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Татьяна Боброва
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Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS Материал редакции

Если пользователи согласны.

  • Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам отправлять рекламные push-уведомления в приложениях, пишет The Verge. Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любое время. Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений.
  • До этого Apple запрещала рассылать push-уведомления в рекламных целях. Как отмечает издание, в феврале 2019 года компания сама нарушила правила App Store и отправила уведомление пользователям Apple Music, предлагая месяц бесплатной подписки для друзей.

#новость #apple #appstore

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13 комментариев
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Roman Platonov

3

Сейчас начнётся, как на андройде куча пушей. Хорошо есть возможность удобного их регулирования

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Альберт Штерн

Roman
1

Их попытаются обойти, как и до этого. Теперь это чуть легальнее
От wildberries и ozon реклама всегда была

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Roman Platonov

Альберт
0

Да, от наших прил и так всегда что-то прилетало, так теперь ещё будет от тех, кто соблюдал правила

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Сергей Щукин

Roman
0

На нормальном андроиде без китайской прошивки нет этого дерьма и всё под контролем

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tom muntyan

Roman
0

в каких приложениях на андройде куча пушей? 

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Теперь можно отписываться от уведомлений в один клик прямо в центре уведомлений, так что нормас

Ответить

Roman Platonov

Roman
2

Это понятно, но как мне кажется, нужны более гибкие настройки пушей на уровне iOS. Чтобы можно было выбирать категории пушей, которые хочешь чтобы приходили, и отключать которые не интересны

Ответить

Spiker Spunreal

Roman
2

ага, а там Озон будет присылать пуши распродаж как важные системные пуши. В нормальных приложениях (не таких, как Озон или Goods) и так можно точечно настроить пуши. А спамные приложения найдут способ спамить. Тут может помочь только полное отключение пушей у приложения.

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tom muntyan

Roman
0

А как раньше было?. 

Ответить

Павел Левин

0

Кого-то это останавливало? Пуши со всякими акциями, "советами", новыми фичами приходят постоянно. 

Ответить

Артем Бахтин

0

Айфон начинает терять преобладание над Андроидом

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Паронормальный

0

кто-нибудь вообще смотрит эту рекламу?

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Dmitry Egorov

–1

Потом они посчитают количество рекламных push, ужаснутся нагрузкам на инфраструктуру и начнут собирать по копеечке за каждый рекламный пушик.

Похожим образом работают ОПСОСы

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