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Лиана Липанова
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ФАС возбудила дело против Booking.com из-за требования от российских гостиниц гарантии лучшей цены Материал редакции

В ноябре антимонопольная служба обязала сервис исключить это положение из соглашений, но Booking.com не сделал этого.

37 комментариев
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27 декабря 2019 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении «Закона о защите конкуренции» против сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Сервис навязывает российским гостиницам обязательное соглашение, по которому они не могут сдавать номера на других сервисах и на своих сайтах по более низким ценам, чем на Booking.com, объяснили в ФАС.

Сервис занимает на рынке доминирующее положение, а невыгодные условия договора могут привести к ущемлению интересов гостиниц и ограничению конкуренции, считают в ФАС. На момент написания заметки в Booking.com не ответили на запрос vc.ru.

В ноябре ведомство уже обязало сервис в течение месяца исключить это условие из соглашений. Однако компания не выполнила требование, рассказали в антимонопольной службе. Тогда в Booking.com заявили, что партнёры агрегатора сами устанавливают цены на номера.

#новость #bookingcom #фас

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37 комментариев
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Boris Kuvandikov

0

Что-то непонятно, если тебе не нравятся условия букинга, не подписывай договор, и все, иди к конкурентам. Или так, это не работает?

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Роман Терентьев

Boris
15

Заработаю сейчас кучу минусов, но.. вы, наверно, не очень понимаете суть монополии...

Ответить

Люц Шнайдер

Boris
5

Ну да, не нравятся условия выдачи Яндекса, делай сайт для Rambler. 

Ответить

Роман Терентьев

Boris
4

Это из серии "если не нравятся условия X, не подписывай договор"

Подставь в Х:
- Яндекс
- ЖКХ
- Московское Метро
и тп.

Ваша идеология работает только там, где есть адекватная альтернатива. Например - мобильная связь.

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Ware Wow

Роман
–1

Если Букинг в РФ монополия то я балерина.

Данное условие договора это просто здравый смысл и защита от паразитов, не более. 

В малом бизнесе есть много тех, кто вообще не понимает как рынок функционирует, когда у них спрашиваешь про оптовую цену, они говорят "да накручивайте сверху нашей цены сколько хотите" ))) Вот для таких это правило и прописано.

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Denis Kiselev

Ware
2

У букинга - "монопольная доля", то есть доля рынка, попадающая под антимонопольное регулирование (35% наверное в данном случае). 

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Egoro Bu

Denis
0

"Наверное". Как эту долю посчитать и какие границы у рынка?

Ответить

Denis Kiselev

Egoro
0

Общее количество интернет бронирований из росии в соотношении с количеством бронирований букинга? В общем, методика понятна. Для применения антимонопольного регулирования нужно превышение доли участника некоего законодательного порога. В данном случае он, скорее всего -35%. На других рынках он другой (у финансов - 10%)

Ответить

Egoro Bu

Denis
0

Из России или в России?

Ответить

Роман Терентьев

Ware
0

Ну, если в разрезе России - пожалуй, соглашусь. Хотя.. не знаю фицр, но, полагаю, что огромная доля иностранцев юзают и рф ативно.

Ответить

Denis Kiselev

Роман
0

И то - там - олигополия (естественная), и она тоже должна регулироваться. Пример - отмена оплаты за входящие или отмена внутреннего роуминга. 

Ответить

Denis Kiselev

Boris
1

У букинга слишком большая доля рынка, чтобы его игнорировать - и он в результате попадает под антимонопольное регулирование

Ответить

Ware Wow

Boris
0

В мире давно социалисты у власти, в худшей коннотации.

Причем они в принципе не понимают, что модель Букинга на этом строится, что они не могут продавать дороже (дороже розничной цены), чем сам отель, иначе это попросту обман клиента, плюс Букинг станет насосом бесплатного трафика для отелей.

Ответить

Perfect Space

Ware
0

Букинг получает комиссию от отелей за приведённых клиентов, это раз,
И два речь не о том, что букинг будет дороже, а о том, что по договору даже сами отели не могут ставить цену ниже или равной букингу

Ответить

Mikhail Golovanov

4

Сегодня фас требует изменить условия договора, а завтра потребует перечислять ей 20% от прибыли.

Хм, а ФАС не смущает, что она одна регулирует антимонопольную деятельность? Т.е. ФАС - монополист в антимонопольной сфере.

Ответить

Denis Kiselev

Mikhail
3

Вас не смущает, что у нас одна государственная дума принимает законы? Думаете, 5-6 на миллионник будет норм?

Ответить

Mikhail Golovanov

Denis
1

Смущает. Иногда мне хочется, чтобы в одном городе существовало несколько государств с совершенно разными законами. И можно было спокойно перемещаться между ними в течение дня.
Захотел купить алкоголь ночью - пошел в гос-во в котором это разрешено.
Захотел чтобы тебе промывали мозги все сми, а за любую критику партии расстреливали - да пожалуйста, в соседнем доме такое есть.

Ответить

Denis Kiselev

Mikhail
1

У нас почти так было в 90х, когда за въезд груза в соседнюю область брали плату - и местный ЛВЗ был монополистом - никому другому ничем торговать не давали. Так себе было, если честно.

Ответить

Александр Савицкий

Denis
0

Меня смущает уровень их компетентности. Отсутствие технической грамотности. Ощущение, что их по объявлению набрали...

Ответить

Denis Kiselev

Александр
0

В решении этого вопроса особенной технической компетенции не требуется. Тут нужно оценить - является ли требование законным и не является ли злоупотреблением доминирующей позицией.

В теории: почему гостиница должна предлагать одинаковую цену по каналам с разными издержками. На Букинге есть существенная комиссия. На своём сайте - затраты на его создание и работу. Пусть гостиница выбирает уровень цен в разном канале - это ж логично! Появится рычаг регулирования комиссии букинга. Букинг подумает - а не брать ли плату за размещение объявления. И тп.

Ответить

Вадим Моржик

Mikhail
0

вы за финансирование 3-х антимонопольных ведомств?

Ответить

Роман Терентьев

Вадим
5

норм, и пусть грызут друг друга))

Ответить

Никита Викторов

Роман
1

И останется сильнейшее ведомство, такая рекурсия.

Ответить

Роман Терентьев

Никита
1

и ей придется подать на себя в суд, за монополизацию

Ответить

Рычков Андрей

2

Всем в этом треде.

При живом Airbnb странно как то считать что отелям некуда уйти.

Конечно букинг берет комиссию, причём такую какую считает нужным. Отель может не вкладываться в рекламу от слова совсем и иметь поток платного траффика (причём целевого и часто с гарантией оплаты, это дорогой трафик)

Разрешение ситуации, имхо, ни к чему не приведёт, ну завысят цены отели, это приведёт к демпинговой войне внутри букинга, на ней сильно поднимутся игроки 2 и 3 порядка, так ФАС и “развивает” smb (карательный славянский менеджмент)

Самый плохой сценарий это если люди буду выбирать на букинге, а бронировать напрямую, тогда букинг (пофантазируем) вылетит в трубу и отели будут вынуждены тратить гораздо больше на привлечение клиентов через рекламу, а значит скорее потеряют чем найдут. Топить за такое в бизнес среде могут только очень недальновидные люди, которые настроены на быстрые деньги или ооочень крупные игроки, которые хотят удержать долю 🤷🏻‍♂️

Ну и да, сервис по модели агрегатора все ещё крайне удобен клиенту, а наш мелкий бизнес о клиенте думает в последнюю очередь.

Можно было бы предположить что таким образом кто то расчищает себе площадку для манёвра и входа на рынок, но у нас же так никогда никто не делал, да? -)

Ответить

Sergey Vasiliev

1

Если бы букинг не брал такую конскую комиссию то никаких проблем бы не было с этим делом, причем вся эта комиссия уходит на засерание всего интернета своей рекламой. Замкнутый круг получается. Страдают и отели и гости. Букинг же как типичный агрегатор никаких никому гарантий не дает и ответственности не несет и в случае проблем с поддержкой приходится общаться мучительно долго, зато комиссию лупит будь здоров. 

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Alexey Karpov

Sergey
0

Экспедия вообще всегда брала 20%, а Букинг только недавно к своим 15-18 добавил 2,1% за эквайринг (если он снимает и потом перечисляет деньги)

Ответить

Sergey Vasiliev

Alexey
1

20% просто за Авито мне кажется слишком дорого. раза в 4

Ответить

Alexey Praskovin

Sergey
0

Букинг, дражайший - это один из немногих инструментов, способных вытащить новый объект хотя бы на самоокупаемость. Прогнозируемая загрузка, прогнозируемый выкуп. Комиссия за это не смотрится такой уж большой. Потому что любые эксперименты по лидогенерации для новых объектов (особенно не сетевых) обходятся значительно дороже.

Ответить

Никита Клоков

1

Монополисты подали в суд на монополистов))
Мем с человеком пауком киньте плиз)

Ответить

Mikhail Golovanov

–1

ФАС: хм, а что если найти небольшого или начинающего конкурента, помогать ему и поддерживать, чтобы он смог конкурировать с монополистом и таким образом сделать хороший рынок?
Да не, бред какой-то, давайте просто подадим иск, чтобы заработать баблишка.

Ответить

Люц Шнайдер

Mikhail
2

Давно ли в функции ФАС входит поддержка предпринимательства? 

Ответить

Mikhail Golovanov

Люц
0

Я и не говорил, что она обязана это делать.
Но ведь было бы лучше, если бы борьба с монополистами подразумевала развитие рынка с возможностью выбора.

Ответить

Люц Шнайдер

Mikhail
0

Это не входит в круг обязанностей ФАС. Вопрос развития предпринимательства входит в обязанности других ведомств. ФАС это надзорный орган.

Ответить

Александр Привалов

0

ФАС возбудила дело против Booking.com из-за требования от российских гостиниц гарантии лучшей цены

Забавный заголовок xD Вообще речь шла "о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей". А тут получается ФАС до слогана докопалась xD
ФАС возбудила дело против Coca-Cola из-за требования вливаться.

ФАС возбудила дело против Nike из-за требования просто сделать это (just do it).

Ответить

житель Екб

0

Прочитал заголовок подумал ФАС мудаки, прочитал статью - нет в этот раз все-таки букинг мудаки.

Ответить

Vilent

0

В последнее время на сайтах отеля в личном кабинете цены стали ниже, чем на букинге. Видимо забили отели на гарантию лучшей цены. 

Например Novotel Moskow City или Holiday Inn Sokolniki. Последний помимо цены ниже на 20% дает возможность выехать на 2 часа позже бесплатно при бронировании с сайта. 

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