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Право
Маша Цепелева

Великобритания начала второй этап расследования сделки Nvidia и Arm из-за угрозы нацбезопасности Статьи редакции

Конкуренты считают, что после поглощения Nvidia будет выдвигать невыгодные условия партнёрам, а у властей сделка вызывает «серьёзные опасения».

  • Правительство Великобритании объявило, что хочет увеличить масштаб расследования поглощения, сообщает CNBC. Nvidia хочет купить Arm за $54 млрд и завершить сделку к марту 2022 года.
  • В ходе расследования, которое продлится полгода, власти изучат пробелы антимонопольного законодательства и вопросы национальной безопасности, связанные со сделкой. После первой фазы расследования Управление по конкуренции и рынкам выразило «серьезные опасения по поводу сделки».
  • Представитель Nvidia, что компания продолжит сотрудничать с правительством Великобритании и хочет доказать, что «сделка будет стимулировать конкуренцию и инновации, в том числе в Великобритании».
  • Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у холдинга Softbank в сентябре 2020 года. В начале февраля Великобритания и ЕС начали расследование — конкуренты опасаются, что Nvidia будет выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость. В октябре Еврокомиссия продлила расследование на четыре месяца.
  • Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
Правительство Великобритании вмешается в сделку…
Против сделки выступают Qualcomm, Google, Microsoft и Arm, а регуляторы в начале февраля начали…
vc.ru

#новость #nvidia #arm

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13 комментариев
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Антон Попов

Великобритания начала второй этап расследования - это как?
После вечернего чаепития что ли?

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6
Петр Громов

Национальная безопасность?
Точно с кем-то не поделились

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4
Михаил Белов

ARM британская компания так что все вполне логично.

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2
Даниил Мельник

Это же широкое определение; в него и экономическая безопасность входит, к примеру. А с этого ракурса всё просто - Британским компаниям от наворотов Куртки может стать хреново...

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0
Семен Переделкин

"против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft"

Уж не этим против выступать, особенно последним двум. Сами напоглощали столько, что на несколько томов хватит. А тут ишь ты, против они.

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4
Даниил Мельник

Не пойман, не вор))

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1
Анатолий Ерёмин

Англия-гроза морей испугалась производителя графических процессоров и систем на чипе)

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1
Михаил Белов

Считаете надо с закрытыми глазами следить за крупнейшими сделками на своей территории?

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0
Dmitry Mikushin

Когда ты вышел из ЕС и стал просто островом в Атлантике, то и консьерж в подъезде становится вопросом национальной безопасности.

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Тююю... Это просто не фэйсбук. Если б ФБ хотел купить - отдали бы с потрохами, как отдали инстач и вацап и другие конторки помельче

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0
John Rickman

Instagram и WhatsApp были американскими компаниями, а не британскими. Думаю, если бы британская компания предложила купить Arm, британское правительство бы не триггерилось.

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2
Dmitry Yashin

Угрозы нацбезопасности? Это как?

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0
Люц Шнайдер

Это что же получается... кто угодно не может купить твою компанию из-за того, что она так выросла, что её приобретение может поставить под угрозу безопасность родины? Вот это даааааа.

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0
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