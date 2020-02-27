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Лиана Липанова
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«Яндекс»: количество рекламодателей, размещающих видеорекламу, выросло на 278% в 2019 году Материал редакции

Самым популярным форматом остаётся реклама внутри видео, а длина роликов — 15 секунд.

3 комментария
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В 2019 году рекламодатели на платформах «Яндекса» выбирали формат видеорекламы на 278% чаще, следует из исследования интернет-компании.

Чаще всего видеорекламу размещали производители товаров повседневного спроса и финансовые компании — их доля составляет по 18%. Около 12% инвестиций пришлось на видеорекламу автомобилей, ещё 11% — на телеком.

«Яндекс»

Больше всего за год вложения в видеорекламу увеличили: туризм, телеком, недвижимость, кафе и рестораны и развлечения.

«Яндекс»

Чаще всего рекламодатели снимали 15-секундные ролики, но показатель досмотров (VTR) больше всего у роликов длиной до пяти секунд — 87%. Чем короче ролик, тем чаще его досматривают, объяснили в «Яндексе».

«Яндекс»

Самым популярным форматом остаётся мультиролл — реклама внутри видео. Этот формат в 2019 году пользовался популярностью у кафе и ресторанов, рекламодателей из отраслей развлечения, телекоммуникаций и товаров повседневного спроса. Туризм в более чем 50% случаев выбирал рекламу на текстовых страницах (InPage). Средняя стоимость просмотра одного ролика независимо от длительности и формата рекламы составила 33 копейки.

«Яндекс»

Кроме того, в 2019 году снизилась популярность социально-демографического таргетинга на 20% — на него приходилось 40% показов. Для 42% показов компании выбирали аудиторию по интересам, поведенческим признакам и поисковому ретаргетингу.

«Яндекс»

«Растущая популярность этого формата (онлайн-видеорекламы — vc.ru) в нашей видеосети связана, в первую очередь, с появлением в "Яндекс.Директе" закупки охватной видеорекламы по аукционной модели и развитием инструментов измерения эффективности кампаний», — заявила директор по продажам ключевым клиентам и партнёрам «Яндекса» Виктория Кинаш.

Она отметила, что пользователи всё больше потребляют видеоконтент, а «рекламодатель идёт вслед за зрителем».

#новость #яндекс #реклама #исследование

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3 комментария
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Рустам Фатов

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15 секунд рекламы это уже долго

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Saucedo Puetz

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Количество юзеров, блочащих рекламу, выросло на 1000%

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Дамир Губаев

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Конечно выросло, 5 блоков рекламы, фикс первого блока. Сервисы Яндекса заняли весь том и seo теряет смысл

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