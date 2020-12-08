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ФАС заявила о доминировании Booking.com на рынке и навязывании отелям «гарантии лучшей цены» Материал редакции
Антимопонольная служба сформировала свою позицию, но это ещё не окончательное решение, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила заключение, согласно которому Booking.com занимает доминирующее положение на рынке агрегаторов номеров в отелях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленное «Опорой России» заключение.
Но это не окончательное решение, а сформированная ведомством позиция, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Теперь участвующие в деле стороны могут направить в комиссию ФАС свои аргументы в письменном виде, пишет газета.
Также сервис прописывает в договорах требование о паритете цен («гарантии лучшей цены»), чем навязывает невыгодные условия и нарушает закон о защите конкуренции, говорится в заключении ФАС. Это значит, что партнёр агрегатора не может предоставлять похожий номер с теми же датами заезда и условиями бронирования по более низким ценам вне сервиса.
При единичных нарушениях паритета цен сервис понижает отель в рейтинге ранжирования, при постоянных — прекращает сотрудничество, объясняет «Коммерсантъ». Самим партнёрам отказываться от таких условий и сотрудничества невыгодно: в 2018 года на Booking.com пришлось 83,4% в структуре всех бронирований, следует из заключения регулятора.
«Речь идет только о заключении об обстоятельствах, рассмотрение продолжается, и Booking.com может представить в комиссию письменные пояснения, опровергнув содержание заключения и убедив регулятора в своей правоте», — объяснил адвокат Forward Legal Олег Шейкин.
- ФАС обязала Booking.com отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену в ноябре 2019 года.
- К концу декабря 2019 года сервис не выполнил требование регулятора, тогда антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
- В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами: организация была недовольная формулировками предписания регулятора.
- В июне «Опора России» предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования вроде Booking.com требовать от отелей гарантию лучшей цены.
- В августе 2020 года начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева говорила, что ведомство рассчитывает принять решение по делу против Booking.com до конца года.
- В сентябре ФАС повторно выдала сервису предупреждение о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения. Booking.com должен был исполнить предупреждение до 18 октября.
- Компания снова не выполнила требование ФАС, рассказала «Коммерсанту» Заева. Комиссия антимонопольной службы продолжает рассмотрение дела, следующее заседание назначено 21 декабря 2020 года, добавила она.
Booking давно пора запретить. Мы должны развивать свой внутренний туризм. Россия занимает 1/5 часть суши, не понятно зачем нам куда-то ехать?
Я тоже так подумал (еще до пандемии), глянул цены путевок на Байкал, закрыл и выкинул идею из головы.
Без иронии, хотел бы туда съездить, но писец как дорого.
Где дорого-то? Москва-Иркутск 6 тыс. руб. на плацкарте. Так что не надо этих сказок про дорого.
А я и не собираюсь ехать на Байкал, я лучше в Турции отдохну. Только не надо писать что Турция это типа заграница. Там давно уже весь туризм держат русские.
Понятно, жирный тролль зарегался и несет чушь
Статистический
Че? По России дёшево только на своём авто и в соседний регион если да с палатками. Вон, в Карелии в некоторых базах отдыха номер стоит как номер в Париже с видом на Эйфелеву башню.
А если живёшь в европейской части и хочешь на Байкал или Камчатку, то там ценники такие, что просто ох...ть.
Ага. Тут прислали расчет тура. Около 100 тысяч и это без экскурсий
Совок занимал 1/6. Россия разве приросла землями с тех пор?
Всем разумеется незачем! Достаточно нескольких проверенных журналистов, они все расскажут. Ну может еще пару депутатов.
Ну так развивай. Открой отель, создай удобный сервис, обслуживание, питание. Экскурсии в интересные места с адекватными ценами
Или букинг мешает?
У кого то из талантливых детей или жен появилась доля в конкурирующем сервисе бронирования,видимо нужно расчистить поляну для них
Кто ж неволит? Не нравится, не работай, вкладывайся в рекламу, генери трафик. Но нет, мы так не любим, работать же надо.
Так нормальные отели и не делятся с букингом, им своих продаж выше крыши. Les Art Resort я вот на букинге почему то не вижу.
Ну и правильно. Букинг то берет процентов 30 наверное? Но нет, Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
А Яндекс то есть норм? Нормально? Яндекс еда, такси,скоро Яндекс жена ещё появится и норм будет,совсем не монополист)
Ну и облажаются - сетевые дают гарантию лучшей цены у себя, но остаются на букинге. Те это не букинг доминирует, это индивидуальный подход
сформировала свою позицию, но это ещё не окончательное решение
Ждут пока занесут что ли?
Угар, ФАС такая чуткая к отельному бизнесу в период закрытых границ, а в упор не видит Яндекс, который прямо убивает конкуренцию в самых прибыльных сферах бизнеса, агрессивно навязывая уже после убийства локальных проектов свои условия и инструменты потребителю.
Мне кажется ебанутая страна. Я бы уже перевел современные законы на все языки мира и начал продавать, как сувенирное издание.
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