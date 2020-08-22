«Надо было чаще встречаться».

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Если взять рекламный слоган и прочитать его в прошедшем времени, то получится подзаголовок или идея для фильма — к такому выводу пришёл режиссёр и сценарист Натан Рюггер. Его подписчики в Twitter опробовали это упражнение на англоязычных слоганах, а Рюггер развил некоторые идеи в полноценные синопсисы.

Gillian Fritzsche @fritchbeetle



#PastTenseASlogan #GeneralElectric @NateRuegger We brought good things to life. «Мы приносили хорошие вещи в жизнь» — вариант для слогана We Bring Good Things to Life от General Electric

𝙸𝙽𝚃. 𝙽𝙰𝚃𝙴 𝚁𝚄𝙴𝙶𝙶𝙴𝚁 - 𝙿𝚁𝙴𝚂𝙴𝙽𝚃🏚 @NateRuegger @fritchbeetle FRANKENSTEIN, INC. - imagine if PET SEMATARY were a revolutionary service that brings recently-dead pets back to life - but when their Silicon Valley boss, Vick "Doc" Frankenstein, takes on a DARPA contract to develop super-soldier immortality serum - it backfires... monstrously. «Корпорация "Франкенштейн"»: представьте, что «Кладбище домашних животных» — это революционные сервис, который возвращает жизнь недавно умершим зверям. Но когда босс из Кремниевой Долины Вик «Док» Франкенштейн заключает контракт с правительственной организацией DARPA на создание сыворотки бессмертия для суперсолдат, результат оказывается... монструозным.

𝙸𝙽𝚃. 𝙽𝙰𝚃𝙴 𝚁𝚄𝙴𝙶𝙶𝙴𝚁 - 𝙿𝚁𝙴𝚂𝙴𝙽𝚃🏚 @NateRuegger @Lanowow Raunchy vampire comedy that has a poster of Anna Kendrick with fangs licking blood off her fingers - dropping on Apple+ this Halloween Грубая комедия с постером, на котором изображена Анна Кендрик с клыками, слизывающая кровь со своих пальцев — выходит на Apple+ в Хэллоуин

К флешмобу присоединился Стивен Кинг — он попробовал поменять слоган страховой компании Farmers Insurance. Её фраза "We know a thing or two, because we’ve seen a thing or two" означает, что компания видела многое и готова ко всему, поэтому «знает кое-что, так как кое-что видела».

Stephen King @StephenKing We Knew a Thing or Two because We Saw a Thing or Two. https://twitter.com/JanetMaslin/status/1296485080748130309 «Мы знали кое-что, потому что видели кое-что»

Твит Кинга заметили в рунете и протестировали идею на российских рекламных слоганах. Получались варианты, подходящие для хорроров, драм и эпитафий.

Ринглин @Ringlin2 Не видел этого у Кинга, но говорят он придумал отличную штуку.



Если любой рекламный слоган сказать в прошедшем времени, будет офигенно.



Вискас. Потому что кошка вам доверяла (с)

Эту идею подхватили и в Facebook — например, под публикацией Андрея Подшибякина.

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