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Суд впервые оштрафовал Wikimedia на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками» Статьи редакции

Штраф назначили из-за семи статей в «Википедии».

Суд в Москве обязал Wikimedia Foundation — владельца и оператора «Википедии» — выплатить 3 млн рублей штрафа из-за неудаления «недостоверной информации». Поводом стали семь статей о военных действиях на Украине, передаёт корреспондент ТАСС.

Чуть позже суд оштрафовал Wikimedia ещё на 2 млн рублей за неудаление «запрещённого контента». Включая информацию об изготовлении пороха, отмечает РИА «Новости».

1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор.

5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

#новость #википедия

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17 комментариев
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Feduard Klimkin

А опровержение этих "фейков" будет?

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Николай Замотаев

Не, зачем. Роскомнадзор сказал "фейк" - значит фейк. И "нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции" ©.

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D. Trump

А вы верите всему что пишут в сети?

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Norman

А вы верите всему что пишет Роскомнадзор?

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D. Trump

Я вообще никому не верю. Предвзят каждый, и каждая сторона пихает свою точку зрения и подает информацию в том виде, в каком этой стороне выгодно. Нейтральности вы сейчас не найдете.

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Norman

Вот и ответ на ваш вопрос.

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D. Trump

Ну то есть со точки зрения стороннего наблюдателя информация может быть фейком, не так ли?

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Валентин Малиновски

Тут вы доводите ситуацию до абсурда таким релятивизмом)

Если предвзят каждый,то с чего это нужно верить мнению,что предвзят каждый?)Это тоже предвзятое мнение,получаеться)

Да,все познаеться субьектом,но во всяком субьективном есть обьективное.Задача ума в анализе подобного и отделении сорняков от нормальных растений.Думать иначе-равно утверждению что познать что то невозможно вообше

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Gre Li

Интересно, куда теперь поедут приставы взыскивать штраф с американской организации?

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Gri

Как же криво они стараются подчищать интернет ))
Уйдет в одном месте, появится в другом

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D. Trump

Учитывая что там в модерах ру сегмента много украинцев не удивительно. Вики перестала быть про только факты, и информация оттуда перестала быть достоверной.

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D. Trump

Каждый минусик = 🚀👉🇺🇦
:D

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Лаврентий Петренко

Наконец-то найден бездонный источник пополнения казны!

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Павел Скиннер

У каждого источника есть свои плюсы и минусы. У этого — низкие издержки и хорошие показатели по начислению, но малая собираемость и плохие показатели по кассе ;)

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Airat Kafman

Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, – это пострашнее, чем пытка или смерть.

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Вадим Д.

Сегодня день штрафов: гугл, тикток, теперь вики. Кто следующий? День-то длинный.
Сарказм.

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Alex Alexeev

Так а что аналог вики готов? Это ж скоро блокировка получается будет

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