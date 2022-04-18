Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис уехал в США — «Ведомости» Статьи редакции
Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.
Об отъезде Хасиса рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией внутри банка. Его информацию подтвердили два источника в компаниях из ecommerce-сегмента, которые конкурируют со «Сбером».
По словам одного источника, Хасис уехал в США сразу с началом «операции» на Украине, у него есть гражданство этой страны. Это подтвердили ещё несколько источников, а один утверждает, что Хасис покинул Россию «за пару дней» до «спецоперации».
По словам источника из «Сбера», Хасис одним из первых топ-менеджеров банка покинул Россию, что «просто шокировало» сотрудников.
Сейчас Хасис не считается штатным сотрудником банка или любой другой его структуры, а также не участвует в работе e-commerce-направления, которое должен был развивать с начала февраля. «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с ним.
Отъезд Хасиса «сильно осложнил» ситуацию с «Самокатом», говорит один из собеседников «Ведомостей». Сервису доставки продуктов с середины марта пришлось закрыть бизнес в 15 городах, сообщило издание со ссылкой на источник среди акционеров сервиса.
- 25 февраля РБК со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл первый зампредправления банка Лев Хасис. До этого он планировал покинуть «Сбер» 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый им ecommerce-холдинг.
Также они меньше обращают внимания на гендер и национальность.
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Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.
В последнее время многие ищут идеальную страну для переезда. Многие в первую очередь обращают внимание на стоимость аренды, уровень з\п, уровень безработицы и т.д. Но часто забывают про "культурную часть". Очень важно, чтобы вы смогли интегрироваться в культуру будущего дома и были счастливы.
Отъезд Хасиса «сильно осложнил» ситуацию с «Самокатом»
Так, а на чём он уехал?
Уехал на самокате => у Самоката недостаток самокатов => ситуация Самоката с самокатами осложнена
На самокате
(Ваш Кэп)
Ну очевидно же
В русском языке для данного случая существует достаточно точный термин: "съебался". Не предупредив никого, бросив свой пост в Сбере, просто взял и уехал. Как минимум безответственно
А нападать на соседнюю страну ответственно?
Граждане США не могут работать с организациями из санкционного списка. У Хасиса к сожалению не было выбора как и у Рафаловского.
Он заработал достаточно, чтобы в США и в любой другой стране жить очень комфортно. Молодец
...когда старпом один из первых сваливает с Титаника, едва заметив айсберг. Ай молодец.
Заработать и съебаться - достойное кредо 🤣🤣🤦♂️🤦♂️
Для него это трагедия, если бы он хотел перестать работать и жить комфортно, то сделал бы это давным давно, такая возможность у него появилась лет так десять назад
Большая потеря.
Мужик реально умный.
Вообще не понимаю как человек, который отвечал за экосистему в Сбере, мог продать Сберу свой стартап. Это же прямой конфликт интересов.
Мне кажется без такой покупки Instamart от конкуренции сдох бы, а Сберу вообще нечего было вкладываться в Сбермаркет (и они наверняка его продадут/закроют в ближайшее время).
Айайай.. прямо-таки и не понимаете? Шо, правда?
Сбер в те времена очень агрессивно расширялся и покупал всё подряд.
стартапам постоянно нужны деньги на развитие и расширение, если они хотят жить и развиваться. У них много этапов становления и финансирования. И одним из вариантов заработка на стартапах является умение сделать жизнеспособный стартап, развить его до высокопотенциального состояния и продать его за хорошие деньги, получая вместе с деньгами освобождение от скучной операционной работы матереющего предприятия.
гражданин сша не должен был допускаться для работы топ-менеджером системообразующего банка страны, это дыра в безопасности. Ну жду либеральные минуса.
у системообразующего банка в районе 40-45% акционеров из тех же стран
Так и не допускался, он самокат курировал
"это дыра в безопасности"
Хоть что-то у нас в безопасности ©
Я думаю осознание таких вещей приходит не сразу. Учитывая что в святые 90-е много граждан США работало в правительстве РФ.
Лев Хасис сильный управленец, жаль.. У меня есть благодарственное письмо с его подписью за вклад в развитие экосистемы Сбера.
Ни разу не субъективный коммент
С этим письмом можно на гринкарту подаваться?
Че там сильного? Весь ИТ балаган Сбера последних 5 лет генерировал прямые убытки в десятки миллиардов рублей в год, а вытягивался в плюс за счет пресловутой кнопки СБП, запрятанной дизайнеров хер знает куда, и % за перевод, связанного с ней.
письмо блять))
Лев Аронович взял самокат и уехал в США. Теперь Сбер остался без Самоката.
Вроде США всем своим гражданам дали рекомендацию покинуть территорию России. Тоже знаю знакомых с американскими паспортами, кто уехал поэтому (хотя ребята совсем не того калибра, что Хасис)
А иностранный агент все равно Дудь.
да и хасис с ним
Хасис теперь со сбером)
"Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации»"
24 февраля это середина февраля? Ок буду знать
Теперь из США будет vc читать
Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что он уехал за 2 недели до операции.
Смешно, что в США его, несмотря на всё прошлое, всегда считали, скорее, "российским агентом", чем своим. И вряд ли сейчас он легко там устроится. В лучшем случае будет тихое мирное дожитие.
В лучшем случае
будет тихое мирное дожитие
в США
Госпади, я боюсь представить, что там в худшем случае... Придётся работать как все и жить как среднестатистический американец? Врагу не пожелаешь...
В лучшем случае будет тихое мирное дожитие.
Аминь.
Ну всё, пропал, а обратно мы его не примем как предателя.
Ну слава богу
«Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с ним
О, вот и первые отмежевания пошли, пока только у юриков.
А почему отъезд какого-то топ-менеджера "просто шокировало сотрудников"? Он их с ложечки кормил что ли?
ну россия ж, все любят ручное управление, когда на них орут и смотрят работает ли сотрудник.
Уже попросил не считать его российским топ-менеджером? Амнезия произошла?
Во, оказывается, даже если нет прав на трактор, всегда можно на самокате свалить
Кто следующий?
Буква Ю
Странно, что будучи под персональными санкциями в Великобритании, он не попал под санкции в США. И он безусловно смелый, раз в такой ситуации уехал туда
Он безусловно очень скользкий тип с большим количеством связей. Но подозревать его в смелости... ))
Интересно, почему у самоката проблемы? Он такой убыточный, что без протекции хасиса существовать не может?
Хасис, наебет и убежит :D
Еврей, евреев кинул)
с тонущего корабля