Право
Полина Лааксо

Сенаторы предложили законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Статьи редакции

Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены.

  • Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Если проект одобрят, участники «спецоперации» получат льготный период: размеры платежей либо уменьшат, либо участников временно освободят от выплат. Срок приостановления выплат будет определять заемщик.
  • Кредиторы будут обязаны рассматривать требования заёмщиков в течение пяти дней. Если этого не произойдет по истечении десяти дней, льготный период установят автоматически — со дня подачи требования или с даты, которую указал в нём заёмщик.
  • Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья (какие именно — не уточняется), обязательства по его собственным кредитам, а также займам его иждивенцев, будут прекращены — то есть не перейдут членам семьи. Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
  • 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 22 сентября правительство заявило, что мобилизованные также смогут сохранить рабочие места.
Право
Маша Цепелева
ИТ-специалистов, сотрудников операторов связи и банков освободят от мобилизации — Минобороны Статьи редакции

По спискам от компаний.

#новость #мобилизация #кредиты

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31 комментарий
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 Рома Агаев

Простите людям ипотеку завтра с 25 млн армией будут уже в Берлине!

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Идрис Идрис

Отправьте сенаторов, депутатов, чинуш на фронт и завтра война закончится

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Виктория Рожкова

Пожалуй, как бы странно это ни звучало, но на выборах буду голосовать за вас)

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Сталинский дым

Каких выборах

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Abnatop Sky
на выборах буду голосовать за вас)

.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Как можно погибнуть, если потерь нет? Какой то фэк.

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Валерий Альбертович Жмышенко
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Кино Все-Фильмы-Города

Неужели кто-то еще верит этой власти?
Скорость, с которой они одни обещания меняют на совершенно противоположное сокращаются невероятными темпами.

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Вадим Д.

Сенаторы:
– «Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены», но лучше пусть ничего не меняется.

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Идрис Идрис

Но лучше пусть сенаторы сами идут воюют. Им то никаких кредитных каникул не требуется. Доходы такие, что за них можно и повоевать

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Многолетний Петя

Доходы такие что 5 тыс рублей штрафа за неявку в военкомат ничто. А вторая волна призыва неизвестно когда будет.
Ну понятно что у них имунитет

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And

Там уже уголовка за не явку по новым законам если не путаю

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Фокс Йовович

Самый прикол с этими каникулами, если ты ими воспользовался, то на льготное рефинансирование можешь никогда не рассчитывать. А тут тебя прям специально на каникулы запе́хивают))

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Заключенный браслет
Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья
Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.

Наверное пункт 7

Будешь должен, если вернешься, будешь должен.

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Kirill Vorobyev

Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек. Сначала говорили, что не будет мобилизации, затем сказали, что 300 тысяч забираем. А теперь Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек! Вот думайте теперь, что будет.

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And

Ни где не было официальной инфы про 1.2 мил.

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Abnatop Sky
Ни где не было официальной инфы про 1.2 мил.

.

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Даниил Пановский

Дичь

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Рома Агаев

Ну пидарасы.... пидарасены!!!

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Игорь Протасов

Интересно, насколько вырастет количество кредитов теперь?
То, что оплатят кредит остащиеся женщины оставим за скобками

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Никита

"размеры платежей либо уменьшат"
а им зп что ли выплачивать будут? откуда деньги брать?

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xion xion

Конечно будут, как по контракту

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Многолетний Петя

А контракт на сколько рублей? 30 тыс есть?
Просто если платить всем по 200к как обещают то годовой бюджет уйдет за 2 месяца.

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Антон piter

Уже третий раз этот коммент на VC про "годовой бюджет" за сегодня вижу. Считать вам бы там научиться, ребята... :)

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Электронный татарин

А ЦБ видимо снизит нормы резервирования для банков, чтобы через пару месяцев они массово не посыпались? Мне глубоко пофиг на банки, но у них есть клиенты.

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Армен Арзуманян

Грустно все это...

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Антон piter

Вам повестка не пришла что ли? Почему грустно?

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Армен Арзуманян

Мне нет. А вам?

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Виктория Рожкова

Пока предлагают, банки на это предложение кладут
Изменится ли ситуация? Вряд ли

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Пися Камушкин

Где-то офигел один Греф)))

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Антон piter

Ничего страшного. Ему просто еще раз разрешат дивы не выплачивать, чтобы покрыть убытки и всё...

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