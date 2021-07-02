История Андрея Азимова, который хотел стабильно получать $1000 в месяц и недавно продал генератор сайтов из «Google Таблиц».

442 просмотров

Разработчик Андрей Азимов запустил сервис Sheet2Site для создания сайта без навыков программирования с помощью Google-таблиц, а через три года продал его, чтобы продолжить «создавать с нуля».

Кроме Sheet2Site, он запустил ещё пять проектов — и все за один год, который он назвал «годом хардкора». Перед этим он уволился с работы, чтобы стать прибыльным инди-разработчиком.

«Лучше ненавидеть свою работу в 26, чем в 36»

Андрей Азимов из Украины, а сейчас живёт на Бали. Он работал в ИТ-компании Railsware менеджером по продукту и «кодил время от времени». К февралю 2018 года он запустил три продукта:

Приложение WhenToSurf, которое показывает лучшее время для сёрфинга в зависимости от местоположения пользователя — на нём Азимов заработал $16 на донатах.

PushToDeploy — физическая красная кнопка, которая запускает сайт или приложение. Это альтернатива запуску скрипта через терминал. Азимов потратил на демонстрационный образец $77,13. Он не получил достаточно денег на предпродаже для начала полноценного производства и закрыл проект.

DarkModeList — список приложений, поддерживающих тёмный режим.



Азимов иногда общался с пользователями DarkModeList и предлагал им рекламу. Так он заработал $4 и «воспринял их как знак» к основанию собственного стартапа.

Его поддержал друг. «Лучше ненавидеть свою работу в 26 и уволиться, чем всё ещё ненавидеть свою работу в 36 лет», — сказал он. По словам Азимова, он не чувствовал ненависти к своей работе, но хотел следовать своей мечте. Его останавливал маленький опыт в кодировании.

Я боялся случайного увольнения с работы, пустого банковского счёта и траты времени на несбыточную мечту. Я выписал эти причины и понял, что на бумаге они не такие уж и страшные. Мой страх исходил из эмоционального состояния. Я боялся неизвестности, связанной с уходом с работы и попыткой создать что-то самостоятельно. Я записал наихудший сценарий для каждой ситуации. Худший сценарий: я трачу все свои деньги и переезжаю обратно к родителям (привет, мама). Андрей Азимов

План на год

В марте 2018 года Азимов уволился с работы и составил план:

Найти проблему и решить её. Создать стартап на основе этого решения.

Было трудно оставить работу в Railsware. Но труднее всего было сказать об этом моему начальнику Ярославу Лазору. После двух месяцев раздумий и борьбы со своими страхами я наконец-то сделал это. Я почувствовал себя гораздо свободнее. Но что было ещё более неожиданным, так это ответ босса: «Если у тебя есть цель, неважно, сколько времени займёт её достижение. Время уйдет в любом случае. Важно только то, как ты его проведёшь. Так что убирайся из компании и следуй своим истинным желаниям». Спасибо за поддержку. Андрей Азимов

Азимов поставил себе цель с марта 2018 года по март 2019 года создать стартап с ежемесячной выручкой больше $1000.

По его словам, $1000 в месяц ему хватает для комфортного проживания на острове. На эти деньги можно оплатить аренду, скутер, трёхразовое питание и кофе.

Когда я поставил перед собой эту цель, я просто хотел стабильный доход в $1000, чтобы была возможность оплачивать счета и работать над тем, что мне нравится. Мне было всё равно, будут ли это ежемесячные повторяющиеся платежи или единоразовыеили что-то еще. MRR тогда казался мне более стабильным. Реальность такова, что продукты по подписке обычно труднее монетизировать, и это занимает больше времени по сравнению с продуктами с единовременной оплатой. Люди ненавидят подписку. Андрей Азимов

Разработчик назвал свой план «год хардкора». «Я собираюсь создать как можно больше продуктов за эти несколько недель и надеяться, что один из них "взлетит"», — писал он.

Я думаю, что некоторые люди получают больше удовольствия, когда создают что-то с нуля, а другим нравится оптимизировать уже существующие вещи. Я больше отношусь к первому типу. Андрей Азимов

Однако в «хардкорный год» Азимов решил тратить по возможности около $500 в месяц, публиковать график с доходами на своём сайте, отчитываться о прогрессе и избегать отношений.

Я осознал некоторые экзистенциальные черты, присущие мне и другим начинающим предпринимателям.



— Я не заканчиваю начатое. Я до сих пор не закончил ни одного из десяти курсов по кодингу, на которые записался. — Я не слишком дисциплинирован. Мне трудно организовать себя и выполнить скучные задания вроде CSS. Я знаю, что они необходимы для достижения моих больших целей, но откладывать их гораздо приятнее. — Во мне нет последовательности. Вы можете застукать меня за 14-часовой работой в кофейне в понедельник, а во вторник я буду те же 14 часов смотреть бессмысленные видео на YouTube. — Я не самый лучший кодер. Я знаю только базовые HTML, CSS, JS и PHP. Я не использую Git и храню все в Dropbox. Все эти характеристики могут говорить о неудаче, но у меня есть козырь в рукаве.

Мой друг — Питер Левелс, который создал 12 стартапов за 12 месяцев и теперь зарабатывает пятизначные суммы на создании инди-стартапов. Это меня безумно вдохновляет. Андрей Азимов

«Хадкорный год»

Азимов ходил работать в Starbucks. По собственным словам, у него не было денег даже на аренду велосипеда, поэтому по ночам он проходил два километра домой пешком и просил в кофейне воду из-под крана. Иногда разработчик оставался возле Starbucks и после закрытия, чтобы закончить задачу.

В таком режиме Азимов работал над Sheet2Site — Google-таблицей для создания сайтов без навыков программирования. Инструмент вырос из предыдущего проекта DarkModeList: для списка приложений с тёмной темой нужна была база с заголовками, ссылками, изображениями и другими данными.

Но Азимов не умел пользоваться базой данных на SQL. Тогда он подключил к сайту электронную таблицу Google как базу данных.

Первый сырой прототип он создал за несколько дней с помощью PHP, половину кода взял из DarkModeList. Он выглядел так:

Как кодер с некоторым опытом я знаю, что повторное использование кода из старых проектов — это большая халтура. Мой стек это: — Vanilla HTML, CSS, Javascript, PHP. Никаких фреймворков. — Heroku + Dropbox. Не Git. Только Zip, как вы знаете. — WIP Chat для отчётности. Весь продукт создавался открыто. Вот список всех задач, которые я выполнил.

Андрей Азимов

Азимов пытался улучшить продукт и сделать понятным и удобным для любого пользователя.

Я начал показывать Sheet2Site людям. Но они всё ещё не понимали, что нужно сделать, чтобы создать свой сайт. Меня как создателя это удивляло. Я думал, что это очевидно. Я был совершенно не прав. Обратная связь от реальных людей может научить вас большему, чем целый месяц работы в одиночку. Я поговорил с десятью людьми, и каждый раз улучшал свою инструкцию, основываясь на этих отзывах. Настоящий успех пришёл, когда пользователь не нуждался ни в каких инструкциях и понимал продукт без моей помощи.

Андрей Азимов

Разработчик запустил Sheet2Site 21 марта 2018 года: написал об этом на Product Hunt, объявил о запуске на своей странице в Twitter, Facebook, WIP Chat и отправил сообщение по электронной почте всем подписчикам блога.

Все предыдущие проекты я запускал в воскресенье из-за меньшей конкуренции. С другой стороны, это означает, что меньше людей узнают о вашем сайте. Я подготовил стандартный набор для Product Hunt: заголовок, описание, GIF-анимацию (она заметнее, чем статичное изображение), скриншоты, в первом комментарии я описал историю создания проекта. Люди любят истории. Я запустил проект в 00:01 по времени Сан-Франциско, потому что всегда лучше иметь больший временной интервал для голосования (00:00-23:59).

Не просите людей голосовать за ваш продукт. Есть разница между тем, чтобы просто показывать кому-то проект или ставить перед выбором — голосовать или нет. Андрей Азимов

После анонса сервис стал продуктом дня №1 и продуктом недели №3 на Product Hunt, а также №1 на Show Hacker News.

За десять дней после запуска сайт посетило 30 тысяч уникальных пользователей, а выручка проекта составила $237 — это 16 продаж, две из которых — подписки на год. «Я тестировал различные цены, начиная с $5 в месяц, я поднял до $10 в месяц или $60 в год», — рассказывал Азимов.

Делайте то, что не масштабируется. В моих проектах не было никакой автоматизации продаж, электронной почты, подключения пользовательского домена. Я делал всё вручную. В частности, не было возможности подключить пользовательский домен (функция №1 в любом конструкторе сайтов). Поэтому я отправлял покупателям HTML-код для вставки по электронной почте.

Андрей Азимов

После запуска Sheet2Site Азимов взялся за другие проекты, так как целью «хардкорного года» было запустить как можно больше сервисов.

В апреле 2018 года он запустил приложение Progress Bar OS X, которое показывает прогресс дня, года, месяца и жизни в строке меню — как заряд батареи ноутбука.

В июле Make OS X Great Again — инструмент, который исправляет «раздражающие» вещи в macOS, например, перестаёт спрашивать об обновлении или отключает открытие iTunes при подключении iPhone.



В августе 2018 года Азимов создал Preview Hunt — веб-приложение, которое позволяет предварительно просмотреть и подготовить вашу заявку на Product Hunt.

В октябре — приложение для macOS, которое издаёт сигнал тревоги, если кто-то пытается украсть ноутбук, под названием MacBook Alarm.

В ноябре — хранилище фотографий Encrypt My Photos, защищённое сквозным шифрованием.

В январе 2019 года он победил в номинации Maker of the Year в ежегодной премии Golden Kitty Awards, которую проводит Product Hunt.

Моих сбережений хватало примерно на три месяца. Я начал создавать любые монетизируемые приложения, которые решали проблемы, с которыми я сталкивался. Если бы я этого не делал, я бы голодал и жил в палатке. Я жил на Бали в дешёвой комнате и питался фаст-фудом Андрей Азимов

В ноябре идеи разработчика закончились, и он вернулся к Sheet2Site. Следующие четыре месяца Азимов работал над ним полный рабочий день. Он провёл опрос среди существующих клиентов, чтобы узнать о самых больших проблемах инструмента.

По словам разработчика, люди жаловались на один общий «недостаточно хороший» шаблон для всех сайтов. Тогда он добавил шаблоны для досок объявлений, сайтов о путешествиях и другие. Кроме того, у приложения появились поиск, фильтр, карты и таблицы. Азимов обновил продукт и назвал его Sheet2Site 2.0.

Продажа Sheet2Site для создания новых проектов

К маю 2019 года вторая версия сайта достигла регулярной месячной выручки в $1000. Это было главной целью «хардкорного года», но Азимову понадобилось на два месяца больше запланированного времени.

В итоге Азимов создал шесть продуктов, за 14 месяцев все они принесли разработчику $32 тысячи. К концу года он продал MacBook Alarm за неназванную сумму, но сделку в подсчёте доходов не учитывал.

В 2019 году Азимов занимался оптимизацией и автоматизацией Sheet2Site 2.0, а также созданием новых шаблонов. В 2020 году из-за пандемии и массовой самоизоляции люди начали больше «работать над своими идеями», рассказал Азимов.

Он убрал подписку на месяц и предоставил бесплатный шаблон для сайтов про коронавирус, а выручка проекта выросла до $10 тысяч в месяц.

Спустя три года после запуска проекта Азимов решил продать Sheet2Site. В июне 2021 года его купил ИТ-предприниматель «с большим опытом в SaaS и цифровых продуктах» Нил Виттен. Сумму сделки Азимов не уточнил. Продажу проекта Азимов объяснил желанием создавать другие стартапы.

Разработчик поделился уроками, которые усвоил во время «хардкорного года»: