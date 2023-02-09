Yahoo сократит более 1600 человек — это свыше 20% штата Статьи редакции
А ещё закроет часть проектов, но не из-за экономических проблем, говорит компания.
- Yahoo объявила, что проведёт масштабную реструктуризацию AdTech-подразделения и в течение года уволит более 50% его сотрудников. Это 20% от штата всей компании — или больше 1600 человек, пишет Axios.
- Гендиректор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул: сокращения не связаны с финансовыми трудностями. Это стратегическое решение, которое должно принести пользу неприбыльному департаменту автоматизации рекламы и прибыльности компании в целом.
- Компания также закроет свою SSP-платформу, через которую издатели могли автоматизировать продажу рекламных мест, и свернёт решение для настройки нативной контекстной рекламы Gemini. Всё это позволит ей больше инвестировать в более перспективные направления.
- Она рассказала, что сосредоточится на развитии партнёрства с рекламной компанией Taboola, чтобы «увеличить количество рекламодателей, соревнующихся за место в сети Yahoo, в восемь раз». И, помимо этого, продолжит нанимать новых сотрудников и покупать другие сервисы, чтобы продвигать DSP-платформу для управления рекламой.
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Yahoo - как наш Рамблер: все давно забыли о нем и вспоминают только в новостях об увольнениях или скандалах. Непонятно на чем они вообще еще едут...
А ничего, что Yahoo в топ-10 самых посещаемых сайтов в мире? Это у нас он нафиг никому не нужен.
До сих пор почтой пользуюсь, адресу лет 18
Лол, ну и клоун, Яху в топ-15 сайтов
И здесь что ли сокращение...
просто очень хотелось, чтобы вы еще раз принесли этот смешной стикер в комментарии
Грустный способ напомнить, что Яхи еще живы.
Замена,IT на ИИ,наглядно...
рецессия
Пока идёт волна сокращений, всё могут под шумок урезать штат и не выглядеть в негативном ключе.
Так смуихлебы наоборот восторгаются сокращениями на западе
Гендиректор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул: сокращения не связаны с финансовыми трудностями. Просто потому что могём. Ибо нехуй.
Как вообще в России существуют такие ущербные компании, как VK, Сбер, Авито, HH, Яндекс, WB?
А в чем ущербность?
Сократили, чтобы кто-то о них вспомнил?
О них особо никто не забывал, если брать масштаб общий.
PR-акция :-)
А Yahoo еще сама не сократилась? Удивлен. Это такой экскремент мамонта, что даже неприлично 😁
Ну может этих уволят и наконец-то наберут тех, кто что-то может сдвинуть и вернуть легендарную компанию на рельсы развития. Стагнация яхоо налицо как ни крути
Никого набирать не собираются
Опять холопы виноваты?
Ещё 1 компания в копилку сокращений
Ощущение, что тут пропоганда. В России сколько людей сократили? 20% населения уже.
Получается, в Yahoo работает на несколько тысяч меньше людей, чем в зуме? Даже не верится
Везде adtech растет, у них сокращается…
Так все узнали, что Yahoo еще жив
Это у них теперь новая корпоративная мода децимацию проводить что ли?
короче ебучий картельный сговор в деле
Yahoo - спасибо что живой!
Ждём очередей из программистов -)