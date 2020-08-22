«Жил ярко»: с подачи Стивена Кинга в соцсетях читают слоганы рекламы в прошедшем времени — выходят идеи драм и хорроров
Материал редакции
«Надо было чаще встречаться».
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Если взять рекламный слоган и прочитать его в прошедшем времени, то получится подзаголовок или идея для фильма — к такому выводу пришёл режиссёр и сценарист Натан Рюггер. Его подписчики в Twitter опробовали это упражнение на англоязычных слоганах, а Рюггер развил некоторые идеи в полноценные синопсисы.
К флешмобу присоединился Стивен Кинг — он попробовал поменять слоган страховой компании Farmers Insurance. Её фраза "We know a thing or two, because we’ve seen a thing or two" означает, что компания видела многое и готова ко всему, поэтому «знает кое-что, так как кое-что видела».
Твит Кинга заметили в рунете и протестировали идею на российских рекламных слоганах. Получались варианты, подходящие для хорроров, драм и эпитафий.
Эту идею подхватили и в Facebook — например, под публикацией Андрея Подшибякина.