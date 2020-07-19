Магия повторения: почему людям проще поверить в то, что они чаще слышат, даже если этому нет доказательств

Если часто повторяется какое-то мнение, оно начинает казаться правдой — простой трюк, который работает в рекламе и пропаганде. Почему это происходит и как с этим бороться — в разборе издания Reminder.

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Когнитивные искажения мешают нам объективно оценивать ситуацию и самих себя. Именно из-за них собственные иррациональные поступки часто кажутся нам в момент совершения логичными и осмысленными.

Издание Reminder продолжает серию статей, посвященных самым распространенным ошибкам мышления и тому, как их избежать. В первом выпуске — почему мы считаем себя экспертами во всем, во втором — почему боимся летать на самолетах, но не гнать по встречной полосе. В третьем — как превращаем пустяк в катастрофу.

Как сделать идею убедительной? Подкрепить ее фактами. А если их нет? Тогда достаточно просто иметь два миллиона подписчиков в инстаграме, готовых повторить ваши слова. Свежий пример — прискорбная история с актером Вуди Харрельсоном, который перепостил фейковую статью о связи между распространением коронавируса и «радиацией 5G».

Никаких доказательств того, что сверхскоростной мобильный интернет распространяет вирус, конечно, не было. А вот посты Харрельсона и других знаменитостей оказались очень даже вирусными, судя по видеозаписям уничтожения вандалами вышек мобильной связи. Почему? Потому что доказательства не нужны, когда в силу вступает каскад доступной информации.

Что такое каскад доступной информации?

Описать каскад доступной информации можно одним предложением: если много людей часто повторяют какое-то мнение, оно начинает казаться нам правдой. Впервые этот феномен был изучен в 1999 году экономистом Тимуром Кураном и правоведом Кассом Санстейном. Они сравнили его с нарастающей цепной реакцией, в результате которой информация по мере распространения превращается в коллективную веру.

Понятно, как работает механизм повторения, когда речь идет о простом запоминании и узнавании. Хрестоматийный пример: если постоянно показывать по телевизору какого-то человека, он станет известным вне зависимости от своих способностей и талантов.

Но каким образом воспроизведение информации может превратить любую выдумку в правду? Почему мы принимаем слова за факт, а их повторение — за доказательство? Главных причин две. И обе связаны с нашей социальностью.

Социальная алхимия

Объясняя, почему мы так легко становимся жертвами каскада доступной информации, Куран и Санстейн выделяют два типа мотивов.

Информационные мотивы. Когда у нас недостаточно данных или знаний, мы по унаследованной от предков привычке опираемся на мнение других людей, потому что община традиционно служила для человека главным источником базовой информации.

Репутационные мотивы. Если большинство считает информацию достойной доверия, мы часто склонны ее транслировать вне зависимости от того, как сами к ней относимся. При повторении популярного мнения человек либо ведет себя так, как будто его разделяет, либо воздерживается от критики, чтобы остаться «своим» в коллективе. Так мнение с каждым витком распространения приобретает все больший вес и постепенно становится превалирующим. В ходе одного эксперимента исследователи провели анализ групповых обсуждений и выяснили, что люди начинают считать превалирующей ту позицию, которая знакома им лучше других. А чтобы мнение стало «знакомым», достаточно всего одного человека, который будет твердить его как мантру.

Три ошибки в одной

Каскад доступной информации — еще и пример того, как количество переходит в качество. Потому что это когнитивное искажение возникает за счет совмещения трех ошибок мышления.

Первая из них — эвристика доступности: склонность судить о вероятности того или иного события по тому, насколько легко всплывают в памяти похожие примеры.

Второй — эффект знакомства с объектом, то есть склонность отдавать предпочтение тому, что уже известно. Именно из-за этого хорошо известные идеи кажутся нам более правильными, чем неизвестные. Есть научные данные, что даже песни начинают нравиться нам больше, когда становятся популярными, а значит, чаще звучат в эфире.

Третий — эффект подражания большинству: чем больше людей придерживается одной точки зрения, тем более обоснованной она кажется.

В случае с конспирологической теорией о связи между мобильным интернетом и распространением COVID-19 конструктор сложился идеально: тут и популярные распространители, и доступная большинству идея, которая перекликается со знакомой информацией о вреде «излучения» мобильных телефонов, и ощущение принадлежности к группе, объединенной общим секретом. Плюс экономия умственных сил.

Мы часто предпочитаем то, что проще усвоить. А благодаря каскаду доступной информации нам даются простые ответы на сложные вопросы. Этот процесс может быть стихийным, как в истории с распространением слухов о вреде 5G. Или управляемым, как в случае рекламы или политической пропаганды.

Как не попасть под каскад

Каскад доступной информации — мощный механизм, но каждый из нас может распознать такие сведения и ослабить их эффект благодаря критическому мышлению. Для этого автор блогов Effectiviology и Solving Procrastination Итамар Шатц советует обращать внимание на характерные признаки каскада:

тема вдруг стала горячей, ее обсуждают даже те, кто обычно не интересуется такими вопросами;

в дискуссии больше эмоций, чем фактов;

альтернативные мнения воспринимаются однозначно негативно;

есть призыв к немедленным действиям без уточнения возможных последствий.

Еще один полезный навык — умение отличать достоверную информацию от дезинформации. В этом поможет памятка для определения фейковых новостей, составленная журналисткой The Verge Ади Робертсон. Полный текст можно найти тут, а вот главные рекомендации.

Проверяйте источники и даты. Даже если новость повторили все, постарайтесь найти оригинал; признак надежной публикации — ссылка на источник информации. Это поможет отделить первоначальные факты от домыслов и слухов, возникших впоследствии; если за новость выдается событие, которое произошло давно, это уже повод насторожиться.

Уточняйте общую информацию: если вас убеждают, что электромагнитное излучение ослабляет иммунитет, а радиоволны переносят вирусные частицы, загляните хотя бы в Википедию.

Не считайте любое мнение эксперта истиной в последней инстанции. Он на то и специалист, чтобы специализироваться на своей теме. Если историк рассуждает о медицине, а врач рассказывает о глобальном потеплении, это не экспертное мнение.

Учитывайте весь спектр мнений и аргументов, чтобы не поддаваться соблазну знакомых идей.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.