Хасис покинул банк в середине февраля, вместе с началом «спецоперации», и примерно тогда же уехал из России, утверждают источники.

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Об отъезде Хасиса рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией внутри банка. Его информацию подтвердили два источника в компаниях из ecommerce-сегмента, которые конкурируют со «Сбером».

По словам одного источника, Хасис уехал в США сразу с началом «операции» на Украине, у него есть гражданство этой страны. Это подтвердили ещё несколько источников, а один утверждает, что Хасис покинул Россию «за пару дней» до «спецоперации».

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По словам источника из «Сбера», Хасис одним из первых топ-менеджеров банка покинул Россию, что «просто шокировало» сотрудников.

Сейчас Хасис не считается штатным сотрудником банка или любой другой его структуры, а также не участвует в работе e-commerce-направления, которое должен был развивать с начала февраля. «Сбер» не планирует продолжать сотрудничество с ним.

Отъезд Хасиса «сильно осложнил» ситуацию с «Самокатом», говорит один из собеседников «Ведомостей». Сервису доставки продуктов с середины марта пришлось закрыть бизнес в 15 городах, сообщило издание со ссылкой на источник среди акционеров сервиса.

25 февраля РБК со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл первый зампредправления банка Лев Хасис. До этого он планировал покинуть «Сбер» 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый им ecommerce-холдинг.