Основателя Group-IB арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене Статьи редакции
Накануне в офисе компании прошли обыски.
Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали до 27 ноября, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Как сообщает издание, Сачков подозревается по статье 275 УК («Государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. Телеканал RTVI сообщил, что они связаны с уголовным делом по которому задержан гендиректор Group-IB Илья Сачков. В компании подтвердили, что в офисе проводили оперативные мероприятия.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.
Илья Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он — член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.
На TJ в комментариях пишут, что они слили какую-то базу ФСБ за кордон.
https://tjournal.ru/news/446615-v-moskovskom-ofise-kompanii-v-oblasti-kiberbezopasnosti-group-ib-proshli-obyski-gendirektora-zaderzhali?comment=6370064&from=copylink ред.
Могут и сам, а могут и не сами. В любом случае, как указано в справке на TJ:
Иван Сачков основал компанию в 2003 году. В настоящее время он является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Group-IB сотрудничает также с Интерполом, ОБСЕ, Европолом и российскими силовиками.
Т.е. в основном они сотрудничали с госсектором и силовиками.
В пресс-службе компании отметили, что не знают точной информации, с чем связан приход силовиков в офис.
Накануне в офисе компании прошли обыски.
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