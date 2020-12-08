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Лиана Липанова
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ФАС заявила о доминировании Booking.com на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены» Материал редакции

Антимопонольная служба сформировала свою позицию, но это ещё не окончательное решение, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

29 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила заключение, согласно которому Booking.com занимает доминирующее положение на рынке агрегаторов номеров в отелях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленное «Опорой России» заключение.

Но это не окончательное решение, а сформированная ведомством позиция, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Теперь участвующие в деле стороны могут направить в комиссию ФАС свои аргументы в письменном виде, пишет газета.

Также сервис прописывает в договорах требование о паритете цен («гарантии лучшей цены»), чем навязывает невыгодные условия и нарушает закон о защите конкуренции, говорится в заключении ФАС. Это значит, что партнёр агрегатора не может предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями бронирования по более низким ценам вне сервиса.

При единичных нарушениях паритета цен сервис понижает отель в рейтинге ранжирования, при постоянных — прекращает сотрудничество, объясняет «Коммерсантъ». Самим партнёрам отказываться от таких условий и сотрудничества невыгодно: в 2018 года на Booking.com пришлось 83,4% в структуре всех бронирований, следует из заключения регулятора.

«Речь идет только о заключении об обстоятельствах, рассмотрение продолжается, и Booking.com может представить в комиссию письменные пояснения, опровергнув содержание заключения и убедив регулятора в своей правоте», — объяснил адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

  • ФАС обязала Booking.com отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену в ноябре 2019 года.
  • К концу декабря 2019 года сервис не выполнил требование регулятора, тогда антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами: организация была недовольная формулировками предписания регулятора.
  • В июне «Опора России» предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования вроде Booking.com требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В августе 2020 года начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева говорила, что ведомство рассчитывает принять решение по делу против Booking.com до конца года.
  • В сентябре ФАС повторно выдала сервису предупреждение о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения. Booking.com должен был исполнить предупреждение до 18 октября.
  • Компания снова не выполнила требование ФАС, рассказала «Коммерсанту» Заева. Комиссия антимонопольной службы продолжает рассмотрение дела, следующее заседание назначено 21 декабря 2020 года, добавила она.

#новость #bookingcom #фас #отели

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29 комментариев Накачай стартап
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Статистический велосипед

6

А было такое, что ФАС дрючила за "доминирующее положение на рынке" (ну там типа такси доля на рынке более 50%, куча сервисов своих в выдаче и т.д.) наши компании? )

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Burkina Faso

–19

Booking давно пора запретить. Мы должны развивать свой внутренний туризм. Россия занимает 1/5 часть суши, не понятно зачем нам куда-то ехать?

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Шизоидная обезьяна

Burkina
8

Я тоже так подумал (еще до пандемии), глянул цены путевок на Байкал, закрыл и выкинул идею из головы.

Без иронии, хотел бы туда съездить, но писец как дорого.  

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Burkina Faso

Шизоидная
–12

Где дорого-то? Москва-Иркутск 6 тыс. руб. на плацкарте. Так что не надо этих сказок про дорого.

Ответить

Шизоидная

Burkina
10

У меня отпуск 10 дней, шикарное предложение 6 из них провести в поезде на плацкарте. Отдыхайте так сами. 

Ответить

Burkina Faso

Шизоидн…
–6

А я и не собираюсь ехать на Байкал, я лучше в Турции отдохну. Только не надо писать что Турция это типа заграница. Там давно уже весь туризм держат русские.

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Герман Воронов

Burkina
5

Понятно, жирный тролль зарегался и несет чушь

Ответить

Burkina Faso

Герман
–4

В Турции полно русских живёт если вы не знали.

Ответить

Статистический

Burkina
2

Че? По России дёшево только на своём авто и в соседний регион если да с палатками. Вон, в Карелии в некоторых базах отдыха номер стоит как номер в Париже с видом на Эйфелеву башню. 

А если живёшь в европейской части и хочешь на Байкал или Камчатку, то там ценники такие, что просто ох...ть. 

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Игорь Протасов

Шизоидная
1

Ага. Тут прислали расчет тура. Около 100 тысяч  и это без экскурсий

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Dmitry Chudinovskikh

Burkina
1

Совок занимал 1/6. Россия разве приросла землями с тех пор?

Ответить

Leo Uvarov

Dmitry
0

1/10

Ответить

Vitaly Karasik

Burkina
1

Всем разумеется незачем! Достаточно нескольких проверенных журналистов, они все расскажут. Ну может еще пару депутатов. 

Ответить

Георгий Беглорян

Burkina
1
Ответить

Slava Itprofi

Burkina
1

А может вам лучше развивать туризм в Буркина-Фасо? 

Ответить

Nikita Chesnov

Burkina
0

Ну так развивай. Открой отель, создай удобный сервис, обслуживание, питание. Экскурсии в интересные места с адекватными ценами
Или букинг мешает?

Ответить

Александр Королёв

Burkina
0

А при чём тут букинг

Ответить

роман долгополов

1

У кого то из талантливых детей или жен появилась доля в конкурирующем  сервисе бронирования,видимо нужно расчистить поляну для них

Ответить

Boris Nikolaenko

0

Кто ж неволит? Не нравится, не работай, вкладывайся в рекламу, генери трафик. Но нет, мы так не любим, работать же надо.

Ответить

Alexander Ustimenko

Boris
0

Так нормальные отели и не делятся с букингом, им своих продаж выше крыши. Les Art Resort я вот на букинге почему то не вижу. 

Ответить

Boris Nikolaenko

Alexander
1

Ну и правильно. Букинг то берет процентов 30 наверное? Но нет, Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус

Ответить

Albert Avanesyan

0

А Яндекс то есть норм? Нормально? Яндекс еда, такси,скоро Яндекс жена ещё появится и норм будет,совсем не монополист)

Ответить

Andre Macareno

Albert
1

Яндекс жена так-то будет конкурировать с Интимсити

Ответить

Victor Kovalev

Albert
0

Яндекс тоже своих люлей получит)

Ответить

Mike Platonov

1

Ну и облажаются - сетевые дают гарантию лучшей цены у себя, но остаются на букинге. Те это не букинг доминирует, это индивидуальный подход

Ответить

Александр Привалов

1

сформировала свою позицию, но это ещё не окончательное решение

Ждут пока занесут что ли?

Ответить

fudzi dream

1

Угар, ФАС такая чуткая к отельному бизнесу в период закрытых границ, а в упор не видит Яндекс, который прямо убивает конкуренцию в самых прибыльных сферах бизнеса, агрессивно навязывая уже после убийства локальных проектов свои условия и инструменты потребителю.

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Victor Kovalev

0

Корпорации душат SMB, волки позорные. Зовите Сталина.

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Антон

0

Мне кажется ебанутая страна. Я бы уже перевел современные законы на все языки мира и начал продавать, как сувенирное издание.

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