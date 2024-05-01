Американские пограничники начали допрашивать въезжающих в США сотрудников TikTok и ByteDance — СМИ Статьи редакции
Они спрашивают о доступе к данным пользователей из США и причастности к Коммунистической партии Китая.
- С допросами со стороны Службы таможенного и пограничного контроля США столкнулись более 30 человек, сообщило американское издание Forbes со ссылкой на источники и материалы. Многие допрошенные — уроженцы Китая. Часть занимается инженерией данных и машинным обучением.
- Пограничники просят описать характер отношений ByteDance и TikTok и расспрашивают про Project Texas — план TikTok по разделению бизнеса. Службу интересует, какие меры сервис принимает, чтобы обеспечивать конфиденциальность данных американских пользователей, а точнее — чтобы ограничивать к ним доступ для китайской стороны.
- Сотрудников спрашивают, какие пользовательские данные они могут просматривать, участвуют ли в Project Texas и где располагаются дата-центры.
- Задают и личные вопросы: про отношение к Коммунистической партии Китая, образование, политические связи на территории КНР. По словам собеседника Forbes, пограничники приходят с распечатанным списком готовых вопросов.
- В американском ведомстве пояснили, что защищают границы страны и потому могут допрашивать всех, кто въезжает на её территорию, — в том числе граждан самих США. В TikTok же на запросы Forbes и The Verge не ответили.
- В 2020 году администрация Дональда Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что компания передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.
- В 2021 году новый президент Джо Байден отменил указ Трампа, однако поручил провести расследование. В 2022-м выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
- Чтобы решить проблемы с властями, TikTok начал работать над Project Texas. Он думал создать отдельную структуру, открыть штаб-квартиру в США, переместить данные на серверы Oracle и взять в совет директоров преимущественно американцев, но реструктуризация не состоялась.
- В апреле 2024 года Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok китайским владельцем, иначе сервис заблокируют в стране и удалят из магазинов приложений. ByteDance заявила: если не получится оспорить решение через суд, компания лучше выберет бан. К тому же её подталкивают и китайские власти.
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Оружие, наркотики, тик-ток?
Нет, только оружие и наркотики.
тогда проезжайте
А у вас не продают?
Это у нас тоталитарный Мордор, а там - свобода и равенство, не перепутай
Не, Мордор это там. Тут уж не перепутаешь..
Это ведь американцы всячески пытаются проникнуть нелегалами через Мексику, терпя всякие унижения от авиакомпаний.
США уже лет 15 скатывается. Только за 2021 год потеряли 4 позиции, откатившись в несовершенные демократии (вполне уверен, что и дальше будут скатываться). Давайте поговорим, например о Норвегии? Номер 1 в индексе демократии и чьи инвестиции привели к тому, что сейчас на одного норвежца приходится 200 тыс. долларов доходов, а на среднего Американса приходится 200 тыс. долга. Не думаете, что пора забыть про США, как ориентир демократии?
Забавно 😂
Один рублёвый не выкупил сарказм другого своего рублёвого.
Да причем тут рублевый. Нужно быть не объективным, чтобы не замечать проблемы США с внутренней политикой и их демократическими институтами. Они уже объективно не являются той страной на которую нужно ровняться. И по моим наблюдениям лучше там не становится.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%98%CC%81%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%2C%202022%20%D0%B3.
Кто-нибудь объясните, какую такую информацию собирает ТикТок? Или он вносит какие-то уязвимости на телефон? Какого они до него докопались? Ну ок, собирает информацию, как и тысячи других приложений. И что? Почему именно ТикТок?
Потому что там происходит неугодная тебе пропаганда, которой ты не можешь управлять. Пизды дать некому, коротко говоря.
Потому что Китай
Что Китай? Готов поспорить, что есть и другие приложения из Китая собирающие инфу. Так почему именно ТикТок? Может кто-то на него позарился?
Таких приложений больше нет
Алибаба?
Есть несколько моментов.
1. У фб или Гугла можно заказать ту или иную повестку, которая будет транслироваться через рекомендации.
2. Через Тикток сложнее получать информацию о пользователях спецслужбам (спецслужбам каких-то стран наоборот легче).
То есть если они упростили доступ к информации, то от них бы отстали? Как с телегой?
Не совсем. От них хотят, чтобы доступ наз программной частью приложения на территории США был в руках людей из США.
Грубо говоря, чтобы следить могли только спецслужбы США и рекомендации выдавать тоже они.
А Тикток при всём этом ещё считает, что у него уникальные алгоритмы рекомендаций и не хочет отдавать их.
P.s. От телеги пока никто не отстал и я думаю они следующие, после тиктока
У каждого выезжающего китайца есть родственники, о которых в случае чего партия готова позаботиться лучшим образом и поменять их социальный рейтинг, количество миска риса и тд., поэтому каждый китаец вольно-невольный член партии.
Демократия она такая
Причем тут демократия? В этом комментарии было бы больше смысла, если бы ты ляпнул "Либералы они такие", а так просто приплел незнакомое тебе слово не к месту. Альвар, такой Альвар.
Либералы не бегают по всему миру и не орут на каждом шагу что у них демократия
Прекращай играть в Helldivers 2
Почитай, что такое демократия, и например, почему Северная Корея - это демократическая страна
Спасибо, у меня теперь коллекция.
Тик-ток покажи! А если найдём?!
хмм после такого мне кажется нужно ждать новостей о коллективных увольнениях
Начали допрашивать, но не по своей воле же.. как сказано что пограничники приходят с распечатанным списком готовых вопросов. Всё заготовили заранее. Со шпаргалки читают.
- Что везете?
- ТикТок
- На выход