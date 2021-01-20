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Таня Боброва

Российско-американская TraceAir привлекла $3,5 млн на развитие платформы для контроля строительства при помощи дронов Статьи редакции

Стартап помогает удалённо следить за ходом работ, сокращать сроки строительства и общаться с бригадами.

7 7 комментариев
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TraceAir привлекла $3,5 млн от группы инвесторов во главе с британским фондом XTX Ventures, рассказали vc.ru в компании. В раунде А также участвовали Liquid 2 Ventures, GEM Capital, GPS Ventures, гендиректор Wrike Андрей Филев и прежние инвесторы.

Условия сделки и оценка стартапа не раскрываются. По собственным данным, за всё время компания привлекла $7 млн, в том числе $2,5 млн от фонда Sistema VC и других в 2018 году.

Облачная платформа TraceAir помогает застройщикам и подрядчикам удалённо следить за ходом работ на площадке и сокращать сроки строительства, а также общаться с бригадами. Стартап занимается анализом хода строительных работ при помощи дронов, которые создают 3D-модель возводимых зданий и сравнивают объём выполненных работ с данными сметы.

Компания планирует потратить деньги на усиление команды по продажам и маркетингу, заботы о клиентах, а также ускоренную разработку новых функций.

Дмитрий Королёв и его жена Мария Хохлова основали TraceAir в 2015 году. Сейчас компания работает в России и США, в её штате более 50 человек. Финансовые показатели не раскрываются.

Среди российских клиентов стартап называет «Сибур», «Газпром Инвест», «Группу ПИК» и «Норникель». В США TraceAir в основном работает в области жилого строительства, сотрудничая с 7 из 25 крупнейших застройщиков страны.

#новость #инвестиции #стартапы #traceair

7 7 комментариев
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Dmitry Korolev

13

Обращаюсь к основателям! Ребята, у вас есть уникальный шанс. На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект. И строится очень давно. Я чувствую, что там не хватает ваших дронов и технологий. Если интересно, то на ютубе есть краткий обзор этого объекта.

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Вася Пражкин

Dmitry
1

Знаю этот объект, там заказчик старый дед, далекий от технологий.

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Химический глобус

Dmitry
0

На территории России, в Краснодарском крае, под Геленджиком строится один очень огромный объект

В ютубе так и искать по этой самой фразе?

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Dmitry Korolev

Химический
0

На ютубе искать по фразе "Дворец история"

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Сергей Смыков

Dmitry
0

Белая невеста - черная вдова?

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Дмитрий Лукашов

Dmitry
0

😆😆😆 В голо

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Airat Kafman

0

Для контроля.... при помощи дронов

TRIGGERED!

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