Право
Евгения Евсеева

Суд в Казани арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина до 28 сентября Статьи редакции

Сам Доронин себя виновным не считает.

  • Кириллу Доронину предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает «Бизнес Online». Сам он вину не признаёт.
  • Доронина задержали в Казани 30 июля. Против организаторов Finiko уголовное дело ведут с декабря 2020 года.
  • Как писало издание, задержать Доронина получилось после того, как уголовное дело переквалифицировали со ст.172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») на ст. 159 («Мошенничество»).
  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Кирилл Доронин в суде Фото: Сергей Елагин / «Бизнес Online»
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vc.ru

#новость #finiko

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Элмарз Чербижев

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Mark Borisov

Элмарз
1

Так и до судьи доберется!

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Иван Шеметов

13

А ведь некоторые идиоты уже вложились в другой проект, который "спасет от убытков финико"

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Иван Шеметов

Иван
0

Зашел в группу финико, там люди митинг собираются устраивать в защиту Доронина 

Ответить

Michael Stephenson

Иван
0

Напомнило
https://www.kommersant.ru/doc/2204438

Митинг в поддержку главы компании МММ Сергея…
Альбом 1994 года
www.kommersant.ru
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Иван Шеметов

Michael
0

Может пирамиду свою открыть 

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Kirill Kulagin

3

А остальные подельнички где ? Ещё бы вдобавок и под арест отправить и всякую шушару которая зазывала туда массово, человек 500 по всей России посадить и судить затем, вот тогда наверное будет хоть какой то ощутимый толк...

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AnlimiT

Kirill
2

По слухам они его типа кинули и они не поделили бизнес))

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Kirill Kulagin

AnlimiT
2

Ментам есть до этого дело?) Типа сказал и все, в домике ?)))

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Небесный лолипоп

Kirill
0

Ой, зазывальщики скажут, что их самих обманули. Правда, кто им поверит...

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Егор Павлов

Kirill
0

А смысл наводить суету. Это же не структуры Навального.

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Тонкий бинокль

3

удивительно, видимо большой резонанс пошёл, что на местах не смогли его отмазать

Ответить

AnlimiT

Тонкий
2

Так то это самая крупная финансовая пирамида на сегодня. Правда с пометкой "была" 😏

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Валерий Киричек

Тонкий
0

Выборы.

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Небесный лолипоп

3

А в чем суть? Вообще им пора уже клуб создавать какой нибудь.  Вот основателя Nikola inc тоже осудили, правда на конфискацию, вроде без сроков. И Элизабет Холмс. Эту наверное посадят.

Могли бы их уже куда нибудь на Алькатрас ссылать что ли. Главное, чтобы плодиться не начали, в такой - то компании)

Элизабет Холмс будет делать анализы, Тревор будет заниматься производством электромобилей, а Доронин займется финансированием.

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НeMockow

2

Денег у него нет, по классике. Взять с него нечего) отсидит пару лет за 80млн)

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Slava Reznor

2

я думал это остап бендер нашего времени, а он зачем-то в рф вернулся, клоун какой-то

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Небесный лолипоп

Slava
0

Такой сиквел испортил, ага, а как начиналось!!

Турецкий верноподанный, побег через границу. Может на границе всё отобрали, вот и вернулся?

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Natalie Brown

1

Так он же вроде гражданство Турции получил. Если при этом отказался от российского, то кино будет интересным)

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John Doe

Natalie
2

Он вроде это гражданство буквально месяц назад получил. Отказаться за этот срок от российского - ну просто не реально 😏(при отказе в РФ это может занять год, даже если все документы в порядке). Да и смысл - было бы проще сразу в Турцию с двойным уехать. 

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Небесный лолипоп

John
0

Турецковерноподанный?))) а он не родственник Остапа Ибрагимовича?)))

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Дима Волков

0

Он же тоже основатель Антарес?

Ответить

Раман Кумар

Дима
0

Основатель основателя

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Лев Щенин

Дима
0

Не, компанию Антарес создал "Алекс Рихтер".
(мошенник из М-видео по фамилии Жировкин)

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Почтальон Печкин

0

Кто-то хочет подоить этого гуся. Поделится - отпустят.

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Валерий Самсонов

0

Понятное дело, что не считает себя виноватым. Он просто забирал деньги у одних....и клал себе в карман) Сущий пустяк.

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