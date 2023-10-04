ФСБ предложила обязать интернет-сервисы делиться данными о геолокации пользователей Статьи редакции
А также платёжными сведениями.
- Проект постановления правительства опубликован в базе проектов нормативных правовых актов. В нём ФСБ призвала расширить перечень данных, которые хранят организаторы распространения информации (ОРИ), и дополнить его «средствами платежа». Ведомство предложило также обеспечить доступ к «электронному мониторингу геолокации».
- По словам ФСБ, «отсутствие нормативно закреплённой обязанности <...> формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности и негативно сказывается на обеспечении безопасности России». Поправки, в свою очередь, «отвечают интересам общества и государства».
- В сводном отчёте по проекту говорится, что ОРИ и так хранят сведения о геолокации пользователей и «средствах производимых ими платежей». Это значит, что изменения не потребуют от них дополнительных затрат на техническое оснащение. В Ассоциации больших данных («Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф», «Ростелеком» и другие) отмечают, что «формулировки "мониторинг геолокации" и "средства платежа"» расплывчатые, поэтому расходы на инфраструктуру могут быть «потенциально серьёзными».
- В реестре ОРИ зарегистрировано более 200 платформ — это сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter, Qiwi, «Пикабу» и другие. С 2018 года они по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов, отвечающих за безопасность и оперативно-розыскную деятельность.
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Ну почему, блядь, у нас все так через жопу? Почему всякие солдафоны, сидящие на подсосе бюджета, так легко попирают наши свободы?
Ещё и вся оплата реализации стукач-фич ляжет на потребителя. Плати +50 руб, чтобы слить свои данные в ФСБ.
Потому что могут. Нет ни оппозиции, ни соблюдения законов, ни альтернативной прессы. Условно, тебе говорят, что мирный митинг по поводу повышения налогов провести нельзя из-за короновирусных ограничений,, а потом демонстративно проводят концерт с толпой людей, нагнанных принудительно. Набрали две палаты законодательные статистов, которые единогласно выражают одобрямс всему.
Как в какой-нибудь Кущевке, где банда делала что хотела, судьи и менты все были куплены, кто ерепенится, тот огребает. И ничего ты не сделаешь. Тут такой же стиль управления, на кону просто триллионы, которыми они распоряжаются давно по своему усмотрению. Такие ресурсы просто так они не оставят.
Добавил бы: Солдафоны, доведшие страну до полной жопы.
добро
Швабоду попугаям! ШВАБОДУ!
Сказать почему? )))) Да ты и сам прекрасно знаешь.
Чип каждому и всё. И отмечаться в ближайшем отделе контроля трижды в день. Ну и по 2 чекиста на гражданина тоже неплохо бы закрепить.
И почему просто предложили? Что за беззубость?! Требовать надо!
А то россияне сами о себе позаботиться не могут, не то что о безопасности России!
Да здравствует принудительная забота!
Ну кто бы ещё так заботился о нас?! 🤗
https://youtu.be/qVkQif8opaA?si=5bRGX60bDJMJMYmj&t=100
комментатор, вы перегрелись передохните, протрезвейте
Как не сдерживал себя - все равно не сдержался, влепил тебе лайк.
Ебать ты долбоеб.
Предвижу в комментах через часик:
- в США правительство давно следит за геолокацией граждан.
- да кому вы нужны, это для единичных, особых случаев.
Вы забыли "мне скрывать нечего, так безопаснее будет, детишек пропавших будут находить"
Вообщем то гайки везде подкручивают, с этим спорить глупо. Где-то быстрее, где-то медленнее. Как вариант переехать в Африку.
в США сим-карты продают без удостоверения личности, есличо.
как и на Украине
Как легко мы все проглатываем. 🤦
матушка, неужели мы это проглотим
Ну так, проглатывали все и это проглотим)
Сходи на митинг.
Кстати говорят Насральному скучно в шизо, компанию ищет.
А почему обычные граждане, которые не занимаются криминалом и нелегальщиной так взрываются? Какая вам-то разница, живите своей жизнью, вряд ли кому-то это будет интересно, пока вы не переходите черту закона
О, говноеды терпильные подъехали, любители анальных зондов.
Во-первых, это буду оплачивать я как конечный потребитель.
Во-вторых, личные данные постоянно утекают. Может я к любовнице пиццу заказывал, или на такси в рабочее время катался по своим делам. Не очень хочется, чтобы это все стало явным.
В-третьих, я могу оказаться в списке подозреваемых по какому-то делу просто по факту нахождения рядом по геолокации. Вы в курсе вообще, как часто подозреваемым оказывается тот, кто звонил в полицию?
А почему бы тебе, обычному гражданину, не пойти на 3 буквы и там не жить своей обычной жизнью, раз уж так нравится.
Раз за обычными гражданами слежка, значит и у обычных граждан должна быть возможность следить за всякими "слугами народа", тем более их меньше, а значит это дешевле + снизит коррупцию. Общественный договор (Руссо) давно нарушен и потакать дальнейшему закручиванию гаек не стоит.
скамеры, наверное эти колл центры по обзвону населения и организуют
Тут нет обычных граждан! Одни преступники и мамкины рецидивисты.
Потому что коррупция и использование служебного положения в личных целях цветет и пахнет.
Может потому, что в России обычные граждане, которые не занимаются криминалом и нелегальщиной, почему-то всё равно сидят в тюрьме?
Это супер, спасибо президенту Путину за его любовь к стране и дальновидность в управлении. Надеюсь это все скоро закончится.
Ядерным ударом по Сибири?
Да, скоро, через 12-13 лет.
А потом на голубом вертолете прилетят либерал демократы, президентом изберут селфмейд предпринимателя.
И все будут танцевать и радоваться!
Власть пидорасов. Пуйло мразь
Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности
Это на после выборов перезидента
Выборов Путина.
Естественно, все это проглотят как всегда, у русского народа терпение безгранично, я все чаще отказываюсь от "государственных" площадок (вк, яндекс и тд), не хочу пользоваться этими помойками и "помогать" им
Ну тогда и вход в интернет по паспорту должен быть, недоработочка.
Он и так по паспорту опосредованно
Ну, скажем так, по факту, он и так по паспорту.
Ой, пусть ещё заставят пририсовывать к комментам флаг страны!
Утилизируют Россиян : война не понятная , репрессии, ограничения, не контролируемая миграция. Точнее её кто то очень хорошо организовал. Читал одно пророчество : когда русские дернуться , но уже поздно будет. Хреновое пророчество.
Хохол?
У меня есть другая, более рабочая идея. Уравнять кол-во обычных людей с силовиками. Т.е. условно 70 млн россиян будут содержать 70 млн силовиков. При этом силовики будут жить в каждой семье и следить за каждым шагом каждого.
Это тогда работать надо будет им. Они всё делают, чтобы ж*пу из кабинета не поднимать. Ну так, чисто скрутить съездить для разминки.
Мягко говоря все эти проекты ведут просто к одному дашборду: видно где ты, когда ты, с кем ты... Упрощение интерфейса.
Скоро перед тем, как выйти в интернеты, каждый должен будет добровольно в принудительном порядке воспользоваться терморектальным криптоанализатором. Эти данные ФСБ, конечно, особо и не нужны будут, но так, чисто по приколу, почему бы и нет.
Неплохой аппетит у службы. Может сделаем проще - напишем на своих дверях квартир ФИО, место работы и дату рождения? Ах да, и номер банковской карты ☝️
Понеслась эпоха пейджеров🤣
Нейрочипы полковника Маска спасут отцов расеянской дерьмократии.))
Вы просто словарик ФСБ не знаете:
- предложило = делайте, иначе пожалеете
- делиться = сливать, доносить
- сотрудничать = быть осведомителем
А чё истерику то развели? В случае преступления и так все обязаны предоставить все данные, так во всем мире. Просто теперь это оформлено постановлением.
У нас как всегда, какой нибудь долбоеб не понял, что произошло, написал свое некомпетентное, истеричное мнение, остальные как стадо баранов заблеяли в унисон.
В ваших сранных демократиях пожестче законы.
П.с. ща как всегда, стадо баранов начнет дружно минусить, ибо негоже тут выступать против стада.
против свобод пошел!!! Против демократии! Ату его ату.
Сейчас тебе напихают полную панамку.
Все обязаны во всем мире. Иди уроки учи, мамка ругать будет.
Читай внимательно. Не в случае преступления. А всегда. Постоянно.
Вообще по факту, то, что это теперь официально заявили, вообще не значит, что этого не было раньше
Гы, одни "средства платежа" чего стоят.
Пока "занавес не упал", при хранении таких данных нужна была сертификация PCI DSS + соответствующая обвзка из инфры, кода и людей. Как сейчас - ХЗ, но даже если сертификат "импортозаместят" каким-то ГОСТом, вряд ли он будет мягче.
Хана мелким магазинчикам, однозначно
Чё ты несёшь? Нахрена это мелким магазинам, у них все на стороне. Это актуально только магазинам с большим оборотом, что уже исключает понятие мелкий магазинчик.
АХАХАХАХА совсем поехали тут все
Зачем такие мучения? Народ волнуется. Надо просто сделать все сервисы государственными, и тогда такой проблемы не будет.
Будьте нашим генеральным секретарём, товарищ!
Блестяще, тащмайор!
Пффф шо за че*** лучше впн буду всегда использовать
впн приложения запретят скоро в ап стор и плей маркет
Одобряем подобные новости 😅
Спросили бы где, я бы и так сказал
Блестяще!
Большой Брат видит тебя, слышит, знает, где ты был и за что заплатил)))
вообще уже блть работать не хотят, всё им дай и принеси
Звучит как - желаем счастья в личной и семейной жизни.
А вообще, ощущение такое, что вся эта череда таких законов из-за того, что HTTPS оказался so hard
Для этого ввели отечественные сертификаты.
а что происходит…
А ассоциация что-то предпримет, что в законе были нормальные формулировки? Например, баннер на главной, чтобы граждане писали письма в правительство и контору?
Или через n-лет снова будем читать послания бизнесменов из «других» происхождений?
Будь проклята Павловская реформа. Как гробанули народ в своë время, почуяли свою безнаказанность, так теперь не сгонишь с нашей шеи...
Бот. Первый коммент. Дата выпуска - сегодняшняя.
"С нашей шеи"! ))
В Москве с 16 миллионами пиплов бесперспективная затея, замкадышам да, потеряться сложнее.
ГОЙДА ЗА ГОЙДОЙ 🥳
Ну для начала данные о нашей локации давно уже все известны, и у этих сервисов они уже есть. И они их хранят и так. И если нужно их найдут. Просто нужно тратить деньги на обработку этих данных. А вот этого сервисы не хотят делать.