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Право
Nazigul Jusupova

ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы карт — банк обещал «кэшбек на всё» Статьи редакции

В рекламе банк пообещал «кэшбек на всё», но не указал исключения — это вводит зрителей в заблуждение, считает ведомство.

  • Три десятисекундных ролика «Кэшбэк на всё» транслировались в январе-феврале 2021 года в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «СТС». Банк предлагал карты с возвратом в размере 1,5%.

  • Банк не указал, что кэшбэк не начисляется за совершение операций в торгово-сервисных предприятиях с кодом категории продавца, которые попадают под исключение.

  • ФАС считает, что это существенная информация для клиентов и её отсутствие в рекламе искажает смысл утверждения «Кэшбэк на всё», а также вводит в заблуждение зрителей.
  • Рассмотрение дела назначено на 7 сентября 2021 года. Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ, за нарушение закона «О рекламе» банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. На момент написания заметки в «Райффайзенбанке» не прокомментировали vc.ru возбуждение дела.
  • В июле 2020 года ФАС выдала «Райффайзенбанку» предупреждение. Ведомство обвинило банк, что полные условия начисления кэшбека были указаны только в правилах программ лояльности — в том числе и ограничения.

#новости #райффайзенбанк

4450 просмотров
45 45 комментариев
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Евгений Дроздов

47

Давно пора. Там целый А4 исключение из «Все».

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Exey Panteleev

Евгений
1

Еще с карты ВсёСразу райфовской столкнулся с тем, что меня начиная с отделения обманывали сотрудники райфа. Счет у меня в райфе с 2007 года (работа делала), планирую на днях сходить закрыть его полностью. Еще со многим чего в других банках не встречал сталкивался

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Михаил Похеров

Евгений
0

У сбера бизнес-карта 1% на всё. Недавно посмотрел выписку, оказывается на что-то 0.5%. Так лень выяснять, еще немного поигнорю, а потом к управляющему сбера *где выдали карту 

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Serge Tikhonenko

Михаил
0

Спасибо в карман не положишь

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Anton Ivanov

15

КЭШБЕК НА ВСЁ БЕЗ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

*имеются условия и ограничения

Ответить

Александр Милл

0

на снятие наличных тоже кэшбек?

Ответить

Mike Kosulin

Александр
34

Да. Банку.

Ответить

Andrey Zykov

6

Многие крупные компании идут осмысленно на обман и риск получить штраф, включая его уплату в плановые расходы на рекламную кампанию.

Ответить

Yan Purvenes

Andrey
–2

Это все должно караться, вообще я бы уголовно начал бы по монопольному. Если будет доказано, что меджмент специально шел на нарушения.

Ответить

shiva

Yan
0

как докажете?

ответят - недосмотр, виноваты. и всё, а явные намерения всегда могут быть и будут скрыты

Ответить

Крайний мангал

Yan
0

Законы написаны таким образом, что вообще сложно понять, что нарушение, а что нет.

Например они оперируют понятием "мелкий шрифт", но не понятно, какой именно размер считается мелким. Или сколько секунд надо демонстрировать строчку в эфире.

Ответить

Максим Стрельцов

6

За это штраф всего около 100к.

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Ekaterina Bashtovaya

1

За что, к примеру, не начисляется кэшбек? Это что-то существенное или просто придрались?)

Ответить

Евгений Дроздов

Ekaterina
14

Например MCC 5999 - прочие магазины - там огромное количество интернет магазинов попадает под этот код.

Ответить

Ekaterina Bashtovaya

Евгений
0

Спасибо. Тогда, с учетом того, что карту можно сделать вирутальную, она, собствннно, для е-покупок и удобна...

Ответить

Артем Вайт

Ekateri…
5

да и е-баллы можно накапливать

Ответить

Mike Kosulin

Артем
9

е-бануться можно с такими сложными условиями.

Ответить

А. С.

Артем
4

С каждой покупки, по е-баллу.

Ответить

Alex Davidov

Артем
0

Надо собрать сто е-баллов? Или тут не как в ЕГЭ?

Ответить

_nevo

Ekaterina
3

Они мастера мелкого шрифта: кэшбек (не совсем) на всё, карта с доставкой (до отделения) итд итп

Ответить

iamN0tFat

Ekaterina
2

https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/retail/cards/rules_cashback_all.pdf
последние 2 страницы.

https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/fil…
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/retail/cards/rules_cashback_all.pdf
www.raiffeisen.ru
Ответить

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Martin Holbrook

Ekaterina
2

6300 - услуги страховых компаний (покупка ОСАГО и т.д.)

Ответить

Большой жёлтый робот

4

*ну, почти на всё 

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Aleksey Goncharov

3

Исключения это нормально. Есть снятия наличных, переводы и тд. Но когда в списке исключений продажа мобильных телефонов - то это уже странно и для обычной кредитки.
И многие из остальных представленных категорий в моем банке бонусируютсяс моей кредиткой. Например, госуслуги, штрафы и коммунальные услуги. А на карте с кэшбэком на все - нет. Странно.

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Андрей Мельник

Aleksey
0

А что за карта у тебя, тоже такую захотелось

Ответить

Alex Sedoff

2

заработать несколько миллионов, и заплатить штраф 100-500к.
можно хоть каждый день нарушать)))

Ответить

iamN0tFat

1

Надо называть программу "Кэшбэк на все", придраться тогда сложнее чем к "Кэшбэк на всё".

Ответить

Ekaterina Bashtovaya

iamN0tFat
2

😄😄👌. Или "Кэшбек всем" )) Вообще "на всё" - это на все товары. Нюанс: это не "кэшбек везде"

Ответить

badResistor

1

Недавно видел билборд с надписью — "бесплатное хранение шин", специально обратил внимание есть ли приписки какие-либо, их не было. Еще подумал — "интересно фас на такое реагирует или нет"

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Serge Tikhonenko

badResistor
1

Хранят бесплатно, но возвращают за деньги.

Ответить

Вася Пражкин

badResistor
0

Несут ли они ответственность за бесплатное хранение?

Ответить

Шагид Фамилия

1

но трек в рекламе прикольный все равно)

Ответить

Martin Holbrook

1

Банк 500к. отобьет за один день с кешбэка пользователей, который не начисляется по овердофига мсс-кодам. А так карта хороша.

Ответить

Мурад Муртазалиев

1

Следующая реклама
Кешбэк на

Ответить

Igor Tarasov

1

Давно пора банки прессовать. И за их ставки по кредитам от 5.9%

Ответить

Yan Purvenes

0

1. Почему только реклама на тв привлекла?
2. Почему такие маленькие штрафы? Хочется без трусов оставить весь меджмент банка, что бы еще должен остался.
3. @Райффайзенбанк ну что готовы заплатить моральные компенсации за обман с рекламой? Уволили уже кого то?

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Железнодорожный магнит

0

На категорию «Связь» нет. Большая часть МСС-кодов без бонуса.

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Максим Смоляров

0

Мне карту так и не привезли. Динамили-динамили, обещали-обещали, но так и не привезли. 
Теперь рад: такой банк не нужен

Ответить

Best Practice

Максим
0

У них служба доставки на чем-то вроде аутсорсинга. И коммуникация банка с ней оставляет желать лучшего 

Ответить

Максим Смоляров

Best
0

Там вообще никакой коммуникации нет. 
Хотя... Плохая доставка = плохое реноме банка

Ответить

А. С.

0

за нарушение закона «О рекламе» банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Я думаю они на саму рекламную компанию потратили гораздо больше.

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Denis Ryabyy

А.
0

И скорее всего уже давно отбили этот штраф за счёт нее

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Redmi Note3Pro

0

Справедливости ради стоит отметить, что карта и правда неплоха для небольших ежедневных покупок. 
Ну и мошенники райфом как-то не очень интересуются судя по всему, во всяком случае тут только про Тинькофф, альфу и сбер видел темы. 

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Xxx Xxx

0

Ого. Целых 100 тысяч. Можно банк банкротом объявлять. 

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Serge Tikhonenko

0

Всего на всех не хватает, ибо всего мало, а всех много.

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