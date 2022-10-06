Поставщик Ozon подал два иска к маркетплейсу из-за разрыва договора о поставке оборудования Статьи редакции
Маркетплейс утверждает, что компания сама сообщила о невозможности поставок, а договор разорвали после трёх месяцев переговоров.
- ООО «Эквинокс Рус» — российская «дочка» литовской Equinox Europe, работающая в сфере оптимизации процессов логистики, 3 октября 2022 года подала в арбитражный суд Москвы два иска к Ozon, обнаружил «Коммерсантъ».
- В маркетплейсе подтвердили информацию об иске на 116 млн рублей. Второй иск, по данным картотеки суда, — на 29,5 млн рублей. Гендиректор «Эквинокс» Владимир Пензев заявил изданию, что компания планирует подать ещё две претензии, а общую сумму по четырём искам оценивает в €12 млн (около 715 млн рублей по курсу ЦБ).
- Equinox Europe больше десяти лет поставляет оборудование для фулфилмент-центров Ozon во многих регионах страны, пишет издание. По словам Пензева, после начала «спецоперации» Ozon разорвал с подрядчиком договоры на поставку уже готового к отправке оборудования.
- Маркетплейс же утверждает, что в конце февраля — начале марта получил от контрагента несколько писем о приостановке поставок из-за форс-мажора, вызванного «ухудшением геополитической ситуации». Копия одного из них есть у издания, в нём говорится, что невозможно организовать транспортировку оборудования со склада из Литвы.
- В 2022 году планировались очередные поставки оборудования, а также услуги по его монтажу и наладке, которые производят сотрудники Equinox Europe из Литвы, говорят в Ozon. Но с конца февраля «Эквинокс Рус» перестала поставлять оборудование, предусмотренное контрактом, поэтому Ozon после трёх месяцев переговоров решил расторгнуть договор с подрядчиком. Сейчас оборудование, по которому был внесен аванс, находится на складах в Литве.
- Пензев также говорит, что Ozon не заплатил подрядчику за поставленное и запущенное оборудование, его обслуживание, а также за доставку запчастей. Ozon — что компания так и не выполнила предусмотренную договорами работу по настройке и пуску оборудования, так как весь технический персонал вывезли из России.
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Притоплю за Equinox, т.к. одноимённый альбом у Жарра - один из самых любимых.
Шансов мало...
Есть очень много противоположных позиций судов где недружественность страны не может быть основанием для отказа в иске)
А что говорят самые высшие суды, или пока нет практики, не доходят до них?
Ну Верховного суда не видел, но видел как кассация по спору по интеллектуальным правам, там кассация признала незаконным отсылку на недружественность страны.
детский сад какой то,одна стороны утверждает что другая заявила о невозможности поставок,а другая подаёт в суд и утверждает обратное
Дебет с кредитом сведут, но Озон несёт убытки уже сейчас изза срыва планов. "форс мажор" у контрагента Озона, подозреваю, изза действий правительства Прибалтики.
Тут больше вопрос - какого фига простейшее оборудование Озону надо было заказывать в тех регионах, где отмывание бабла из РФ процветало? Может этот иск - подобное же отмывание?