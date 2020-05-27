Однако в целом ситуация на рынке сложная, говорят его участники: выручка крупнейших рекламодателей снижается на 10% и более.

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Падение рекламной выручки «Яндекса» начало замедляться: если в апреле она упала на 17-19% год к году, то в мае (за период до 22 мая) — уже только на 7-9%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs по итогам встреч топ-менеджеров «Яндекса» с инвесторами.

Согласно записке, в мае выручка от рекламодателей из сегмента малого и среднего бизнеса растёт по сравнению с апрелем быстрее, чем от других компаний. «Все группы рекламодателей демонстрируют растущую или нейтральную динамику, но некоторые сегменты — путешествия, автомобили и недвижимость — остаются под давлением», — говорится в документе.

В «Яндексе» отказались прокомментировать изданию данные из записки Goldman Sachs.

Среди наиболее значимых выводов в отчёте — тренды в рекламе и такси для компании «постепенно улучшаются по сравнению с точкой дна, которой они достигли в апреле», отмечает Forbes. Издание указывает, что на основе динамики выручки «Яндекса», как одной из самых дорогих компаний рунета, можно сделать вывод о динамике восстановления экономики России.

Что говорят аналитики и участники рынка

Опрошенные Forbes эксперты считают, что показатели «Яндекса» связаны с постепенным возобновлением работы бизнеса: с 12 мая в России закончились «нерабочие» дни, регионы начали снимать ограничения и бизнес, в первую очередь малый, отреагировал на это.

Однако некоторые участники рекламного рынка считают, что говорить об улучшении ситуации пока рано. По словам одного из собеседников издания, до сих пор неясно, будет июнь хуже мая или лучше: «Если бы цифры за апрель-май были в обратной пропорции, это было бы то, на что я рассчитывал, чего ожидал исходя из развития ситуации на рынке в целом».

Менеджер одной из компаний-партнёра «Яндекса» также считает, что показатели могли улучшиться у интернет-компании, но в целом ситуация на рынке сложная: выручка крупнейших рекламодателей снижается на 10% и более. По его словам, для многих из них май стал хуже апреля.