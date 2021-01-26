Эффективный гардероб: разработчик три года анализировал износ одежды и вычислил, какую лучше покупать Статьи редакции
Он получил подробный анализ износа одежды и обуви и вывел советы по созданию «идеального» гардероба.
Олоф Ховерфельт отмечал, какие вещи и когда носит, а затем проанализировал данные и узнал показатели износа.
Теперь он понимает, какие дорогие вещи покупать выгоднее дешёвых, что любит носить, и экономит на покупке одежды, которая валялась бы в шкафу без дела или быстро изнашивалась.
В публикации на Reaktor Ховерфельт разобрал наблюдения, а заодно поделился советами, как правильно выбирать одежду и обувь.
Как и какие данные собирал разработчик
В общей сложности Ховерфельт собрал в дневнике 426 предметов с 300 тысячами меток об использовании и неиспользовании вещи.
Гардероб был разделен на 12 категорий: куртки и худи, блейзеры, трикотаж, рубашки, футболки, брюки, шорты, ремни, носки, обувь, нижнее белье, рубашки и боксеры. Спортивная одежда не входила в набор «повседневной» носки.
Сначала разработчик вносил данные об износе в Excel, но постепенно приложение начало тормозить, и Ховерфельт разработал свою платформу для сбора и визуализации данных на базе языка R, а данные из Excel перевёл в «облачный» Google Sheets.
Каждый вечер Ховерфельт открывал браузер и вносил в список активных вещей одежду, что носил в течение дня.
Также он добавлял новую купленную одежду и её стоимость, чтобы вычислить «стоимость износа» вещи (Cost Per Wear, CPW) за один день.
Подобный показатель «уравнивает» все вещи в гардеробе независимо от цены, а также помогает ответить на вопрос, коррелирует ли качество вещи с ценой.
Что выяснил Ховерфельт
В некоторых случаях покупка дешевой одежды оказалась дороже. Например, кроссовки Converse за €90 и MyWear за €30 оказались с сопоставимой CWP — €0,87 и €0,7 соответственно.
Это означает, что ходить в дешевых Mywears примерно так же дорого, как и в Converse. Они стоят дороже, и на эту сумму можно «купить качество», ведь требуется около двух пар Mywears, чтобы соответствовать одной паре Converse.
«С точки зрения устойчивого развития, одна пара лучше, чем две, даже если у предметов будут особенности износа», — заключает автор.
С другой стороны, Diesel за €150 оказались куда хуже — их CPW в €1,88 более, чем в два раза выше. И пусть они прожили вдвое дольше Mywears, их пятикратная разница в стоимости доказывает, что покупка Diesel была неэффективной.
Но правило «скупой платит дважды» хоть и подтверждается в этом примере, но работает не всегда, отмечает Ховерфельт.
Например, его рубашки условно можно разделить на две категории: «относительно дорогие» и «менее дорогие» — от €100 и до €40 и ниже. У дорогих рубашек CPW составил €3,44 , прежде чем он их продавал, тогда как у дешёвых — €1,29 и продолжает снижаться.
Выходит, их покупка оказалась куда удачнее с точки зрения экономической эффективности.
Но тут Ховерфельт замечает — «качество не ограничивается долговечностью и не может быть измерено только ею», и дорогие рубашки могут дать более ценный субъективный опыт ношения (материалы, стиль, детали, бренд, покрой и другие показатели), которые могут оправдывать разницу в CPW.
Разработчик проверил данные о покупках и использовании рубашек и по своему поведению (количеству носок) смог количественно оценить разницу в «ценности» вещей — насколько он готов переплатить за «премиальный опыт».
Оказалось, что в среднем он готов платить около €2 за каждую носку рубашки — и таким образом определил оптимальный баланс между стоимостью и качеством.
Ещё один показатель, который проанализировал Ховерфельт — частоту носки, чтобы определить «популярность» каждой вещи. Чем она выше — тем лучше, так как это означает, что либо вещь нравится владельцу, либо она хорошо сочетается с другими элементами гардероба, либо и то, и другое.
Показатель частоты носки помог определить, какие вещи были куплены зря, а какие «конкурируют» между собой за доступные дни. Таким образом можно составить гардероб с любимой одеждой, которая останется экономически эффективной.
Что насчет стирки
Ещё один показатель одежды — её зависимость от частоты стирки. Например, рубашки, футболки, носки и бельё стираются после каждого использования, а значит, они будут недоступны для следующего ношения на протяжении нескольких дней. Ремни, куртки, брюки и обувь менее ограничены в этом.
Ховерфельт назвал часто стираемые вещи «ограниченными», а нестираемые — «неограниченными». Он проанализировал, как влияет стирка на частоту использования предмета и его «конкурентоспособность» по сравнению с другими предметами той же категории.
Ключевой вывод — в «неограниченных» категориях должно быть небольшое количество вещей, которые используются часто, а в «ограниченных» можно быть более разнообразным. Но в наборе «ограниченных» вещей должно быть столько одежды, чтобы она циклично стиралась и не простаивала без дела.
Гардероб как «портфель активов»
Последний показатель, который вычислял Ховерфельт, — ежедневная стоимость категории, сумма всех CPW категории за день. Она позволяет увидеть, как сильно меняется дневная стоимость от используемых предметов и какие из них используются дольше всего.
Это помогает оценить стоимость «полезности» конкретного вида одежды и понять, во сколько ежедневно владельцу обходится нижнее бельё и другие вещи.
Все показатели Ховерфельт объединил на графиках, чтобы оценить свой гардероб полностью. На графике ниже демонстрируется средний CPW и частота использования категорий.
Он показывает, какие категории более дорогие, а какие часто используемые, и позволяет выяснить эффективность: насколько высок может быть CPW для одежды, которую носят редко и которая служит долго.
Например, блейзеры кажутся дорогими: они в шесть раз дороже брюк, но они используются куда реже, и значит, что их годовая стоимость может быть не такой плохой. Чтобы это выяснить, разработчик перевел CPW в годовую стоимость.
На графике заметна аномалия в рубашках, на которые Ховерфельт тратит около €750 в год. Он объясняет это любовью к качественным рубашкам. По его подсчетам, он может сэкономить на этой категории около €500 в год, но не планирует этого делать.
«Мне нравятся мои модные рубашки, и теперь, когда я это вижу, меня устраивает цена. Это осознанный выбор. И заодно исчезло чувство вины по поводу того, насколько разумно их покупать», — замечает Ховерфельт.
Он планирует и дальше вносить данные в график и улучшать покупки.
Есть два показателя, которые он хочет изучить подробнее. Например, устойчивость — разработчик планирует учитывать показатели веса и состава материалов при измерении эффективности одежды.
Вторая задача — расширить сопоставимость расходов с одежды на другие материальные активы.
Идеальный гардероб: советы по пополнению запасов в шкафу
В конце анализа автор привел несколько примеров, как можно сократить гардероб и сэкономить.
- Найдите то, что вам нужно, а затем покупайте только это. Звучит просто, но есть большая разница между реальной потребностью через две недели и «мне это нужно!», находясь в магазине.
- Сосредоточьтесь на использовании, а не цене. Использование — ценность, и как и в случае любого компромисса между ценой и качеством, сначала нужно искать качество, а затем думать об ограничении трат. Более дорогая одежда может оказаться дешевле.
- Избегайте одежды «второго уровня». Это вещи, которые вроде и хороши, но никогда не одеваются, так как есть что-то похожее, но чуть лучше. Есть смысл иметь только любимую одежду.
- Избегайте одежды для редких случаев. Стремитесь, чтобы она была максимально совместима друг с другом и создавала множество комбинаций.
- Создайте максимальную совместимость между категориями. Один из способов — ограничить цветовую палитру вещей. Несовместимые вещи увеличивают размер гардероба, уменьшают использование и его эффективность. Также это снижает когнитивную нагрузку на поиск подходящих комбинаций.
- Покупайте вдолгую. Некоторые высококачественные товары, возможно, придется носить годами, чтобы они стали эффективными.
- Заботьтесь об одежде. Постоянный уход и небольшие исправления могут удвоить срок службы вещей. Также имеет смысл ремонтировать хорошие вещи у портного, например, можно заменить молнии — это частые убийцы одежды.
- Знайте, когда продавать. Несмотря на стремление пользоваться вещами как можно дольше, существует предел, после которого это просто невыгодно. Избавляясь от предмета не стоит винить себя — он хорошо послужил.
- Одежда должна хорошо выглядеть. Складывать одежду в гардероб должно быть так же приятно, как и ходить по магазину.
- Принять свою слабость. У всех есть слабости. И несмотря на всю оптимизацию расходов на одежду, все равно есть что-то, что хочется покупать больше, чем следовало.
"Он объясняет это любовью к качественным рубашкам. По его подсчетам, он может сэкономить на этой категории около €500 в год, но не планирует этого делать."
Ключевой момент статьи. Смысл экономить, если ты получаешь удовольствие от этого рюкзака LV за 200К?
Но вообще, достаточно просто считать один день использования. Например, женщина знает, что классная сумка точно прослужит ей 2 года — 700 дней. Ну и она готова платить 100 рублей в день за то, чтобы пользоваться классной сумкой. Вот, пусть смело и покупает сумку за 70 000 рублей. Ну или джинсы, которые ты носишь каждый день, тоже оправдывают сопоставимую стоимость.
Но при этом странно покупать вечернее платье за 70 000 рублей, которое будет надето 4 раза в год — ну или сколько раз женщина в году может оказаться на рауте или в театре.
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