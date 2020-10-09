Сделка позволит К50 масштабировать бизнес, а «Яндекс» «поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы».

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«Яндекс» договорился о покупке 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой К50, сообщил vc.ru представитель интернет-компании. Сумму сделку в «Яндексе» не раскрывают.

Сейчас 77,79% рекламной компании принадлежит венчурному фонду AddVenture Capital, остальное — у гендиректора и сооснователя Марии Опритовой и менеджмента.

Сделка позволит К50 масштабировать бизнес с помощью технологий и инфраструктуры «Яндекса», а интернет-компания «поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счёт продуктов» платформы, заявил представитель «Яндекса».

К50 работает со всеми рекламными системами, уточнили в «Яндексе».

Тарифы и условия для текущих клиентов К50 не изменятся. Все сотрудники рекламной компании перейдут на работу в «Яндекс», а Опритова продолжит руководить сервисом.

К50 основана в 2013 году. Среди её клиентов — Metro, «Билайн», рекламные агентства OMD, MGCom и Realweb.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», AddVenture Capital принадлежит 77,79 % в ООО «К50», Дмитрию Саранцеву — 4,71%, Владимиру Ковтуну — 3%. Евгении Козловой, Светлане Черепановой, Ольге Ставской и Евгении Шовковой — по 0,2%. Опритова владеет 13,7%.