Магия повторения: почему людям проще поверить в то, что они чаще слышат, даже если этому нет доказательств

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Если часто повторяется какое-то мнение, оно начинает казаться правдой — простой трюк, который работает в рекламе и пропаганде. Почему это происходит и как с этим бороться — в разборе издания Reminder.
Когнитивные искажения мешают нам объективно оценивать ситуацию и самих себя. Именно из-за них собственные иррациональные поступки часто кажутся нам в момент совершения логичными и осмысленными.
Издание Reminder продолжает серию статей, посвященных самым распространенным ошибкам мышления и тому, как их избежать. В первом выпуске — почему мы считаем себя экспертами во всем, во втором — почему боимся летать на самолетах, но не гнать по встречной полосе. В третьем — как превращаем пустяк в катастрофу.
Как сделать идею убедительной? Подкрепить ее фактами. А если их нет? Тогда достаточно просто иметь два миллиона подписчиков в инстаграме, готовых повторить ваши слова. Свежий пример — прискорбная история с актером Вуди Харрельсоном, который перепостил фейковую статью о связи между распространением коронавируса и «радиацией 5G».
Никаких доказательств того, что сверхскоростной мобильный интернет распространяет вирус, конечно, не было. А вот посты Харрельсона и других знаменитостей оказались очень даже вирусными, судя по видеозаписям уничтожения вандалами вышек мобильной связи. Почему? Потому что доказательства не нужны, когда в силу вступает каскад доступной информации.
Описать каскад доступной информации можно одним предложением: если много людей часто повторяют какое-то мнение, оно начинает казаться нам правдой. Впервые этот феномен был изучен в 1999 году экономистом Тимуром Кураном и правоведом Кассом Санстейном. Они сравнили его с нарастающей цепной реакцией, в результате которой информация по мере распространения превращается в коллективную веру.
Понятно, как работает механизм повторения, когда речь идет о простом запоминании и узнавании. Хрестоматийный пример: если постоянно показывать по телевизору какого-то человека, он станет известным вне зависимости от своих способностей и талантов.
Но каким образом воспроизведение информации может превратить любую выдумку в правду? Почему мы принимаем слова за факт, а их повторение — за доказательство? Главных причин две. И обе связаны с нашей социальностью.
Объясняя, почему мы так легко становимся жертвами каскада доступной информации, Куран и Санстейн выделяют два типа мотивов.
Каскад доступной информации — еще и пример того, как количество переходит в качество. Потому что это когнитивное искажение возникает за счет совмещения трех ошибок мышления.
Первая из них — эвристика доступности: склонность судить о вероятности того или иного события по тому, насколько легко всплывают в памяти похожие примеры.
Второй — эффект знакомства с объектом, то есть склонность отдавать предпочтение тому, что уже известно. Именно из-за этого хорошо известные идеи кажутся нам более правильными, чем неизвестные. Есть научные данные, что даже песни начинают нравиться нам больше, когда становятся популярными, а значит, чаще звучат в эфире.
Третий — эффект подражания большинству: чем больше людей придерживается одной точки зрения, тем более обоснованной она кажется.
В случае с конспирологической теорией о связи между мобильным интернетом и распространением COVID-19 конструктор сложился идеально: тут и популярные распространители, и доступная большинству идея, которая перекликается со знакомой информацией о вреде «излучения» мобильных телефонов, и ощущение принадлежности к группе, объединенной общим секретом. Плюс экономия умственных сил.
Мы часто предпочитаем то, что проще усвоить. А благодаря каскаду доступной информации нам даются простые ответы на сложные вопросы. Этот процесс может быть стихийным, как в истории с распространением слухов о вреде 5G. Или управляемым, как в случае рекламы или политической пропаганды.
Каскад доступной информации — мощный механизм, но каждый из нас может распознать такие сведения и ослабить их эффект благодаря критическому мышлению. Для этого автор блогов Effectiviology и Solving Procrastination Итамар Шатц советует обращать внимание на характерные признаки каскада:
Еще один полезный навык — умение отличать достоверную информацию от дезинформации. В этом поможет памятка для определения фейковых новостей, составленная журналисткой The Verge Ади Робертсон. Полный текст можно найти тут, а вот главные рекомендации.
Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.
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