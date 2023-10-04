Право
Полина Лааксо

ФСБ предложила обязать интернет-сервисы делиться данными о геолокации пользователей Статьи редакции

А также платёжными сведениями.

  • Проект постановления правительства опубликован в базе проектов нормативных правовых актов. В нём ФСБ призвала расширить перечень данных, которые хранят организаторы распространения информации (ОРИ), и дополнить его «средствами платежа». Ведомство предложило также обеспечить доступ к «электронному мониторингу геолокации».
  • По словам ФСБ, «отсутствие нормативно закреплённой обязанности <...> формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности и негативно сказывается на обеспечении безопасности России». Поправки, в свою очередь, «отвечают интересам общества и государства».
  • В сводном отчёте по проекту говорится, что ОРИ и так хранят сведения о геолокации пользователей и «средствах производимых ими платежей». Это значит, что изменения не потребуют от них дополнительных затрат на техническое оснащение. В Ассоциации больших данных («Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф», «Ростелеком» и другие) отмечают, что «формулировки "мониторинг геолокации" и "средства платежа"» расплывчатые, поэтому расходы на инфраструктуру могут быть «потенциально серьёзными».
  • В реестре ОРИ зарегистрировано более 200 платформ — это сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter, Qiwi, «Пикабу» и другие. С 2018 года они по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов, отвечающих за безопасность и оперативно-розыскную деятельность.
Источник: «РИА Новости»

#новость #фсб

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122 комментария
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 Zamir Saidov

Ну почему, блядь, у нас все так через жопу? Почему всякие солдафоны, сидящие на подсосе бюджета, так легко попирают наши свободы?
Ещё и вся оплата реализации стукач-фич ляжет на потребителя. Плати +50 руб, чтобы слить свои данные в ФСБ.

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Иван Помидоров

Потому что могут. Нет ни оппозиции, ни соблюдения законов, ни альтернативной прессы. Условно, тебе говорят, что мирный митинг по поводу повышения налогов провести нельзя из-за короновирусных ограничений,, а потом демонстративно проводят концерт с толпой людей, нагнанных принудительно. Набрали две палаты законодательные статистов, которые единогласно выражают одобрямс всему.
Как в какой-нибудь Кущевке, где банда делала что хотела, судьи и менты все были куплены, кто ерепенится, тот огребает. И ничего ты не сделаешь. Тут такой же стиль управления, на кону просто триллионы, которыми они распоряжаются давно по своему усмотрению. Такие ресурсы просто так они не оставят.

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3 комментария
Вадимов Вадим

Добавил бы: Солдафоны, доведшие страну до полной жопы.

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18 комментариев
Тарас Перещук

добро

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3 комментария
Док

Швабоду попугаям! ШВАБОДУ!

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дед Мазай и капибары

Сказать почему? )))) Да ты и сам прекрасно знаешь.

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1 комментарий
Вадим Д.

Чип каждому и всё. И отмечаться в ближайшем отделе контроля трижды в день. Ну и по 2 чекиста на гражданина тоже неплохо бы закрепить.

И почему просто предложили? Что за беззубость?! Требовать надо!
А то россияне сами о себе позаботиться не могут, не то что о безопасности России!

Да здравствует принудительная забота!

Ну кто бы ещё так заботился о нас?! 🤗

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Сергей Коновалов
Ну и по 2 чекиста на гражданина тоже неплохо бы закрепить.

https://youtu.be/qVkQif8opaA?si=5bRGX60bDJMJMYmj&t=100

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1 комментарий
Тарас Перещук

комментатор, вы перегрелись передохните, протрезвейте

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1 комментарий
дед Мазай и капибары

Как не сдерживал себя - все равно не сдержался, влепил тебе лайк.

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Geo

Ебать ты долбоеб.

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Максим Неплох

Предвижу в комментах через часик:

- в США правительство давно следит за геолокацией граждан.
- да кому вы нужны, это для единичных, особых случаев.

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Pavel Loginov

Вы забыли "мне скрывать нечего, так безопаснее будет, детишек пропавших будут находить"

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1 комментарий
Dee

Вообщем то гайки везде подкручивают, с этим спорить глупо. Где-то быстрее, где-то медленнее. Как вариант переехать в Африку.

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3 комментария
Peter Volkov

в США сим-карты продают без удостоверения личности, есличо.
как и на Украине

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Артем Якимов

Как легко мы все проглатываем. 🤦

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Посторонним В

матушка, неужели мы это проглотим

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1 комментарий
Polizist

Ну так, проглатывали все и это проглотим)

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Geo

Сходи на митинг.
Кстати говорят Насральному скучно в шизо, компанию ищет.

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1 комментарий
Artorias the Abyss Walker

А почему обычные граждане, которые не занимаются криминалом и нелегальщиной так взрываются? Какая вам-то разница, живите своей жизнью, вряд ли кому-то это будет интересно, пока вы не переходите черту закона

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Carnivora

О, говноеды терпильные подъехали, любители анальных зондов.

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Фамилия Имя

Во-первых, это буду оплачивать я как конечный потребитель.
Во-вторых, личные данные постоянно утекают. Может я к любовнице пиццу заказывал, или на такси в рабочее время катался по своим делам. Не очень хочется, чтобы это все стало явным.
В-третьих, я могу оказаться в списке подозреваемых по какому-то делу просто по факту нахождения рядом по геолокации. Вы в курсе вообще, как часто подозреваемым оказывается тот, кто звонил в полицию?

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2 комментария
Артем

А почему бы тебе, обычному гражданину, не пойти на 3 буквы и там не жить своей обычной жизнью, раз уж так нравится.

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Pavel

Раз за обычными гражданами слежка, значит и у обычных граждан должна быть возможность следить за всякими "слугами народа", тем более их меньше, а значит это дешевле + снизит коррупцию. Общественный договор (Руссо) давно нарушен и потакать дальнейшему закручиванию гаек не стоит.

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1 комментарий
Тарас Перещук

скамеры, наверное эти колл центры по обзвону населения и организуют

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Совет безопасности

Тут нет обычных граждан! Одни преступники и мамкины рецидивисты.

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Tanur

Потому что коррупция и использование служебного положения в личных целях цветет и пахнет.

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Gorbun iz Notr Dama
А почему обычные граждане, которые не занимаются криминалом и нелегальщиной так взрываются?

Может потому, что в России обычные граждане, которые не занимаются криминалом и нелегальщиной, почему-то всё равно сидят в тюрьме?

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Andrey

Это супер, спасибо президенту Путину за его любовь к стране и дальновидность в управлении. Надеюсь это все скоро закончится.

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Артем Иванов

Ядерным ударом по Сибири?

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2 комментария
Ware Wow

Да, скоро, через 12-13 лет.
А потом на голубом вертолете прилетят либерал демократы, президентом изберут селфмейд предпринимателя.
И все будут танцевать и радоваться!

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1 комментарий
Энтони Лавджой

Власть пидорасов. Пуйло мразь

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shuz

Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности

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Случайные фотографии

Это на после выборов перезидента

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Ware Wow

Выборов Путина.

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Mira Arskaya

Естественно, все это проглотят как всегда, у русского народа терпение безгранично, я все чаще отказываюсь от "государственных" площадок (вк, яндекс и тд), не хочу пользоваться этими помойками и "помогать" им

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Вася Пражкин

Ну тогда и вход в интернет по паспорту должен быть, недоработочка.

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Серж

Он и так по паспорту опосредованно

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Слегка Придурковатый

Ну, скажем так, по факту, он и так по паспорту.

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3 комментария
nochnoy.ru

Ой, пусть ещё заставят пририсовывать к комментам флаг страны!

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1 комментарий
Петров Иванов

Утилизируют Россиян : война не понятная , репрессии, ограничения, не контролируемая миграция. Точнее её кто то очень хорошо организовал. Читал одно пророчество : когда русские дернуться , но уже поздно будет. Хреновое пророчество.

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Geo

Хохол?

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Дмитрий

У меня есть другая, более рабочая идея. Уравнять кол-во обычных людей с силовиками. Т.е. условно 70 млн россиян будут содержать 70 млн силовиков. При этом силовики будут жить в каждой семье и следить за каждым шагом каждого.

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Dmitry Voloshin

Это тогда работать надо будет им. Они всё делают, чтобы ж*пу из кабинета не поднимать. Ну так, чисто скрутить съездить для разминки.

Мягко говоря все эти проекты ведут просто к одному дашборду: видно где ты, когда ты, с кем ты... Упрощение интерфейса.

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Слегка Придурковатый

Скоро перед тем, как выйти в интернеты, каждый должен будет добровольно в принудительном порядке воспользоваться терморектальным криптоанализатором. Эти данные ФСБ, конечно, особо и не нужны будут, но так, чисто по приколу, почему бы и нет.

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Echo

Неплохой аппетит у службы. Может сделаем проще - напишем на своих дверях квартир ФИО, место работы и дату рождения? Ах да, и номер банковской карты ☝️

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Кристина Полещукова

Понеслась эпоха пейджеров🤣

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Богдан В.

Нейрочипы полковника Маска спасут отцов расеянской дерьмократии.))

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Jakob K

Вы просто словарик ФСБ не знаете:
- предложило = делайте, иначе пожалеете
- делиться = сливать, доносить
- сотрудничать = быть осведомителем

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Geo

А чё истерику то развели? В случае преступления и так все обязаны предоставить все данные, так во всем мире. Просто теперь это оформлено постановлением.
У нас как всегда, какой нибудь долбоеб не понял, что произошло, написал свое некомпетентное, истеричное мнение, остальные как стадо баранов заблеяли в унисон.
В ваших сранных демократиях пожестче законы.
П.с. ща как всегда, стадо баранов начнет дружно минусить, ибо негоже тут выступать против стада.

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Кузя

против свобод пошел!!! Против демократии! Ату его ату.

Сейчас тебе напихают полную панамку.

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2 комментария
Garmonbon

Все обязаны во всем мире. Иди уроки учи, мамка ругать будет.

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Tanur

Читай внимательно. Не в случае преступления. А всегда. Постоянно.

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Марина Крылова

Вообще по факту, то, что это теперь официально заявили, вообще не значит, что этого не было раньше

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Konstantin Feoktistov

Гы, одни "средства платежа" чего стоят.
Пока "занавес не упал", при хранении таких данных нужна была сертификация PCI DSS + соответствующая обвзка из инфры, кода и людей. Как сейчас - ХЗ, но даже если сертификат "импортозаместят" каким-то ГОСТом, вряд ли он будет мягче.
Хана мелким магазинчикам, однозначно

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Geo

Чё ты несёшь? Нахрена это мелким магазинам, у них все на стороне. Это актуально только магазинам с большим оборотом, что уже исключает понятие мелкий магазинчик.

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Султанов Андрей

АХАХАХАХА совсем поехали тут все

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Wittgenstein

Зачем такие мучения? Народ волнуется. Надо просто сделать все сервисы государственными, и тогда такой проблемы не будет.

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Мистер Твистер

Будьте нашим генеральным секретарём, товарищ!

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Alexey

Блестяще, тащмайор!

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Posolo

Пффф шо за че*** лучше впн буду всегда использовать

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Олег Солдатенко

впн приложения запретят скоро в ап стор и плей маркет

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Игрушка отчима

Одобряем подобные новости 😅

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Алеоп

Спросили бы где, я бы и так сказал

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Mikhail Torchinsky

Блестяще!

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Виктория Никанорова

Большой Брат видит тебя, слышит, знает, где ты был и за что заплатил)))

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неформат

вообще уже блть работать не хотят, всё им дай и принеси

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Иван
Поправки, в свою очередь, «отвечают интересам общества и государства».

Звучит как - желаем счастья в личной и семейной жизни.

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Иван

А вообще, ощущение такое, что вся эта череда таких законов из-за того, что HTTPS оказался so hard

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Alex R

Для этого ввели отечественные сертификаты.

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Олег Солдатенко

а что происходит…

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Иван
В Ассоциации больших данных («Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф», «Ростелеком» и другие) отмечают, что «формулировки "мониторинг геолокации" и "средства платежа"»

А ассоциация что-то предпримет, что в законе были нормальные формулировки? Например, баннер на главной, чтобы граждане писали письма в правительство и контору?

Или через n-лет снова будем читать послания бизнесменов из «других» происхождений?

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ummprsla

Будь проклята Павловская реформа. Как гробанули народ в своë время, почуяли свою безнаказанность, так теперь не сгонишь с нашей шеи...

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nochnoy.ru

Бот. Первый коммент. Дата выпуска - сегодняшняя.
"С нашей шеи"! ))

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Fred Han

В Москве с 16 миллионами пиплов бесперспективная затея, замкадышам да, потеряться сложнее.

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Мистер Блондин

ГОЙДА ЗА ГОЙДОЙ 🥳

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Станислав

Ну для начала данные о нашей локации давно уже все известны, и у этих сервисов они уже есть. И они их хранят и так. И если нужно их найдут. Просто нужно тратить деньги на обработку этих данных. А вот этого сервисы не хотят делать.

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119 комментариев
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