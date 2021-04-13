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Право
Таня Боброва

ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске Статьи редакции

Компании грозит оборотный штраф.

Группа не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», заявил регулятор в своём Telegram-канале.

ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче и оценит последствия, к которым могли привести такие практики, сообщили в службе. Если нарушения будут установлены, компании грозит оборотный штраф.

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Яндекса».

  • Летом 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения.
  • В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.

#новость #фас #яндекс

695 просмотров
25 25 комментариев
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25 комментариев
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Контрольный единорожек88

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Я, если честно, еще несколько месяцев назад, думал не доживу до этого. И плохо писал про ФАС... пока свои слова назад не забираю, но уже близко... продолжаю наблюдение.

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Султанов Андрей

2

Акции яндекса скидывать что ли?

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Контрольный единорожек88

Султанов
2

Если только быстро )

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Султанов Андрей

Контрольный
1

Я уже попал на просадку😄
Но чем дальше, тем хуже подумал я и скинул

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Комментарий удален

Контрольный единорожек88

Алексей
1

Я вот не знаю, есть ли смысл скажем так информировать ФАС и по поводу других вещей, которые больше касаются малого бизнеса и физиков? К примеру, если контент на сервисах Яндекса, то он будет в топе. Приколочен. Вне зависимости от качества.

P.S. Привет Ашманову и Ко, которые в своих статьях тут последнее время активно продвигали идею, что вкладывать бабло нужно не в свои сайты, а в сервисы Яндекса, ведь с них пойдет траф ;)

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Алексей

Контрольный
1

ну если замутите коллективное обращение с другими страждующим - я думаю да, вай нот? Топить, так сразу по всем фронтам =)

Создайте топик по поиску единомышленников, я бы например присоединился.
А то я как бл..ские турбо отключили, так у меня контент вылетел в турбу из поисковой выдачи =)

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Контрольный

Алексей
1

Да там про них можно много говна накопать. Например, выдача по инфо-запросам (товарным) забита однотипными сайтами. Общее у них не только контент, но и ВНЕЗАПНО партнерка Маркета ;) Вот до такого ФАС хрен когда додумается. При этом у Яндекса есть санкции за использование партнерских ссылок. В результате выдачу просто зачистили под проекты, которые на Яндекс трафик и переливают.

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Алексей

Контрол…
0

ну, вы знаете... если копать... то яндекс можно и закрыть к хренам =)

Ответить

Контрольный

Алексей
0

Не, самое прискорбное то, что на поиск они болт уже давно положили. И что Рунет превратился в помойку, где вменяемый контент иногда очень сложно найти, заслуга именно Яндекса. А когда-то мне их поиск больше нравился, чем таковой у Гугла.

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Vladislav Stan

2

ФАС еще и услугу Яндексу оказывает: может поисковик прекратит терять свои позиции. Мне кажется на собраниях директоров в Яндексе уже несколько лет речи выглядят так: 

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Алексей

Vladislav
1

четенько вы сейчас суть передали =)
инсайдерская инфа как никак? =)

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Alex Miller

2

Яндекс советник еще срань эту заштрафуйте! вирусы свои распространяют

Ответить

Алексей

Alex
0

а вы больше продуктов от яши пихайте на свой комп... раз уж у вас и так помойка =)

Ответить

Alex Miller

Алексей
0

это пихается 80% россиян если вы не в курсе. 50% трафика идет с советниками уводящими трафик к конкурентам которые платят дань за клики.

а скоро будет обязательно к установке этот яндекс на телефоны компы и прочее.

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Алексей

Alex
0

не, не в курсе. я сам себе маздай ставлю и тот софт, что мне необходим. и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ничего от яндекса

Ответить

Alex Miller

Алексей
0

какой же вы молодец))) я на линуксе сижу больше 10 лет и ненавижу все продукты яндекс. Но сути это не меняет для общей массы людей.

Ответить

Алексей

Alex
0

а вы же поняли что такое маздай, да?

Ответить

Alex Miller

Алексей
0

винду ставят только домохозяйки, я не одобряю эту хрень...

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Дмитрий Распопов

Alex
0

Полностью согласен

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Vadim Kuznetsov

0

Давно пора. А то они совсем краев уже не видят.

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Александр Шустров

0

Также было я Яндекс маркетри....жмёшь ссылку и попадаешь не на мониторинг цен среди разных магазинов, а на магазин Яндекса

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Алексей

0

Класснаяф тема - можно просто написать ВАЛИ ЭТИХ КОЗЛОВ ИЗ ЯНДЕКСА и тебя закидают лайками. Ух как эту наглую монополию у нас не любят =)

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Артем Ландышев

0

))) давно пора

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Дмитрий Распопов

0

Мне кажется поиск должен быть чуточку свободней. Пусть бы оставалась контекстная реклама, а остальное была органика без всяких я.кью и прочего.

Яндексу надо включить в подписку Яндекс плюс поиск без рекламы=) 

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Мурад Муртазалиев

0

Неужели Яндекс уберет свои сервисы?

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