Накануне в офисе компании прошли обыски.

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали до 27 ноября, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Как сообщает издание, Сачков подозревается по статье 275 УК («Государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. Телеканал RTVI сообщил, что они связаны с уголовным делом по которому задержан гендиректор Group-IB Илья Сачков. В компании подтвердили, что в офисе проводили оперативные мероприятия.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Илья Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он — член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.

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