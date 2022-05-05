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Право
Маша Цепелева

«Всё закончилось»: сооснователь «Островка» Сергей Фаге рассказал об уголовном деле за контрабанду наркотиков Статьи редакции

Во время домашнего ареста он собрал деньги на запуск нового стартапа.

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Сергей Фаге рассказал о восьми месяцах уголовного преследования после задержания с наркотиками в аэропорту «Домодедово».

Сергей Фаге

В августе 2021 года Фаге летел из Цюриха в Москву. В аэропорту во время досмотра на таможне у него нашли «капсулу Аддерола, прописанную врачом из США» и бумагу, пропитанную ЛСД.

Я с удивлением обнаружил, что на капсуле написано "соли амфетамина". Как только я стал ассоциироваться с этой фразой, они начали рыться в моих вещах. И там было пять полузабытых баночек с кислотой.

Сергей Фаге

Обыск и допрос в аэропорту продлился девять часов, пишет Фаге. Таблетки отправили в лабораторию, там, по его словам, не смогли сказать, сколько точно в них наркотика, поэтому «просто предположили, что это чистый ЛСД, скажем, 70 тысяч мкГр». После этого Фаге грозило 20 лет тюрьмы.

Я провел месяц в тюрьме, меня перебрасывали из одной камеры в другую. Одна была похожа на «Побег из Шоушенка» — торговля сигаретами и сокамерники, ломающие стены по ночам. Другая — на роскошный отель с кошерной едой и тренажёрным залом со столом для пинг-понга. Был момент, когда я застрял в автозаке, писал в бутылку и думал, смогу ли я нормально покончить с собой, если меня действительно посадят на 20 лет.

Сергей Фаге

После Фаге провёл семь месяцев под домашним арестом в Москве. В это время он проводил сбор средств на запуск нового стартапа Curiosity — «организацию нового типа для революционных достижений в области здоровья человека». Среди инвесторов — бывший исполнительный директор Bayer Leaps Аласдер Тонг и экс-глава отдела по вопросам международного развития в Facebook (принадлежит признанной экстремистской в России Meta) Эд Бейкер.

Чем закончилось уголовное дело Фаге прямо не говорит: «Несколько дней назад я наконец отделался лёгким испугом. Всем, от судьи до прокурора, стало очевидно, что я не какой-то крупный продавец наркотиков, а просто человек, допустивший ошибку по неосторожности, к тому же имеющий некоторые прописанные лекарства. Вот они и решили меня пощадить». На вопрос в чате Telegram-канала «Шмит16» он ответил, что «всё закончилось».

  • Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» (от управления которым отошёл в конце 2016 года) и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом. В 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах: Фаге начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.

#новость

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59 комментариев
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jonewayne

Всё закончилось
 Надо достать ещё

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Артур Мороз

У нас было две капсулы Аддерола, прописанные врачом из США, семьдесят пять ампул мескалина, 5 полузабытых баночек с кислотой, автозак с бутылочкой, соседи ломающие стены, и камера со столом для пинг-понга. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в запуске нового стартапа, но если уж начал, то к делу надо подходить серьёзно.

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Speedwagon MMXXII

Спасибо, Артур, ты сделал мой вечер 🤣

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Щитпостер на зарплате

Не "наркоман", а "биохакер".

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Павел Морозов
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Andrey Yukin

Зачем так сильно популяризировать наркоманов!?

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Константин Тишаков

Это ты расскажи человеку или ребёнку с СДВГ, когда он не может полноценно работать и жить, что Адералл и Риталин это наркотики в РФ, т.к. их химический состав схож с амфетамином.

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3 комментария
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Grigoriy Malyshev

фу. наркоманофоб

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Кисло Макс

Если можно сажать на 10-20 лет

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Люц Шнайдер

"И там было пять полузабытых баночек с кислотой"

Что за кислота?

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Grigoriy Malyshev

муравьиная, для потенции хорошо, говорят

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4 комментария
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Знатный Тролль

Пять полузабытых полубаночек с полукислотой.

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Щитпостер на зарплате

"У нас было пять баночек с полузабытой кислотой".

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Вадим Д.

Уксусная, не иначе шашлык мариновать планировал.

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Денис Колокольцев

что значит "полузабытые баночки с кислотой", я стесняюсь спросить?) и таки да, чем закончилось дело? условкой, кто в курсе?

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Щитпостер на зарплате

Уголовкой по идее.

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Dan Kitov

Интересно сколько это стоило, чтобы перебили контрабанду на хранение

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Хозяин

Долбодятел какой-то.

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Норм, 5 банок кислоты забыть в багаже во время авиаперелета :)

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Dan Kitov

Полузабытых) ахах
Тот самый момент, когда помнишь о 2.5 банках, а там на самом деле 5 =)

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Андрей

забыл
 Вот вся суть биохакинга. Даже память биохакинг не может улучшить

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Вадим Д.

Видимо, в нём торчало не меньше, потому и забыл.

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Михаил Стерлин

Ну да, ну да, "человек, допустивший ошибку". Ничего нового:
"Богатые, которых поймали с наркотой, едут в Швейцарию на терапию, а бедные, которых поймали с наркотой - на тюрячку".

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Люц Шнайдер

С добрым утром!

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1 комментарий
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Bogdan Bogdanov

Товарищ редактор, просьба писать в новости кратко что за сервисы. А не просто перечисление названий — они не такие уж известные чтобы все знали что это такое. Можно же написать: сервис бронирования отелей Островок... И так далее

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Юности вольная птица

Ну так если он и швец, и жнец, и дует периодически, всё писать?
https://vc.ru/future/26886-personal-biohacking

Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на…
Основатель «Островка» и TokBox Сергей Фаге о том, как доскональное изучение жизненных показателей…
vc.ru
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Noblesse. tv

Я провел месяц в тюрьме, меня перебрасывали из одной камеры в другую. Одна была похожа на «Побег из Шоушенка» — торговля сигаретами и сокамерники, ломающие стены по ночам. Другая — на роскошный отель с кошерной едой и тренажёрным залом со столом для пинг-понга.
С учетом того, что это творилось в рамках одной тюрьмы, но в разных камерах- у него не всё отобрали на таможне.

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Олег Павлов

А ведь главный герой наверняка иначе запомнил свое задержание)

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Юности вольная птица

А можно, чтоб на руках передавали?)

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Roman Biboran

"Я не наркоман, я биохакер, специализируюсь на взломе дофаминовой системы"

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Alexey Shabolkin

Такие забавные эти наркобиохакеры.

Давайте честно — Фаге для своего возраста выглядит средне. Если не добавить «мягко говоря».

Лучшеб вино пил, что-ли.

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Юный яд

Знать не знаю этого чувака, почему мне интересна его история где-то с середины какого-то повествования, за которым я нихрена не следил?

Почему мне надо знать, что там у него за баночки (полузабытые??) с кислотой в сумке, в каком-то аэропорту.

Что я только что прочитал? Зачем? И это материал редакции...

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Знатный Тролль

Ты не знаешь, другие знают. Он здесь статьи писал как хакерил со своим биоскафандром.

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Roman Biboran

"полузабытые банки с кислотой"
Чтоб я так жил!

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Georgi Yudin

А как ты планировал старость в России? Только обои с ЛСД.

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Иван Помидоров

Трехлитровые...

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Nikolay Vandau

Рашка … и почему тут нет стартапов?

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Андрей

То есть, это "Рашка" виновата, что он 5 баночек с какой-то хуергой через контроль пытался провезти?

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Совет безопасности

Как одна ошибка может кардинально изменить жизнь.

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Юности вольная птица

Ну и весельчак.

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Знатный Тролль

Дал им денег, вот и "пощадили".

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Виктор Петров

Мог бы сказать, что филателист. Но вот полузабытых баночек... - Провалы с памятью как следствие или полупереход в полуреальный мир?

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Белл Звонович

Фигесебе слетал в Цюрих.

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Artem Borisenko

Понятно. Сидел под домашкой и собирал на взятку ))) В любом случае — красавчик. Соскочил )

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Пабы старой Руси

Т.е. «проводил сбор средств на запуск нового стартапа» — это эвфемизм?

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Paul Vo

Можешь херачить как пылесос, главное - будь лоялен к власти…реалии 2022

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