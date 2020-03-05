Если пользователи согласны.
- Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам отправлять рекламные push-уведомления в приложениях, пишет The Verge. Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любое время. Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений.
- До этого Apple запрещала рассылать push-уведомления в рекламных целях. Как отмечает издание, в феврале 2019 года компания сама нарушила правила App Store и отправила уведомление пользователям Apple Music, предлагая месяц бесплатной подписки для друзей.
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Roman Platonov
Сейчас начнётся, как на андройде куча пушей. Хорошо есть возможность удобного их регулирования
Альберт ШтернRoman
Их попытаются обойти, как и до этого. Теперь это чуть легальнее
От wildberries и ozon реклама всегда была
Roman PlatonovАльберт
Да, от наших прил и так всегда что-то прилетало, так теперь ещё будет от тех, кто соблюдал правила
Сергей ЩукинRoman
На нормальном андроиде без китайской прошивки нет этого дерьма и всё под контролем
tom muntyanRoman
в каких приложениях на андройде куча пушей?
Roman Moskovskiy
Теперь можно отписываться от уведомлений в один клик прямо в центре уведомлений, так что нормас
Roman PlatonovRoman
Это понятно, но как мне кажется, нужны более гибкие настройки пушей на уровне iOS. Чтобы можно было выбирать категории пушей, которые хочешь чтобы приходили, и отключать которые не интересны
Spiker SpunrealRoman
ага, а там Озон будет присылать пуши распродаж как важные системные пуши. В нормальных приложениях (не таких, как Озон или Goods) и так можно точечно настроить пуши. А спамные приложения найдут способ спамить. Тут может помочь только полное отключение пушей у приложения.
tom muntyanRoman
А как раньше было?.
Павел Левин
Кого-то это останавливало? Пуши со всякими акциями, "советами", новыми фичами приходят постоянно.
Артем Бахтин
Айфон начинает терять преобладание над Андроидом
Паронормальный
кто-нибудь вообще смотрит эту рекламу?
Dmitry Egorov
Потом они посчитают количество рекламных push, ужаснутся нагрузкам на инфраструктуру и начнут собирать по копеечке за каждый рекламный пушик.
Похожим образом работают ОПСОСы