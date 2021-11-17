Великобритания начала второй этап расследования сделки Nvidia и Arm из-за угрозы нацбезопасности Статьи редакции
Конкуренты считают, что после поглощения Nvidia будет выдвигать невыгодные условия партнёрам, а у властей сделка вызывает «серьёзные опасения».
- Правительство Великобритании объявило, что хочет увеличить масштаб расследования поглощения, сообщает CNBC. Nvidia хочет купить Arm за $54 млрд и завершить сделку к марту 2022 года.
- В ходе расследования, которое продлится полгода, власти изучат пробелы антимонопольного законодательства и вопросы национальной безопасности, связанные со сделкой. После первой фазы расследования Управление по конкуренции и рынкам выразило «серьезные опасения по поводу сделки».
- Представитель Nvidia, что компания продолжит сотрудничать с правительством Великобритании и хочет доказать, что «сделка будет стимулировать конкуренцию и инновации, в том числе в Великобритании».
- Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у холдинга Softbank в сентябре 2020 года. В начале февраля Великобритания и ЕС начали расследование — конкуренты опасаются, что Nvidia будет выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость. В октябре Еврокомиссия продлила расследование на четыре месяца.
- Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
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