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Маркетинг
Вадим Скворцов
1967

Apple вернула разработчикам из России доступ к рекламе приложений в поиске по App Store Материал редакции

До сих пор реклама в магазине приложений была недоступна российским компаниям, в отличие от компаний из более чем 50 других стран.

3 комментария
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Apple обновила условия использования своей платформы для рекламы iOS-приложений в App Store — Apple Search Ads. В списке стран для рекламодателей появилась Россия.

Search Ads позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске по App Store, а пользователям — быстрее находить подходящий сервис. Такие объявления помечены значком «Ad» и размещены на голубом фоне, они появляются в верхней части поисковой выдачи.

Apple

До этого реклама в магазине приложений была доступна в более чем 50 странах: США, Канаде, Германии, Великобритании, Казахстане, Украине и других. В России Apple временно закрыла доступ к Search Ads в ноябре 2018 года.

В компании заявляют, что около 70% посетителей App Store используют внутренний поиск по магазину, чтобы найти нужное приложение, а 65% скачиваний происходит сразу после поиска.

Сервис PeakVisor, который помогает путешественникам ориентироваться в горах с помощью трёхмерных карт, использовал такую рекламу, когда пользователи искали в App Store приложения для пешего туризма или катания на лыжах по ключевым словам — названиям курортов и гор. Объявления Search Ads помогли повысить конверсию на 12%, говорят в компании.

Waitr, сервис для доставки еды, с помощью Search Ads увеличил количество загрузок на 440% за пять месяцев, а новые пользователи стали тратить в приложении на 13% больше по сравнению с пользователями, приведёнными с других платформ.

Search Ads не отслеживает пользователей по их поисковым запросам и не предоставляет рекламодателям данные по отдельным пользователям, не разрешает настраивать таргетинг по пользователям младше 18 лет и не продаёт данные третьим лицам, говорится на сайте сервиса.

#новость #appstore #apple

Спасибо за наводку ilya
Вадим Скворцов
+8842
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3 комментария
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Roman Trifonov

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Таки деньги не пахнут.
Спрос на девайсы падает, на контент — растет, вот и зарабатывают как могут. 

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Bender Rodriguez

Roman
0

да при чем тут это, этой рекламе уже года 3 наверное, просто раскатывают постепенно по всем странам и ситуация нынешняя никак не влияет на это, уже давно пора было это раскатывать на весь мир, но видимо юридические проблемы нужно было решать в каждой стране отдельно.

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Александр Рязанов

Roman
0

Вы о чем? Давно прошло время, когда айфоны приносили 75% выручки. Apple раскидала яйца по разным корзинам.

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