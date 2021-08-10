Benzin: как в Новороссийске нечаянно создали крутой сервис для удаления фона с фотографий

Южный портовый город Новороссийск не сказать, чтобы сильно заметен на IT-карте России. Когда-то здесь вырос Евгений Касперский, создатель известного антивируса — этого не отнять. Но обычно от Новороссийска ничего особенного не ждут — это город-порт как бы про цемент, виноделие и морские грузы, снующие из Азии, Африки, Южной Америки в Россию и…