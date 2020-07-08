Пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли закон о запрете небольших баров в жилых домах.

Против принятия поправок выступали рестораторы, производители пива и сидра, а также импортеры алкоголя. В конце июня они направили губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и спикеру городского парламента Вячеславу Макарову соответствующее обращение за подписью 77 предпринимателей.

Из-за увеличения допустимой площади пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других — в частности, Gills, Redrum, «Хроники», «Пивная карта» и другие.