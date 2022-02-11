Около 2,7 тысячам человек предложили перейти на аутсорсинг.

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Об этом на Reddit рассказал один из уволенных сотрудников. Публиковать видео с обращением гендиректора Booking.com Гленна Фогеля он не стал, так как это нарушило бы условия соглашения о неразглашении, которое он подписал.

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О том, что сотрудников уволили через видео, пишет и NL Times со ссылкой на рассказы сотрудников. В Dutch News со ссылкой на официальное заявление компании указывают, что Фогель сообщил об увольнении электронным письмом. Оба издания — из Нидерландов, где находится главный офис Booking.com.

Booking.com решила уволить сотрудников службы поддержки из-за реорганизации — поддержку клиентов во втором квартале 2022 года передадут на аутсорсинг компании Majorel. Соглашение затронет 12 из 14 отделов обслуживания клиентов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной и Южной Америке.

Как пишет NL Times, из компании уйдёт как минимум 2,7 тысячи сотрудников. Все они смогут присоединиться к Majorel и заключить контракт на полгода.

Уволенный сотрудник пояснил, что у людей теперь нет никаких гарантий выходного пособия, а их самих могут назначить на работу в другую компанию, перевести в другую страну или сократить зарплату. Также, указывает NL Times, непонятно, что произойдёт, если отказаться от работы в Majorel.