Активисты обвинили Apple в использовании трекера для рекламодателей IDFA без согласия владельцев устройств Материал редакции
Сейчас разработчики приложений получают к нему доступ по умолчанию, а позже должны будут спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA.
Некоммерческая организация NOYB (None of Your Business, «Не ваше дело») обратилась в немецкий и испанский органы по защите персональных данных с жалобами на Apple, передаёт Bloomberg. Apple и оба органа по защите данных на момент публикации заметки не ответили на запросы издания.
NOYB обвиняет Apple в незаконном использовании на своих устройствах «идентификатора для рекламодателей» — универсального идентификатора устройств для атрибуции рекламы или аналитики (IDFA). Идентификатор позволяет компании и приложениям отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия, говорится в заявлении организации.
«Этими жалобами мы хотим обеспечить соблюдение простого принципа: трекеры незаконны, если пользователь не дает на это своего согласия. Смартфоны — личное устройство для большинства людей, и по умолчанию они должны быть без трекеров», — заявил адвокат NOYB Стефано Россетти в электронном письме, пишет издание.
По его словам, жалобы не основываются на Общем регламенте ЕС о защите данных или General Data Protection Regulation (GDPR). Дело также не потребует участия органа по защите данных в Ирландии, где находится основной офис Apple в ЕС.
Иск касается только немецких и испанских пользователей, которые пожаловались на Apple, заявил Россети. Но последствия решения могут повлиять и на другие страны. «Компании будет трудно продолжать делать с миллионами пользователей то, что было объявлено незаконным для двух стран», — добавил он.
- Apple обязала разработчиков с 8 декабря 2020 года сообщать пользователям о собираемых данных, в том числе они будут запрашивать согласие на использование IDFA.
- Из-за изменений Facebook в августе предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, начиная с iOS 14.
- NOYB основана активистом Максом Шремсом. В 2015 году он выиграл судебный спор против Facebook: суд признал незаконным соглашение между Евросоюзом и США, которое позволяло компаниям передавать персональные данные европейских пользователей в США.
Очень жалко что на эпл так накидываются, гуглы вон что творят, фейсбук тоже кошмар делает
И для них это все принимают на авось
- Гугл с почты парсит все твои чеки?
- Да эт э гугл, шо тут взять
А как эпл что-то делает, то все гавно, дорого, они плохие)
Да реально, эти активисты хоть бы полезным чем-то занялись. А теперь без идентификатора придётся показывать гораздо больше рекламы и нерелевантной совсем , ставки придётся рекламист и всякую остальную дичь, чтобы хоть как-то сохранить доходы
Да это нахрен убьёт доход стрелками у приложений. Для разработчиков это огромнейшая проблема - итог что в приложениях рекламы станет гораздо больше (чтобы хоть как-то удержать на плаву свои доходы) или вообще все переводить тогда на платные подписки и не давать юзерам возможности пользоваться бесплатно.
Активисты блин эти, вот реально делать им нечего, только жизнь усложняют ! Нет слов!
А вам не кажется, что при покупке устройства за 130к рублей (Iphone Pro Max) у пользователя должен быть выбор, включать ему этот трекинг или нет?
Я вот честно не понимаю выгоду для пользователя от отключения персонализации рекламы. Вместо баннеров, которые хотя бы в теории могут быть лично интересны, получишь баннеры с совершенным буллщитом, про якубовича и "простой советский...". Речь ведь не идёт об отключении рекламы в принципе.
Я вот, например, знаю, что по некоторому портрету этой персонализации можно понять, что человек склонен к лудомании или, например, готов покупать всякие бады-гомеопатию и прочее дерьмо. И, конечно же, этой рекламы ему и навешают. Ничего хорошего в этом нет. А разработчики ничего, потерпят, найдут новые варианты монетизации или просто станут меньше кушать, вроде как они и так не бедствуют?) Насчет уйти, не смешите меня, никто никуда не уйдет с платформы, где столько платящей аудитории.
Ну во первых что разработчики потерпят - не говорите ерунды. Далеко не все проекты имеют сверхприбыль и нужно держать проекты на плаву, а снижение доходов в 4 раза убьёт дальнейшее развитие многих приложений. Во вторых когда не будет работать этот идентификатор - то тогда как раз таки всем людям и будут показываться бады, ставки и всякая дичь , так как именно у этих рекламодателей самые большие бюджеты и они максимальные ставки будут платить за рекламу. Реклама же теперь будет показываться именно та, у которой максимальная ставка. И плюс ещё этой рекламы будет больше по количеству . В итоге вот эта никому ненужная активистская деятельность чтобы убрали этот идентификатор принесёт вред всем
В итоге вот эта никому ненужная активистская деятельность чтобы убрали этот идентификатор принесёт вред всем
всем, кроме юристов - активистов, которые получат в своё портфолио "мы судились с apple". конкретно в данном случае другой мотивации я не вижу.
Не очень хотелось бы возвращаться во времена тизерной рекламы и кричащих кликбейт-хэдлайнеров. Окей, если нет возможности не смотреть рекламу, то почему бы просто не выбирать её, как оно и происходит? Я давно пользуюсь техникой Apple, но не припомню, когда меня раздражала бы реклама. И дело не в том, что я покупаю подписки, а в том, что реально вижу в рекламе «которая на виду» полезные вещи. Да фиг с ним, ну считаете, что я могу купить себе гриль BORK, ну покажите мне его в баннере. Уж по мне это всяко лучше, чем кликбейтная фигня.
Потом, играешь в какую-нибудь игру, и чтоб получить коины, надо посмореть рекламу. Опять-таки, ну пусть эта реклама играет, пушто я не купил фулл, а разработчик тоже наверно должен зарабатывать (ДА!).
Такое ощущение, что эти активисты думают, что разработчики бабло стригут прям - проснулся значит, тебе за день капнуло $3000 (ага) и ты ходишь счастливый. как Джефф Безос. Если б в этой НКО было больше понимания о разработчиках и зачем они ставят рекламу, они б сами напилили солюшен для удобства, имхо. А так пока это выглядит - «ля мы ща на Apple похайпим и наш средний чек взлетит».
Разве нормальные рекламные сети типа адсенса или РСЯ рекламируют казино? Рекламу всякого незаконного говнеца логичней контролировать именно с этой стороны - пусть сети модерируют объявления лучше.
Насчёт бадов не понял, в чём к ним претензия - там всегда написано "не является лекарственным средством". Я такое не ем и никому не советую, потому что это чаще всего хрень уровня плацебо - но у кого-то хобби такое, кушать экстракт жопы крокодила. Пусть развлекаются.
А разработчики ничего, потерпят, найдут новые варианты монетизации или просто станут меньше кушать
Не в каждом проекте есть возможность прикрутить донаты или подписку. Или же, иногда разработчикам не хочется быть зависимыми от каких-либо брендов и получать от них деньги за нативочку - потому что пользователи перестанут доверять и начнут кричать "занесли вам чумаданов, суки продажные". В таких случаях баннерная реклама это хороший компромисс и для разработчиков и для пользователей. Ну а насчёт меньше кушать - вы кажется сильно недооцениваете степень конкуренции. Не все зарабатывают как фейсбук)
Нет, релевантная реклама пользователю ну никак не помешает. Во вторых подавляющее большинство пользователей вообще не понимает, не знает что такое этот идентификатор, а если не знают то явно его отключат (подумают что за ними следят и деньги с карты списывают и звонки прослушивают и т.д.) А Эппл должна создавать благоприятные условия для разработчиков, чтобы эти же самые пользователи могли пользоваться интересными приложениями. И релевантная реклама пользователей гораздо меньше раздражала бы. А теперь получается что потльзователю будет показываться всякая неинтересная дичь с максимальной ценой за 1000показов, а такая реклама явно будет их раздражать. Мы как разработчики потеряем огромную часть дохода, он не менее чем в 4 раза упадёт. Следовательно мы увеличим кол-во рекламы в 4 раза и/или вообще только платные подписки будем продавать. Или вообще прекратим разработку на этой платформе, так как не сможем больше проект поддерживать. Ну и как итог - только всем станет хуже, и не нужен этот выбор пользователю
Любопытно, что пока они суд не проиграют, то будут продолжать это, и другое мутное делать..
Как в анекдоте "прокатило" в чеке ресторана)
Некоммерческая организация NOYB (None of Your Business, «Не ваше дело») обратилась в немецкий и испанский органы по защите персональных данных с жалобами на Apple
Американский заведомо не выиграть?)
В Европе права потребителей как правило больше защищены (тот же GDPR)
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