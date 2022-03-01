Право
Богдан Музыченко

Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч наличными Статьи редакции

Ограничение вступит в силу со 2 марта 2022 года.

  • Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны», об этом говорится в документе на сайте президента России.
  • Кроме того, со 2 марта «иностранным лицам из недружественных стран» запрещено проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать кредиты в рублях без одобрения правкомиссии по контролю иностранных инвестиций.
  • Перевести деньги резиденты России на зарубежные счета также смогут только с разрешения комиссии.
  • Путин поручил не распространять эти ограничения на ЦБ.

#новость #днрилнр #путин

8804 просмотров
127 127 комментариев
29
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
127 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dzan Yang

Шел … год президентства Путина… Весна… Начали питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре. На день рождения закололи дворняжку. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти. Моюсь раз в месяц, разжигаем костер во дворе и греем в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб — тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед.
Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют детвору. Москва пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президент на своей карете. Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи… Давно не ел этого изысканного блюда картоха… Вареной картохи… жареной… печёной… Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета… Тараканов дома нет… Последнего съели еще в сентябре 2022 года… Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже боятся… народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой! Крысы ушли из города навсегда! Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить — похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики…) Что это я разнылся… Ничего, еще потерпим.
Главное, что нам все еще обещают деноцификацию Украины. Продержимся… Главное отбить власть в Украине у нацистов и не дать пендосам запускать по нам ракеты. Скоро выборы президента… Мы с женой решили снова голосовать за Путина. Говорят, когда мы одолеем нацистов в Украине у нас будет много еды…
Спасибо Владимир Владимирович!

Ответить
99
Развернуть ветку
Липин Евгений

Писал в марте 2018

Ответить
8
Развернуть ветку
Никита Глухов

Прекрасный смешной (грустный) текст!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Липин Евгений
Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

засоленные воробьи
соль у него будет, ага, так и поверил...

Ответить
7
Развернуть ветку
Martin Prestone

мох говорят охуенный в это время года

Ответить
5
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

Надеюсь, что это все таки не пророчество

Ответить
1
Развернуть ветку
Mike Glukhov

Прочитал как рассказ, талант)

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Гиренко

Вова, откуда у нас 10k$

Ответить
41
Развернуть ветку
Илья Александрович

У кого есть 10к наличкой тот уже не в РФ 😁

Ответить
35
Развернуть ветку
Денис Смирнов

Достойно))

Ответить
1
Развернуть ветку
Ольга Федченко

)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Konstantin_Andreevich

Многие думают продать недвижимость и свалить. Наличка надёжнее карт, которые могут не работать за границей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton Lazovskiy

Как всегда бомбит санкциями в ответ, но по своим.

Ответить
33
Развернуть ветку
Артем П.

Кто отправляет их в нашу сторону, особо тоже про людей не думает.

Ответить
1
Развернуть ветку
nu.kak.to.tak

Следущий указ: обязательная продажа валюты резидентами

Ответить
16
Развернуть ветку
Ivan Pogoreloff

Тебе для государства доллары жалко? Может у тебя в красном углу еще и портрет Гитлера стоит?

Ответить
4
Развернуть ветку
nu.kak.to.tak

Всё для фронта! Всё для победы!

Ответить
1
Развернуть ветку
ArtemRE2

Думаю не за горами.

Ответить
5
Развернуть ветку
AlexSam

И конфискация ПК, ноутбуков и комплектухи для сборки ПК.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, у меня крипта.

Ответить
16
Развернуть ветку
Владимир Поповъ

Вот, молоток, раз крипта: хоть кто-то.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Гнатюк

А как ты ее выведешь Павел? Подумай

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Конвертация в нужной стране, не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr Shutov

Вроде так всегда и было?

Ответить
6
Развернуть ветку
Tagiyev Tagi

Раньше сумму больше надо было декларировать. Сейчас вообще нельзя.

Ну я так думаю, читая этот текст.

Ответить
37
Развернуть ветку
Daniel P

Все так.

Ответить
4
Развернуть ветку
MrMike3112 .

Теперь для удобства граждан сделали, что любую сумму, которую допускается вывезти, декларировать не нужно.

Пока не нужно.

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexandr Shutov

Согласен!

Ответить
1
Развернуть ветку
Джон Картошкин

так это олигархи с собой всех друзей заберут, 10к на человека ведь

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

/del

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Нет, в автобусах на экскурсию в Калининград и трансферы на склоны всех подъемников Транс-Кавказ так ещё не досматривали. ТАМ налик ещё не искали.
Или Вы про чайный гриб?)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Германов

"по обеспечению финансовой стабильности страны", а когда будут меры по обеспечению финансовой стабильности граждан страны можно спросить?

Ответить
14
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

обеспечению финансовой стабильности граждан страны
 проблемы индейцев шерифа не волнуют, как известно

Ответить
5
Развернуть ветку
Anastasi

Раньше можно было вывозить, только нужно было декларировать.

Ответить
13
Развернуть ветку
ляг, отдохни

А теперь нельзя

Ответить
1
Развернуть ветку
ляг, отдохни

Вообще, раньше много чего можно было

Ответить
12
Развернуть ветку
ляг, отдохни

А теперь много чего нельзя. Простите за каламбур, христа ради

Ответить
38
Развернуть ветку
Dmitry No Name

Воронежу приготовиться 3…2…1…

Ответить
14
Развернуть ветку
Dmitry Mikushin

Кажется скоро покажут Лебединое Озеро

Ответить
11
Развернуть ветку
Ярослав Шенцов

Скорей бы....не 1е десятилетие все ждем

Ответить
7
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Бугага, шо он там рынки закрыл на вывод для иностранцев? Щас иностранцы в суды свои стран иски попадут, всю недвигу российскую арестуют во всем мире и начнутся выплаты. Неужели пыня такой дурачок, я вот просто поражаюсь, чисто совковое мышление

Ответить
10
Развернуть ветку
Верующий ихтиандр

Нам уже заблокировали кучу денег ЦБ, терять собо нечего. А недвиги не так и много

Ответить
2
Развернуть ветку
Артём Палённый

Иностранной недвиги в России все равно больше.

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Синяшин

В Узбекистане давным давно такое правило. Свыше $10к декларируется и дальше только с разрешения ЦБ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Bobtsov

Отличная аналогия. Ждём сравнения с Зимбабве.

Ответить
20
Развернуть ветку
Верующий ихтиандр

Узбексистан последние дни кажется не плохим местом )

Ответить
17
Развернуть ветку
Ivan Pogoreloff

Уже даже Туркменистан не кажется плохой идеей. Он там только на велосипедах катается, да памятники собакам ставит...

Ответить
6
Развернуть ветку
AlexSam

А штангу золотую какой вождь поднимал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel P

Узбекистан случайно братским народом ещё не объявили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Вадим Синяшин

Не видел такой новости

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Наоборот надо вражескую валюту всю поскорее вывозить из страны!!11

Ответить
6
Развернуть ветку
Ярослав Шенцов

С какой суммы будет расстрел , ещё не написали ?

Ответить
6
Развернуть ветку
Ильяс Урганаев

Почему сумма указана в долларах?
Патриотичнее в такой ситуации писать хотя бы 1 млн рублей

Ответить
5
Развернуть ветку
Artem K

И каждый день увеличивать сумму?

Ответить
3
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Можно не увеличивать. Чем позже уезжаешь, тем меньше можешь вывезти

Ответить
2
Развернуть ветку
Artem K

Последний уезжающий еще и остается должен…

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Невдах

Может быть из-за того, что рубль будет падать ещё больше

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

Сколько это 1000$?

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Поповъ

Может быть сейчас комментаторы и прочие читатели vc.ru перечитают о моей подготовке к кризису 2018-2022 гг. и сделают выводы? https://vc.ru/finance/113390-pochemu-ekonomiku-obnulili-ili-kak-ya-gotovilsya-k-krizisu-2018-2022. Ах, да: для них уже поздно...

Почему экономику обнулили, или как я готовился к…
Это не статья про то, как оно сейчас всё плохо. Не про то, кто и что думает. Нет, она о том, как я…
vc.ru
Ответить
5
Развернуть ветку
Daniel P

Продам гараж за крипту.

Ответить
5
Развернуть ветку
Габриэль Абреков

может я чего-то не понимаю, но разве раньше не было также?..

Ответить
–2
Развернуть ветку
Andrew Kostin

Можно, с декларированием.
Как раз утром вышла статья

Как законно вывозить наличные деньги из России…
Здесь про таможенное декларирование наличных денег при их вывозе из России и при их ввозе в…
vc.ru
Ответить
6
Развернуть ветку
MrMike3112 .

И эту статью кто-то прочитал и выступил с законодательной инициативой.

Ответить
2
Развернуть ветку
Martin Prestone

да! збс! еще!

Ответить
4
Развернуть ветку
Вадим Демидов

Теперь много чего будет нельзя простым россиянам. Мы-то про рывки да подскоки всё шутили, ягодки-цветочки, а тут мало того, что пряники по 3 раза в день подвозят, так ещё и самые смелые фантазии группы товарищей реализуются.
Бл#, ощущение, что они в игру играют какую-то, только вместо программного кода и текстур - мы тут бегаем и пляшем.

Ответить
4
Развернуть ветку
Ольга Федченко

Точно!

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Зачем вывозить нал? Можно снять валюту в банкоматах нужной юрисдикции по прибытию. Если есть премиум банкинг, то даже без комиссии. Ну это при условии, что ваш банк не под санкциями. Или я что-то не так понимаю?

Ответить
3
Развернуть ветку
Artem K

Ты же в курсе, что за границей российские карты превратились в тыкву? VISA, Mastercard. - RIP

Ответить
1
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Отключены только банки, против которых введены санкции. Другое дело - что ситуация постоянно меняется, конечно

Ответить
5
Развернуть ветку
Artem K

Ну люда, сел в самолет - можно… пока долетел через пол мира с тремя пересадками - уже нельзя.
И да, снять баксы можно не во всех странах, куда еще не аннулировали визы россиянам

Ответить
2
Развернуть ветку
Konstantin Mednikov

Попробуй снять например 50-100к в банкоматах. Например, решил ты недвижимость купить в Европе. Даже если получится найти возможность снять без комиссии, побегать придётся очень много.

Ответить
2
Развернуть ветку
Борис Вишневский

В России сейчас и снять не то чтобы легче, и еще и перевезти

Ответить
1
Развернуть ветку
Artem K

Недвижимость в Европе??? Где-то заплакал один известный телеведущий с птичьей фамилией

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Блохин

А можно и не снять.

Ответить
0
Развернуть ветку
Valeryi

Перевод валюты тоже запрещён. Разве что рубли перевести, а там уже конвертировать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Перевод куда? Если на счете в ру банке, который не под санкциями хранить доллары/евро, а так же к этому счету выпустить карту, то ничего переводить не нужно

Ответить
0
Развернуть ветку
Valeryi

А, ну вообще да. Но надо тестить конкретный случай конечно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вячеслав Устинов

Не все так просто. Есть серьезные ограничения. Дальше - конские комиссии.

Ответить
0
Развернуть ветку
Макар Брельгин

Только Налик нельзя?
Только баксы или другие Валюты эквивалентные сумме 10 000 ?

Ответить
2
Развернуть ветку
Морской калькулятор

Чет представил: так наличка, штаны, вижу зуб у вас золотой, так шнурки.. Ага.. Телефон значит, ну вас сумма у вас больше 10к. Что-то придется оставить..

Ответить
4
Развернуть ветку
Андрей Породзинский

При совке примерно так и было

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Кто Шулер смотрел или вообще жил в те времена, те помнят. При Фурцевой открыли выезд "в обетованную", но с минимумом. Реально, минимум одежды, минимум денег, 1 ценность (кто что брал, наши иконы брали, а они - ценности).
Там в Шулере эпизод был, стоматолог, свободно работающий с золотом и коронками, не знал, как золото вывезти. Короче, переплавил на гвозди и заколотил ими свой ящик с разрешенными вещами. Сверху припылил и всё.

Ответить
0
Развернуть ветку
3216q114

Не налик уже вчера запретили.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Flints

Попробуй ещё эти 10к налички снять

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Волочков

А на какое время действуют эти ограничения? Нельзя условно прийти к пешей границе и выводить бесконечное количество раз по 9 500$ (т.е. взяли 9 500$, пересекли границу, вернулись и так по новой)?

Ответить
2
Развернуть ветку
Sendero

Наземные границы России закрыты

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Волочков

А Беларусь, Казахстан? Китай? Тоже?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sendero

Да, с этими странами наземные переходы работают только для определённых категорий (лечение/работа), куда обычные люди не относятся. Обычные должны лететь самолётом, а с самолётами у России сейчас совсем беда будет.

Только с Абхазией и Южной Осетией открыты для всех. Думаю, это из-за того, что там нет нормальных аэропортов и кроме как по земле не добраться.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sendero

Раньше были лазейки на белорусской границе, людей возили лесными тропами. Сейчас это прикрыли, а с началом войны, думаю, ещё серьёзнее стали контролировать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Гнатюк

На какой границе ты собрался?)) Ахах, голубей или лови

Ответить
1
Развернуть ветку
Sendero

По этой схеме, только слегка модифицированной, смогут работать контрабандисты, именно так сейчас ввозят безакцизные сигареты блоками. Условный автобус с сорока казахами, каждому по $10к налом на время прохождения границы. Сразу после прохождения таможни серьёзные ребята отбирают кэш обратно, и всё - счастливый эмигрант с $380.000 уходит в казахстанский закат, а "крыша" едет окучивать очередной автобус, даже грабить никого не придётся.

Ответить
0
Развернуть ветку
Семён Сердюков

На приближённых само собой не распространяется закон.

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей

Операция проведена успешно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Kadalashvili

Но жители россии продолжают держать деньги в банках))) Вы молодцы, большие оптимисты, я бы так не смог.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Трубников

Спасибо обнуленному, но с учетом курса, текущей мировой изоляции и перспектив: вывозить а) некуда, б) нечего. Отличные итоги 22 лет правления.

Ответить
2
Развернуть ветку
AlexSam

Похоже дошло, что ситуация хуже, чем думали.

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Бездомный
Ответить
2
Развернуть ветку
Elena Vorontsova

Вот а ввозить можно?

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksey Dmitriev
Ответить
1
Развернуть ветку
AlexSam

Думается, что таких альтернативно одаренных среди простых граждан нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Приму в дар $ или €, рубли тоже можно предлагать я не брезгую. И помните, мир вам отплатит сполна. Вернётся в 1000 раз больше!

Ответить
1
Развернуть ветку
Ольга Федченко

Не так! Вывезу за границу ваши баксы))))

Ответить
1
Развернуть ветку
Allestor Krei

Кранты

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Крафт

А кто глава будет Правкомиссии? Греф?

Ответить
1
Развернуть ветку
Green Base

В usdt вывезем

Ответить
1
Развернуть ветку
Kirill Galkin

Могут заставить декларировать всю крипту под угрозой уголовки. Определить ее наличие можно по транзакциям с карты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel P

Где ж я возьму столько рублей, чтобы купить 10к баксов?!

Ответить
1
Развернуть ветку
Ярослав Шенцов

Рисовать) 1к рублей авторская дороже чем папир из станка.
И не факт, что на ЦБшную больше купите =/

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitriy Gubskiy

Здравствуй хрустящая капуста!

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Финансовая мера стабильности страны — не воевать!

Ответить
1
Развернуть ветку
Alks

а на яхте можно уплыть??? ну там на ванне с парусом

Ответить
1
Развернуть ветку
Отродясь не было

Чтобы крысы не сбежали с корабля?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей

Это только их смотивирует.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Храмченко

На карте можно сколько угодно вывозить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Знатный Тролль

Да, на карте ВТБ.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Гнатюк

Только ты нигде не снимешь )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Leonid Nazarov

Ну если можно вывезти хотя бы по 10 штук на человека это уже удача, в нынешних временах. Остальное через карту. Тут конечно риск есть, но по другому никак.

Хотя интересно, если ехать через Армению, то между странами нет границы. Из Армении можно вывезти больше 10 тыс. Так?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sendero

С каких это пор с Арменией у России нет границы?) Да, мы в Таможенном союзе, но это про импортные пошлины, а не проверки на границах

Ответить
1
Развернуть ветку
Paco Official

Мы изолированные

Ответить
0
Развернуть ветку
Мирослав Вселюд

А Россия уже как Украина в 2014? Тогда там после майдана было много валютных ограничений (типа из-за того, что Янукович много украл)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Гнатюк

Ничего не было

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Shkarin

В Казахстане можно снять через Сбербанк. Ну если кому то пригодится инфа

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Гнатюк

Помогу перевести рубли в доллар

Ответить
0
Развернуть ветку
Elena de Vil

Красавчик

Ответить
0
Развернуть ветку
wicked critic

осталось найти эти $10к чтоб их не вывозить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Одна здесь отдыхаю

В принципе средняя семья может вывезти приличную сумму, если рассчитывать на нос... Как в фильме "На Дерибасовской хорошая погода".. Он, говорит, перед пересечением границы всей семье поставил золотые зубы. Включая грудного младенца и собаку

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 127 комментариев
Финэктор Групп
Инвестиции во франшизу — их объем и окупаемость

Одна из самых сложных задач при покупке франшизы — это с точностью до доллара рассчитать реальный объем инвестиций.

1 1 комментарий
1
O2 Consulting
Блокировка Mastercard
8 8 комментариев
–2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
TJ
Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» по требованию Генпрокуратуры России Статьи редакции

Регулятор заблокировал сайты «Эхо Москвы» и «Дождя». Радиостанцию отключили от эфира.

117 117 комментариев
60
Точка
Точка открыла службу поддержки в Telegram

Команда банка рассказывает обо всех изменениях в экономике, связанных с санкциями.

1 1 комментарий
5
Мнения
TJ
«Минимум 30 млн пользователей видят, что никакой войны нет»: экс-глава «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим коллегам Статьи редакции

Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».

122 122 комментария
151
Торговля
Богдан Музыченко
Nike перестала продавать товары пользователям из России на сайте и в приложении Статьи редакции

Компания сообщила, что «в настоящий момент не может гарантировать доставку в Россию».

53 53 комментария
8
Офтоп
Маша Цепелева
Умер Зейн Наделла, сын главы Microsoft — он 26 лет жил с ДЦП и помог Сатье лучше понимать людей Статьи редакции

Он был старшим из трёх детей Наделлы.

Зейн Наделла с родителями
7 7 комментариев
19
Финансы
Фото закрытой российской биржи

2022 год

102 102 комментария
597
O2 Consulting
Новые валютные ограничения для резидентов. Анализ Указа Президента РФ от 28.02.2022
13 13 комментариев
2
Нескучные финансы
Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.

2 2 комментария
7
Больше статей
null