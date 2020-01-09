Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Регулятор требовал рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд.
Суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Telegram не раскрывать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях в рамках дела по иску регулятора против запуска криптовалюты Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Судья Кевин Кастел отклонил ходатайство SEC, а также потребовал от Telegram к 9 января 2020 года предоставить подтверждение тому, что данные о банковских операциях подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».
Компания ранее предоставляла информацию о банковских операциях, но только о получении средств. SEC требовала рассказать об использовании $1,7 млрд, полученных от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. По словам адвоката Telegram, таким образом SEC пытается найти компромат на компанию Дурова, пишут «Ведомости».
Telegram планировала запустить платформу TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года, но SEC подала иск к Telegram и добилась временного судебного запрета на продажу Gram до апреля 2020 года. Регулятор считает, что компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Большинство инвесторов не стали требовать возврата денег и согласились подождать запуска.
Что и требовалось доказать. Масоны чувствуют приближение кончины и вставляют Дурову палки.
Как минимум, часть денег пошла на оплату моего вознаграждения за выигранный конкурс в Telegram.
Telegram, не сдавайся!
Какого хрена? Дуров подмазал кого-то видимо, отечественные способы прокатили и там(
Откуда информация, есть пруфы, если нет, то вы просто пустослов, который проецирует российские реалии на весь остальной мир
сынок байдена на судью так надавил что он даже снялся с процесса
США превращается при помощи демократов в банановую страну
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