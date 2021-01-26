Он получил подробный анализ износа одежды и обуви и вывел советы по созданию «идеального» гардероба.

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Олоф Ховерфельт отмечал, какие вещи и когда носит, а затем проанализировал данные и узнал показатели износа.

Теперь он понимает, какие дорогие вещи покупать выгоднее дешёвых, что любит носить, и экономит на покупке одежды, которая валялась бы в шкафу без дела или быстро изнашивалась.

В публикации на Reaktor Ховерфельт разобрал наблюдения, а заодно поделился советами, как правильно выбирать одежду и обувь.

Как и какие данные собирал разработчик

В общей сложности Ховерфельт собрал в дневнике 426 предметов с 300 тысячами меток об использовании и неиспользовании вещи.

Гардероб был разделен на 12 категорий: куртки и худи, блейзеры, трикотаж, рубашки, футболки, брюки, шорты, ремни, носки, обувь, нижнее белье, рубашки и боксеры. Спортивная одежда не входила в набор «повседневной» носки.

Сначала разработчик вносил данные об износе в Excel, но постепенно приложение начало тормозить, и Ховерфельт разработал свою платформу для сбора и визуализации данных на базе языка R, а данные из Excel перевёл в «облачный» Google Sheets.

Каждый вечер Ховерфельт открывал браузер и вносил в список активных вещей одежду, что носил в течение дня.

Также он добавлял новую купленную одежду и её стоимость, чтобы вычислить «стоимость износа» вещи (Cost Per Wear, CPW) за один день.

Подобный показатель «уравнивает» все вещи в гардеробе независимо от цены, а также помогает ответить на вопрос, коррелирует ли качество вещи с ценой.

Что выяснил Ховерфельт

В некоторых случаях покупка дешевой одежды оказалась дороже. Например, кроссовки Converse за €90 и MyWear за €30 оказались с сопоставимой CWP — €0,87 и €0,7 соответственно.

Это означает, что ходить в дешевых Mywears примерно так же дорого, как и в Converse. Они стоят дороже, и на эту сумму можно «купить качество», ведь требуется около двух пар Mywears, чтобы соответствовать одной паре Converse.

«С точки зрения устойчивого развития, одна пара лучше, чем две, даже если у предметов будут особенности износа», — заключает автор.

С другой стороны, Diesel за €150 оказались куда хуже — их CPW в €1,88 более, чем в два раза выше. И пусть они прожили вдвое дольше Mywears, их пятикратная разница в стоимости доказывает, что покупка Diesel была неэффективной.

Но правило «скупой платит дважды» хоть и подтверждается в этом примере, но работает не всегда, отмечает Ховерфельт.

Например, его рубашки условно можно разделить на две категории: «относительно дорогие» и «менее дорогие» — от €100 и до €40 и ниже. У дорогих рубашек CPW составил €3,44 , прежде чем он их продавал, тогда как у дешёвых — €1,29 и продолжает снижаться.

Выходит, их покупка оказалась куда удачнее с точки зрения экономической эффективности.

Но тут Ховерфельт замечает — «качество не ограничивается долговечностью и не может быть измерено только ею», и дорогие рубашки могут дать более ценный субъективный опыт ношения (материалы, стиль, детали, бренд, покрой и другие показатели), которые могут оправдывать разницу в CPW.

Разработчик проверил данные о покупках и использовании рубашек и по своему поведению (количеству носок) смог количественно оценить разницу в «ценности» вещей — насколько он готов переплатить за «премиальный опыт».

Оказалось, что в среднем он готов платить около €2 за каждую носку рубашки — и таким образом определил оптимальный баланс между стоимостью и качеством.

Ещё один показатель, который проанализировал Ховерфельт — частоту носки, чтобы определить «популярность» каждой вещи. Чем она выше — тем лучше, так как это означает, что либо вещь нравится владельцу, либо она хорошо сочетается с другими элементами гардероба, либо и то, и другое.

Показатель частоты носки помог определить, какие вещи были куплены зря, а какие «конкурируют» между собой за доступные дни. Таким образом можно составить гардероб с любимой одеждой, которая останется экономически эффективной.

Что насчет стирки

Ещё один показатель одежды — её зависимость от частоты стирки. Например, рубашки, футболки, носки и бельё стираются после каждого использования, а значит, они будут недоступны для следующего ношения на протяжении нескольких дней. Ремни, куртки, брюки и обувь менее ограничены в этом.

Ховерфельт назвал часто стираемые вещи «ограниченными», а нестираемые — «неограниченными». Он проанализировал, как влияет стирка на частоту использования предмета и его «конкурентоспособность» по сравнению с другими предметами той же категории.

Ключевой вывод — в «неограниченных» категориях должно быть небольшое количество вещей, которые используются часто, а в «ограниченных» можно быть более разнообразным. Но в наборе «ограниченных» вещей должно быть столько одежды, чтобы она циклично стиралась и не простаивала без дела.

Гардероб как «портфель активов»

Последний показатель, который вычислял Ховерфельт, — ежедневная стоимость категории, сумма всех CPW категории за день. Она позволяет увидеть, как сильно меняется дневная стоимость от используемых предметов и какие из них используются дольше всего.

Это помогает оценить стоимость «полезности» конкретного вида одежды и понять, во сколько ежедневно владельцу обходится нижнее бельё и другие вещи.

Все показатели Ховерфельт объединил на графиках, чтобы оценить свой гардероб полностью. На графике ниже демонстрируется средний CPW и частота использования категорий.

Он показывает, какие категории более дорогие, а какие часто используемые, и позволяет выяснить эффективность: насколько высок может быть CPW для одежды, которую носят редко и которая служит долго.

Например, блейзеры кажутся дорогими: они в шесть раз дороже брюк, но они используются куда реже, и значит, что их годовая стоимость может быть не такой плохой. Чтобы это выяснить, разработчик перевел CPW в годовую стоимость.

На графике заметна аномалия в рубашках, на которые Ховерфельт тратит около €750 в год. Он объясняет это любовью к качественным рубашкам. По его подсчетам, он может сэкономить на этой категории около €500 в год, но не планирует этого делать.

«Мне нравятся мои модные рубашки, и теперь, когда я это вижу, меня устраивает цена. Это осознанный выбор. И заодно исчезло чувство вины по поводу того, насколько разумно их покупать», — замечает Ховерфельт.

Он планирует и дальше вносить данные в график и улучшать покупки.

Есть два показателя, которые он хочет изучить подробнее. Например, устойчивость — разработчик планирует учитывать показатели веса и состава материалов при измерении эффективности одежды.

Вторая задача — расширить сопоставимость расходов с одежды на другие материальные активы.

Идеальный гардероб: советы по пополнению запасов в шкафу

В конце анализа автор привел несколько примеров, как можно сократить гардероб и сэкономить.