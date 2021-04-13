Группа не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», заявил регулятор в своём Telegram-канале.

ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче и оценит последствия, к которым могли привести такие практики, сообщили в службе. Если нарушения будут установлены, компании грозит оборотный штраф.