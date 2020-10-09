«Яндекс» договорился о покупке 100% платформы для управления контекстной рекламой К50 Материал редакции
Сделка позволит К50 масштабировать бизнес, а «Яндекс» «поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы».
«Яндекс» договорился о покупке 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой К50, сообщил vc.ru представитель интернет-компании. Сумму сделку в «Яндексе» не раскрывают.
Сейчас 77,79% рекламной компании принадлежит венчурному фонду AddVenture Capital, остальное — у гендиректора и сооснователя Марии Опритовой и менеджмента.
Сделка позволит К50 масштабировать бизнес с помощью технологий и инфраструктуры «Яндекса», а интернет-компания «поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счёт продуктов» платформы, заявил представитель «Яндекса».
К50 работает со всеми рекламными системами, уточнили в «Яндексе».
Тарифы и условия для текущих клиентов К50 не изменятся. Все сотрудники рекламной компании перейдут на работу в «Яндекс», а Опритова продолжит руководить сервисом.
К50 основана в 2013 году. Среди её клиентов — Metro, «Билайн», рекламные агентства OMD, MGCom и Realweb.
Согласно данным базы «Контур.Фокус», AddVenture Capital принадлежит 77,79 % в ООО «К50», Дмитрию Саранцеву — 4,71%, Владимиру Ковтуну — 3%. Евгении Козловой, Светлане Черепановой, Ольге Ставской и Евгении Шовковой — по 0,2%. Опритова владеет 13,7%.
Выручка К50 по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 124,5 млн рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей.
Ну готовьте к тому что теперь реклама яндекса полезет из всех дыр
Посчитали и решили убрать прослойку
К50 - сторонний сервис, через который бюджеты не ходили. Так что вы не правы, они не прослойка. Скорее инвентарь. Очень круто, что Яндекс их купил, есть шанс, что средний рекламодатель получит новые инструменты. Сейчас ведь как: сам Яндекс смотрит в основном на длинный хвост из мелких клиентов, крупные рекламодатели и успешные агентства имеют ресурсы для разработки собственных инструментов. А вот середнячок в пролете оказывается, из-за этого у него растут расходы на обслуживание рекламы.
не согласен что круто. Яндекс прежде всего думает о своей прибыли, а не о рекламодателе.
Что из нововведений яндекса значительно помогло рекламодателю?
На протяжении многих лет, ставка за клик, СРО только растет, запретить рекламу на многих тухлых площадках давно уже нельзя, новый интерфейс Директа, который работает медленнее, видео реклама и видео дополнения, которые имеют сомнительный эффект?
Ну как же... невозможно отключить показ на некоторых площадках. Очень помогло. Ведь по словам Яндекса это аж +6% к количеству конверсий, правда о стоимости они умолчали, ну да ладно
;)
На рынке еще с 10 или больше сервисов, аналогичных К50. Ценность К50 для яндекса в данных по сквозной аналитике.
Возможно, отработают и внедрят свой сервис по колтрекингу и сквозной аналитике, как, например, произошло с Яндекс Телефонией.
Зачем им этот сервис, если они свои стратегии называют и так "мега-крутыми и технологичными" ?...
Затем, что их технологии для новичков в основном. Продвинутый рекламодатель хочет продвинутую аналитику и инструменты для автоматического управления
Поможет рекламодателям ещё эффективнее сливать бюджеты
Купили не сервис, а статистику ).
Как не крути, а Яндекс понимает, что с автостратегий заработает больше. А работают они сейчас просто отвратно. Видимо надеятся, что данные биддера К50 помогут что-то подправить в их алгоритмах.
Не удивлюсь, что через 6-12 месяцев, стратегии с ручным управлением ставок в яндексе не станет.
Ну, видимо сейчас Яндекс решительно идёт по пути монополизации, как мне кажется.
Яндекс скоро все мощные digital-сервисы выкупит 🗿
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