новость #bookingcom

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Airat Kafman

- Я устал, вы уходите.

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Askar Samanchiev

Районы, кварталы, жилые, массивы
Я ухожу, ухожу красиво

🙂

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5
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умный человек

Я мухожук, мухожук красивый

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2
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Максим Кот

У Booking поддержка и так была слабой. Чтобы решить что несистемное мне требовалось вести очень длительную переписку а на звонки они уже давно забили; ни на русском ни на английском не дозвониться
Надеюсь, сервис не сдаст из-за аутсорса

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10
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Mark Snow

Не знаю что у вас там были за проблемы, но находясь в фойе турецкого отеля где-то в Мерсине столкнулся с полным пониманием отличного от турецкого языка на ресепшене. Ну а где нет коммуникации, будут проблемы, классика ж. Короче были проблемы с оплатой от букинга, написал в поддержку. Через 3 минуты позвонили и пытались вести переговоры на английском, поняли что не выходит. В чате написали ждите минут 10 найдем турецкого сапа. Минут через 5-10 все решилось. Вот тогда я ощутил дороговизну букинга с другой стороны.

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2
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Максим Кот

Давно это было? Мой случай в конце 2020

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0
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Илья Шишкунов

@Xsolla
Вы куда Агапитова выпустили?!

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6
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Илья Шишкунов

А ведь он реально открыл ящик Пандоры считайте

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Askar Samanchiev

Лел, опять все проблемы решают ботами.

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Илья Шишкунов

Аскар, боюсь вас разочаровать, боты и есть проблема

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7
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Askar Samanchiev

Илья, пожалуйста, не напоминайте об этом, а то мне станет грустно из-за воспоминаний о том, как раньше можно было болтать с ТП ВКонтакте о котиках.

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Илья Шишкунов

Majorel
 Хорошая компания, кстати, сейчас как раз в Кракове набирают персонал

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Askar Samanchiev

Ммм, Краковская колбаса 🤤

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4
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Д Хб

Слюна от отравления?

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Askar Tuleev

Сначала мы радуемся автоматизации, цифровизации бизнеса. А потом в шоке от того, как она с нами поступает.

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Дмитрий Косатиков

Ну не все ж у нас народ сокращать, наверное и туда незаменимые иностранные " специалисты" добрались.

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