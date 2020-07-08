Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли закон о запрете небольших баров в жилых домах.
Против принятия поправок выступали рестораторы, производители пива и сидра, а также импортеры алкоголя. В конце июня они направили губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и спикеру городского парламента Вячеславу Макарову соответствующее обращение за подписью 77 предпринимателей.
Из-за увеличения допустимой площади пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других — в частности, Gills, Redrum, «Хроники», «Пивная карта» и другие.
Автор законопроекта, депутат Денис Четырбок заявил, что городской парламент получил «десятки тысяч» жалоб от жителей города на работу таких баров, а петиция против закона собрала около 5 тысяч голосов, передают «РИА Новости». Но ЗакС открыт к «любым конструктивным предложениям предпринимателей», заявил Четырбок.
В апреле 2020 года Госдума запретила продажу алкоголя в барах и кафе площадью до 20 м² в жилых домах, а также позволила регионам требовать от таких кафе и баров увеличить площадь зала обслуживания посетителей или полностью запретить розничную продажу алкоголя в жилых домах.
Да, я понял, спасибо.
Нет ты не понял.
Я сначала ничего не понял, а потом тоже ничего не понял
В как же теперь в Питере пить?
Возле парадной
кое как на волевых пережить карантин, переквалифицировать часть в доставку, пострадать от того что не поставить террасу, но и в этом случае придумать лайвхак и тупо закрыться от этого закона.. бедняги..
Да, бедняги, но больше всего пострадают от закона местные дворники, которым не нужно будет оттирать трехслойную ссанину и блевотину каждое утро. Умрут от безделия(
Какая же это чушь полнейшая. Власть всех нас имеет и имеет, имеет и имеет.
говорите адрес, под вашими окнами будем устраивать месяц шумные вечеринки после 20 вечера. Попробуйте какая это чушь
Давайте все заведения закроем да и всё. Может и комендантские часы вводить в «свободном обществе». Скоро закон выпустят, чтоб больше тысячи вдохов в день не делали.
в жилых домах не должно быть ничего работающего после 22 - 23 часов.
Кисо, полиции на все кабаки не хватит. Кабаков много, мудаков ещё больше.
Впрочем, твой минус к моему комменту чуть ниже как бы намекает, что ты, возможно, из тех, кому нравится шататься бухим и орать.
Отличная идея. Я был бы очень рад введению комендантского часа для дегроидов, которые бухими шатаются ночами по району и орут песни.
Интересно как это работает в Амстердаме, Барселоне, Лиссабоне. Там же тоже бывает очень шумно от баров в центре.
А в чём логика закона? Жалобы были на что?
Вроде как был такой лайфхак для мелкого магазина с бухлом:
- получает такой магазин лицензию(или как там ее) бара и получает возможность продавать выпивку в ночное время, в разлив
- по факту продает ее навынос, лишь откупорив бутылку, которую уносит покупатель
всякие рюмочные и пивнушки в жилых домах, это отдельный пиздес. Если это поможет избавиться от них, то закон клёвый
Например, Пивная карта по площади как ларёк, и большая часть посетителей тусуется на тротуаре у бара. Но если в Пивной карте контингент нормальных людей, то на Рубинштейна пиздец животные. И жалобы, соответственно, на балаган.
В Питере давно пытаются бороться со всякими РусАлами. Это алко магазин с одним столиком и продающим алкоголь всю ночь. Но в данном случае еще подцепили жалобы жителей Рубинштейна на ночные тусовки.
Логика проста. Ищем кому выгодно. Отжимают у мелкого бизнеса долю на рынке.
Правильно, а то в центре у жилых домов трется и горлопанит отребье со всего города.
Интересно а почему именно меньше 50 м² в жилых домах?
Эээх помнится давных давно когда деревья были большими и всё такое. Наебенился с друзьями из двора после работы с пятницу на субботу. Время уже было часов 12 ночи или больше. Пошли в один из прекраснейших оазисов который распологался в километрах двух от наших посиделок. Как же было кайофо там устроен барчик, покупая бухлишко выносили зонтик (хз почему), маленький столик пластмассовый и стулья на всех персонажей. И можно было сидеть, беседы делать и воблой как в ну пагади бить об пластмассовый стол. Эххх времена были. Теперь такого нет и не будет у нашего будущего поколения.
По мнению чиновников бары в 49 кв.м - зло, а 50 - норм. Ну кто их поймет, убогих, ведь головой давно не думают.
"42 депутата проголосовали за принятие закона, шесть — против". у этих шести как раз бар возле парадной. поэтому против))
Часто прогуливаюсь по Рубинштейна, жутко представить выходные жителей, которых там явно больше, чем посетителей различных выпивошных. Баланс интересов должен соблюдаться. Но закон кажется немного чопорным.
Жду следующего закона:
"Опоздавший должен выпить штрафную не меньше 200 грамм водки и рассказать смешной анекдот".
Ведь других проблем-то нет в городе..
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