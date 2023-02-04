Право
Страшный парфюмер

«Авито» и другие инвесторы сервиса для поиска временных работников GigAnt подали групповой иск к его основателям Статьи редакции

Компания обвиняет его в необоснованных тратах, из-за которых растут убытки. Глава сервиса это отрицает и говорит, что все траты были согласованы.

  • ООО «КЕХ еКоммерц» (головное юрлицо «Авито») подал иск к гендиректору сервиса GigAnt Денису Решанову и совладельцу компании Михаилу Вальковскому, следует из картотеки арбитражных дел. «Авито» требует взыскать с них 168,8 млн рублей. Дело пока не принято к рассмотрению. Согласно исковому заявлению, с которым ознакомился «Ъ», истцами выступают также миноритарные владельцы GigAnt — Михаил Кучмент (владеет 6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
  • GigAnt помогает ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания и другому бизнесу привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на ивестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
  • По мнению истцов, GigAnt заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров — в том числе, на разработку ИТ-продуктов подрядчиками, которые якобы аффилированы с ответчиками. Кроме того, они тратили средства компании в личных целях. В результате юрлицо сервиса ООО «Гигант» получило 168 млн рублей убытков — их и требует взыскать «Авито».

  • Как говорится в заявлении, приобретая долю в GigAnt, «Авито» рассчитывал, что «простой и технологичный сервис» позволит решить проблему организации «поиска быстрой подработки», а «в ближайшие пять лет будет построен бизнес, сравнимый с текущим бизнесом "Авито Работа"».

  • По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2020 года выручка ООО «Гигант» составила 188,8 млн рублей, чистый убыток — 9,2 млн рублей. В 2021-м выручка выросла до 670,3 млн рублей, убыток — до 189,4 млн рублей. Данных за 2022 год в сервисе пока нет.
  • В «Авито» заявили «Ъ», что постоянно проводят аудит активов в их инвестиционном портфеле. В комментарии Telegram-каналу Baza компания отметила, что обратила внимание на проблемы ещё в 2021 году и рассчитывала на досудебное решение, но это оказался «нерабочий сценарий».

Конечно, крайне редко, но бывает, что некоторые модели не отвечают заявленным параметрам, прогнозам и эффективности, в результате чего могут быть признаны ошибкой. Данный кейс — это именно такая ошибка, отягощенная нарушением финансовой дисциплины.

«Авито»
  • Решанов же утверждает, что все сделки, которые указаны в иске, были согласованы с советом директоров и обоснованы рабочими задачами, как и траты. Он предположил, что своим иском «менеджеры "Авито" хотят прикрыть собственные недоработки».
  • В публикации на vc.ru он рассказал свою версию событий: по его словам, одна из причин конфликта в том, что изначально GigAnt был сервисом для поиска временных сотрудников, но в середине 2021 года произошёл дефицит кадров — из-за этого сервис предложил включить в бизнес и длинные смены, а сотрудников предоставлять на весь день, чтобы подстроиться под интересы рынка. «Авито» выступила против, и в итоге из-за этого и упала выручка.

Обновлено в 16:52. Михаил Кучмент, сооснователь Hoff, подтвердил подачу иска, рассказали vc.ru в «Авито».

В рамках своей бизнес-деятельности я впервые сталкиваюсь с такой откровенной недобросовестностью, как со стороны основателей GigAnt. Им удалось привлечь хорошие инвестиции в свой проект. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы развивать высокий ИТ-потенциал бизнеса, закрепляться на HR-рынке и честно зарабатывать еще больше, грамотно используя привлеченные инвестиции, Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли.

Кроме того, мы зафиксировали у компании «Гигант» большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые нам также важно вернуть в инвестиционный актив.

Неприятно поражает тот факт, что люди не ограничиваются недобросовестным поведением в делах, а ещё и создают бизнес-сообщество, привлекая в него доверчивую аудиторию. Этим людям продают курсы и якобы обучают предпринимательству на примере истории успеха, достигнутого нечестным путем.

Я достаточно давно в бизнесе и вижу, что сейчас в России только набирает значимость институт деловой репутации. Ранее многие инвесторы «прощали» недобросовестным партнерам поступки, связанные с потерей денег. Сейчас же все больше исков и разбирательств, нацеленных на установление справедливости и возмещение убытков. Признание арбитражным судом вины влечёт не только финансовые компенсации со стороны ответчиков, но и уничтожает их репутацию в деловом мире. После таких поступков в их проекты не будут инвестировать.

Компетентные органы будут определять степень ответственности основателей GigAnt, но для меня вывод очевиден.

Михаил Кучмент, сооснователь Hoff

#новость #авито

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14 комментариев
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 Андрей Ионов

пусть попробуют написать в поддержку и приложат скан паспорта на фоне жопы

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Вадим Д.

Сегодня день перекрёстных новостей? В топе висит публикация от главы GigAnt как авито отжимает у него стартап и вешает штраф на миллионы.

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Невкусно и грустно

Я удивлен, как Комитет еще не удалил ту статью. Все таки комменты к статьям Тинькова или Яндекса тут регулярно закрывают от комментариев и держат принудительно в топе :)

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Ksyu Solovey

В суде это называется встречный иск. Интересно почитать, как одни и те же факты обыгрываются обеими сторонами

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Александр А.

Денис молодец.

Таврин, конечно, птица высокого полета (и вообще не факт что не подставной владелец), но широкая огласка может помочь.

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Игрок

Можно теперь на каждого специалиста яндекс директ в суд подавать

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Alexander Rifler

Основатель, привлекший 0,5 ярда начинает параллельно продавать курсы по бизнесу.

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Александр А.

Т.е. Кучмен угрожает уголовкой. Российская классика в корпоративных спорах.

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Похер

Не согласен? Сразу из гранатомёта.
Рашн бизнес!

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D.
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Торт Скряба

Это не траты, это инвестиции. Хорошее настроение помогает делать бизнес

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Энтони Лавджой

Когда мое барахло купят?

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Торт Скряба

А чем инвесторы думают, типа основатель продал бизнес и будет похать на дядю, не пытаясь кэшироваться?

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Торт Скряба

То что GigAnt это скам было понятно изначально, т.к. фаундеры вообще не бум-бум в рынке массового найма. Они просто нашли лохов вроде Авито и тупо их доят. Правильно делают!

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