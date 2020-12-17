ЦБ предложил давать клиентам две недели на отказ от любых навязанных при выдаче кредита услуг Материал редакции
Сейчас такое правило действует для страховок.
- Центробанк предложил давать две недели на отказ от любых навязанных услуг при оформлении кредита, пишет РБК. При этом деньги за неоказанные услуги должны вернуть по первому требованию. Сейчас обсуждаются такие поправки, уточнил регулятор.
- Навязанные услуги часто заранее включены в договор, а клиент может не знать о возможности отказаться от них до подписания. Поэтому регулятор считает, что «период охлаждения» должен касаться всех дополнительных услуг, оформленных вместе с кредитом, а не только страховки.
- Центробанк выпустил указ о «периоде охлаждения» в 2015 году — срок не менее пяти дней, когда клиент может отказаться от ненужной или навязанной страховки. В 2018 году ЦБ увеличил срок отказа до 14 дней.
- С 1 сентября 2020 года «период охлаждения» распространился на услуги коллективного страхования — когда договор со страховой компанией заключает банк, а затем подключает клиента. При этом после отказа кредитор может изменить условия кредитования, например, повысить ставку, пишет РБК.
- По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года клиенты банков подали 62,4 тысяч жалоб в Центробанк на тему потребительского кредитования — это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Жалобы на навязанные услуги составляют 9,2% от обращений, еще 4,7% — жалобы на условия заключённого договора.
Вот это хорошо зайдет против хитрожопых условий коллективного страхования.
ну да, только если покупаешь страховку, ставка 6-7% (за счет скидки), без - 14% - как это при покупке автомобиля в кредит. Так то оно сразу можно отказаться, пожалуйста. Не платишь эти 50 тыс. сразу, платеж в месяц сразу вырастает так, что ну такая себе экономия выходит.
согласен, смысл всех маня-пуляций, если банки хитрее и поднимут ставку. Они в минус не уйдут
Так это рынок. Не нравятся условия - иди к другому. Главное, что все прозрачно и понятно.
всё таки суммарно меньше без страховки получается
Период охлаждения на все 14 дней-Одобряю.
«Вам одобрен кредит на 300 тыс при условии что приобретёте доп услуги на 400 тыс- Осуждаю.
Как вообще выражение "навязанные услуги" может существовать в легальном поле? Смешно и грустно.
А почему бы ему не существовать? Люди навязывают друг другу что-либо на каждом углу - это практически норма общения. Вот к примеру Вы сейчас пытаетесь навязать читателям свою точку зрения.
Финансово вы не пострадаете от навязанной мной точки зрения. Меня поражает вульгарность самого выражения. Какие ассоциации оно у вас вызывает? Я представляю себе это как нечто, совершенное без моего ведома, обманным путем, для извлечения из меня выгоды. Меня удивляет, если Банк России, выступая в качестве контролирующего органа таких организаций, спокойно относится к такому выражению.
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