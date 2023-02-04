В рамках своей бизнес-деятельности я впервые сталкиваюсь с такой откровенной недобросовестностью, как со стороны основателей GigAnt. Им удалось привлечь хорошие инвестиции в свой проект. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы развивать высокий ИТ-потенциал бизнеса, закрепляться на HR-рынке и честно зарабатывать еще больше, грамотно используя привлеченные инвестиции, Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли.

Кроме того, мы зафиксировали у компании «Гигант» большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые нам также важно вернуть в инвестиционный актив.

Неприятно поражает тот факт, что люди не ограничиваются недобросовестным поведением в делах, а ещё и создают бизнес-сообщество, привлекая в него доверчивую аудиторию. Этим людям продают курсы и якобы обучают предпринимательству на примере истории успеха, достигнутого нечестным путем.

Я достаточно давно в бизнесе и вижу, что сейчас в России только набирает значимость институт деловой репутации. Ранее многие инвесторы «прощали» недобросовестным партнерам поступки, связанные с потерей денег. Сейчас же все больше исков и разбирательств, нацеленных на установление справедливости и возмещение убытков. Признание арбитражным судом вины влечёт не только финансовые компенсации со стороны ответчиков, но и уничтожает их репутацию в деловом мире. После таких поступков в их проекты не будут инвестировать.

Компетентные органы будут определять степень ответственности основателей GigAnt, но для меня вывод очевиден.