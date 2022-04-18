Карьера
Агрессивный браслет

Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис уехал в США — «Ведомости» Статьи редакции

Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.

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Об отъезде Хасиса рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией внутри банка. Его информацию подтвердили два источника в компаниях из ecommerce-сегмента, которые конкурируют со «Сбером».

По словам одного источника, Хасис уехал в США сразу с началом «операции» на Украине, у него есть гражданство этой страны. Это подтвердили ещё несколько источников, а один утверждает, что Хасис покинул Россию «за пару дней» до «спецоперации».

По словам источника из «Сбера», Хасис одним из первых топ-менеджеров банка покинул Россию, что «просто шокировало» сотрудников.

Сейчас Хасис не считается штатным сотрудником банка или любой другой его структуры, а также не участвует в работе e-commerce-направления, которое должен был развивать с начала февраля. «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с ним.

Отъезд Хасиса «сильно осложнил» ситуацию с «Самокатом», говорит один из собеседников «Ведомостей». Сервису доставки продуктов с середины марта пришлось закрыть бизнес в 15 городах, сообщило издание со ссылкой на источник среди акционеров сервиса.

  • 25 февраля РБК со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл первый зампредправления банка Лев Хасис. До этого он планировал покинуть «Сбер» 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый им ecommerce-холдинг.
Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»

#новость #сбер #левхасис

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90 комментариев
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Александр Привалов

Отъезд Хасиса «сильно осложнил» ситуацию с «Самокатом»
 Так, а на чём он уехал?

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Ихихихихи

Уехал на самокате => у Самоката недостаток самокатов => ситуация Самоката с самокатами осложнена

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3 комментария
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ATM-Tech

На самокате
(Ваш Кэп)

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Иван Чепурнов

Ну очевидно же

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Isla Bonita
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vic smirnoff

В русском языке для данного случая существует достаточно точный термин: "съебался". Не предупредив никого, бросив свой пост в Сбере, просто взял и уехал. Как минимум безответственно

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Dmitriy Dmitriev

А нападать на соседнюю страну ответственно?

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10 комментариев
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Евгений Дроздов

Граждане США не могут работать с организациями из санкционного списка. У Хасиса к сожалению не было выбора как и у Рафаловского.

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8 комментариев
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Дмитрий Алтунин

Он заработал достаточно, чтобы в США и в любой другой стране жить очень комфортно. Молодец

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vic smirnoff

...когда старпом один из первых сваливает с Титаника, едва заметив айсберг. Ай молодец.

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7 комментариев
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Сергей Щукин

Заработать и съебаться - достойное кредо 🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️

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Денис Демидов

Для него это трагедия, если бы он хотел перестать работать и жить комфортно, то сделал бы это давным давно, такая возможность у него появилась лет так десять назад

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Марат Нагаев

Большая потеря.
Мужик реально умный.

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Alex

Вообще не понимаю как человек, который отвечал за экосистему в Сбере, мог продать Сберу свой стартап. Это же прямой конфликт интересов.
Мне кажется без такой покупки Instamart от конкуренции сдох бы, а Сберу вообще нечего было вкладываться в Сбермаркет (и они наверняка его продадут/закроют в ближайшее время).

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Сергей Щукин

Айайай.. прямо-таки и не понимаете? Шо, правда?

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vic smirnoff

Сбер в те времена очень агрессивно расширялся и покупал всё подряд.

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2 комментария
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bravo sierra

стартапам постоянно нужны деньги на развитие и расширение, если они хотят жить и развиваться. У них много этапов становления и финансирования. И одним из вариантов заработка на стартапах является умение сделать жизнеспособный стартап, развить его до высокопотенциального состояния и продать его за хорошие деньги, получая вместе с деньгами освобождение от скучной операционной работы матереющего предприятия.

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sse

гражданин сша не должен был допускаться для работы топ-менеджером системообразующего банка страны, это дыра в безопасности. Ну жду либеральные минуса.

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Alex

у системообразующего банка в районе 40-45% акционеров из тех же стран

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Алексей

Так и не допускался, он самокат курировал

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1 комментарий
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Max Kuznetsov

"это дыра в безопасности"
Хоть что-то у нас в безопасности ©
Я думаю осознание таких вещей приходит не сразу. Учитывая что в святые 90-е много граждан США работало в правительстве РФ.

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Дмитрий Кудрявцев

Лев Хасис сильный управленец, жаль.. У меня есть благодарственное письмо с его подписью за вклад в развитие экосистемы Сбера.

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Иван Иванов

Ни разу не субъективный коммент

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5 комментариев
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ЯжПрограммист

С этим письмом можно на гринкарту подаваться?

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Mishka

Че там сильного? Весь ИТ балаган Сбера последних 5 лет генерировал прямые убытки в десятки миллиардов рублей в год, а вытягивался в плюс за счет пресловутой кнопки СБП, запрятанной дизайнеров хер знает куда, и % за перевод, связанного с ней.

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Aleksey Bobkov

письмо блять))

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Сафин Айдар

Лев Аронович взял самокат и уехал в США. Теперь Сбер остался без Самоката.

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Ivan Susanin

Вроде США всем своим гражданам дали рекомендацию покинуть территорию России. Тоже знаю знакомых с американскими паспортами, кто уехал поэтому (хотя ребята совсем не того калибра, что Хасис)

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Балкон.Ру

А иностранный агент все равно Дудь.

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sles

да и хасис с ним

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Isla Bonita

Хасис теперь со сбером)

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Иван Иванов

"Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации»"
24 февраля это середина февраля? Ок буду знать

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Евгений Торанов

Теперь из США будет vc читать

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Знатный Тролль

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что он уехал за 2 недели до операции.

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Антон Антонов

Смешно, что в США его, несмотря на всё прошлое, всегда считали, скорее, "российским агентом", чем своим. И вряд ли сейчас он легко там устроится. В лучшем случае будет тихое мирное дожитие.

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jonewayne

В лучшем случае
 будет тихое мирное дожитие
 в США
 Госпади, я боюсь представить, что там в худшем случае... Придётся работать как все и жить как среднестатистический американец? Врагу не пожелаешь...

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Сергей Я

В лучшем случае будет тихое мирное дожитие.
 Аминь.

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AIAIAI

Ну всё, пропал, а обратно мы его не примем как предателя.

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1 комментарий
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Володимир Зеленський

Ну слава богу

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Make Luv

«Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с ним
 О, вот и первые отмежевания пошли, пока только у юриков.

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Слегка Придурковатый

А почему отъезд какого-то топ-менеджера "просто шокировало сотрудников"? Он их с ложечки кормил что ли?

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fffggg gggfff

ну россия ж, все любят ручное управление, когда на них орут и смотрят работает ли сотрудник.

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Верный американец

Уже попросил не считать его российским топ-менеджером? Амнезия произошла?

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Alfa Sierra

Во, оказывается, даже если нет прав на трактор, всегда можно на самокате свалить

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Vasiliy Balandin

Кто следующий?

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StargazerXIII

Буква Ю

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Банан

Странно, что будучи под персональными санкциями в Великобритании, он не попал под санкции в США. И он безусловно смелый, раз в такой ситуации уехал туда

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vic smirnoff

Он безусловно очень скользкий тип с большим количеством связей. Но подозревать его в смелости... ))

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1 комментарий
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Oleg Solovev

Интересно, почему у самоката проблемы? Он такой убыточный, что без протекции хасиса существовать не может?

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Gosoo Gosoo

Хасис, наебет и убежит :D

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Голый фонарь

Еврей, евреев кинул)

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Aleksey Bobkov

с тонущего корабля

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