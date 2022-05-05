Во время домашнего ареста он собрал деньги на запуск нового стартапа.

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Сергей Фаге рассказал о восьми месяцах уголовного преследования после задержания с наркотиками в аэропорту «Домодедово».

Сергей Фаге

В августе 2021 года Фаге летел из Цюриха в Москву. В аэропорту во время досмотра на таможне у него нашли «капсулу Аддерола, прописанную врачом из США» и бумагу, пропитанную ЛСД.

Я с удивлением обнаружил, что на капсуле написано "соли амфетамина". Как только я стал ассоциироваться с этой фразой, они начали рыться в моих вещах. И там было пять полузабытых баночек с кислотой. Сергей Фаге

Обыск и допрос в аэропорту продлился девять часов, пишет Фаге. Таблетки отправили в лабораторию, там, по его словам, не смогли сказать, сколько точно в них наркотика, поэтому «просто предположили, что это чистый ЛСД, скажем, 70 тысяч мкГр». После этого Фаге грозило 20 лет тюрьмы.

Я провел месяц в тюрьме, меня перебрасывали из одной камеры в другую. Одна была похожа на «Побег из Шоушенка» — торговля сигаретами и сокамерники, ломающие стены по ночам. Другая — на роскошный отель с кошерной едой и тренажёрным залом со столом для пинг-понга. Был момент, когда я застрял в автозаке, писал в бутылку и думал, смогу ли я нормально покончить с собой, если меня действительно посадят на 20 лет. Сергей Фаге

После Фаге провёл семь месяцев под домашним арестом в Москве. В это время он проводил сбор средств на запуск нового стартапа Curiosity — «организацию нового типа для революционных достижений в области здоровья человека». Среди инвесторов — бывший исполнительный директор Bayer Leaps Аласдер Тонг и экс-глава отдела по вопросам международного развития в Facebook (принадлежит признанной экстремистской в России Meta) Эд Бейкер.

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Чем закончилось уголовное дело Фаге прямо не говорит: «Несколько дней назад я наконец отделался лёгким испугом. Всем, от судьи до прокурора, стало очевидно, что я не какой-то крупный продавец наркотиков, а просто человек, допустивший ошибку по неосторожности, к тому же имеющий некоторые прописанные лекарства. Вот они и решили меня пощадить». На вопрос в чате Telegram-канала «Шмит16» он ответил, что «всё закончилось».