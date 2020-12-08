Антимопонольная служба сформировала свою позицию, но это ещё не окончательное решение, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила заключение, согласно которому Booking.com занимает доминирующее положение на рынке агрегаторов номеров в отелях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленное «Опорой России» заключение.

Но это не окончательное решение, а сформированная ведомством позиция, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Теперь участвующие в деле стороны могут направить в комиссию ФАС свои аргументы в письменном виде, пишет газета.

Также сервис прописывает в договорах требование о паритете цен («гарантии лучшей цены»), чем навязывает невыгодные условия и нарушает закон о защите конкуренции, говорится в заключении ФАС. Это значит, что партнёр агрегатора не может предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями бронирования по более низким ценам вне сервиса.

При единичных нарушениях паритета цен сервис понижает отель в рейтинге ранжирования, при постоянных — прекращает сотрудничество, объясняет «Коммерсантъ». Самим партнёрам отказываться от таких условий и сотрудничества невыгодно: в 2018 года на Booking.com пришлось 83,4% в структуре всех бронирований, следует из заключения регулятора.

«Речь идет только о заключении об обстоятельствах, рассмотрение продолжается, и Booking.com может представить в комиссию письменные пояснения, опровергнув содержание заключения и убедив регулятора в своей правоте», — объяснил адвокат Forward Legal Олег Шейкин.