Исследование: количество сделок на российском HR-tech рынке в 2022 году сократилось на 32% Статьи редакции
Больше половины компаний урезали расходы на автоматизацию процессов, обучение сотрудников и привлечение кадров.
- Общий объём инвестиций в российские HR-стартапы за 2022 год составил $27,2 млн, говорится в исследовании инвестфонда HR&ED-tech (есть у vc.ru). В 2021 году показатель составил $34,8 млн.
- Количество сделок на рынке сократилось с 25 в 2021 году до 17 в 2022-м. Чаще всего инвесторы вкладывались в решения по привлечению талантов (47,4%), обучению сотрудников (34,3%) и автоматизации HR-процессов (16,8%).
- Большинство опрошенных фондом компаний заявили, что в 2022 году сокращали расходы на дополнительное профессиональное обучение (25%), автоматизацию HR-процессов (15%), привлечение талантов (13%) и мотивацию сотрудников (12%).
- Половина компаний рассказали, что в 2022 году работали над импортозамещением зарубежных HR-решений. В первую очередь они закрывали потребность в автоматизации HR-процессов – 29% опрошенных компаний использовали российские продукты взамен иностранных.
- По словам основателей HR-стартапов, в 2022 году также возникли проблемы с поиском новых клиентов (48%), продвижением (40%) и выходом на новые рынки (28%). Каждый четвёртый столкнулся с финансовыми трудностями.
- Пока большинство участников рынка хочет сосредоточиться на запуске новых продуктов и разработке аналогов ушедших из России сервисов. Среди текущих трендов сферы HR-tech опрошенные специалисты выделяют автоматизацию процессов и аналитику данных, а наибольшее влияние на индустрию, по их мнению, может оказать искусственный интеллект.
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Неужели стали понимать, что HR это полная дичь и инфоцыганство?
Сколько эйчаров нужно, чтобы поменять лампочку?
Отвечает чатгпт (правда подвис и до конца не ответил):
🤣
Двое: один держит лампочку, другое его член
почему, если HR - это полная дичь, рынок еще не порешал все сам и не выкинул их за борт?
почему, если на заводе покупают станок, который может заменить нескольких работников, эти сотрудники теряют работу, а HR не теряют?
может не в HR дело, а в кандидатах, которые винят в своих проблемах HR?
Почему?
А что случилось?
Ничего удивительного. Курс на очереди в кассах и бумажные отчеты. Прям как в советское время, лучше же было.
Рассинхрон заказчиков и стартаперов. Одни делают то, что не будет востребовано другими и потом будут пытаться это продать этим самым другим.
HR-стартапы есть, а HR говно
на каком на каком рынке ?)
хр рынок это там где девочки решают послать ли ваше резюме в фирму ?)
https://youtu.be/XpTLQaQnNU8
Правдивое интервью при приеме на работу. ;)