Суд в Казани арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября Статьи редакции
Сам Доронин себя виновным не считает.
- Кириллу Доронину предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает «Бизнес Online». Сам он вину не признаёт.
- Доронина задержали в Казани 30 июля. Против организаторов Finiko уголовное дело ведут с декабря 2020 года.
- Как писало издание, задержать Доронина получилось после того, как уголовное дело переквалифицировали со ст.172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») на ст. 159 («Мошенничество»).
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
А ведь некоторые идиоты уже вложились в другой проект, который "спасет от убытков финико"
Зашел в группу финико, там люди митинг собираются устраивать в защиту Доронина
А остальные подельнички где ? Ещё бы вдобавок и под арест отправить и всякую шушару которая зазывала туда массово, человек 500 по всей России посадить и судить затем, вот тогда наверное будет хоть какой то ощутимый толк...
Небесный лолипоп
Ой, зазывальщики скажут, что их самих обманули. Правда, кто им поверит...
А в чем суть? Вообще им пора уже клуб создавать какой нибудь. Вот основателя Nikola inc тоже осудили, правда на конфискацию, вроде без сроков. И Элизабет Холмс. Эту наверное посадят.
Могли бы их уже куда нибудь на Алькатрас ссылать что ли. Главное, чтобы плодиться не начали, в такой - то компании)
Элизабет Холмс будет делать анализы, Тревор будет заниматься производством электромобилей, а Доронин займется финансированием.
я думал это остап бендер нашего времени, а он зачем-то в рф вернулся, клоун какой-то
Небесный лолипоп
Такой сиквел испортил, ага, а как начиналось!!
Турецкий верноподанный, побег через границу. Может на границе всё отобрали, вот и вернулся?
Так он же вроде гражданство Турции получил. Если при этом отказался от российского, то кино будет интересным)
Небесный лолипоп
Турецковерноподанный?))) а он не родственник Остапа Ибрагимовича?)))
Он же тоже основатель Антарес?
Понятное дело, что не считает себя виноватым. Он просто забирал деньги у одних....и клал себе в карман) Сущий пустяк.
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