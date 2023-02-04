«Авито» и другие инвесторы сервиса для поиска временных работников GigAnt подали групповой иск к его основателям Статьи редакции
Компания обвиняет его в необоснованных тратах, из-за которых растут убытки. Глава сервиса это отрицает и говорит, что все траты были согласованы.
- ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо «Авито») подал иск к гендиректору сервиса GigAnt Денису Решанову и совладельцу компании Михаилу Вальковскому, следует из картотеки арбитражных дел. «Авито» требует взыскать с них 168,8 млн рублей. Дело пока не принято к рассмотрению. Согласно исковому заявлению, с которым ознакомился «Ъ», истцами выступают также миноритарные владельцы GigAnt — Михаил Кучмент (владеет 6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
- GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на ивестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
- По мнению истцов, GigAnt заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров — в том числе, на разработку ИТ-продуктов подрядчиками, которые якобы аффилированы с ответчиками. Кроме того, они тратили средства компании в личных целях. В результате юрлицо сервиса ООО «Гигант» получило 168 млн рублей убытков — их и требует взыскать «Авито».
Как говорится в заявлении, приобретая долю в GigAnt, «Авито» рассчитывал, что «простой и технологичный сервис» позволит решить проблему организации «поиска быстрой подработки», а «в ближайшие пять лет будет построен бизнес, сравнимый с текущим бизнесом "Авито Работа"».
- По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2020 года выручка ООО «Гигант» составила 188,8 млн рублей, чистый убыток — 9,2 млн рублей. В 2021-м выручка выросла до 670,3 млн рублей, убыток — до 189,4 млн рублей. Данных за 2022 год в сервисе пока нет.
- В «Авито» заявили «Ъ», что постоянно проводят аудит активов в их инвестиционном портфеле. В комментарии Telegram-каналу Baza компания отметила, что обратила внимание на проблемы ещё в 2021 году и рассчитывала на досудебное решение, но это оказался «нерабочий сценарий».
- Решанов же утверждает, что все сделки, которые указаны в иске, были согласованы с советом директоров и обоснованы рабочими задачами, как и траты. Он предположил, что своим иском «менеджеры "Авито" хотят прикрыть собственные недоработки».
- В публикации на vc.ru он рассказал свою версию событий: по его словам, одна из причин конфликта в том, что изначально GigAnt был сервисом для поиска временных сотрудников, но в середине 2021 года произошёл дефицит кадров — из-за этого сервис предложил включить в бизнес и длинные смены, а сотрудников предоставлять на весь день, чтобы подстроиться под интересы рынка. «Авито» выступила против, и в итоге из-за этого и упала выручка.
Обновлено в 16:52. Михаил Кучмент, сооснователь Hoff, подтвердил подачу иска, рассказали vc.ru в «Авито».
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пусть попробуют написать в поддержку и приложат скан паспорта на фоне жопы
Сегодня день перекрёстных новостей? В топе висит публикация от главы GigAnt как авито отжимает у него стартап и вешает штраф на миллионы.
Я удивлен, как Комитет еще не удалил ту статью. Все таки комменты к статьям Тинькова или Яндекса тут регулярно закрывают от комментариев и держат принудительно в топе :)
В суде это называется встречный иск. Интересно почитать, как одни и те же факты обыгрываются обеими сторонами
Денис молодец.
Таврин, конечно, птица высокого полета (и вообще не факт что не подставной владелец), но широкая огласка может помочь.
Можно теперь на каждого специалиста яндекс директ в суд подавать
Основатель, привлекший 0,5 ярда начинает параллельно продавать курсы по бизнесу.
Т.е. Кучмен угрожает уголовкой. Российская классика в корпоративных спорах.
Не согласен? Сразу из гранатомёта.
Рашн бизнес!
Это не траты, это инвестиции. Хорошее настроение помогает делать бизнес
Когда мое барахло купят?
А чем инвесторы думают, типа основатель продал бизнес и будет похать на дядю, не пытаясь кэшироваться?
То что GigAnt это скам было понятно изначально, т.к. фаундеры вообще не бум-бум в рынке массового найма. Они просто нашли лохов вроде Авито и тупо их доят. Правильно делают!