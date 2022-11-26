Право
Длинный Данила

В США запретили продажу телеком-оборудования Huawei, ZTE и ещё трёх китайских компаний Статьи редакции

Власти считают, что они представляют угрозу национальной безопасности.

Фото Bloomberg
  • Федеральная комиссия по связи США опубликовала приказ, который запрещает на территории страны продажу оборудования, произведенного несколькими китайскими компаниями, пишет Bloomberg. В их числе — Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera.
  • Регулятор заявил, что продукты этих компаний несут риски, связанные надёжностью хранения данных и представляют угрозу национальной безопасности.
  • По данным Bloomberg, больше всего от запрета могут пострадать Dahua и Hikvision — их камеры часто устанавливали в государственных учреждениях. А некоторые службы, в том числе полиция, также широко используют портативные радиостанции Hytera.
  • В Hikvision заявили, что их оборудование «не представляют угрозу безопасности США, а для решения Федеральной комиссии по связи нет технических или юридических обоснований». Остальные компании никак не прокомментировали ситуацию..
  • 16 мая 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список и запретило китайскому производителю смартфонов закупать оборудование и программное обеспечение американских компаний без разрешения правительства США. В январе 2022 года в список добавили телекоммуникационную компанию China Unicom.

#новость #huawei #сша

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7 комментариев
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Условный коктейль
Dahua

А что я? Это они себя так назвали

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S8dAS

Думаете, дохуя берут на себя?

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Andre Macareno

Це зрада чи перемога?

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Московский ихтиандр

О-о-о...

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Копчик

Чем хуже, тем лучше

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lalka here.kek

Отлично. То есть рынок США закрыт, и можно вернуться в СНГ и РФ. Какая разница. Что там санкции, что там. А рис хочется, с рыбкой.

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Бублик

Честная конкуренция (тм)

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