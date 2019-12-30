ФАС возбудила дело против Booking.com из-за требования от российских гостиниц гарантии лучшей цены

В ноябре антимонопольная служба обязала сервис исключить это положение из соглашений, но Booking.com не сделал этого.

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27 декабря 2019 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении «Закона о защите конкуренции» против сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Сервис навязывает российским гостиницам обязательное соглашение, по которому они не могут сдавать номера на других сервисах и на своих сайтах по более низким ценам, чем на Booking.com, объяснили в ФАС.

Сервис занимает на рынке доминирующее положение, а невыгодные условия договора могут привести к ущемлению интересов гостиниц и ограничению конкуренции, считают в ФАС. На момент написания заметки в Booking.com не ответили на запрос vc.ru.