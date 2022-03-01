Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч наличными Статьи редакции
Ограничение вступит в силу со 2 марта 2022 года.
- Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны», об этом говорится в документе на сайте президента России.
- Кроме того, со 2 марта «иностранным лицам из недружественных стран» запрещено проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать кредиты в рублях без одобрения правкомиссии по контролю иностранных инвестиций.
- Перевести деньги резиденты России на зарубежные счета также смогут только с разрешения комиссии.
- Путин поручил не распространять эти ограничения на ЦБ.
Шел … год президентства Путина… Весна… Начали питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре. На день рождения закололи дворняжку. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти. Моюсь раз в месяц, разжигаем костер во дворе и греем в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб — тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед.
Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют детвору. Москва пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президент на своей карете. Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи… Давно не ел этого изысканного блюда картоха… Вареной картохи… жареной… печёной… Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета… Тараканов дома нет… Последнего съели еще в сентябре 2022 года… Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже боятся… народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой! Крысы ушли из города навсегда! Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить — похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики…) Что это я разнылся… Ничего, еще потерпим.
Главное, что нам все еще обещают деноцификацию Украины. Продержимся… Главное отбить власть в Украине у нацистов и не дать пендосам запускать по нам ракеты. Скоро выборы президента… Мы с женой решили снова голосовать за Путина. Говорят, когда мы одолеем нацистов в Украине у нас будет много еды…
Спасибо Владимир Владимирович!
Писал в марте 2018
Прекрасный смешной (грустный) текст!!!
засоленные воробьи
соль у него будет, ага, так и поверил...
мох говорят охуенный в это время года
Надеюсь, что это все таки не пророчество
Прочитал как рассказ, талант)
Вова, откуда у нас 10k$
У кого есть 10к наличкой тот уже не в РФ 😁
Достойно))
)))
Многие думают продать недвижимость и свалить. Наличка надёжнее карт, которые могут не работать за границей.
Как всегда бомбит санкциями в ответ, но по своим.
Кто отправляет их в нашу сторону, особо тоже про людей не думает.
Следущий указ: обязательная продажа валюты резидентами
Тебе для государства доллары жалко? Может у тебя в красном углу еще и портрет Гитлера стоит?
Всё для фронта! Всё для победы!
Думаю не за горами.
И конфискация ПК, ноутбуков и комплектухи для сборки ПК.
Во 1) хуле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, у меня крипта.
Вот, молоток, раз крипта: хоть кто-то.
А как ты ее выведешь Павел? Подумай
Конвертация в нужной стране, не?
Вроде так всегда и было?
Раньше сумму больше надо было декларировать. Сейчас вообще нельзя.
Ну я так думаю, читая этот текст.
Все так.
Теперь для удобства граждан сделали, что любую сумму, которую допускается вывезти, декларировать не нужно.
Пока не нужно.
Согласен!
так это олигархи с собой всех друзей заберут, 10к на человека ведь
/del
Нет, в автобусах на экскурсию в Калининград и трансферы на склоны всех подъемников Транс-Кавказ так ещё не досматривали. ТАМ налик ещё не искали.
Или Вы про чайный гриб?)))
"по обеспечению финансовой стабильности страны", а когда будут меры по обеспечению финансовой стабильности граждан страны можно спросить?
обеспечению финансовой стабильности граждан страны
проблемы индейцев шерифа не волнуют, как известно
Раньше можно было вывозить, только нужно было декларировать.
А теперь нельзя
Вообще, раньше много чего можно было
А теперь много чего нельзя. Простите за каламбур, христа ради
Воронежу приготовиться 3…2…1…
Кажется скоро покажут Лебединое Озеро
Скорей бы....не 1е десятилетие все ждем
Бугага, шо он там рынки закрыл на вывод для иностранцев? Щас иностранцы в суды свои стран иски попадут, всю недвигу российскую арестуют во всем мире и начнутся выплаты. Неужели пыня такой дурачок, я вот просто поражаюсь, чисто совковое мышление
Иностранной недвиги в России все равно больше.
В Узбекистане давным давно такое правило. Свыше $10к декларируется и дальше только с разрешения ЦБ.
Отличная аналогия. Ждём сравнения с Зимбабве.
Уже даже Туркменистан не кажется плохой идеей. Он там только на велосипедах катается, да памятники собакам ставит...
А штангу золотую какой вождь поднимал?
Узбекистан случайно братским народом ещё не объявили?
Не видел такой новости
Наоборот надо вражескую валюту всю поскорее вывозить из страны!!11
С какой суммы будет расстрел , ещё не написали ?
Почему сумма указана в долларах?
Патриотичнее в такой ситуации писать хотя бы 1 млн рублей
И каждый день увеличивать сумму?
Можно не увеличивать. Чем позже уезжаешь, тем меньше можешь вывезти
Последний уезжающий еще и остается должен…
Может быть из-за того, что рубль будет падать ещё больше
Сколько это 1000$?
Может быть сейчас комментаторы и прочие читатели vc.ru перечитают о моей подготовке к кризису 2018-2022 гг. и сделают выводы? https://vc.ru/finance/113390-pochemu-ekonomiku-obnulili-ili-kak-ya-gotovilsya-k-krizisu-2018-2022. Ах, да: для них уже поздно...
Продам гараж за крипту.
может я чего-то не понимаю, но разве раньше не было также?..
Можно, с декларированием.
Как раз утром вышла статья
И эту статью кто-то прочитал и выступил с законодательной инициативой.
да! збс! еще!
Теперь много чего будет нельзя простым россиянам. Мы-то про рывки да подскоки всё шутили, ягодки-цветочки, а тут мало того, что пряники по 3 раза в день подвозят, так ещё и самые смелые фантазии группы товарищей реализуются.
Бл#, ощущение, что они в игру играют какую-то, только вместо программного кода и текстур - мы тут бегаем и пляшем.
Точно!
Зачем вывозить нал? Можно снять валюту в банкоматах нужной юрисдикции по прибытию. Если есть премиум банкинг, то даже без комиссии. Ну это при условии, что ваш банк не под санкциями. Или я что-то не так понимаю?
Ты же в курсе, что за границей российские карты превратились в тыкву? VISA, Mastercard. - RIP
Отключены только банки, против которых введены санкции. Другое дело - что ситуация постоянно меняется, конечно
Ну люда, сел в самолет - можно… пока долетел через пол мира с тремя пересадками - уже нельзя.
И да, снять баксы можно не во всех странах, куда еще не аннулировали визы россиянам
Попробуй снять например 50-100к в банкоматах. Например, решил ты недвижимость купить в Европе. Даже если получится найти возможность снять без комиссии, побегать придётся очень много.
В России сейчас и снять не то чтобы легче, и еще и перевезти
Недвижимость в Европе??? Где-то заплакал один известный телеведущий с птичьей фамилией
А можно и не снять.
Перевод валюты тоже запрещён. Разве что рубли перевести, а там уже конвертировать.
Перевод куда? Если на счете в ру банке, который не под санкциями хранить доллары/евро, а так же к этому счету выпустить карту, то ничего переводить не нужно
А, ну вообще да. Но надо тестить конкретный случай конечно.
Не все так просто. Есть серьезные ограничения. Дальше - конские комиссии.
Только Налик нельзя?
Только баксы или другие Валюты эквивалентные сумме 10 000 ?
При совке примерно так и было
Кто Шулер смотрел или вообще жил в те времена, те помнят. При Фурцевой открыли выезд "в обетованную", но с минимумом. Реально, минимум одежды, минимум денег, 1 ценность (кто что брал, наши иконы брали, а они - ценности).
Там в Шулере эпизод был, стоматолог, свободно работающий с золотом и коронками, не знал, как золото вывезти. Короче, переплавил на гвозди и заколотил ими свой ящик с разрешенными вещами. Сверху припылил и всё.
Не налик уже вчера запретили.
Попробуй ещё эти 10к налички снять
А на какое время действуют эти ограничения? Нельзя условно прийти к пешей границе и выводить бесконечное количество раз по 9 500$ (т.е. взяли 9 500$, пересекли границу, вернулись и так по новой)?
Наземные границы России закрыты
А Беларусь, Казахстан? Китай? Тоже?
Да, с этими странами наземные переходы работают только для определённых категорий (лечение/работа), куда обычные люди не относятся. Обычные должны лететь самолётом, а с самолётами у России сейчас совсем беда будет.
Только с Абхазией и Южной Осетией открыты для всех. Думаю, это из-за того, что там нет нормальных аэропортов и кроме как по земле не добраться.
Раньше были лазейки на белорусской границе, людей возили лесными тропами. Сейчас это прикрыли, а с началом войны, думаю, ещё серьёзнее стали контролировать.
На какой границе ты собрался?)) Ахах, голубей или лови
По этой схеме, только слегка модифицированной, смогут работать контрабандисты, именно так сейчас ввозят безакцизные сигареты блоками. Условный автобус с сорока казахами, каждому по $10к налом на время прохождения границы. Сразу после прохождения таможни серьёзные ребята отбирают кэш обратно, и всё - счастливый эмигрант с $380.000 уходит в казахстанский закат, а "крыша" едет окучивать очередной автобус, даже грабить никого не придётся.
На приближённых само собой не распространяется закон.
Операция проведена успешно.
Но жители россии продолжают держать деньги в банках))) Вы молодцы, большие оптимисты, я бы так не смог.
Спасибо обнуленному, но с учетом курса, текущей мировой изоляции и перспектив: вывозить а) некуда, б) нечего. Отличные итоги 22 лет правления.
Похоже дошло, что ситуация хуже, чем думали.
Вот а ввозить можно?
Думается, что таких альтернативно одаренных среди простых граждан нет.
Приму в дар $ или €, рубли тоже можно предлагать я не брезгую. И помните, мир вам отплатит сполна. Вернётся в 1000 раз больше!
Не так! Вывезу за границу ваши баксы))))
Кранты
А кто глава будет Правкомиссии? Греф?
В usdt вывезем
Могут заставить декларировать всю крипту под угрозой уголовки. Определить ее наличие можно по транзакциям с карты.
Где ж я возьму столько рублей, чтобы купить 10к баксов?!
Рисовать) 1к рублей авторская дороже чем папир из станка.
И не факт, что на ЦБшную больше купите =/
Здравствуй хрустящая капуста!
Финансовая мера стабильности страны — не воевать!
а на яхте можно уплыть??? ну там на ванне с парусом
Чтобы крысы не сбежали с корабля?
Это только их смотивирует.
На карте можно сколько угодно вывозить?
Да, на карте ВТБ.
Только ты нигде не снимешь )))
Ну если можно вывезти хотя бы по 10 штук на человека это уже удача, в нынешних временах. Остальное через карту. Тут конечно риск есть, но по другому никак.
Хотя интересно, если ехать через Армению, то между странами нет границы. Из Армении можно вывезти больше 10 тыс. Так?
С каких это пор с Арменией у России нет границы?) Да, мы в Таможенном союзе, но это про импортные пошлины, а не проверки на границах
Мы изолированные
А Россия уже как Украина в 2014? Тогда там после майдана было много валютных ограничений (типа из-за того, что Янукович много украл)
Ничего не было
В Казахстане можно снять через Сбербанк. Ну если кому то пригодится инфа
Помогу перевести рубли в доллар
Красавчик
осталось найти эти $10к чтоб их не вывозить.
В принципе средняя семья может вывезти приличную сумму, если рассчитывать на нос... Как в фильме "На Дерибасовской хорошая погода".. Он, говорит, перед пересечением границы всей семье поставил золотые зубы. Включая грудного младенца и собаку
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