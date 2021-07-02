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«Некоторым больше нравится создавать с нуля»: украинский разработчик ушёл с работы и весь год создавал простые сервисы Статьи редакции
История Андрея Азимова, который хотел стабильно получать $1000 в месяц и недавно продал генератор сайтов из «Google Таблиц».
Разработчик Андрей Азимов запустил сервис Sheet2Site для создания сайта без навыков программирования с помощью Google-таблиц, а через три года продал его, чтобы продолжить «создавать с нуля».
Кроме Sheet2Site, он запустил ещё пять проектов — и все за один год, который он назвал «годом хардкора». Перед этим он уволился с работы, чтобы стать прибыльным инди-разработчиком.
«Лучше ненавидеть свою работу в 26, чем в 36»
Андрей Азимов из Украины, а сейчас живёт на Бали. Он работал в ИТ-компании Railsware менеджером по продукту и «кодил время от времени». К февралю 2018 года он запустил три продукта:
- Приложение WhenToSurf, которое показывает лучшее время для сёрфинга в зависимости от местоположения пользователя — на нём Азимов заработал $16 на донатах.
- PushToDeploy — физическая красная кнопка, которая запускает сайт или приложение. Это альтернатива запуску скрипта через терминал. Азимов потратил на демонстрационный образец $77,13. Он не получил достаточно денег на предпродаже для начала полноценного производства и закрыл проект.
- DarkModeList — список приложений, поддерживающих тёмный режим.
Азимов иногда общался с пользователями DarkModeList и предлагал им рекламу. Так он заработал $4 и «воспринял их как знак» к основанию собственного стартапа.
Его поддержал друг. «Лучше ненавидеть свою работу в 26 и уволиться, чем всё ещё ненавидеть свою работу в 36 лет», — сказал он. По словам Азимова, он не чувствовал ненависти к своей работе, но хотел следовать своей мечте. Его останавливал маленький опыт в кодировании.
План на год
В марте 2018 года Азимов уволился с работы и составил план:
- Найти проблему и решить её.
- Создать стартап на основе этого решения.
Азимов поставил себе цель с марта 2018 года по март 2019 года создать стартап с ежемесячной выручкой больше $1000.
По его словам, $1000 в месяц ему хватает для комфортного проживания на острове. На эти деньги можно оплатить аренду, скутер, трёхразовое питание и кофе.
Разработчик назвал свой план «год хардкора». «Я собираюсь создать как можно больше продуктов за эти несколько недель и надеяться, что один из них "взлетит"», — писал он.
Однако в «хардкорный год» Азимов решил тратить по возможности около $500 в месяц, публиковать график с доходами на своём сайте, отчитываться о прогрессе и избегать отношений.
«Хадкорный год»
Азимов ходил работать в Starbucks. По собственным словам, у него не было денег даже на аренду велосипеда, поэтому по ночам он проходил два километра домой пешком и просил в кофейне воду из-под крана. Иногда разработчик оставался возле Starbucks и после закрытия, чтобы закончить задачу.
В таком режиме Азимов работал над Sheet2Site — Google-таблицей для создания сайтов без навыков программирования. Инструмент вырос из предыдущего проекта DarkModeList: для списка приложений с тёмной темой нужна была база с заголовками, ссылками, изображениями и другими данными.
Но Азимов не умел пользоваться базой данных на SQL. Тогда он подключил к сайту электронную таблицу Google как базу данных.
Первый сырой прототип он создал за несколько дней с помощью PHP, половину кода взял из DarkModeList. Он выглядел так:
Азимов пытался улучшить продукт и сделать понятным и удобным для любого пользователя.
Разработчик запустил Sheet2Site 21 марта 2018 года: написал об этом на Product Hunt, объявил о запуске на своей странице в Twitter, Facebook, WIP Chat и отправил сообщение по электронной почте всем подписчикам блога.
После анонса сервис стал продуктом дня №1 и продуктом недели №3 на Product Hunt, а также №1 на Show Hacker News.
За десять дней после запуска сайт посетило 30 тысяч уникальных пользователей, а выручка проекта составила $237 — это 16 продаж, две из которых — подписки на год. «Я тестировал различные цены, начиная с $5 в месяц, я поднял до $10 в месяц или $60 в год», — рассказывал Азимов.
После запуска Sheet2Site Азимов взялся за другие проекты, так как целью «хардкорного года» было запустить как можно больше сервисов.
- В апреле 2018 года он запустил приложение Progress Bar OS X, которое показывает прогресс дня, года, месяца и жизни в строке меню — как заряд батареи ноутбука.
- В июле Make OS X Great Again — инструмент, который исправляет «раздражающие» вещи в macOS, например, перестаёт спрашивать об обновлении или отключает открытие iTunes при подключении iPhone.
- В августе 2018 года Азимов создал Preview Hunt — веб-приложение, которое позволяет предварительно просмотреть и подготовить вашу заявку на Product Hunt.
- В октябре — приложение для macOS, которое издаёт сигнал тревоги, если кто-то пытается украсть ноутбук, под названием MacBook Alarm.
- В ноябре — хранилище фотографий Encrypt My Photos, защищённое сквозным шифрованием.
- В январе 2019 года он победил в номинации Maker of the Year в ежегодной премии Golden Kitty Awards, которую проводит Product Hunt.
В ноябре идеи разработчика закончились, и он вернулся к Sheet2Site. Следующие четыре месяца Азимов работал над ним полный рабочий день. Он провёл опрос среди существующих клиентов, чтобы узнать о самых больших проблемах инструмента.
По словам разработчика, люди жаловались на один общий «недостаточно хороший» шаблон для всех сайтов. Тогда он добавил шаблоны для досок объявлений, сайтов о путешествиях и другие. Кроме того, у приложения появились поиск, фильтр, карты и таблицы. Азимов обновил продукт и назвал его Sheet2Site 2.0.
Продажа Sheet2Site для создания новых проектов
К маю 2019 года вторая версия сайта достигла регулярной месячной выручки в $1000. Это было главной целью «хардкорного года», но Азимову понадобилось на два месяца больше запланированного времени.
В итоге Азимов создал шесть продуктов, за 14 месяцев все они принесли разработчику $32 тысячи. К концу года он продал MacBook Alarm за неназванную сумму, но сделку в подсчёте доходов не учитывал.
В 2019 году Азимов занимался оптимизацией и автоматизацией Sheet2Site 2.0, а также созданием новых шаблонов. В 2020 году из-за пандемии и массовой самоизоляции люди начали больше «работать над своими идеями», рассказал Азимов.
Он убрал подписку на месяц и предоставил бесплатный шаблон для сайтов про коронавирус, а выручка проекта выросла до $10 тысяч в месяц.
Спустя три года после запуска проекта Азимов решил продать Sheet2Site. В июне 2021 года его купил ИТ-предприниматель «с большим опытом в SaaS и цифровых продуктах» Нил Виттен. Сумму сделки Азимов не уточнил. Продажу проекта Азимов объяснил желанием создавать другие стартапы.
Разработчик поделился уроками, которые усвоил во время «хардкорного года»:
- Следуйте за мечтой и делайте то, что вас увлекает. Это поможет вам заниматься скучными вещами, которые есть в любом деле.
- Окружите себя людьми, которые верят в вас.
- Все важные детали вы осознаете в процессе работы.
- Всегда доводите дела до конца. Это критически важно. Большинство людей сдаются на полпути.
- Не расслабляйтесь после каждого успеха. Используйте этот импульс для следующего шага, но уделите немного времени наслаждению своими достижениями.
- Это марафон, а не спринт, поэтому вам нужно много энергии.
- Сосредоточьтесь на продукте, а не на инструментах. Вашим пользователям всё равно, как вы это сделали. Главное, чтобы ваш продукт решал их проблему.
- Не будьте перфекционистами. Просто создайте продукт быстро и смотрите, что будет дальше, но сначала поделитесь с друзьями, которые могут быть вашими потенциальными пользователями.
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