«Всё закончилось»: сооснователь «Островка» Сергей Фаге рассказал об уголовном деле за контрабанду наркотиков Статьи редакции
Во время домашнего ареста он собрал деньги на запуск нового стартапа.
Сергей Фаге рассказал о восьми месяцах уголовного преследования после задержания с наркотиками в аэропорту «Домодедово».
В августе 2021 года Фаге летел из Цюриха в Москву. В аэропорту во время досмотра на таможне у него нашли «капсулу Аддерола, прописанную врачом из США» и бумагу, пропитанную ЛСД.
Обыск и допрос в аэропорту продлился девять часов, пишет Фаге. Таблетки отправили в лабораторию, там, по его словам, не смогли сказать, сколько точно в них наркотика, поэтому «просто предположили, что это чистый ЛСД, скажем, 70 тысяч мкГр». После этого Фаге грозило 20 лет тюрьмы.
После Фаге провёл семь месяцев под домашним арестом в Москве. В это время он проводил сбор средств на запуск нового стартапа Curiosity — «организацию нового типа для революционных достижений в области здоровья человека». Среди инвесторов — бывший исполнительный директор Bayer Leaps Аласдер Тонг и экс-глава отдела по вопросам международного развития в Facebook (принадлежит признанной экстремистской в России Meta) Эд Бейкер.
Чем закончилось уголовное дело Фаге прямо не говорит: «Несколько дней назад я наконец отделался лёгким испугом. Всем, от судьи до прокурора, стало очевидно, что я не какой-то крупный продавец наркотиков, а просто человек, допустивший ошибку по неосторожности, к тому же имеющий некоторые прописанные лекарства. Вот они и решили меня пощадить». На вопрос в чате Telegram-канала «Шмит16» он ответил, что «всё закончилось».
- Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» (от управления которым отошёл в конце 2016 года) и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом. В 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах: Фаге начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.
Всё закончилось
Надо достать ещё
У нас было две капсулы Аддерола, прописанные врачом из США, семьдесят пять ампул мескалина, 5 полузабытых баночек с кислотой, автозак с бутылочкой, соседи ломающие стены, и камера со столом для пинг-понга. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в запуске нового стартапа, но если уж начал, то к делу надо подходить серьёзно.
Спасибо, Артур, ты сделал мой вечер 🤣
Не "наркоман", а "биохакер".
Зачем так сильно популяризировать наркоманов!?
Это ты расскажи человеку или ребёнку с СДВГ, когда он не может полноценно работать и жить, что Адералл и Риталин это наркотики в РФ, т.к. их химический состав схож с амфетамином.
фу. наркоманофоб
Если можно сажать на 10-20 лет
"И там было пять полузабытых баночек с кислотой"
Что за кислота?
муравьиная, для потенции хорошо, говорят
Пять полузабытых полубаночек с полукислотой.
"У нас было пять баночек с полузабытой кислотой".
Уксусная, не иначе шашлык мариновать планировал.
что значит "полузабытые баночки с кислотой", я стесняюсь спросить?) и таки да, чем закончилось дело? условкой, кто в курсе?
Уголовкой по идее.
Интересно сколько это стоило, чтобы перебили контрабанду на хранение
Долбодятел какой-то.
Норм, 5 банок кислоты забыть в багаже во время авиаперелета :)
Полузабытых) ахах
Тот самый момент, когда помнишь о 2.5 банках, а там на самом деле 5 =)
забыл
Вот вся суть биохакинга. Даже память биохакинг не может улучшить
Видимо, в нём торчало не меньше, потому и забыл.
Ну да, ну да, "человек, допустивший ошибку". Ничего нового:
"Богатые, которых поймали с наркотой, едут в Швейцарию на терапию, а бедные, которых поймали с наркотой - на тюрячку".
С добрым утром!
Товарищ редактор, просьба писать в новости кратко что за сервисы. А не просто перечисление названий — они не такие уж известные чтобы все знали что это такое. Можно же написать: сервис бронирования отелей Островок... И так далее
Ну так если он и швец, и жнец, и дует периодически, всё писать?
https://vc.ru/future/26886-personal-biohacking
Я провел месяц в тюрьме, меня перебрасывали из одной камеры в другую. Одна была похожа на «Побег из Шоушенка» — торговля сигаретами и сокамерники, ломающие стены по ночам. Другая — на роскошный отель с кошерной едой и тренажёрным залом со столом для пинг-понга.
С учетом того, что это творилось в рамках одной тюрьмы, но в разных камерах- у него не всё отобрали на таможне.
А ведь главный герой наверняка иначе запомнил свое задержание)
А можно, чтоб на руках передавали?)
"Я не наркоман, я биохакер, специализируюсь на взломе дофаминовой системы"
Такие забавные эти наркобиохакеры.
Давайте честно — Фаге для своего возраста выглядит средне. Если не добавить «мягко говоря».
Лучшеб вино пил, что-ли.
Знать не знаю этого чувака, почему мне интересна его история где-то с середины какого-то повествования, за которым я нихрена не следил?
Почему мне надо знать, что там у него за баночки (полузабытые??) с кислотой в сумке, в каком-то аэропорту.
Что я только что прочитал? Зачем? И это материал редакции...
Ты не знаешь, другие знают. Он здесь статьи писал как хакерил со своим биоскафандром.
"полузабытые банки с кислотой"
Чтоб я так жил!
А как ты планировал старость в России? Только обои с ЛСД.
Трехлитровые...
Рашка … и почему тут нет стартапов?
То есть, это "Рашка" виновата, что он 5 баночек с какой-то хуергой через контроль пытался провезти?
Как одна ошибка может кардинально изменить жизнь.
Ну и весельчак.
Дал им денег, вот и "пощадили".
Мог бы сказать, что филателист. Но вот полузабытых баночек... - Провалы с памятью как следствие или полупереход в полуреальный мир?
Фигесебе слетал в Цюрих.
Понятно. Сидел под домашкой и собирал на взятку ))) В любом случае — красавчик. Соскочил )
Т.е. «проводил сбор средств на запуск нового стартапа» — это эвфемизм?
Можешь херачить как пылесос, главное - будь лоялен к власти…реалии 2022