Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
1679

Суд в США разрешил Telegram не раскрывать данные о банковских операциях по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам Материал редакции

Регулятор требовал рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд.

9 комментариев
В закладки

Суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Telegram не раскрывать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях в рамках дела по иску регулятора против запуска криптовалюты Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Судья Кевин Кастел отклонил ходатайство SEC, а также потребовал от Telegram к 9 января 2020 года предоставить подтверждение тому, что данные о банковских операциях подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».

Компания ранее предоставляла информацию о банковских операциях, но только о получении средств. SEC требовала рассказать об использовании $1,7 млрд, полученных от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. По словам адвоката Telegram, таким образом SEC пытается найти компромат на компанию Дурова, пишут «Ведомости».

Telegram планировала запустить платформу TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года, но SEC подала иск к Telegram и добилась временного судебного запрета на продажу Gram до апреля 2020 года. Регулятор считает, что компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Большинство инвесторов не стали требовать возврата денег и согласились подождать запуска.

#новость #telegram #ton #icotelegram

Право
Подписан
Отписаться
Участие аффилированных офшоров в делах о банкротстве
Новая схема: заёмщики пытаются избавиться от долговой нагрузки перед банками через процедуру банкротства и созаём от своих же офшорных компаний.
4
7
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ton","telegram","icotelegram"], "comments": 9, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 100388, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jan 2020 09:43:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Скорочтение и тренировка памяти
Онлайн-упражнения для быстрого и эффективного обучения
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 100388, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100388\/get","add":"\/comments\/100388\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100388"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Борис Давидович

–2

Что и требовалось доказать. Масоны чувствуют приближение кончины и вставляют Дурову палки.

Ответить

Станислав Тюрин

Борис
4

Ого, бедные масоны

Ответить

Laugh Radiant

1

Как минимум, часть денег пошла на оплату моего вознаграждения за выигранный конкурс в Telegram.

Ответить

Макс Саенко

0

Telegram, не сдавайся! 

Ответить

Дмитрий

Макс
1

Телеграмм, живи...

Ответить

Aleksey Bobkov

–3

Какого хрена? Дуров подмазал кого-то видимо, отечественные способы прокатили и там(

Ответить

Кирилл Кузьмин

Aleksey
0

Откуда информация, есть пруфы, если нет, то вы просто пустослов, который проецирует российские реалии на весь остальной мир

Ответить

Andre Kisennger

Кирилл
0

сынок байдена на судью так надавил что он даже снялся с процесса

США превращается при помощи демократов в банановую страну

Ответить

Дмитрий Пономаренко

Aleksey
0

Как раз наоборот - они не прокатили

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Грамотный маркетолог с нуля: чему и как обучаться, что делать и изучать
Казалось бы, что сегодня есть столько маркетологов, куда им еще браться. Но, как показывает практика и реальная жизнь, …
8
TUI
Подписан
Отписаться
Лучшие маркетинговые кейсы TUI в 2019 году
Подводя итоги года, мы решили поделиться с читателями vc.ru своими самыми интересными маркетинговыми кейсами. TUI Росси…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
10 самых популярных материалов на vc.ru за 2019 год
И тексты, которые вы чаще всего лайкали и добавляли в закладки.
11

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
" Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.  Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров."        Поражен вашим оптимизмом.  Пять…
BI: создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволят 80% штата и сменят фокус бизнеса
Василий
за неделю
Он расскажет куда потратил деньги, но поймут ли его...
Регулятор США потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Елена Краско

BI: создатели робопиццерий Zume…

Andre Kisennger

Суд в США разрешил Telegram не…

Сергей Воробьёв

Подскажите CMS для создания…

Дмитрий Пономаренко

Суд в США разрешил Telegram не…

Ivano Digital

«Коммерсантъ»: «Яндекс…

Дмитрий Килев

Нейминг, часть первая: как вы…

Олег Варламов

«Азбука вкуса» начала продавать…

Николай Шумилов

Подскажите CMS для создания…

Герман Добрицин

Lenovo и Intel показали…

Владимир…

7 книг 2019 года, на которые…

Олег Варламов

«Азбука вкуса» начала продавать…

Герман Бежев

Мнение: удалённая работа…

Александр Мовчан

SEO: Долой абонентку

Ivano Digital

«Коммерсантъ»: «Яндекс…

Станислав Калашников

Samsung показала «невидимую…

Азат Салихьянов

«Коммерсантъ»: «Яндекс…

Александр Мовчан

SEO: Долой абонентку

Mikhail

«Коммерсантъ»: «Яндекс…

Александр Мовчан

SEO: Долой абонентку

Александр Мовчан

SEO: Долой абонентку
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }