Карьера
Полина Лааксо

Yahoo сократит более 1600 человек — это свыше 20% штата Статьи редакции

А ещё закроет часть проектов, но не из-за экономических проблем, говорит компания.

Источник: Search Engine Journal
  • Yahoo объявила, что проведёт масштабную реструктуризацию AdTech-подразделения и в течение года уволит более 50% его сотрудников. Это 20% от штата всей компании — или больше 1600 человек, пишет Axios.
  • Гендиректор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул: сокращения не связаны с финансовыми трудностями. Это стратегическое решение, которое должно принести пользу неприбыльному департаменту автоматизации рекламы и прибыльности компании в целом.
  • Компания также закроет свою SSP-платформу, через которую издатели могли автоматизировать продажу рекламных мест, и свернёт решение для настройки нативной контекстной рекламы Gemini. Всё это позволит ей больше инвестировать в более перспективные направления.
  • Она рассказала, что сосредоточится на развитии партнёрства с рекламной компанией Taboola, чтобы «увеличить количество рекламодателей, соревнующихся за место в сети Yahoo, в восемь раз». И, помимо этого, продолжит нанимать новых сотрудников и покупать другие сервисы, чтобы продвигать DSP-платформу для управления рекламой.

#новость #увольнения #yahoo

1454 просмотров
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53 комментария
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 ilia

Yahoo - как наш Рамблер: все давно забыли о нем и вспоминают только в новостях об увольнениях или скандалах. Непонятно на чем они вообще еще едут...

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DeadFine

А ничего, что Yahoo в топ-10 самых посещаемых сайтов в мире? Это у нас он нафиг никому не нужен.

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2 комментария
Lucky 13

До сих пор почтой пользуюсь, адресу лет 18

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1 комментарий
SorryImSoRetarded

Лол, ну и клоун, Яху в топ-15 сайтов

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D.

И здесь что ли сокращение...

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Полина Лааксо
Автор

просто очень хотелось, чтобы вы еще раз принесли этот смешной стикер в комментарии

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4 комментария
Tee Shark

Грустный способ напомнить, что Яхи еще живы.

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Newuser37

Замена,IT на ИИ,наглядно...

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умный человек

рецессия

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1 комментарий
lakoros

Пока идёт волна сокращений, всё могут под шумок урезать штат и не выглядеть в негативном ключе.

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ЧятЖПТ

Так смуихлебы наоборот восторгаются сокращениями на западе

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Вася Пражкин

Гендиректор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул: сокращения не связаны с финансовыми трудностями. Просто потому что могём. Ибо нехуй.

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Торт Скряба

Как вообще в России существуют такие ущербные компании, как VK, Сбер, Авито, HH, Яндекс, WB?

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Александр Кабешов

А в чем ущербность?

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13 комментариев
Lara Gromova

Сократили, чтобы кто-то о них вспомнил?

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Экспертный самолет

О них особо никто не забывал, если брать масштаб общий.

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Торт Скряба

PR-акция :-)

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Sam Esq

А Yahoo еще сама не сократилась? Удивлен. Это такой экскремент мамонта, что даже неприлично 😁

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Дмитрий Зима

Ну может этих уволят и наконец-то наберут тех, кто что-то может сдвинуть и вернуть легендарную компанию на рельсы развития. Стагнация яхоо налицо как ни крути

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ЧятЖПТ

Никого набирать не собираются

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Илья Волочков

Опять холопы виноваты?

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1 комментарий
Кариша Бессонова

Ещё 1 компания в копилку сокращений

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Grandzlo

Ощущение, что тут пропоганда. В России сколько людей сократили? 20% населения уже.

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1 комментарий
Kruason

Получается, в Yahoo работает на несколько тысяч меньше людей, чем в зуме? Даже не верится

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Techno George

Везде adtech растет, у них сокращается…

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Торт Скряба

Так все узнали, что Yahoo еще жив

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Таир Бакиев

Это у них теперь новая корпоративная мода децимацию проводить что ли?

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vlad egorov

короче ебучий картельный сговор в деле

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Константин Тишаков

Yahoo - спасибо что живой!

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Февраль Камшотов

Ждём очередей из программистов -)

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