Сейчас разработчики приложений получают к нему доступ по умолчанию, а позже должны будут спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA.

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Некоммерческая организация NOYB (None of Your Business, «Не ваше дело») обратилась в немецкий и испанский органы по защите персональных данных с жалобами на Apple, передаёт Bloomberg. Apple и оба органа по защите данных на момент публикации заметки не ответили на запросы издания.

NOYB обвиняет Apple в незаконном использовании на своих устройствах «идентификатора для рекламодателей» — универсального идентификатора устройств для атрибуции рекламы или аналитики (IDFA). Идентификатор позволяет компании и приложениям отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия, говорится в заявлении организации.

«Этими жалобами мы хотим обеспечить соблюдение простого принципа: трекеры незаконны, если пользователь не дает на это своего согласия. Смартфоны — личное устройство для большинства людей, и по умолчанию они должны быть без трекеров», — заявил адвокат NOYB Стефано Россетти в электронном письме, пишет издание.

По его словам, жалобы не основываются на Общем регламенте ЕС о защите данных или General Data Protection Regulation (GDPR). Дело также не потребует участия органа по защите данных в Ирландии, где находится основной офис Apple в ЕС.

Иск касается только немецких и испанских пользователей, которые пожаловались на Apple, заявил Россети. Но последствия решения могут повлиять и на другие страны. «Компании будет трудно продолжать делать с миллионами пользователей то, что было объявлено незаконным для двух стран», — добавил он.