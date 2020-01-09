Регулятор требовал рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд.

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Суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Telegram не раскрывать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях в рамках дела по иску регулятора против запуска криптовалюты Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Судья Кевин Кастел отклонил ходатайство SEC, а также потребовал от Telegram к 9 января 2020 года предоставить подтверждение тому, что данные о банковских операциях подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».

Компания ранее предоставляла информацию о банковских операциях, но только о получении средств. SEC требовала рассказать об использовании $1,7 млрд, полученных от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. По словам адвоката Telegram, таким образом SEC пытается найти компромат на компанию Дурова, пишут «Ведомости».