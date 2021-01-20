Российско-американская TraceAir привлекла $3,5 млн на развитие платформы для контроля строительства при помощи дронов Статьи редакции
Стартап помогает удалённо следить за ходом работ, сокращать сроки строительства и общаться с бригадами.
TraceAir привлекла $3,5 млн от группы инвесторов во главе с британским фондом XTX Ventures, рассказали vc.ru в компании. В раунде А также участвовали Liquid 2 Ventures, GEM Capital, GPS Ventures, гендиректор Wrike Андрей Филев и прежние инвесторы.
Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. По собственным данным, за всё время компания привлекла $7 млн, в том числе $2,5 млн от фонда Sistema VC и других в 2018 году.
Облачная платформа TraceAir помогает застройщикам и подрядчикам удалённо следить за ходом работ на площадке и сокращать сроки строительства, а также общаться с бригадами. Стартап занимается анализом хода строительных работ при помощи дронов, которые создают 3D-модель возводимых зданий и сравнивают объём выполненных работ с данными сметы.
Компания планирует потратить деньги на усиление команды по продажам и маркетингу, заботы о клиентах, а также ускоренную разработку новых функций.
Дмитрий Королёв и его жена Мария Хохлова основали TraceAir в 2015 году. Сейчас компания работает в России и США, в её штате более 50 человек. Финансовые показатели не раскрываются.
Среди российских клиентов стартап называет «Сибур», «Газпром Инвест», «Группу ПИК» и «Норникель». В США TraceAir в основном работает в области жилого строительства, сотрудничая с 7 из 25 крупнейших застройщиков страны.
Обращаюсь к основателям! Ребята, у вас есть уникальный шанс. На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект. И строится очень давно. Я чувствую, что там не хватает ваших дронов и технологий. Если интересно, то на ютубе есть краткий обзор этого объекта.
Химический глобус
На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект
В ютубе так и искать по этой самой фразе?
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