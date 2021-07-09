Нарушил закон, поссорился с друзьями и чуть не лишился основного бизнеса.

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Валерий Пеньков из Томска ещё подростком научился делать сайты и на заработанные деньги пробовал заниматься разным бизнесом — от аренды PlayStation до логистической компании. Но больше всего хотел открыть кафе.

Разовая разработка сайтов переросла в студию и приносила хорошие деньги, на которые предприниматель однажды купил ресторан. Он думал, что сможет вести два бизнеса параллельно и наведываться в заведение только по вечерам.

С первых же дней всё пошло не по плану: сотрудники не вышли на работу, на кухне к обеду заканчивались продукты, а сам Пеньков работал в зале и мыл посуду.

Предприниматель рассказал, почему его детская мечта обернулась долгами и разрушенной дружбой и к чему нужно быть готовым в общепите.

Ресторан «Чайхана №1», который купил Валерий Пеньков

Заработок на сайтах в школе и первые бизнес-проекты в студенчестве

Валерий Пеньков в школьные годы увлекался созданием сайтов. Сначала они с друзьями делали персональные страницы для кланов в компьютерных играх, потом для знакомых, а с 2004 года стали получать первые заказы на сайты для компаний.

Закончив школу, в 2008 году Пеньков открыл компанию «Топовая томская студия». Она приносила несколько миллионов рублей выручки в год. Около 80% дохода приносили сайты. Иногда компании заказывали продвижение в соцсетях и рекламу в онлайне и офлайне.

Заказчиками студии тогда были музыкальный магазин, отделочная фирма, автосервисы — небольшой томский бизнес, который мог позволить себе сайты за 50-60 тысяч рублей. Самый крупный клиент — местный молочный завод «Деревенское молочко».

В то время Пеньков заочно учился на архитектурном факультете в Томском государственном архитектурно-строительном университете — так хотели родители. Параллельно с учёбой и работой в студии он пробовал запускать разный бизнес.

Один из них сезонный — именные видеопоздравления от Деда Мороза, идею которых он подсмотрел в Москве. Вместе с друзьями они продавали их детским садикам. За две-три недели команда зарабатывала 200-300 тысяч рублей.

Сайт проекта именных видеопоздравлений

В 2009 году Пеньков создал логистическую компанию «Том Авто». Сначала она работала как посредник: находила перевозчикам клиентов на бирже грузоперевозок ati.su и других форумах. Чаще всего это были рейсы «Томск — Москва» и «Москва — Кемерово», вспоминает предприниматель.

Сайт компании «Том Авто»

Потом «Том Авто» взяла в аренду 20-тонный «КамАЗ» и нашла постоянных клиентов: производителя утеплителей Юргинский завод и предприятие «Севкавкабель». Также у компании было 10-15 разовых клиентов в месяц.

Это бизнес, где люди до сих пор живут 90-ми, поэтому мы постоянно решали проблемы. У нас грабили груз, резали тент у фуры, причём на платной стоянке. Однажды водитель запил и неделю не выходил на связь, а мы несли убытки. Бывало, что грузы разбивались. А однажды мы перевозили катушки с проводами, и одна из них выкатилась и разбила соседний автомобиль. Нам пришлось покрывать владельцу ущерб. Было много весёлых историй. Валерий Пеньков

Другой транспортный проект Пенькова — диспетчерская служба такси. Он не арендовал машины, а привлекал знакомых, которые таксовали. Ещё предприниматель сдавал в аренду консоли PlayStation, которые развозил по адресам сам и зарабатывал на этом 40-50 тысяч в месяц. Также Пеньков пробовал вместе с друзьями открыть спортзал, но он проработал недолго.

Почти все эти проекты начинались без денег. Порог вхождения минимальный. Чтобы открыть логистическую компанию, нужен был просто компьютер: ищешь одних, ищешь других и сводишь их между собой. Для диспетчерской службы нужно было всего пару раций, компьютеры, телефоны — и погнали. Нам не нужно было несколько миллионов, чтобы что-то начать. Деньги на эти проекты мне приносила разработка сайтов. В моей студии было всего пару менеджеров, один дизайнер, а я был основным производящим ресурсом. Соответственно, зарплатный фонд был небольшой, тем более по региональным меркам, поэтому я вынимал практически все деньги из компании. Валерий Пеньков

К 2012 году предприниматель скопил 1,5 млн рублей и в 23 года решил осуществить детскую мечту — открыть своё кафе в Томске.

Я представлял, что это простой бизнес: нанял поваров, официантов, договорился с поставщиками продуктов, снял помещение и погнали. Зовёшь друзей, их друзей и всё в шоколаде. Думал, буду сидеть такой за столом с вискариком и кальяном, авторитетный, встречать уважаемых гостей. Валерий Пеньков

Покупка «Чайханы №1»

Предприниматель понял, что не сможет на свободные деньги сделать заведение с нуля, поэтому купил готовый бизнес. Он изучал объявления на «Авито» и местных сайтах объявлений — «ру09» и «Фотодоске» — и понял, что с его бюджетом найти что-то стоящее нелегко.

Некоторые объявления мне просто визуально не нравились: не такое кафе я себе представлял, не видел себя в нём и не понимал, как дальше его можно развивать. Другие заведения были совсем в жопе мира, и я не понимал, как вообще человеку пришло в голову открыть кафе в таком месте. Я находил много дешёвых небольших забегаловок, которые мне казались не очень перспективными. Были и достойные варианты, но продавались они слишком дорого. Валерий Пеньков

Предприниматель выбрал несколько вариантов и встретился с их владельцами. После первичных бесед он остановился на ресторане восточно-европейской кухни «Чайхана №1».

Ресторан находился в удачном месте: рядом было несколько бизнес-центров, большой торговый комплекс, два студенческих корпуса и ночные клубы. По словам прежнего владельца, дневная выручка в будни составляла 5-15 тысяч рублей, а в пятницу и субботу 20–60 тысяч рублей.

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Аренда помещения обходилась в 100 тысяч рублей в месяц. Персонал состоял из четырёх человек: двух поваров, официанта и мойщицы посуды. Каждому из них хозяин платил по 500 рублей за смену.

Владелец вложился в интерьер, и Пенькову понравилось заведение, но покупать его он не торопился: сомнения вызывал хозяин кафе. Он рассказал, что приехал из Узбекистана и продаёт бизнес, потому что его должны депортировать на родину вслед за женой.

Я понимал, что скорее всего он приукрашивает. Пару недель я ходил в ресторан сам и подсылал друзей. Спрашивал людей, почему они сюда приходят. Одни оказались постоянными гостями, другие — работали рядом и приходили на обед. Так я понял, что это реальные посетители, а не друзья или родственники хозяина. Мы даже общались с владельцем соседнего кафе, который был земляком и приятелем хозяина. Он показывал фото, где они вместе в Узбекистане. Только после нескольких недель наблюдения я решил купить кафе. Валерий Пеньков

В объявлении на «Авито» ресторан стоил 1,5 млн рублей, но Пеньков сторговался с хозяином на 1,3 млн. На оставшиеся деньги он купил более дорогую посуду, а часть отложил на оплату аренды за первый месяц в случае форс-мажора.

Прежний владелец хотел отличаться от соседа, у которого было заведение национальной узбекской кухни, поэтому у него было восточно-европейское меню. Я добавил больше европейских блюд и сезонные предложения типа окрошки. Ещё в процессе оформления сделки я ввёл кальяную карту, изменил меню в стиле «дорого-богато», сделал сайт, завёл соцсети. Создал заведению красивую обёртку, ресторанную подачу и поднял цены. Наценка на блюдо была 60-70%. Рядом было много офисов, поэтому я делал ставку на бизнес-ланчи и деловых людей. Валерий Пеньков

Что пошло не так

Предприниматель рассчитывал, что быстро поставит работу на поток. Он хотел днём вести дела в студии, а вечером заглядывать в ресторан. Но в заведении сразу же начались проблемы, и Пеньков понял, что вынужден уделять этому бизнесу всё своё время.

Ненадёжный персонал

В первый же день в обед на кухне кончились продукты, и повар не мог приготовить бизнес-ланчи, вспоминает предприниматель. Шеф с вечера составлял список покупок на весь следующий день, но каждый раз к обеду всё заканчивалось.

Из-за неточных расчётов приходилось ходить в магазин несколько раз в день, и у Пенькова закрадывались подозрения, что работники воровали продукты. Предприниматель тоже не закупал большие партии на неделю вперёд, чтобы еда была свежей.

В «Чайхане №1» остался работать прежний персонал: никто из них не говорил по-русски и все были без документов, рассказывает Пеньков. Он не понимал, что они обсуждают, и не мог их контролировать.

Для них было нормой без предупреждения не выйти на смену или проспать, говорит предприниматель. Поэтому он искал новых сотрудников, а в это время на кухне работали его мама и друг-повар.

С поиском официантов проблем не было: в Томске много студентов, которые ищут подработку. Когда никого не удавалось вызвонить, Пеньков сам работал в зале. Проблемой было найти мойщиц: никто не хотел на эту должность, поэтому посуду он тоже часто мыл сам.

Через три-четыре месяца новый владелец «Чайханы №1» сменил почти весь персонал, и работать стало проще. Новые сотрудники были более ответственными и, в отличие от предыдущих, воспринимали его как начальника, вспоминает предприниматель.

От прежнего хозяина остался только шеф-повар без документов. Увольнять его я не хотел — если меняется шеф-повар, то неизбежно меняется вкус блюд. У каждого шефа свои пропорции, и еда получается уже другая.

Конкурент из соседнего заведения знал, что у прежнего владельца работали одни нелегалы. Мы каждый день улыбались и общались друг с другом, а потом он решил нас устранить и подослал проверку из миграционной службы. За одного повара без документов проверяющие выписали небольшой штраф и рассказали, кто его сдал. У нас была потом с конкурентом профилактическая беседа, но больше мы друг другу не улыбались. Валерий Пеньков

Нарушение авторских прав

Предприниматель был не в курсе, что за видеоклипы и музыку в заведении нужно платить правообладателям. Однажды в заведение пришли агенты из Российского авторского общества (РАО) и выдали ему предупреждение.

Перед ним стоял выбор: прекратить включать музыку либо делать делать ежемесячные отчисления в РАО. Пеньков купил несколько видеоклипов и платил за музыку около 5000 рублей в месяц.

Предприниматель также не знал, что прежний владелец скопировал бренд и логотип московской ресторанной сети «Чайхона №1» Тимура Ланского.

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У нас в Томске не было этой сети. Я понятия не имел, что там происходит в Москве и в других регионах. Когда покупал, загуглил только, что такое «чайхана». Решил, что название неплохое. Меня ещё удивило, что для Томска всё сделано качественно: нормальный шрифт и логотип хорошо собран. Слава богу, про это никто не узнал. Я сам выяснил только спустя полгода владения. У меня была идея поменять фирменный стиль, но в итоге я продал заведение. Валерий Пеньков

Низкая маржинальность

После смены владельца в ресторан перестали ходить друзья прежнего хозяина и мигранты, но заведение стали чаще посещать студенты.

Трафик я не считал. Всего было 80 посадочных мест. У нас было два тапчана, которые считались VIP-залами. Там можно было закрыться и сидеть — тогда это было необычно. В выходные были заняты два тапчана и как минимум половина зала. В будние дни вечером были заняты один-два стола, а в обед — 70-80% зала. Валерий Пеньков

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Предпринимателю нравилось, что у заведения большой оборот — 500-700 тысяч рублей в месяц. Но после всех обязательных расходов оставалось в среднем 50-80 тысяч рублей прибыли.

Ежемесячные расходы «Чайханы №1»:

Аренда и коммунальные платежи — 100 тысяч рублей.

Зарплаты — 60 тысяч рублей.

Продвижение (ресурсами студии Пенькова) — 3-4 тысячи рублей.

Музыка — около 5 тысяч рублей.

Продукты — около 300 тысяч рублей.

Предприниматель понял, что дело не стоит потраченных времени и усилий и не приносит ему никакого удовольствия. Но к продаже его подтолкнула другая неприятность.

Проблемы с законом

«Чайхана №1» платила единый налог на вменённый доход, который рассчитывался по количеству посадочных мест и площади помещения. Вне зависимости от суммы оборота ресторан платил один и тот же налог.

Дружочек предложил: «Давай-ка мы проведём через тебя нормальные деньги и просто обналичим их под определённый процент». Я взял и согласился. Оказалось, что его тоже попросили. Ко мне сразу же пришли с проверкой из управления экономической безопасности и других органов и назначили штрафы. Я должен был выплатить всю сумму, которую мы провели через компанию.

Валерий Пеньков

Пеньков получил штрафы на общую сумму 3 млн рублей. На их оплату не хватило процента, который он получил за обналичивание. Пришлось продать заведение и брать кредиты в нескольких банках.

Как из-за кафе предприниматель чуть не потерял студию

Предприниматель нашёл покупателей на свой ресторан, но в итоге продал его другу за 1,2 млн рублей. Это была очередная ошибка, признаётся Пеньков. У него бизнес тоже не пошёл, из-за чего они потом долго не общались.

Приятель искал, куда вложить деньги, и его мама тогда была в поиске работы. Я думал, что так я помогу и ему, и себе. У меня были ещё покупатели, и я не хотел срочно избавиться от заведения, это была осознанная продажа. Кафе и так приносило деньги, а если за ним нормально следить, то можно было хорошо заработать. Он человек более ответственный, чем я, а его мама могла грамотно всем управлять. Мне казалось, что это идеальное сочетание. Но в итоге люди, которые работали со мной, почему-то не захотели работать с ним. Его мама оказалась более требовательна к персоналу. Они попытались сменить меню и концепцию. Не знаю, что повлияло, но они проработали только год. Валерий Пеньков

Но предпринимателю было некогда думать об испорченных отношениях с товарищем: за год владения рестораном пошёл на спад его главный бизнес — студия сайтов.

Многие процессы в компании были завязаны на нём, и без его участия работа не продвигалась дальше макета. В результате студия потеряла клиентов, а команда уволилась.

Для студии это был переломный момент. Я сидел в офисе один без персонала, но с кучей долгов и осмыслял, что делал неправильно. В 2013 году я начал вести дела по-другому. До этого у нас были холодные продажи и ставка на их количество. Мы не работали на качество, главное было получить деньги и сдать сайт. Потом мы начали выстраивать HR-бренд и стратегию заботы о клиенте. Теперь мы делаем упор именно на качестве работ. Благодаря этому мы стали больше зарабатывать. Валерий Пеньков

В 2012 году годовая выручка студии была около 2-3 млн рублей, в штате работали два-три человека, а основную работу делал Пеньков. Все клиенты были из Томска.

По словам предпринимателя, теперь «Студия Т» приносит более 30 млн рублей выручки в год. В компании работают 38 человек, а в числе клиентов «Яндекс», S7 Airlines, «СберКапитал», «АльфаКапитал», Pandora и другие бренды.

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Помимо сайтов компания теперь полноценно занимается продвижением в соцсетях, рекламой, перфоманс-маркетингом и делает коммерческие ролики в своём видеопродакшне.

Выводы

Теперь Пеньков вкладывает ресурсы только в развитие одного бизнеса. На свободные средства «Студия Т» покупает акций компаний, которые торгуются на Московской бирже — «Детского мира», ПИК и других.

Личные деньги предприниматель инвестирует в акции западных технологических компаний вроде Tesla и Facebook. Но год назад в разгар пандемии он снова чуть не купил кафе.

Я довольно часто хожу в это заведение и знаю собственника. Один раз он пришёл ко мне и сказал: «Валер, я знаю, что у тебя есть деньги, я знаю, что у вас всё в пандемию хорошо, а я на грани. Я либо влезу в огромные долги, либо продам кафе. А продавать его кому ни попадя я не хочу».

Я знал всю ситуацию изнутри, никакого подвоха не было. У меня было огромное желание попробовать ещё раз, но всё-таки разум победил. Я не стал ввязываться в это. Валерий Пеньков

Из первого опыта в общепите Пеньков сделал несколько выводов: