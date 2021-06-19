Материал издания «Кинжал».

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Окей, у всех бывают моменты, когда нужно уйти в ночное и успеть очередной кусок работы к дедлайну. Курсач, презентация, проект, смета — у всех такое было, понимаем.

Понятно, что от одного недосыпа в жизни ничего не случится. Но есть свидетельства, что если в принципе мало спать, можно довольно быстро стать никому не нужным полоумным дедом. Или бабкой.

Риск развития болезни Альцгеймера

Если мало спать во взрослом возрасте, растёт риск развития болезни Альцгеймера. Читайте об этом у Мэтью Уокера, книга «Зачем мы спим».

Вот грубо и вкратце:

При болезни Альцгеймера в мозге человека образуются мелкие узелки из особого белка — амилоидного. Эти узелки разрушают связи между нейронами — чем больше узелков, тем больше нейронов теряют связь друг с другом.

Обычно болезнь Альцгеймера проявляется в возрасте 60+ и развивается постепенно: сначала страдает краткосрочная память, потом повреждения уходят всё глубже в прошлое. Человек перестаёт ориентироваться в датах, не может назвать месяц, год, время года. Нарушается сон, появляются галлюцинации, человек не узнает соседей и друзей. Он не ориентируется в квартире, не может запомнить, где туалет, где кухня.

Спустя какое-то время становится сложно передвигаться: сначала походка становится медленной и шаркающей, а потом человек вообще перестаёт ходить, только лежит в постели. Пропадает речь, и человек уже не может сам о себе позаботиться.

Если сравнить мозг здорового человека и человека с болезнью Альцгеймера, то болезненный мозг как будто ссыхается.

«Кмнжал»

Как это связано со сном

Днем, когда мы бодрствуем, наш мозг работает. По мере работы в мозге образовываются бляшки из белка бета-амилоида — того самого белка, который связывают с болезнью Альцгеймера.

Потом мы засыпаем. Когда организм входит в состояние глубокого сна, запускается процесс очищения мозга от токсинов, в том числе — от амилоидного белка. Мозг в буквальном смысле моет сам себя.

«Кинжал»

Без достаточного количества сна амилоидные бляшки не утилизируются и остаются в мозге. Со временем их становится всё больше и больше.

Причём бета-амилоиды скапливаются в тех участках мозга, которые отвечают за глубокий сон, а затем атакуют и разрушают их. Когда области мозга, отвечающие за глубокий сон, разрушаются, нам становится сложнее уснуть и погрузиться в глубокий сон. В итоге получается замкнутый круг: чем больше амилоида, тем меньше глубокого сна; и чем меньше глубокого сна, тем больше амилоида.

«Кинжал»

«Кинжал»

Здоровый сон всё исправит

Все эти ужасы с бессонницей и бета-амилоидом происходят не сразу. Это долгий процесс, который связан с постоянными недосыпами и беспокойным сном.

Пусковых факторов для болезни Альцгеймера много, в первую очередь — это наследственность. Но хороший глубокий сон — это профилактика заболевания. А отсутствие сна — усугубление ситуации. Поэтому мы за то, чтобы вы спали регулярно и достаточно:

По 7—8 часов в день.

Ложиться спать до полуночи, идеально — до 23:00.



Хотя бы час до сна не работать и не смотреть в экран, чтобы не перегружать нервную систему.



Спать в тёмном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.



А если не получается?

А если не получается, то увеличивается риск Альцгеймера. И никому за это предъявить не получится. Если вы в 55 лет будете писать своему боссу, мол, «Я из-за тебя разрушил мозг, тварь ты некомпетентная», он вам спокойно ответит:

Заботиться о себе — это только твоя забота.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.