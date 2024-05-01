Право
Полина Лааксо

Американские пограничники начали допрашивать въезжающих в США сотрудников TikTok и ByteDance — СМИ Статьи редакции

Они спрашивают о доступе к данным пользователей из США и причастности к Коммунистической партии Китая.

  • С допросами со стороны Службы таможенного и пограничного контроля США столкнулись более 30 человек, сообщило американское издание Forbes со ссылкой на источники и материалы. Многие допрошенные — уроженцы Китая. Часть занимается инженерией данных и машинным обучением.
  • Пограничники просят описать характер отношений ByteDance и TikTok и расспрашивают про Project Texas — план TikTok по разделению бизнеса. Службу интересует, какие меры сервис принимает, чтобы обеспечивать конфиденциальность данных американских пользователей, а точнее — чтобы ограничивать к ним доступ для китайской стороны.
  • Сотрудников спрашивают, какие пользовательские данные они могут просматривать, участвуют ли в Project Texas и где располагаются дата-центры.
  • Задают и личные вопросы: про отношение к Коммунистической партии Китая, образование, политические связи на территории КНР. По словам собеседника Forbes, пограничники приходят с распечатанным списком готовых вопросов.
  • В американском ведомстве пояснили, что защищают границы страны и потому могут допрашивать всех, кто въезжает на её территорию, — в том числе граждан самих США. В TikTok же на запросы Forbes и The Verge не ответили.
Источник фото: The Conversation
  • В 2020 году администрация Дональда Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что компания передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.
  • В 2021 году новый президент Джо Байден отменил указ Трампа, однако поручил провести расследование. В 2022-м выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
  • Чтобы решить проблемы с властями, TikTok начал работать над Project Texas. Он думал создать отдельную структуру, открыть штаб-квартиру в США, переместить данные на серверы Oracle и взять в совет директоров преимущественно американцев, но реструктуризация не состоялась.
  • В апреле 2024 года Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok китайским владельцем, иначе сервис заблокируют в стране и удалят из магазинов приложений. ByteDance заявила: если не получится оспорить решение через суд, компания лучше выберет бан. К тому же её подталкивают и китайские власти.
Сервисы
Маша Цепелева
TikTok открыл в США «центр прозрачности», чтобы показать, как работают его алгоритмы и системы безопасности Статьи редакции

Правда, показал он то, что все и так знали, пишет The Verge.

Комната для тестов пробной версии программы для модераторов TikTok

#новости #tiktok

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 Maxim Fox

Оружие, наркотики, тик-ток?

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Бинарный Ёж

Нет, только оружие и наркотики.

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местный житель

тогда проезжайте

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Ivan Mart

А у вас не продают?

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Жони Деп

Это у нас тоталитарный Мордор, а там - свобода и равенство, не перепутай

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S.Capusta

Не, Мордор это там. Тут уж не перепутаешь..
Это ведь американцы всячески пытаются проникнуть нелегалами через Мексику, терпя всякие унижения от авиакомпаний.

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Андрей Новиков

США уже лет 15 скатывается. Только за 2021 год потеряли 4 позиции, откатившись в несовершенные демократии (вполне уверен, что и дальше будут скатываться). Давайте поговорим, например о Норвегии? Номер 1 в индексе демократии и чьи инвестиции привели к тому, что сейчас на одного норвежца приходится 200 тыс. долларов доходов, а на среднего Американса приходится 200 тыс. долга. Не думаете, что пора забыть про США, как ориентир демократии?

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Невероятный Блондин

Забавно 😂
Один рублёвый не выкупил сарказм другого своего рублёвого.

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Андрей Новиков

Да причем тут рублевый. Нужно быть не объективным, чтобы не замечать проблемы США с внутренней политикой и их демократическими институтами. Они уже объективно не являются той страной на которую нужно ровняться. И по моим наблюдениям лучше там не становится.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%98%CC%81%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%2C%202022%20%D0%B3.

Индекс демократии
Индекс демократии (англ. Democracy Index) — это рейтинг государств, составляемый сотрудниками…
ru.wikipedia.org
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Андрей Новиков

Кто-нибудь объясните, какую такую информацию собирает ТикТок? Или он вносит какие-то уязвимости на телефон? Какого они до него докопались? Ну ок, собирает информацию, как и тысячи других приложений. И что? Почему именно ТикТок?

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Eugene Podosenov

Потому что там происходит неугодная тебе пропаганда, которой ты не можешь управлять. Пизды дать некому, коротко говоря.

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Альвар

Потому что Китай

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Андрей Новиков

Что Китай? Готов поспорить, что есть и другие приложения из Китая собирающие инфу. Так почему именно ТикТок? Может кто-то на него позарился?

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Альвар

Таких приложений больше нет

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Андрей Новиков

Алибаба?

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Ivan Mart

Есть несколько моментов.
1. У фб или Гугла можно заказать ту или иную повестку, которая будет транслироваться через рекомендации.
2. Через Тикток сложнее получать информацию о пользователях спецслужбам (спецслужбам каких-то стран наоборот легче).

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Андрей Новиков

То есть если они упростили доступ к информации, то от них бы отстали? Как с телегой?

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Ivan Mart

Не совсем. От них хотят, чтобы доступ наз программной частью приложения на территории США был в руках людей из США.
Грубо говоря, чтобы следить могли только спецслужбы США и рекомендации выдавать тоже они.
А Тикток при всём этом ещё считает, что у него уникальные алгоритмы рекомендаций и не хочет отдавать их.

P.s. От телеги пока никто не отстал и я думаю они следующие, после тиктока

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Невероятный Блондин

У каждого выезжающего китайца есть родственники, о которых в случае чего партия готова позаботиться лучшим образом и поменять их социальный рейтинг, количество миска риса и тд., поэтому каждый китаец вольно-невольный член партии.

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Альвар

Демократия она такая

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Андрей Новиков

Причем тут демократия? В этом комментарии было бы больше смысла, если бы ты ляпнул "Либералы они такие", а так просто приплел незнакомое тебе слово не к месту. Альвар, такой Альвар.

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Альвар

Либералы не бегают по всему миру и не орут на каждом шагу что у них демократия

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местный житель

Прекращай играть в Helldivers 2

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Андрей Новиков

Почитай, что такое демократия, и например, почему Северная Корея - это демократическая страна

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Невероятный Блондин

Спасибо, у меня теперь коллекция.

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Вадим Д.

Тик-ток покажи! А если найдём?!

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Олег Горошин

хмм после такого мне кажется нужно ждать новостей о коллективных увольнениях

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Angelica

Начали допрашивать, но не по своей воле же.. как сказано что пограничники приходят с распечатанным списком готовых вопросов. Всё заготовили заранее. Со шпаргалки читают.

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Недопил

- Что везете?
- ТикТок
- На выход

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Максим Послов
Чтобы решить проблемы с властями, TikTok начал работать над Project Texas. Он думал создать отдельную структуру, открыть штаб-квартиру в США-не думаю, что это поможет
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Недопил
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