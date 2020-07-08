Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
2637

Депутаты Санкт-Петербурга приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах меньше 50 м² в жилых домах Материал редакции

Пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других.

45 комментариев
В закладки

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли закон о запрете небольших баров в жилых домах.

  • Закон запрещает продавать алкоголь заведениям, в которых площадь зала обслуживания меньше 50 м².
  • Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года — до этого времени такие заведения должны перестать продавать алкоголь.
  • 42 депутата проголосовали за принятие закона, шесть — против.

Против принятия поправок выступали рестораторы, производители пива и сидра, а также импортеры алкоголя. В конце июня они направили губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и спикеру городского парламента Вячеславу Макарову соответствующее обращение за подписью 77 предпринимателей.

Из-за увеличения допустимой площади пострадать могут около 100 баров и кафе на улицах Рубинштейна, Некрасова, Жуковского и других — в частности, Gills, Redrum, «Хроники», «Пивная карта» и другие.

Автор законопроекта, депутат Денис Четырбок заявил, что городской парламент получил «десятки тысяч» жалоб от жителей города на работу таких баров, а петиция против закона собрала около 5 тысяч голосов, передают «РИА Новости». Но ЗакС открыт к «любым конструктивным предложениям предпринимателей», заявил Четырбок.

Власти не стали прибегать к куда более радикальной мере и полностью запрещать продажу алкоголя в жилых домах, независимо от площади заведения. Поэтому говорить об «уничтожении барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга», как минимум, не совсем корректно, а как максимум значит искажать суть документа и вводить людей в заблуждение.


Денис Четырбок
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга

В апреле 2020 года Госдума запретила продажу алкоголя в барах и кафе площадью до 20 м² в жилых домах, а также позволила регионам требовать от таких кафе и баров увеличить площадь зала обслуживания посетителей или полностью запретить розничную продажу алкоголя в жилых домах.

#новость #бары

Лиана Липанова
+21 970
6
1
8
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u0440\u044b"], "comments": 45, "likes": 8, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 140400, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Jul 2020 13:58:29 +0300", "is_special": false }
Ну умер и умер: бизнес vs Covid-19
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрылось — итоги пандемии от первого лица в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Denis Arslanbekov

19

Да, я понял, спасибо.

Ответить

Vladimir Chyorniy

Denis
8
Ответить

Vladimir Chyorniy

Denis
4

Нет ты не понял.

Ответить

Denis Arslanbekov

Vladimir
4

Я сначала ничего не понял, а потом тоже ничего не понял

Ответить

Vladimir Chyorniy

Denis
3

Не понимаю. Ладно. Потом поговорим.

Ответить

Лиана Липанова

Denis
1

это очень важная новость.

Ответить

Denis Arslanbekov

Лиана
0

Повторите пожалуйста, я не понел

Ответить

alex twit

Denis
0

Ок, хорошо, понял тебя

Ответить

Андрей Фролов

Denis
0

@Сломалось 

Ответить

BearStrikesBack

13

Фух, хорошо хоть бары с площадью 51м и больше автоматически бесшумные

Ответить

Ilya Brin

8

В как же теперь в Питере пить?

Ответить

Niko Nick

Ilya
4

Шнур расскажет ;)

Ответить

Arthur Niazyan

Niko
3

На канале RTVI

Ответить

Денис Демидов

Ilya
3

Возле парадной

Ответить

Ilya Brin

Денис
2

А закусывать в булочной, где высокий поребрик?

Ответить

Michael Corleone

Ilya
2

Шавермой. 

Ответить

Иван Эртель

Ilya
1

С тире.

Ответить

Alexander Kaloshin

7

кое как на волевых пережить карантин, переквалифицировать часть в доставку, пострадать от того что не поставить террасу, но и в этом случае придумать лайвхак и тупо закрыться от этого закона.. бедняги..

Ответить

Олег Павлов

Alexander
7

Да, бедняги, но больше всего пострадают от закона местные дворники, которым не нужно будет оттирать трехслойную ссанину и блевотину каждое утро. Умрут от безделия(

Ответить

Yury Kotov

4

Ну можно боярышник по дороге в соседней аптеке купить

Ответить

Dmitry Sony

–1

Какая же это чушь полнейшая. Власть всех нас имеет и имеет, имеет и имеет.

Ответить

Yura Nabokov

Dmitry
6

говорите адрес, под вашими окнами будем устраивать месяц шумные вечеринки после 20 вечера. Попробуйте какая это чушь

Ответить

Dmitry Sony

Yura
–1

Давайте все заведения закроем да и всё. Может и комендантские часы вводить в «свободном обществе». Скоро закон выпустят, чтоб больше тысячи вдохов в день не делали.

Ответить

Yura Nabokov

Dmitry
2

в жилых домах не должно быть ничего работающего после 22 - 23 часов.

Ответить

Lengor

Yura
–1

Это вопрос который должна решать полиция, но полиция ясно прикормлена или не хочет ничего делать и проще запретить бары, чем заставить полицию работать по назначению.

Ответить

Michael Corleone

Lengor
0

Кисо, полиции на все кабаки не хватит. Кабаков много, мудаков ещё больше. 

Впрочем, твой минус к моему комменту чуть ниже как бы намекает, что ты, возможно, из тех, кому нравится шататься бухим и орать. 

Ответить

Michael Corleone

Dmitry
–1

Отличная идея. Я был бы очень рад введению комендантского часа для дегроидов, которые бухими шатаются ночами по району и орут песни.

Ответить

Sergey Beltyukov

Yura
0

Интересно как это работает в Амстердаме, Барселоне, Лиссабоне. Там же тоже бывает очень шумно от баров в центре.

Ответить

Михаил Макаров

Sergey
0

Там солдаты НАТО. А здесь Россиюшка.

Ответить

Денис Кравцов

1

Ура! Стоп алкоголь!

Ответить

Никита Лихачёв

0

А в чём логика закона? Жалобы были на что?

Ответить

Sergei Toropov

Никита
6

Вроде как был такой лайфхак для мелкого магазина с бухлом:
- получает такой магазин лицензию(или как там ее) бара и получает возможность продавать выпивку в ночное время, в разлив
- по факту продает ее навынос, лишь откупорив бутылку, которую уносит покупатель

Ответить

Denis Arslanbekov

Никита
4

всякие рюмочные и пивнушки в жилых домах, это отдельный пиздес. Если это поможет избавиться от них, то закон клёвый

Ответить

Denis Arslanbekov

Denis
0

@Sergey Egoshin завсегдатай в таких заведениях?)))

Ответить

le phatique

Никита
4

Например, Пивная карта по площади как ларёк, и большая часть посетителей тусуется на тротуаре у бара. Но если в Пивной карте контингент нормальных людей, то на Рубинштейна пиздец животные. И жалобы, соответственно, на балаган.

Ответить

Юрий Глотов

Никита
1

В Питере давно пытаются бороться со всякими РусАлами. Это алко магазин с одним столиком и продающим алкоголь всю ночь. Но в данном случае еще подцепили жалобы жителей Рубинштейна на ночные тусовки. 

Ответить

Stanislav Petrov

Никита
0

Логика проста. Ищем кому выгодно. Отжимают у мелкого бизнеса долю на рынке.

Ответить

Кирилл Райский

1

Большинство баров в Питере старше чем тот-самый законописец. 

Ответить

Black Jack

1

Правильно, а то в центре у жилых домов трется и горлопанит отребье со всего города.

Ответить

Михаил Макаров

0

Интересно а почему именно меньше 50 м² в жилых домах?

Эээх помнится давных давно когда деревья были большими и всё такое. Наебенился с друзьями из двора после работы с пятницу на субботу. Время уже было часов 12 ночи или больше. Пошли в один из прекраснейших оазисов который распологался в километрах двух от наших посиделок. Как же было кайофо там устроен барчик, покупая бухлишко выносили зонтик (хз почему), маленький столик пластмассовый и стулья на всех персонажей. И можно было сидеть, беседы делать и воблой как в ну пагади бить об пластмассовый стол. Эххх времена были. Теперь такого нет и не будет у нашего будущего поколения.

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
2

По мнению чиновников бары в 49 кв.м - зло, а 50 - норм. Ну кто их поймет, убогих, ведь головой давно не думают.

Ответить

Арсений Исаев

0

"42 депутата проголосовали за принятие закона, шесть — против". у этих шести как раз бар возле парадной. поэтому против))

Ответить

Yuri Ahmedov

0

А вот и помощь бизнесу подъехала.

Ответить

Sergey Seminin

0

Часто прогуливаюсь по Рубинштейна, жутко представить выходные жителей, которых там явно больше, чем посетителей различных выпивошных. Баланс интересов должен соблюдаться. Но закон кажется немного чопорным.

Ответить

Вася Пражкин

–2

Жду следующего закона:
"Опоздавший должен выпить штрафную не меньше 200 грамм водки и рассказать смешной анекдот".
Ведь других проблем-то нет в городе..

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Нейросеть написала 14 тысяч комментариев за наших пользователей
Рассказываем о самых ярких событиях той недели.
13
Северсталь
Подписан
Отписаться
Как робот помог «Северстали» найти участников «Лидерской программы»
С помощью Sever.ai от TalentTech мы нашли более 700 кандидатов для участия в «Лидерской программе»
3
Azoft
Подписан
Отписаться
Зачем использовать дронов в бизнесе и как их разрабатывать
Дроны запускают в небо не только ради красивых видео с памятных событий. Они доставляют посылки, мониторят объекты и за…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тимур Ешевский
за день
Скорее, такое:
Как я пытался скопировать чужую ERP-систему и попал на 7 млн рублей
Стас Будда
за неделю
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group

Комментарии

Анон Плиз

«Перекрёсток» начал продажи…

Michael Corleone

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

Danil Morozov

Нейросеть написала 14 тысяч…

Bacceti…

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

Саша Мураховский

Нейросеть написала 14 тысяч…

BloodyMary

«Перекрёсток» начал продажи…

Андрей Викторович

Burger King в Швеции предложила…

IceRock

Как мы сделали приложение по…

Андрей Викторович

Burger King в Швеции предложила…

Карим Мусаев

Как мы сделали приложение по…

Dmitrii

Пять сервисов, позволяющих…

Ильяс Гарифуллин

«Перекрёсток» начал продажи…

Michael Corleone

Депутаты Санкт-Петербурга…

Alexander Olssen

Пять сервисов, позволяющих…

Карим Мусаев

Как мы сделали приложение по…

Денис Демидов

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

kamran Akhundov

«Перекрёсток» начал продажи…

Юрий Глотов

Депутаты Санкт-Петербурга…

AeternaMens

7 лет одиночества: как…

Arseniy Kirsanov

«Перекрёсток» начал продажи…