Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Евгения Евсеева

Основателя Group-IB арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене Статьи редакции

Накануне в офисе компании прошли обыски.

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали до 27 ноября, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Как сообщает издание, Сачков подозревается по статье 275 УК («Государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. Телеканал RTVI сообщил, что они связаны с уголовным делом по которому задержан гендиректор Group-IB Илья Сачков. В компании подтвердили, что в офисе проводили оперативные мероприятия.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Илья Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он — член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

#новость #groupib

1719 просмотров
Статья дополняется
22 22 комментария
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","groupib"], "comments": 22, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 299192, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Sep 2021 10:46:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Верховный Макс

Что-то зачастили с "гос.изменами" в последнее время. Удобная штука - упаковал и объяснять широко не надо, ибо гос.тайна и все такое ред.

Ответить
11
KINCH

Ну, теперь-то можно написать про "бизнес в РФ"? Ничего не будет притянуто за уши? 😂

Ответить
0
Владимир Шарин

Пиздец

Ответить
8
Сложный шар

Кому-то помог, кому-то помешал…

Ответить
4
Сложный шар

Давно известно, в стране идёт война «кланов»
Как в любой стране, это давняя проблема

Ответить
–1
KINCH

Да не, война клоунов скорее, в комментариях 

Ответить
1
Люц Шнайдер

На TJ в комментариях пишут, что они слили какую-то базу ФСБ за кордон.

https://tjournal.ru/news/446615-v-moskovskom-ofise-kompanii-v-oblasti-kiberbezopasnosti-group-ib-proshli-obyski-gendirektora-zaderzhali?comment=6370064&from=copylink ред.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

Эти комментарии могут и сами фсбешники писать)

Ответить
4
Люц Шнайдер

Могут и сам, а могут и не сами. В любом случае, как указано в справке на TJ:

Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

Т.е. в основном они сотрудничали с госсектором и силовиками.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

Хм, пауки в банке жрут друг друга, норм

Ответить
2
Люц Шнайдер

Хм. Если они действительно слили эти данные, то причём тут пауки и банки?

Ответить
1
Denis Kolesnikov

Только он Илья

Ответить
0
Люц Шнайдер

Это к редакции TJ вопросы.

Ответить
0
Вел Колдин

о! сейчас польётся шквал комментариев про "отжали", "товарищ майор", "кому-то понравился бизнес" и тд.

Ответить
1
D S

Вычто-вычто. Какие отжали, товарищ майоры. Просто предатели, продались за золотые. Исправит только Сибирь, только расстрелы. ред.

Ответить
1
D S

Ебать

Ответить
1
Сергей Коро

Коротко

Ответить
1
Стас Варламов

Все успешные компании забирают. Че только не придумают.

Ответить
1
Ruslan Umarkhanov

Мдя… вот что значит бизнес по-русски…
Более подробно могут рассказать Ходорковский, Чичваркин и т.д…

Ответить
–1
D S

Да, сейчас пощипают как следует. Но вы тут не путайте, это все другое

Ответить
0
Inessa Vasilyeva

Ахренеть

Ответить
0
Присущий Илья

А есть тут разведчики других государств? Могу продать результаты следующих выборов, не очень дорого 😎

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Право
TJ
В московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски — RTVI Статьи редакции

В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.

43 43 комментария
17
Право
Евгения Евсеева
Основателя Group-IB арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене Статьи редакции

Накануне в офисе компании прошли обыски.

Статья дополняется
22 22 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Оленька Тицкун
Нужно было закрыть кредитные карты — закрыли в итоге дебетовую и «Альфа-Счет», а деньги с них перевели «в пользу банка»

Я очень любила «Альфа-Банк» за их креатив. Именно поэтому этот банк так сильно ранил меня и разбил мне сердце. Думаю, окончательно и бесповоротно. И об этом моя препечальная история.

256 256 комментариев
211
Право
Nazigul Jusupova
Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции

Сервис заблокировал два канала издания без возможности восстановления из-за видео о Covid-19.

151 151 комментарий
12
Zaycev.net
Прими участие в развитии Zaycev.net и заработай!

Музыкальная площадка! Он-лайн радио! Мировые музыкальные новости! Всё это – ZAYCEV.NET !

0 Обсудить
0
Яндекс для бизнеса
Яндекс представил обновленный интерфейс для запуска рекламы мобильных приложений

Новый интерфейс позволит завести рекламную кампанию приложений в несколько шагов. Для этого не потребуется специальных знаний и помощь специалистов. Рекламодателю нужно лишь добавить ссылку на приложение, креативы, указать географию показов, выбрать стратегию и бюджет.

1 1 комментарий
3
Low-code платформа Loginom
Loginom – low-code в реальном бизнесе
Loginom — low-code платформа продвинутой аналитики
0 Обсудить
ПСБ
На чём экономить начинающему предпринимателю, чтобы не прогореть

Владельцы бизнеса о своих бесполезных тратах и выгодных вложениях на старте.

2 2 комментария
4
IPQuorum
Фонд «Подари жизнь» совместно с компанией LegalPics запустили сервис по юридической поддержке для родителей

У родителей детей, больных раком, часто возникает множество вопросов, связанных с юридической поддержкой. Как получить лекарства по квоте и больничный лист? Как оформить справку по инвалидности? Могут ли меня уволить на больничном?

0 Обсудить
0
Транспорт
Таня Боброва
«Яндекс» впервые запустил «Заправки» в другой стране — добавил сервис в «Навигатор» в Турции Статьи редакции

В августе приложением в Турции пользовались 4,3 млн водителей.

«Яндекс.Заправки» в турецкой версии «Навигатора» «Яндекс»
3 3 комментария
6
Торговля
Nazigul Jusupova
«Яндекс.Доставка» вместе с S7 запустила доставку в регионы за 24 часа Статьи редакции

Компания планирует создать региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.

21 21 комментарий
18
Больше статей
null