Глава Booking.com одним видео уволил почти всех штатных сотрудников службы поддержки Статьи редакции
Около 2,7 тысячам человек предложили перейти на аутсорсинг.
Об этом на Reddit рассказал один из уволенных сотрудников. Публиковать видео с обращением гендиректора Booking.com Гленна Фогеля он не стал, так как это нарушило бы условия соглашения о неразглашении, которое он подписал.
О том, что сотрудников уволили через видео, пишет и NL Times со ссылкой на рассказы сотрудников. В Dutch News со ссылкой на официальное заявление компании указывают, что Фогель сообщил об увольнении электронным письмом. Оба издания — из Нидерландов, где находится главный офис Booking.com.
Booking.com решила уволить сотрудников службы поддержки из-за реорганизации — поддержку клиентов во втором квартале 2022 года передадут на аутсорсинг компании Majorel. Соглашение затронет 12 из 14 отделов обслуживания клиентов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной и Южной Америке.
Как пишет NL Times, из компании уйдёт как минимум 2,7 тысячи сотрудников. Все они смогут присоединиться к Majorel и заключить контракт на полгода.
Уволенный сотрудник пояснил, что у людей теперь нет никаких гарантий выходного пособия, а их самих могут назначить на работу в другую компанию, перевести в другую страну или сократить зарплату. Также, указывает NL Times, непонятно, что произойдёт, если отказаться от работы в Majorel.
- В декабре 2021 года глава сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала ему пришлось уйти в отпуск, но в итоге совет директоров решил не лишать его должности.
- В январе CNBC сообщил, что ByteDance, владелец TikTok, уволила 100 сотрудников из отделов по работе с персоналом во время пятиминутной планёрки. Но взамен им предложили другие должности.
- В 2020 году американский кикшеринг Bird уволил 406 сотрудников (30% штата) за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom.
- Я устал, вы уходите.
Районы, кварталы, жилые, массивы
Я ухожу, ухожу красиво
🙂
Я мухожук, мухожук красивый
У Booking поддержка и так была слабой. Чтобы решить что несистемное мне требовалось вести очень длительную переписку а на звонки они уже давно забили; ни на русском ни на английском не дозвониться
Надеюсь, сервис не сдаст из-за аутсорса
Не знаю что у вас там были за проблемы, но находясь в фойе турецкого отеля где-то в Мерсине столкнулся с полным пониманием отличного от турецкого языка на ресепшене. Ну а где нет коммуникации, будут проблемы, классика ж. Короче были проблемы с оплатой от букинга, написал в поддержку. Через 3 минуты позвонили и пытались вести переговоры на английском, поняли что не выходит. В чате написали ждите минут 10 найдем турецкого сапа. Минут через 5-10 все решилось. Вот тогда я ощутил дороговизну букинга с другой стороны.
Давно это было? Мой случай в конце 2020
@Xsolla
Вы куда Агапитова выпустили?!
А ведь он реально открыл ящик Пандоры считайте
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Лел, опять все проблемы решают ботами.
Аскар, боюсь вас разочаровать, боты и есть проблема
Илья, пожалуйста, не напоминайте об этом, а то мне станет грустно из-за воспоминаний о том, как раньше можно было болтать с ТП ВКонтакте о котиках.
Majorel
Хорошая компания, кстати, сейчас как раз в Кракове набирают персонал
Ммм, Краковская колбаса 🤤
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