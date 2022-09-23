Сенаторы предложили законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Статьи редакции
Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены.
- Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Если проект одобрят, участники «спецоперации» получат льготный период: размеры платежей либо уменьшат, либо участников временно освободят от выплат. Срок приостановления выплат будет определять заемщик.
- Кредиторы будут обязаны рассматривать требования заёмщиков в течение пяти дней. Если этого не произойдет по истечении десяти дней, льготный период установят автоматически — со дня подачи требования или с даты, которую указал в нём заёмщик.
- Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья (какие именно — не уточняется), обязательства по его собственным кредитам, а также займам его иждивенцев, будут прекращены — то есть не перейдут членам семьи. Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
- 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 22 сентября правительство заявило, что мобилизованные также смогут сохранить рабочие места.
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Простите людям ипотеку завтра с 25 млн армией будут уже в Берлине!
Отправьте сенаторов, депутатов, чинуш на фронт и завтра война закончится
Пожалуй, как бы странно это ни звучало, но на выборах буду голосовать за вас)
Каких выборах
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Как можно погибнуть, если потерь нет? Какой то фэк.
Неужели кто-то еще верит этой власти?
Скорость, с которой они одни обещания меняют на совершенно противоположное сокращаются невероятными темпами.
Сенаторы:
– «Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены», но лучше пусть ничего не меняется.
Но лучше пусть сенаторы сами идут воюют. Им то никаких кредитных каникул не требуется. Доходы такие, что за них можно и повоевать
Доходы такие что 5 тыс рублей штрафа за неявку в военкомат ничто. А вторая волна призыва неизвестно когда будет.
Ну понятно что у них имунитет
Там уже уголовка за не явку по новым законам если не путаю
Самый прикол с этими каникулами, если ты ими воспользовался, то на льготное рефинансирование можешь никогда не рассчитывать. А тут тебя прям специально на каникулы запе́хивают))
Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
Наверное пункт 7
Будешь должен, если вернешься, будешь должен.
Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек. Сначала говорили, что не будет мобилизации, затем сказали, что 300 тысяч забираем. А теперь Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек! Вот думайте теперь, что будет.
Ни где не было официальной инфы про 1.2 мил.
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Дичь
Ну пидарасы.... пидарасены!!!
Интересно, насколько вырастет количество кредитов теперь?
То, что оплатят кредит остащиеся женщины оставим за скобками
"размеры платежей либо уменьшат"
а им зп что ли выплачивать будут? откуда деньги брать?
Конечно будут, как по контракту
А контракт на сколько рублей? 30 тыс есть?
Просто если платить всем по 200к как обещают то годовой бюджет уйдет за 2 месяца.
Уже третий раз этот коммент на VC про "годовой бюджет" за сегодня вижу. Считать вам бы там научиться, ребята... :)
А ЦБ видимо снизит нормы резервирования для банков, чтобы через пару месяцев они массово не посыпались? Мне глубоко пофиг на банки, но у них есть клиенты.
Грустно все это...
Вам повестка не пришла что ли? Почему грустно?
Мне нет. А вам?
Пока предлагают, банки на это предложение кладут
Изменится ли ситуация? Вряд ли
Где-то офигел один Греф)))
Ничего страшного. Ему просто еще раз разрешат дивы не выплачивать, чтобы покрыть убытки и всё...