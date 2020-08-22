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Андрей Фролов
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«Жил ярко»: с подачи Стивена Кинга в соцсетях читают слоганы рекламы в прошедшем времени — выходят идеи драм и хорроров Материал редакции

«Надо было чаще встречаться».

3 комментария
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Если взять рекламный слоган и прочитать его в прошедшем времени, то получится подзаголовок или идея для фильма — к такому выводу пришёл режиссёр и сценарист Натан Рюггер. Его подписчики в Twitter опробовали это упражнение на англоязычных слоганах, а Рюггер развил некоторые идеи в полноценные синопсисы.

Gillian Fritzsche @fritchbeetle
@NateRuegger We brought good things to life.

#PastTenseASlogan #GeneralElectric
«Мы приносили хорошие вещи в жизнь» — вариант для слогана We Bring Good Things to Life от General Electric
𝙸𝙽𝚃. 𝙽𝙰𝚃𝙴 𝚁𝚄𝙴𝙶𝙶𝙴𝚁 - 𝙿𝚁𝙴𝚂𝙴𝙽𝚃🏚 @NateRuegger
@fritchbeetle FRANKENSTEIN, INC. - imagine if PET SEMATARY were a revolutionary service that brings recently-dead pets back to life - but when their Silicon Valley boss, Vick "Doc" Frankenstein, takes on a DARPA contract to develop super-soldier immortality serum - it backfires... monstrously.
«Корпорация "Франкенштейн"»: представьте, что «Кладбище домашних животных» — это революционные сервис, который возвращает жизнь недавно умершим зверям. Но когда босс из Кремниевой Долины Вик «Док» Франкенштейн заключает контракт с правительственной организацией DARPA на создание сыворотки бессмертия для суперсолдат, результат оказывается... монструозным.
Lanie Lanowitz is Joanna's pen name @Lanowow
@NateRuegger Finger-licked good
(I'm already regretting this post)
«Так хорошо, что пальчики облизаны» — вариант слогана It’s Finger Lickin’ Good от KFC
𝙸𝙽𝚃. 𝙽𝙰𝚃𝙴 𝚁𝚄𝙴𝙶𝙶𝙴𝚁 - 𝙿𝚁𝙴𝚂𝙴𝙽𝚃🏚 @NateRuegger
@Lanowow Raunchy vampire comedy that has a poster of Anna Kendrick with fangs licking blood off her fingers - dropping on Apple+ this Halloween
Грубая комедия с постером, на котором изображена Анна Кендрик с клыками, слизывающая кровь со своих пальцев — выходит на Apple+ в Хэллоуин

К флешмобу присоединился Стивен Кинг — он попробовал поменять слоган страховой компании Farmers Insurance. Её фраза "We know a thing or two, because we’ve seen a thing or two" означает, что компания видела многое и готова ко всему, поэтому «знает кое-что, так как кое-что видела».

Stephen King @StephenKing
We Knew a Thing or Two because We Saw a Thing or Two. https://twitter.com/JanetMaslin/status/1296485080748130309
«Мы знали кое-что, потому что видели кое-что»

Твит Кинга заметили в рунете и протестировали идею на российских рекламных слоганах. Получались варианты, подходящие для хорроров, драм и эпитафий.

Ринглин @Ringlin2
Не видел этого у Кинга, но говорят он придумал отличную штуку.

Если любой рекламный слоган сказать в прошедшем времени, будет офигенно.

Вискас. Потому что кошка вам доверяла (с)
Ринглин @Ringlin2
Мегафон. Будущее зависело от тебя.
Neshutka @Ksushka014
@Ringlin2 @A_Kapustin 1икс бет. Много денег не было
४Asgаrdiаn GODfаther🖖 @KriSherlHolmes
@Ringlin2 Ел, пил, жевал Орбит.
Максим Нуриев @NurievMaxim
@Ringlin2 Хюндай. Жил ярко.
лизон линдемаск @MoreBuckwheat
@Ringlin2 Ред Булл окрылял.
Dirty Adler @bagelfer
@Ringlin2 Subway. Ел свежее.
Dirty Adler @bagelfer
@Ringlin2 @mariagovori Не кис, на радуге завис.
Махровый Русофоб @rostyarb
@Ringlin2 Золотая бочка. Надо было чаще встречаться... Эх...
Мэр Солги @sunforus88
@Ringlin2 Pepsi.
Брал от жизни все.
Жил большими глотками.
Жил здесь и тогда.

Эту идею подхватили и в Facebook — например, под публикацией Андрея Подшибякина.

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Какие ещё могут быть варианты?

#слоганы

Андрей Фролов
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Sasha Tsereteli

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TJ перелогинся

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Михаил Горюнов

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Думал иначе 😎😂

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Maksim Nikitzov

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На эпитафии больше похоже или заголовок для некролога

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