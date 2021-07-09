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«Думал, буду с кальяном встречать гостей»: какие уроки вынес предприниматель, который без опыта в общепите купил кафе Статьи редакции
Нарушил закон, поссорился с друзьями и чуть не лишился основного бизнеса.
Валерий Пеньков из Томска ещё подростком научился делать сайты и на заработанные деньги пробовал заниматься разным бизнесом — от аренды PlayStation до логистической компании. Но больше всего хотел открыть кафе.
Разовая разработка сайтов переросла в студию и приносила хорошие деньги, на которые предприниматель однажды купил ресторан. Он думал, что сможет вести два бизнеса параллельно и наведываться в заведение только по вечерам.
С первых же дней всё пошло не по плану: сотрудники не вышли на работу, на кухне к обеду заканчивались продукты, а сам Пеньков работал в зале и мыл посуду.
Предприниматель рассказал, почему его детская мечта обернулась долгами и разрушенной дружбой и к чему нужно быть готовым в общепите.
Заработок на сайтах в школе и первые бизнес-проекты в студенчестве
Валерий Пеньков в школьные годы увлекался созданием сайтов. Сначала они с друзьями делали персональные страницы для кланов в компьютерных играх, потом для знакомых, а с 2004 года стали получать первые заказы на сайты для компаний.
Закончив школу, в 2008 году Пеньков открыл компанию «Топовая томская студия». Она приносила несколько миллионов рублей выручки в год. Около 80% дохода приносили сайты. Иногда компании заказывали продвижение в соцсетях и рекламу в онлайне и офлайне.
Заказчиками студии тогда были музыкальный магазин, отделочная фирма, автосервисы — небольшой томский бизнес, который мог позволить себе сайты за 50-60 тысяч рублей. Самый крупный клиент — местный молочный завод «Деревенское молочко».
В то время Пеньков заочно учился на архитектурном факультете в Томском государственном архитектурно-строительном университете — так хотели родители. Параллельно с учёбой и работой в студии он пробовал запускать разный бизнес.
Один из них сезонный — именные видеопоздравления от Деда Мороза, идею которых он подсмотрел в Москве. Вместе с друзьями они продавали их детским садикам. За две-три недели команда зарабатывала 200-300 тысяч рублей.
В 2009 году Пеньков создал логистическую компанию «Том Авто». Сначала она работала как посредник: находила перевозчикам клиентов на бирже грузоперевозок ati.su и других форумах. Чаще всего это были рейсы «Томск — Москва» и «Москва — Кемерово», вспоминает предприниматель.
Потом «Том Авто» взяла в аренду 20-тонный «КамАЗ» и нашла постоянных клиентов: производителя утеплителей Юргинский завод и предприятие «Севкавкабель». Также у компании было 10-15 разовых клиентов в месяц.
Другой транспортный проект Пенькова — диспетчерская служба такси. Он не арендовал машины, а привлекал знакомых, которые таксовали. Ещё предприниматель сдавал в аренду консоли PlayStation, которые развозил по адресам сам и зарабатывал на этом 40-50 тысяч в месяц. Также Пеньков пробовал вместе с друзьями открыть спортзал, но он проработал недолго.
К 2012 году предприниматель скопил 1,5 млн рублей и в 23 года решил осуществить детскую мечту — открыть своё кафе в Томске.
Покупка «Чайханы №1»
Предприниматель понял, что не сможет на свободные деньги сделать заведение с нуля, поэтому купил готовый бизнес. Он изучал объявления на «Авито» и местных сайтах объявлений — «ру09» и «Фотодоске» — и понял, что с его бюджетом найти что-то стоящее нелегко.
Предприниматель выбрал несколько вариантов и встретился с их владельцами. После первичных бесед он остановился на ресторане восточно-европейской кухни «Чайхана №1».
Ресторан находился в удачном месте: рядом было несколько бизнес-центров, большой торговый комплекс, два студенческих корпуса и ночные клубы. По словам прежнего владельца, дневная выручка в будни составляла 5-15 тысяч рублей, а в пятницу и субботу 20–60 тысяч рублей.
Аренда помещения обходилась в 100 тысяч рублей в месяц. Персонал состоял из четырёх человек: двух поваров, официанта и мойщицы посуды. Каждому из них хозяин платил по 500 рублей за смену.
Владелец вложился в интерьер, и Пенькову понравилось заведение, но покупать его он не торопился: сомнения вызывал хозяин кафе. Он рассказал, что приехал из Узбекистана и продаёт бизнес, потому что его должны депортировать на родину вслед за женой.
В объявлении на «Авито» ресторан стоил 1,5 млн рублей, но Пеньков сторговался с хозяином на 1,3 млн. На оставшиеся деньги он купил более дорогую посуду, а часть отложил на оплату аренды за первый месяц в случае форс-мажора.
Что пошло не так
Предприниматель рассчитывал, что быстро поставит работу на поток. Он хотел днём вести дела в студии, а вечером заглядывать в ресторан. Но в заведении сразу же начались проблемы, и Пеньков понял, что вынужден уделять этому бизнесу всё своё время.
Ненадёжный персонал
В первый же день в обед на кухне кончились продукты, и повар не мог приготовить бизнес-ланчи, вспоминает предприниматель. Шеф с вечера составлял список покупок на весь следующий день, но каждый раз к обеду всё заканчивалось.
Из-за неточных расчётов приходилось ходить в магазин несколько раз в день, и у Пенькова закрадывались подозрения, что работники воровали продукты. Предприниматель тоже не закупал большие партии на неделю вперёд, чтобы еда была свежей.
В «Чайхане №1» остался работать прежний персонал: никто из них не говорил по-русски и все были без документов, рассказывает Пеньков. Он не понимал, что они обсуждают, и не мог их контролировать.
Для них было нормой без предупреждения не выйти на смену или проспать, говорит предприниматель. Поэтому он искал новых сотрудников, а в это время на кухне работали его мама и друг-повар.
С поиском официантов проблем не было: в Томске много студентов, которые ищут подработку. Когда никого не удавалось вызвонить, Пеньков сам работал в зале. Проблемой было найти мойщиц: никто не хотел на эту должность, поэтому посуду он тоже часто мыл сам.
Через три-четыре месяца новый владелец «Чайханы №1» сменил почти весь персонал, и работать стало проще. Новые сотрудники были более ответственными и, в отличие от предыдущих, воспринимали его как начальника, вспоминает предприниматель.
Нарушение авторских прав
Предприниматель был не в курсе, что за видеоклипы и музыку в заведении нужно платить правообладателям. Однажды в заведение пришли агенты из Российского авторского общества (РАО) и выдали ему предупреждение.
Перед ним стоял выбор: прекратить включать музыку либо делать делать ежемесячные отчисления в РАО. Пеньков купил несколько видеоклипов и платил за музыку около 5000 рублей в месяц.
Предприниматель также не знал, что прежний владелец скопировал бренд и логотип московской ресторанной сети «Чайхона №1» Тимура Ланского.
Низкая маржинальность
После смены владельца в ресторан перестали ходить друзья прежнего хозяина и мигранты, но заведение стали чаще посещать студенты.
Предпринимателю нравилось, что у заведения большой оборот — 500-700 тысяч рублей в месяц. Но после всех обязательных расходов оставалось в среднем 50-80 тысяч рублей прибыли.
Ежемесячные расходы «Чайханы №1»:
- Аренда и коммунальные платежи — 100 тысяч рублей.
- Зарплаты — 60 тысяч рублей.
Продвижение (ресурсами студии Пенькова) — 3-4 тысячи рублей.
Музыка — около 5 тысяч рублей.
- Продукты — около 300 тысяч рублей.
Предприниматель понял, что дело не стоит потраченных времени и усилий и не приносит ему никакого удовольствия. Но к продаже его подтолкнула другая неприятность.
Проблемы с законом
«Чайхана №1» платила единый налог на вменённый доход, который рассчитывался по количеству посадочных мест и площади помещения. Вне зависимости от суммы оборота ресторан платил один и тот же налог.
Пеньков получил штрафы на общую сумму 3 млн рублей. На их оплату не хватило процента, который он получил за обналичивание. Пришлось продать заведение и брать кредиты в нескольких банках.
Как из-за кафе предприниматель чуть не потерял студию
Предприниматель нашёл покупателей на свой ресторан, но в итоге продал его другу за 1,2 млн рублей. Это была очередная ошибка, признаётся Пеньков. У него бизнес тоже не пошёл, из-за чего они потом долго не общались.
Но предпринимателю было некогда думать об испорченных отношениях с товарищем: за год владения рестораном пошёл на спад его главный бизнес — студия сайтов.
Многие процессы в компании были завязаны на нём, и без его участия работа не продвигалась дальше макета. В результате студия потеряла клиентов, а команда уволилась.
В 2012 году годовая выручка студии была около 2-3 млн рублей, в штате работали два-три человека, а основную работу делал Пеньков. Все клиенты были из Томска.
По словам предпринимателя, теперь «Студия Т» приносит более 30 млн рублей выручки в год. В компании работают 38 человек, а в числе клиентов «Яндекс», S7 Airlines, «СберКапитал», «АльфаКапитал», Pandora и другие бренды.
Помимо сайтов компания теперь полноценно занимается продвижением в соцсетях, рекламой, перфоманс-маркетингом и делает коммерческие ролики в своём видеопродакшне.
Выводы
Теперь Пеньков вкладывает ресурсы только в развитие одного бизнеса. На свободные средства «Студия Т» покупает акций компаний, которые торгуются на Московской бирже — «Детского мира», ПИК и других.
Личные деньги предприниматель инвестирует в акции западных технологических компаний вроде Tesla и Facebook. Но год назад в разгар пандемии он снова чуть не купил кафе.
Из первого опыта в общепите Пеньков сделал несколько выводов:
- Нормальный готовый бизнес продают редко.
- Надо привлекать к сделке специалистов, которые смогут грамотно оценить бизнес.
- Общепит — чертовски сложный, маломаржинальный бизнес. Ему нужно уделять кучу времени.
- Не надо ввязываться в совсем глупые авантюры и оценивать риски. Лёгкие деньги = большие риски.
- С друзьями нужно дружить. Займы, партнёрство, бизнес и всё, что измеряется деньгами, выводит ваши отношения на совсем другой уровень. К этому нужно быть готовым.
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