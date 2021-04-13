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ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске Статьи редакции
Компании грозит оборотный штраф.
Группа не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», заявил регулятор в своём Telegram-канале.
ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче и оценит последствия, к которым могли привести такие практики, сообщили в службе. Если нарушения будут установлены, компании грозит оборотный штраф.
Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Яндекса».
- Летом 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения.
- В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.
Акции яндекса скидывать что ли?
Контрольный единорожек88
Если только быстро )
Я уже попал на просадку😄
Но чем дальше, тем хуже подумал я и скинул
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Контрольный единорожек88
Я вот не знаю, есть ли смысл скажем так информировать ФАС и по поводу других вещей, которые больше касаются малого бизнеса и физиков? К примеру, если контент на сервисах Яндекса, то он будет в топе. Приколочен. Вне зависимости от качества.
P.S. Привет Ашманову и Ко, которые в своих статьях тут последнее время активно продвигали идею, что вкладывать бабло нужно не в свои сайты, а в сервисы Яндекса, ведь с них пойдет траф ;)
ну если замутите коллективное обращение с другими страждующим - я думаю да, вай нот? Топить, так сразу по всем фронтам =)
Создайте топик по поиску единомышленников, я бы например присоединился.
А то я как бл..ские турбо отключили, так у меня контент вылетел в турбу из поисковой выдачи =)
Да там про них можно много говна накопать. Например, выдача по инфо-запросам (товарным) забита однотипными сайтами. Общее у них не только контент, но и ВНЕЗАПНО партнерка Маркета ;) Вот до такого ФАС хрен когда додумается. При этом у Яндекса есть санкции за использование партнерских ссылок. В результате выдачу просто зачистили под проекты, которые на Яндекс трафик и переливают.
Не, самое прискорбное то, что на поиск они болт уже давно положили. И что Рунет превратился в помойку, где вменяемый контент иногда очень сложно найти, заслуга именно Яндекса. А когда-то мне их поиск больше нравился, чем таковой у Гугла.
ФАС еще и услугу Яндексу оказывает: может поисковик прекратит терять свои позиции. Мне кажется на собраниях директоров в Яндексе уже несколько лет речи выглядят так:
Яндекс советник еще срань эту заштрафуйте! вирусы свои распространяют
это пихается 80% россиян если вы не в курсе. 50% трафика идет с советниками уводящими трафик к конкурентам которые платят дань за клики.
а скоро будет обязательно к установке этот яндекс на телефоны компы и прочее.
какой же вы молодец))) я на линуксе сижу больше 10 лет и ненавижу все продукты яндекс. Но сути это не меняет для общей массы людей.
Также было я Яндекс маркетри....жмёшь ссылку и попадаешь не на мониторинг цен среди разных магазинов, а на магазин Яндекса
Класснаяф тема - можно просто написать ВАЛИ ЭТИХ КОЗЛОВ ИЗ ЯНДЕКСА и тебя закидают лайками. Ух как эту наглую монополию у нас не любят =)
Мне кажется поиск должен быть чуточку свободней. Пусть бы оставалась контекстная реклама, а остальное была органика без всяких я.кью и прочего.
Яндексу надо включить в подписку Яндекс плюс поиск без рекламы=)
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